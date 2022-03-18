  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Балтика
 
Позже
Енисей
Прогнозы 56
Балтика 62.5% (35)
X 21.4% (12)
Енисей 16.1% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Балтика
Ничья
Енисей
1.80
3.73
4.75
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Балтика
Енисей

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

19 матчей

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ФПД
1:0
ФПД
1:2
ФПД
1:0
ФПД
2:2
ФПД
1:1
ФПД
0:5
ФПД
2:1
ФПД
0:1
ФПД
0:0
ФПД
1:1
ФПД
0:1
ФПД
1:1
ФПД
0:2
ФПД
0:0
ФПД
3:0
ФПД
1:2
ПД
0:1
ФПД
2:1
ФПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казаев Ян 7 0.26
Лазарев Владислав 6 (1) 0.22
Альшин Ильнур 3 0.11
Клёнкин Данил 3 0.11
Мещанинов Артём 3 0.11
Барсов Максим 2 0.07
Гелоян Ишхан 2 0.07
Максименко Артём 2 0.07
Попов Артём 2 (1) 0.07
Алейник Олег 1 0.04
Остоич Иван 1 0.04
Макарчук Артём 1 0.04
Маркович Мирослав 1 (1) 0.04
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 6 (2) 0.22
Саная Анзор 5 (3) 0.19
Комков Михаил 4 (1) 0.15
Кичин Валерий 4 (4) 0.15
Зотов Александр 3 0.11
Иванов Егор 2 0.07
Марков Николай 2 0.07
Лапшов Иван 2 0.07
Раздорских Никита 2 0.07
Окладников Андрей 2 0.07
Скворцов Алексей 2 (1) 0.07
Масловский Александр 1 0.04
Феррейра Херман 1 0.04
Рукас Андрюс 1 0.04
Сухомлинов Максим 1 0.04
Глушков Никита Андреевич 1 0.04
Канаплин Александр 1 0.04

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Остоич Иван 12 1
Кашчелан Младен 13 0
Альшин Ильнур 7 0
Мещанинов Артём 7 0
Гелоян Ишхан 5 1
Казаев Ян 5 1
Макарчук Артём 2 1
Попов Артём 3 0
Клёнкин Данил 3 0
Джамилов Султан 3 0
Кузьмин Максим 3 0
Карпович Сергей 3 0
Шамкин Даниил 3 0
Маркович Мирослав 2 0
Тишкин Максим 2 0
Дибиргаджиев Джамал 2 0
Лазарев Владислав 2 0
Алейник Олег 1 0
Денисов Виталий 1 0
Шахов Виталий 1 0
Сергеев Дмитрий 1 0
Барсов Максим 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рукас Андрюс 6 1
Кичин Валерий 4 2
Феррейра Херман 7 0
Лапшов Иван 5 1
Саная Анзор 4 1
Масловский Александр 4 1
Иванов Егор 5 0
Зотов Александр 5 0
Скворцов Алексей 5 0
Ланин Олег 5 0
Марков Николай 3 1
Рукас Томас 3 1
Сухомлинов Максим 3 1
Песиков Евгений 4 0
Комков Михаил 3 0
Надольский Александр 1 1
Цховребов Валерий 2 0
Ломакин Александр 2 0
Самойлов Денис 2 0
Опарин Михаил 0 1
Гарбуз Константин 1 0
Ребров Дмитрий 1 0
Микушин Владислав 1 0
Раздорских Никита 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
20
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
1
7%
2
10%
1-15
3
20%
2
10%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
3
20%
3
15%
46-60
2
13%
5
25%
61-75
4
27%
5
25%
76-90

Пропущено

8
26
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
0
0%
1
4%
1-15
2
25%
5
19%
16-30
2
25%
4
15%
31-45
3
38%
4
15%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
1
13%
7
27%
76-90

Забито

19
21
4 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
5%
1
5%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
6
32%
6
29%
61-75
5
26%
7
33%
76-90

Пропущено

16
14
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
19%
4
29%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
8
50%
4
29%
76-90

Забито

34
41
10 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 13
9 Не забивали 4
2
6%
3
7%
1-15
4
12%
5
12%
16-30
4
12%
7
17%
31-45
7
21%
3
7%
46-60
8
24%
11
27%
61-75
9
26%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

24
40
8 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 19
0
0%
5
13%
1-15
3
13%
6
15%
16-30
5
21%
8
20%
31-45
3
13%
5
13%
46-60
4
17%
5
13%
61-75
9
38%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Торпедо Москва - Балтика 2:2 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - Чайка 3:0 Уфа - Балтика 2:1
Сочи - Балтика 1:0 Балтика - КАМАЗ 0:0 Балтика - Ротор 2:1 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Акрон 2:0 Оренбург - Балтика 2:1 Балтика - Томь 4:0 Балтика - Химки 0:0 Балтика - Велес Москва 1:0 Металлург Липецк - Балтика 0:4 Балтика - Волгарь 0:2 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Балтика - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - Балтика 3:2 Балтика - Алания 1:1 Спартак-2 - Балтика 1:2
Енисей
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Енисей - Металлург Липецк 2:1 Волгарь - Енисей 2:3 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Динамо Москва - Енисей 2:0
Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Енисей - Текстильщик 3:0 Алания - Енисей 1:2 Енисей - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Енисей 2:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Енисей - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Енисей - Ротор 1:1 Нефтехимик - Енисей 2:3 Акрон - Енисей 4:1 Оренбург - Енисей 2:0 Енисей - Томь 2:3 Факел - Енисей 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 27 18 2 7 44 - 19 56
2. Факел Заявка 26 16 4 6 45 - 24 52
3. Алания Заявка 27 14 7 6 61 - 35 49
4. Торпедо Москва Заявка 26 12 12 2 48 - 30 48
5. Нефтехимик Заявка 27 13 6 8 43 - 26 45
6. Балтика Заявка 27 10 12 5 36 - 22 42
7. СКА-Хабаровск Заявка 27 12 6 9 30 - 27 42
8. Енисей Заявка 27 12 5 10 41 - 40 41
9. Акрон Заявка 27 10 8 9 30 - 30 38
10. Велес Москва Заявка 27 11 4 12 32 - 34 37
11. Спартак-2 Заявка 27 11 4 12 32 - 43 37
12. Томь Заявка 27 10 7 10 39 - 42 37
13. КАМАЗ Заявка 26 8 9 9 23 - 24 33
14. Краснодар-2 Заявка 27 9 6 12 25 - 34 33
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 27 6 11 10 24 - 31 29
16. ФК Кубань Заявка 27 8 4 15 28 - 41 28
17. Волгарь Заявка 27 7 5 15 19 - 30 26
18. Ротор Заявка 27 4 12 11 25 - 38 24
19. Металлург Липецк Заявка 26 6 3 17 20 - 52 21
20. Текстильщик Заявка 27 4 7 16 24 - 47 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 14 12 0 2 26 - 9 36
2. Факел Заявка 13 10 2 1 24 - 8 32
3. Алания Заявка 13 10 0 3 33 - 14 30
4. Акрон Заявка 15 8 4 3 21 - 15 28
5. Торпедо Москва Заявка 14 7 7 0 30 - 13 28
6. Томь Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
7. Велес Москва Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
8. Енисей Заявка 12 7 3 2 21 - 14 24
9. СКА-Хабаровск Заявка 11 8 0 3 16 - 9 24
10. Нефтехимик Заявка 14 7 3 4 26 - 11 24
11. Балтика Заявка 13 5 7 1 15 - 8 22
12. КАМАЗ Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
13. Краснодар-2 Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
14. Спартак-2 Заявка 14 5 4 5 14 - 15 19
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 13 3 7 3 13 - 15 16
16. Текстильщик Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
17. ФК Кубань Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
18. Металлург Липецк Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
19. Волгарь Заявка 13 3 2 8 7 - 14 11
20. Ротор Заявка 14 1 7 6 9 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
2. Оренбург Заявка 13 6 2 5 18 - 10 20
3. Балтика Заявка 14 5 5 4 21 - 14 20
4. Факел Заявка 13 6 2 5 21 - 16 20
5. Торпедо Москва Заявка 12 5 5 2 18 - 17 20
6. Алания Заявка 14 4 7 3 28 - 21 19
7. Спартак-2 Заявка 13 6 0 7 18 - 28 18
8. СКА-Хабаровск Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
9. Енисей Заявка 15 5 2 8 20 - 26 17
10. Волгарь Заявка 14 4 3 7 12 - 16 15
11. ФК Кубань Заявка 13 4 3 6 15 - 14 15
12. Ротор Заявка 13 3 5 5 16 - 18 14
13. Велес Москва Заявка 13 4 1 8 10 - 13 13
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 3 4 7 11 - 16 13
15. Краснодар-2 Заявка 14 3 3 8 8 - 19 12
16. Томь Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
17. КАМАЗ Заявка 12 2 5 5 5 - 10 11
18. Акрон Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
19. Металлург Липецк Заявка 13 3 0 10 10 - 33 9
20. Текстильщик Заявка 13 0 4 9 5 - 23 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2022, осталось 1 день 5 часов 5 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Балтика 62.5% (35)
    X 21.4% (12)
    Енисей 16.1% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Енисей
    1.80
    3.73
    4.75
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Балтика - Енисей онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Париматч



    Прогнозы на матч Балтика - Енисей

    Исход игры
    Балтика
    62.5% (35)
    Ничья
    21.4% (12)
    Енисей
    16.1% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (22)
    Меньше
    60% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    56.36% (31)
    Нет
    43.64% (24)
    Популярный счёт
    1:0 Балтика
    25% (14)
    2:1 Балтика
    21.4% (12)
    1:1 Ничья
    17.9% (10)
    2:0 Балтика
    12.5% (7)
    1:2 Енисей
    8.9% (5)
    2:3 Енисей
    3.6% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     