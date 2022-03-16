РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
История личных встреч
Оренбург
КАМАЗ
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|10 (3)
|0.37
|Сычевой Владимир
|5
|0.19
|Миронов Алексей
|4 (1)
|0.15
|Ковалёв Юрий
|3
|0.11
|Прудников Николай
|3
|0.11
|Титков Николай
|3 (2)
|0.11
|Сиваков Михаил
|2
|0.07
|Малых Андрей
|2
|0.07
|Корян Аршак
|2
|0.07
|Гойкович Ренато
|2
|0.07
|Обухов Владимир
|1
|0.04
|Бреев Сергей
|1
|0.04
|Полуяхтов Владимир
|1
|0.04
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0.04
|Эктов Александр
|1
|0.04
|Диалло Абдулай
|1
|0.04
|Капленко Кирилл
|1
|0.04
|Шаболин Артём
|1
|0.04
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаглоев Александр
|7 (2)
|0.27
|Янушковский Роман
|6
|0.23
|Тесленко Егор
|5
|0.19
|Морозов Сергей
|2
|0.08
|Воронин Евгений
|2
|0.08
|Бевеев Мингиян
|1
|0.04
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малых Андрей
|9
|1
|Эктов Александр
|8
|1
|Миронов Алексей
|8
|0
|Сиваков Михаил
|6
|1
|Бреев Сергей
|5
|0
|Гойкович Ренато
|5
|0
|Фамейе Джоэль
|5
|0
|Капленко Кирилл
|5
|0
|Титков Николай
|5
|0
|Аюпов Тимур
|4
|0
|Шаболин Артём
|4
|0
|Бидловский Давид
|3
|0
|Ойеволе Адессойе
|2
|0
|Ковалёв Юрий
|2
|0
|Корян Аршак
|2
|0
|Диалло Абдулай
|2
|0
|Стаматов Матео
|2
|0
|Сычевой Владимир
|2
|0
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|Прудников Николай
|1
|0
|Печенин Кирилл
|1
|0
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свежов Виктор
|9
|1
|Калугин Олег
|8
|1
|Тесленко Егор
|9
|0
|Бевеев Мингиян
|6
|0
|Аюкин Руслан
|6
|0
|Абазов Астемир
|6
|0
|Янушковский Роман
|6
|0
|Магомадов Чингиз
|4
|1
|Куликов Александр
|5
|0
|Морозов Сергей
|4
|0
|Замалиев Наиль
|3
|0
|Гаглоев Александр
|3
|0
|Баклов Олег
|3
|0
|Воронин Евгений
|3
|0
|Мусаев Тамерлан
|2
|0
|Казимир Михаил
|2
|0
|Османов Редван
|2
|0
|Кириллов Юрий
|1
|0
|Хомуха Иван
|1
|0
|Игнатенко Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
5
16 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 1
11 Забивали первыми 3
15 Не забивали 21
6
23%
3
60%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
4
15%
1
20%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
1
4%
1
20%
61-75
6
23%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
3
30%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
1
11%
1
10%
76-90
Забито
19
19
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
1
5%
3
16%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
4
21%
3
16%
31-45
3
16%
3
16%
46-60
1
5%
3
16%
61-75
7
37%
6
32%
76-90
Пропущено
9
13
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
4
31%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
33%
2
15%
61-75
4
44%
2
15%
76-90
Забито
45
24
24 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 13
19 Забивали первыми 10
5 Не забивали 11
7
16%
6
25%
1-15
9
20%
1
4%
16-30
8
18%
4
17%
31-45
6
13%
3
13%
46-60
2
4%
4
17%
61-75
13
29%
6
25%
76-90
Пропущено
18
23
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
1
6%
2
9%
1-15
3
17%
7
30%
16-30
3
17%
3
13%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
4
22%
4
17%
61-75
5
28%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ротор - Оренбург 0:3 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Уфа - Оренбург 4:1
Акрон - Оренбург 0:3 Велес Москва - Оренбург 1:2 Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Оренбург - Текстильщик 2:0 Алания - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Оренбург 0:1 Оренбург - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Краснодар-2 2:0
КАМАЗ
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Томь - КАМАЗ 1:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 КАМАЗ - Сочи 1:2 Балтика - КАМАЗ 0:0
Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Урал 1:0 КАМАЗ - Спартак-2 4:1 ФК Кубань - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Краснодар-2 2:0 Велес Москва - КАМАЗ 0:0 Ротор - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Нефтехимик 0:1 Акрон - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|27
|18
|2
|7
|44 - 19
|56
|2.
|Факел
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|45 - 24
|52
|3.
|Алания
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|61 - 35
|49
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|26
|12
|12
|2
|48 - 30
|48
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|43 - 26
|45
|6.
|Балтика
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|36 - 22
|42
|7.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|30 - 27
|42
|8.
|Енисей
|Заявка
|27
|12
|5
|10
|41 - 40
|41
|9.
|Акрон
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|30 - 30
|38
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|32 - 34
|37
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|32 - 43
|37
|12.
|Томь
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|39 - 42
|37
|13.
|КАМАЗ
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|23 - 24
|33
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|25 - 34
|33
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|24 - 31
|29
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|28 - 41
|28
|17.
|Волгарь
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|19 - 30
|26
|18.
|Ротор
|Заявка
|27
|4
|12
|11
|25 - 38
|24
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|26
|6
|3
|17
|20 - 52
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|24 - 47
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 9
|36
|2.
|Факел
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|24 - 8
|32
|3.
|Алания
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|33 - 14
|30
|4.
|Акрон
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|21 - 15
|28
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|7
|0
|30 - 13
|28
|6.
|Томь
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 13
|25
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|8.
|Енисей
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|16 - 9
|24
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 11
|24
|11.
|Балтика
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|15 - 8
|22
|12.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|13 - 15
|16
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|17.
|ФК Кубань
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 27
|13
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|19.
|Волгарь
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|7 - 14
|11
|20.
|Ротор
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|9 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|2.
|Оренбург
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 10
|20
|3.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 14
|20
|4.
|Факел
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 16
|20
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 17
|20
|6.
|Алания
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|28 - 21
|19
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|18 - 28
|18
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|9.
|Енисей
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|20 - 26
|17
|10.
|Волгарь
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 16
|15
|11.
|ФК Кубань
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 14
|15
|12.
|Ротор
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 18
|14
|13.
|Велес Москва
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|10 - 13
|13
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 16
|13
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|8 - 19
|12
|16.
|Томь
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|5 - 10
|11
|18.
|Акрон
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|10 - 33
|9
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|5 - 23
|4
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Прогнозы на матч Оренбург - КАМАЗ
Исход игры
Оренбург
95% (38)
Ничья
2.5% (1)
КАМАЗ
2.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
27.5% (11)
Меньше
72.5% (29)
Обе команды забьют
Да
25% (10)
Нет
75% (30)
Популярный счёт
2:0 Оренбург
42.5% (17)
1:0 Оренбург
27.5% (11)
2:1 Оренбург
20% (8)
3:0 Оренбург
5% (2)
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