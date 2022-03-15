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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Астон Вилла
 
Позже

Стадион:
Арсенал
Прогнозы 40
Астон Вилла 0% (0)
X 20% (8)
Арсенал 80% (32)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Арсенал
3.05
3.70
2.41
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Астон Вилла
Арсенал

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
100%
5 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 9 побед

25 матчей

24%
16%
60%
6 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

28%
20%
52%
7 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
К
4:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
К
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:4
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 7 0.25
Рамси Джакоб 6 0.21
Ингс Дэнни 5 (1) 0.18
Коутиньо Филиппе 4 0.14
Кэш Мэтти 3 0.11
Макгинн Джон 3 0.11
Буэндия Эмилиано 2 0.07
Конса Эзри 2 0.07
Мингс Тайрон 1 0.04
Соарес Дуглас 1 0.04
Бэйли Леон 1 0.04
Таргетт Мэтт 1 0.04
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.04
Хаус Кортни 1 0.04
Чамберс Калум 1 0.04
Янг Эшли 0 0
Динь Люка 0 0
Чуквуэмека Карни 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит-Роу Эмил 9 0.33
Сака Букайо 8 0.3
Эдегор Мартин 5 0.19
Мартинелли Габриэл 5 0.19
Ляказетт Александр 4 (2) 0.15
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.15
Габриэль дос Сантос 3 0.11
Парти Томас 2 0.07
Тирни Киран 1 0.04
Пепе Николя 1 0.04
Джака Гранит 0 0
Эльнени Мохамед 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Тавареш Нуну 0 0
Нкетиа Эдди 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мингс Тайрон 8 0
Кэш Мэтти 8 0
Конса Эзри 4 2
Макгинн Джон 6 0
Уоткинс Олли 6 0
Соарес Дуглас 6 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Накамба Марвелус 4 0
Рамси Джакоб 4 0
Ингс Дэнни 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Бэйли Леон 2 0
Динь Люка 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Туанзебе Аксел 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 5 1
Габриэль дос Сантос 5 1
Парти Томас 4 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 4 0
Сака Букайо 4 0
Мартинелли Габриэл 2 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Седрик Соареш 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Холдинг Роб 2 0
Мари Пабло 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Ремсдейл Аарон 1 0
Уайт Бен 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Нкетиа Эдди 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
19
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
2
9%
4
21%
1-15
2
9%
6
32%
16-30
5
23%
3
16%
31-45
5
23%
2
11%
46-60
4
18%
1
5%
61-75
4
18%
3
16%
76-90

Пропущено

22
19
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
5
23%
3
16%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
4
18%
3
16%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
3
14%
4
21%
61-75
7
32%
5
26%
76-90

Забито

18
23
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 11
17 Не забивали 15
1
6%
3
13%
1-15
3
17%
4
17%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
6
33%
3
13%
61-75
6
33%
4
17%
76-90

Пропущено

18
13
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
3
17%
2
15%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
3
17%
2
15%
61-75
4
22%
5
38%
76-90

Забито

40
42
15 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 19
6 Не забивали 7
3
8%
7
17%
1-15
5
13%
10
24%
16-30
7
18%
6
14%
31-45
5
13%
8
19%
46-60
10
25%
4
10%
61-75
10
25%
7
17%
76-90

Пропущено

40
32
20 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 15
8
20%
5
16%
1-15
4
10%
1
3%
16-30
8
20%
4
13%
31-45
3
8%
6
19%
46-60
6
15%
6
19%
61-75
11
28%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Брайтон - Астон Вилла 0:2
Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0
Арсенал
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Арсенал - Ливерпуль 0:2 Арсенал - Лестер 2:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1
Арсенал - Брентфорд 2:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 0:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 29 22 4 3 68 - 18 70
2. Ливерпуль Заявка 29 21 6 2 75 - 20 69
3. Челси Заявка 28 17 8 3 57 - 19 59
4. Арсенал Заявка 27 16 3 8 43 - 31 51
5. Манчестер Юнайтед Заявка 29 14 8 7 48 - 40 50
6. Вест Хэм Заявка 29 14 6 9 48 - 36 48
7. Тоттенхэм Заявка 28 15 3 10 44 - 35 48
8. Вулверхэмптон Заявка 29 14 4 11 29 - 23 46
9. Астон Вилла Заявка 28 11 3 14 41 - 39 36
10. Саутгемптон Заявка 29 8 11 10 36 - 45 35
11. Кристал Пэлас Заявка 29 7 13 9 39 - 38 34
12. Брайтон Заявка 29 7 12 10 26 - 36 33
13. Лестер Заявка 26 9 6 11 40 - 45 33
14. Ньюкасл Заявка 28 7 10 11 32 - 48 31
15. Брентфорд Заявка 29 8 6 15 32 - 45 30
16. Лидс Заявка 29 6 8 15 31 - 65 26
17. Уотфорд Заявка 29 6 4 19 29 - 55 22
18. Эвертон Заявка 26 6 4 16 28 - 47 22
19. Бёрнли Заявка 27 3 12 12 22 - 38 21
20. Норвич Заявка 29 4 5 20 18 - 63 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 15 10 2 3 24 - 12 32
4. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 24 - 18 27
5. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 27 - 20 27
6. Челси Заявка 13 7 5 1 28 - 10 26
7. Тоттенхэм Заявка 13 8 1 4 23 - 15 25
8. Саутгемптон Заявка 15 5 7 3 20 - 14 22
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Вулверхэмптон Заявка 14 6 2 6 14 - 12 20
11. Кристал Пэлас Заявка 15 4 7 4 22 - 17 19
12. Астон Вилла Заявка 13 5 3 5 24 - 20 18
13. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
14. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
15. Эвертон Заявка 13 5 1 7 18 - 19 16
16. Лидс Заявка 15 4 4 7 17 - 29 16
17. Брайтон Заявка 15 3 5 7 10 - 20 14
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
2. Ливерпуль Заявка 15 10 3 2 38 - 13 33
3. Челси Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
4. Вулверхэмптон Заявка 15 8 2 5 15 - 11 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 2 6 21 - 20 23
7. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 16 21
8. Арсенал Заявка 12 6 1 5 19 - 19 19
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 15 6 0 9 17 - 19 18
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Уотфорд Заявка 15 4 3 8 15 - 21 15
13. Ньюкасл Заявка 14 3 4 7 12 - 23 13
14. Саутгемптон Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
15. Брентфорд Заявка 14 3 4 7 16 - 26 13
16. Лестер Заявка 13 3 3 7 18 - 27 12
17. Лидс Заявка 14 2 4 8 14 - 36 10
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич Заявка 14 2 2 10 8 - 32 8
20. Эвертон Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2022, осталось 2 дня 12 часов 32 минуты.

    Главный судья: Andrew Madley

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Астон Вилла 0% (0)
    X 20% (8)
    Арсенал 80% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Арсенал
    3.05
    3.70
    2.41
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Астон Вилла - Арсенал онлайн

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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Арсенал

    Исход игры
    Астон Вилла
    0% (0)
    Ничья
    20% (8)
    Арсенал
    80% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.49% (31)
    Меньше
    20.51% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    89.74% (35)
    Нет
    10.26% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    55% (22)
    2:2 Ничья
    10% (4)
    0:2 Арсенал
    10% (4)
    1:1 Ничья
    10% (4)
    1:3 Арсенал
    7.5% (3)
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