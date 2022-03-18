РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
История личных встреч
Балтика
Енисей
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
19 матчей
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казаев Ян
|7
|0.26
|Лазарев Владислав
|6 (1)
|0.22
|Альшин Ильнур
|3
|0.11
|Клёнкин Данил
|3
|0.11
|Мещанинов Артём
|3
|0.11
|Барсов Максим
|2
|0.07
|Гелоян Ишхан
|2
|0.07
|Максименко Артём
|2
|0.07
|Попов Артём
|2 (1)
|0.07
|Алейник Олег
|1
|0.04
|Остоич Иван
|1
|0.04
|Макарчук Артём
|1
|0.04
|Маркович Мирослав
|1 (1)
|0.04
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|6 (2)
|0.22
|Саная Анзор
|5 (3)
|0.19
|Комков Михаил
|4 (1)
|0.15
|Кичин Валерий
|4 (4)
|0.15
|Зотов Александр
|3
|0.11
|Иванов Егор
|2
|0.07
|Марков Николай
|2
|0.07
|Лапшов Иван
|2
|0.07
|Раздорских Никита
|2
|0.07
|Окладников Андрей
|2
|0.07
|Скворцов Алексей
|2 (1)
|0.07
|Масловский Александр
|1
|0.04
|Феррейра Херман
|1
|0.04
|Рукас Андрюс
|1
|0.04
|Сухомлинов Максим
|1
|0.04
|Глушков Никита Андреевич
|1
|0.04
|Канаплин Александр
|1
|0.04
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Остоич Иван
|12
|1
|Кашчелан Младен
|13
|0
|Альшин Ильнур
|7
|0
|Мещанинов Артём
|7
|0
|Гелоян Ишхан
|5
|1
|Казаев Ян
|5
|1
|Макарчук Артём
|2
|1
|Попов Артём
|3
|0
|Клёнкин Данил
|3
|0
|Джамилов Султан
|3
|0
|Кузьмин Максим
|3
|0
|Карпович Сергей
|3
|0
|Шамкин Даниил
|3
|0
|Маркович Мирослав
|2
|0
|Тишкин Максим
|2
|0
|Дибиргаджиев Джамал
|2
|0
|Лазарев Владислав
|2
|0
|Алейник Олег
|1
|0
|Денисов Виталий
|1
|0
|Шахов Виталий
|1
|0
|Сергеев Дмитрий
|1
|0
|Барсов Максим
|1
|0
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рукас Андрюс
|6
|1
|Кичин Валерий
|4
|2
|Феррейра Херман
|7
|0
|Лапшов Иван
|5
|1
|Саная Анзор
|4
|1
|Масловский Александр
|4
|1
|Иванов Егор
|5
|0
|Зотов Александр
|5
|0
|Скворцов Алексей
|5
|0
|Ланин Олег
|5
|0
|Марков Николай
|3
|1
|Рукас Томас
|3
|1
|Сухомлинов Максим
|3
|1
|Песиков Евгений
|4
|0
|Комков Михаил
|3
|0
|Надольский Александр
|1
|1
|Цховребов Валерий
|2
|0
|Ломакин Александр
|2
|0
|Самойлов Денис
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Гарбуз Константин
|1
|0
|Ребров Дмитрий
|1
|0
|Микушин Владислав
|1
|0
|Раздорских Никита
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
20
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
1
7%
2
10%
1-15
3
20%
2
10%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
3
20%
3
15%
46-60
2
13%
5
25%
61-75
4
27%
5
25%
76-90
Пропущено
8
26
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
0
0%
1
4%
1-15
2
25%
5
19%
16-30
2
25%
4
15%
31-45
3
38%
4
15%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
1
13%
7
27%
76-90
Забито
19
21
4 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
5%
1
5%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
6
32%
6
29%
61-75
5
26%
7
33%
76-90
Пропущено
16
14
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
19%
4
29%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
8
50%
4
29%
76-90
Забито
34
41
10 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 13
9 Не забивали 4
2
6%
3
7%
1-15
4
12%
5
12%
16-30
4
12%
7
17%
31-45
7
21%
3
7%
46-60
8
24%
11
27%
61-75
9
26%
12
29%
29%
76-90
Пропущено
24
40
8 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 19
0
0%
5
13%
1-15
3
13%
6
15%
16-30
5
21%
8
20%
31-45
3
13%
5
13%
46-60
4
17%
5
13%
61-75
9
38%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Торпедо Москва - Балтика 2:2 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - Чайка 3:0 Уфа - Балтика 2:1
Сочи - Балтика 1:0 Балтика - КАМАЗ 0:0 Балтика - Ротор 2:1 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Акрон 2:0 Оренбург - Балтика 2:1 Балтика - Томь 4:0 Балтика - Химки 0:0 Балтика - Велес Москва 1:0 Металлург Липецк - Балтика 0:4 Балтика - Волгарь 0:2 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Балтика - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - Балтика 3:2 Балтика - Алания 1:1 Спартак-2 - Балтика 1:2
Енисей
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Енисей - Металлург Липецк 2:1 Волгарь - Енисей 2:3 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Динамо Москва - Енисей 2:0
Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Енисей - Текстильщик 3:0 Алания - Енисей 1:2 Енисей - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Енисей 2:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Енисей - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Енисей - Ротор 1:1 Нефтехимик - Енисей 2:3 Акрон - Енисей 4:1 Оренбург - Енисей 2:0 Енисей - Томь 2:3 Факел - Енисей 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|27
|18
|2
|7
|44 - 19
|56
|2.
|Факел
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|45 - 24
|52
|3.
|Алания
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|61 - 35
|49
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|26
|12
|12
|2
|48 - 30
|48
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|43 - 26
|45
|6.
|Балтика
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|36 - 22
|42
|7.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|30 - 27
|42
|8.
|Енисей
|Заявка
|27
|12
|5
|10
|41 - 40
|41
|9.
|Акрон
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|30 - 30
|38
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|32 - 34
|37
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|32 - 43
|37
|12.
|Томь
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|39 - 42
|37
|13.
|КАМАЗ
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|23 - 24
|33
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|25 - 34
|33
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|24 - 31
|29
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|28 - 41
|28
|17.
|Волгарь
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|19 - 30
|26
|18.
|Ротор
|Заявка
|27
|4
|12
|11
|25 - 38
|24
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|26
|6
|3
|17
|20 - 52
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|24 - 47
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 9
|36
|2.
|Факел
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|24 - 8
|32
|3.
|Алания
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|33 - 14
|30
|4.
|Акрон
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|21 - 15
|28
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|7
|0
|30 - 13
|28
|6.
|Томь
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 13
|25
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|8.
|Енисей
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|16 - 9
|24
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 11
|24
|11.
|Балтика
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|15 - 8
|22
|12.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|13 - 15
|16
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|17.
|ФК Кубань
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 27
|13
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|19.
|Волгарь
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|7 - 14
|11
|20.
|Ротор
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|9 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|2.
|Оренбург
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 10
|20
|3.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 14
|20
|4.
|Факел
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 16
|20
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 17
|20
|6.
|Алания
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|28 - 21
|19
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|18 - 28
|18
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|9.
|Енисей
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|20 - 26
|17
|10.
|Волгарь
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 16
|15
|11.
|ФК Кубань
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 14
|15
|12.
|Ротор
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 18
|14
|13.
|Велес Москва
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|10 - 13
|13
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 16
|13
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|8 - 19
|12
|16.
|Томь
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|5 - 10
|11
|18.
|Акрон
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|10 - 33
|9
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|5 - 23
|4
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Прогнозы на матч Балтика - Енисей
Исход игры
Балтика
62.5% (35)
Ничья
21.4% (12)
Енисей
16.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
40% (22)
Меньше
60% (33)
Обе команды забьют
Да
56.36% (31)
Нет
43.64% (24)
Популярный счёт
1:0 Балтика
25% (14)
2:1 Балтика
21.4% (12)
1:1 Ничья
17.9% (10)
2:0 Балтика
12.5% (7)
1:2 Енисей
8.9% (5)
2:3 Енисей
3.6% (2)
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