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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Оренбург
 
Позже
КАМАЗ
Прогнозы 40
Оренбург 95% (38)
X 2.5% (1)
КАМАЗ 2.5% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
КАМАЗ
1.27
5.75
13.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Оренбург
КАМАЗ

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ФПД
0:4
ФПД
0:3
ФПД
2:0
ВДЗУП
0:1
ВДЗУП
2:0
ПД
2:0
ФПД
1:3
ФПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 10 (3) 0.37
Сычевой Владимир 5 0.19
Миронов Алексей 4 (1) 0.15
Ковалёв Юрий 3 0.11
Прудников Николай 3 0.11
Титков Николай 3 (2) 0.11
Сиваков Михаил 2 0.07
Малых Андрей 2 0.07
Корян Аршак 2 0.07
Гойкович Ренато 2 0.07
Обухов Владимир 1 0.04
Бреев Сергей 1 0.04
Полуяхтов Владимир 1 0.04
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.04
Эктов Александр 1 0.04
Диалло Абдулай 1 0.04
Капленко Кирилл 1 0.04
Шаболин Артём 1 0.04
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаглоев Александр 7 (2) 0.27
Янушковский Роман 6 0.23
Тесленко Егор 5 0.19
Морозов Сергей 2 0.08
Воронин Евгений 2 0.08
Бевеев Мингиян 1 0.04

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малых Андрей 9 1
Эктов Александр 8 1
Миронов Алексей 8 0
Сиваков Михаил 6 1
Бреев Сергей 5 0
Гойкович Ренато 5 0
Фамейе Джоэль 5 0
Капленко Кирилл 5 0
Титков Николай 5 0
Аюпов Тимур 4 0
Шаболин Артём 4 0
Бидловский Давид 3 0
Ойеволе Адессойе 2 0
Ковалёв Юрий 2 0
Корян Аршак 2 0
Диалло Абдулай 2 0
Стаматов Матео 2 0
Сычевой Владимир 2 0
Полуяхтов Владимир 1 0
Прудников Николай 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Кеняйкин Алексей 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свежов Виктор 9 1
Калугин Олег 8 1
Тесленко Егор 9 0
Бевеев Мингиян 6 0
Аюкин Руслан 6 0
Абазов Астемир 6 0
Янушковский Роман 6 0
Магомадов Чингиз 4 1
Куликов Александр 5 0
Морозов Сергей 4 0
Замалиев Наиль 3 0
Гаглоев Александр 3 0
Баклов Олег 3 0
Воронин Евгений 3 0
Мусаев Тамерлан 2 0
Казимир Михаил 2 0
Османов Редван 2 0
Кириллов Юрий 1 0
Хомуха Иван 1 0
Игнатенко Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
5
16 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 1
11 Забивали первыми 3
15 Не забивали 21
6
23%
3
60%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
4
15%
1
20%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
1
4%
1
20%
61-75
6
23%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
3
30%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Забито

19
19
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
1
5%
3
16%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
4
21%
3
16%
31-45
3
16%
3
16%
46-60
1
5%
3
16%
61-75
7
37%
6
32%
76-90

Пропущено

9
13
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
4
31%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
33%
2
15%
61-75
4
44%
2
15%
76-90

Забито

45
24
24 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 13
19 Забивали первыми 10
5 Не забивали 11
7
16%
6
25%
1-15
9
20%
1
4%
16-30
8
18%
4
17%
31-45
6
13%
3
13%
46-60
2
4%
4
17%
61-75
13
29%
6
25%
76-90

Пропущено

18
23
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
1
6%
2
9%
1-15
3
17%
7
30%
16-30
3
17%
3
13%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
4
22%
4
17%
61-75
5
28%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ротор - Оренбург 0:3 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Уфа - Оренбург 4:1
Акрон - Оренбург 0:3 Велес Москва - Оренбург 1:2 Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Оренбург - Текстильщик 2:0 Алания - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Оренбург 0:1 Оренбург - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Краснодар-2 2:0
КАМАЗ
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Томь - КАМАЗ 1:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 КАМАЗ - Сочи 1:2 Балтика - КАМАЗ 0:0
Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Урал 1:0 КАМАЗ - Спартак-2 4:1 ФК Кубань - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Краснодар-2 2:0 Велес Москва - КАМАЗ 0:0 Ротор - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Нефтехимик 0:1 Акрон - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 27 18 2 7 44 - 19 56
2. Факел Заявка 26 16 4 6 45 - 24 52
3. Алания Заявка 27 14 7 6 61 - 35 49
4. Торпедо Москва Заявка 26 12 12 2 48 - 30 48
5. Нефтехимик Заявка 27 13 6 8 43 - 26 45
6. Балтика Заявка 27 10 12 5 36 - 22 42
7. СКА-Хабаровск Заявка 27 12 6 9 30 - 27 42
8. Енисей Заявка 27 12 5 10 41 - 40 41
9. Акрон Заявка 27 10 8 9 30 - 30 38
10. Велес Москва Заявка 27 11 4 12 32 - 34 37
11. Спартак-2 Заявка 27 11 4 12 32 - 43 37
12. Томь Заявка 27 10 7 10 39 - 42 37
13. КАМАЗ Заявка 26 8 9 9 23 - 24 33
14. Краснодар-2 Заявка 27 9 6 12 25 - 34 33
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 27 6 11 10 24 - 31 29
16. ФК Кубань Заявка 27 8 4 15 28 - 41 28
17. Волгарь Заявка 27 7 5 15 19 - 30 26
18. Ротор Заявка 27 4 12 11 25 - 38 24
19. Металлург Липецк Заявка 26 6 3 17 20 - 52 21
20. Текстильщик Заявка 27 4 7 16 24 - 47 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 14 12 0 2 26 - 9 36
2. Факел Заявка 13 10 2 1 24 - 8 32
3. Алания Заявка 13 10 0 3 33 - 14 30
4. Акрон Заявка 15 8 4 3 21 - 15 28
5. Торпедо Москва Заявка 14 7 7 0 30 - 13 28
6. Томь Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
7. Велес Москва Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
8. Енисей Заявка 12 7 3 2 21 - 14 24
9. СКА-Хабаровск Заявка 11 8 0 3 16 - 9 24
10. Нефтехимик Заявка 14 7 3 4 26 - 11 24
11. Балтика Заявка 13 5 7 1 15 - 8 22
12. КАМАЗ Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
13. Краснодар-2 Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
14. Спартак-2 Заявка 14 5 4 5 14 - 15 19
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 13 3 7 3 13 - 15 16
16. Текстильщик Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
17. ФК Кубань Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
18. Металлург Липецк Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
19. Волгарь Заявка 13 3 2 8 7 - 14 11
20. Ротор Заявка 14 1 7 6 9 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
2. Оренбург Заявка 13 6 2 5 18 - 10 20
3. Балтика Заявка 14 5 5 4 21 - 14 20
4. Факел Заявка 13 6 2 5 21 - 16 20
5. Торпедо Москва Заявка 12 5 5 2 18 - 17 20
6. Алания Заявка 14 4 7 3 28 - 21 19
7. Спартак-2 Заявка 13 6 0 7 18 - 28 18
8. СКА-Хабаровск Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
9. Енисей Заявка 15 5 2 8 20 - 26 17
10. Волгарь Заявка 14 4 3 7 12 - 16 15
11. ФК Кубань Заявка 13 4 3 6 15 - 14 15
12. Ротор Заявка 13 3 5 5 16 - 18 14
13. Велес Москва Заявка 13 4 1 8 10 - 13 13
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 3 4 7 11 - 16 13
15. Краснодар-2 Заявка 14 3 3 8 8 - 19 12
16. Томь Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
17. КАМАЗ Заявка 12 2 5 5 5 - 10 11
18. Акрон Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
19. Металлург Липецк Заявка 13 3 0 10 10 - 33 9
20. Текстильщик Заявка 13 0 4 9 5 - 23 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - КАМАЗ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2022, осталось 2 дня 10 часов 2 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Оренбург 95% (38)
    X 2.5% (1)
    КАМАЗ 2.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    КАМАЗ
    1.27
    5.75
    13.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Оренбург - КАМАЗ онлайн

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    Прогнозы на матч Оренбург - КАМАЗ

    Исход игры
    Оренбург
    95% (38)
    Ничья
    2.5% (1)
    КАМАЗ
    2.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.5% (11)
    Меньше
    72.5% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    25% (10)
    Нет
    75% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Оренбург
    42.5% (17)
    1:0 Оренбург
    27.5% (11)
    2:1 Оренбург
    20% (8)
    3:0 Оренбург
    5% (2)
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