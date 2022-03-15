Англия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Вилла Парк
История личных встреч
Астон Вилла
Арсенал
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
100%
5 побед 9 ничьих 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 9 побед
25 матчей
24%
16%
60%
6 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
28%
20%
52%
7 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|7
|0.25
|Рамси Джакоб
|6
|0.21
|Ингс Дэнни
|5 (1)
|0.18
|Коутиньо Филиппе
|4
|0.14
|Кэш Мэтти
|3
|0.11
|Макгинн Джон
|3
|0.11
|Буэндия Эмилиано
|2
|0.07
|Конса Эзри
|2
|0.07
|Мингс Тайрон
|1
|0.04
|Соарес Дуглас
|1
|0.04
|Бэйли Леон
|1
|0.04
|Таргетт Мэтт
|1
|0.04
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.04
|Хаус Кортни
|1
|0.04
|Чамберс Калум
|1
|0.04
|Янг Эшли
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
|Чуквуэмека Карни
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смит-Роу Эмил
|9
|0.33
|Сака Букайо
|8
|0.3
|Эдегор Мартин
|5
|0.19
|Мартинелли Габриэл
|5
|0.19
|Ляказетт Александр
|4 (2)
|0.15
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4
|0.15
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.11
|Парти Томас
|2
|0.07
|Тирни Киран
|1
|0.04
|Пепе Николя
|1
|0.04
|Джака Гранит
|0
|0
|Эльнени Мохамед
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|Тавареш Нуну
|0
|0
|Нкетиа Эдди
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мингс Тайрон
|8
|0
|Кэш Мэтти
|8
|0
|Конса Эзри
|4
|2
|Макгинн Джон
|6
|0
|Уоткинс Олли
|6
|0
|Соарес Дуглас
|6
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Накамба Марвелус
|4
|0
|Рамси Джакоб
|4
|0
|Ингс Дэнни
|2
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Таргетт Мэтт
|2
|0
|Бэйли Леон
|2
|0
|Динь Люка
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Гранит
|5
|1
|Габриэль дос Сантос
|5
|1
|Парти Томас
|4
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|4
|0
|Сака Букайо
|4
|0
|Мартинелли Габриэл
|2
|1
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|Седрик Соареш
|2
|0
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Холдинг Роб
|2
|0
|Мари Пабло
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
|Нкетиа Эдди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
19
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
2
9%
4
21%
1-15
2
9%
6
32%
16-30
5
23%
3
16%
31-45
5
23%
2
11%
46-60
4
18%
1
5%
61-75
4
18%
3
16%
76-90
Пропущено
22
19
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
5
23%
3
16%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
4
18%
3
16%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
3
14%
4
21%
61-75
7
32%
5
26%
76-90
Забито
18
23
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 11
17 Не забивали 15
1
6%
3
13%
1-15
3
17%
4
17%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
6
33%
3
13%
61-75
6
33%
4
17%
76-90
Пропущено
18
13
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
3
17%
2
15%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
3
17%
2
15%
61-75
4
22%
5
38%
76-90
Забито
40
42
15 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 19
6 Не забивали 7
3
8%
7
17%
1-15
5
13%
10
24%
16-30
7
18%
6
14%
31-45
5
13%
8
19%
46-60
10
25%
4
10%
61-75
10
25%
7
17%
76-90
Пропущено
40
32
20 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 15
8
20%
5
16%
1-15
4
10%
1
3%
16-30
8
20%
4
13%
31-45
3
8%
6
19%
46-60
6
15%
6
19%
61-75
11
28%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Брайтон - Астон Вилла 0:2
Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0
Арсенал
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Арсенал - Ливерпуль 0:2 Арсенал - Лестер 2:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1
Арсенал - Брентфорд 2:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 0:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|29
|22
|4
|3
|68 - 18
|70
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|21
|6
|2
|75 - 20
|69
|3.
|Челси
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|57 - 19
|59
|4.
|Арсенал
|Заявка
|27
|16
|3
|8
|43 - 31
|51
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|48 - 40
|50
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|48 - 36
|48
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|28
|15
|3
|10
|44 - 35
|48
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|29
|14
|4
|11
|29 - 23
|46
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|28
|11
|3
|14
|41 - 39
|36
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|36 - 45
|35
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|7
|13
|9
|39 - 38
|34
|12.
|Брайтон
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|26 - 36
|33
|13.
|Лестер
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|40 - 45
|33
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|32 - 48
|31
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|32 - 45
|30
|16.
|Лидс
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|31 - 65
|26
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|29
|6
|4
|19
|29 - 55
|22
|18.
|Эвертон
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|28 - 47
|22
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|3
|12
|12
|22 - 38
|21
|20.
|Норвич
|Заявка
|29
|4
|5
|20
|18 - 63
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|37 - 7
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|24 - 12
|32
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 18
|27
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 20
|27
|6.
|Челси
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|28 - 10
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 15
|25
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 14
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 12
|20
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 17
|19
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|15.
|Эвертон
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 19
|16
|16.
|Лидс
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 29
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 20
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 8
|36
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 13
|33
|3.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 9
|33
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|15 - 11
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 20
|23
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 16
|21
|8.
|Арсенал
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 19
|19
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|6
|0
|9
|17 - 19
|18
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 21
|15
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 23
|13
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 26
|13
|16.
|Лестер
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|18 - 27
|12
|17.
|Лидс
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 36
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 32
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 28
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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Прогнозы на матч Астон Вилла - Арсенал
Исход игры
Астон Вилла
0% (0)
Ничья
20% (8)
Арсенал
80% (32)
Тотал 2.5
Больше
79.49% (31)
Меньше
20.51% (8)
Обе команды забьют
Да
89.74% (35)
Нет
10.26% (4)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
55% (22)
2:2 Ничья
10% (4)
0:2 Арсенал
10% (4)
1:1 Ничья
10% (4)
1:3 Арсенал
7.5% (3)
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