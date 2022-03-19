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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
СКА-Хабаровск
1:0
Второй тайм: 68'
Алания
0'
0:0
9' Не забитый пенальти
Караев Давид
20' Желтая карточка
Денисов Александр
32' Желтая карточка
Гащенков Михаил
35' Желтая карточка
Барков Дмитрий
45' Желтая карточка
Татаев Алексей
54' Желтая карточка
Хубулов Владимир
1:0
54' Гол
Гонгадзе Георгий
62' Желтая карточка
Мануйлов Роман
63' Желтая карточка
Кобесов Давид
68'
СКА-Хабаровск
Алания

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Алания

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

ФПД
3:1
ФПД
1:2
ФПД
2:4
ФПД
0:3
ФПД
0:1
ФПД
3:1
ФПД
1:1
ФПД
0:0
ФПД
2:1
ФПД
1:1
ФПД
3:2

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 12 (7) 0.43
Гонгадзе Георгий 8 (1) 0.29
Барков Дмитрий 2 0.07
Алиев Камран 2 0.07
Смирнов Александр 1 0.04
Булия Эдуард 1 0.04
Носов Александр 1 0.04
Мануйлов Роман 1 0.04
Фомин Денис 1 0.04
Грачёв Глеб 1 0.04
Тихонов Михаил 1 0.04
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 11 0.39
Гурциев Батраз 9 (1) 0.32
Гиоргобиани Николай 6 0.21
Кобесов Давид 6 0.21
Хадарцев Батраз 5 (3) 0.18
Эльдарушев Абу-Саид 4 0.14
Хабалов Алан 3 0.11
Татаев Алексей II 3 0.11
Магомедов Бутта 3 0.11
Багаев Алан 2 0.07
Хубулов Владимир 2 0.07
Засеев Азамат 1 0.04
Бутаев Аллон 1 0.04
Шавлохов Давид 1 0.04
Хосонов Хетаг 1 (1) 0.04

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 7 1
Грачёв Глеб 7 1
Фомин Денис 8 0
Иллой-Айет Владис-Эммерсон 5 1
Литвин Дмитрий 5 1
Мануйлов Роман 6 0
Андямов Валентин 4 1
Мартусевич Максим 5 0
Барков Дмитрий 5 0
Тихонов Михаил 3 1
Смирнов Александр 3 0
Гащенков Михаил 3 0
Алиев Камран 3 0
Гонгадзе Георгий 3 0
Караев Давид 2 0
Брагин Владислав 2 0
Галимов Александр 2 0
Цаллагов Дзамболат 2 0
Сугробов Владимир 0 1
Денисов Александр 1 0
Носов Александр 1 0
Кольцов Виталий 1 0
Левицкий Денис 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хосонов Хетаг 9 1
Кочиев Хетаг 8 1
Багаев Алан 9 0
Магомедов Бутта 6 1
Хубулов Владимир 6 1
Цараев Алан 6 0
Шавлохов Давид 6 0
Кобесов Давид 6 0
Хугаев Алан 5 0
Татаев Алексей II 3 1
Хабалов Алан 4 0
Машуков Ислам 2 1
Гиоргобиани Николай 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Хадарцев Батраз 2 0
Солдатенко Ростислав 2 0
Гурциев Батраз 2 0
Бутаев Аллон 2 0
Засеев Азамат 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Кокоев Батрадз 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Кобесов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
26
4 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 15
0
0%
4
15%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
4
25%
3
12%
31-45
2
13%
6
23%
46-60
3
19%
3
12%
61-75
7
44%
5
19%
76-90

Пропущено

9
23
5 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 12
1
11%
7
30%
1-15
2
22%
3
13%
16-30
2
22%
3
13%
31-45
1
11%
2
9%
46-60
1
11%
2
9%
61-75
2
22%
6
26%
76-90

Забито

15
32
10 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
2
13%
6
19%
1-15
5
33%
4
13%
16-30
3
20%
5
16%
31-45
1
7%
2
6%
46-60
1
7%
5
16%
61-75
3
20%
10
31%
76-90

Пропущено

17
15
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
24%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
12%
3
20%
31-45
4
24%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
7
41%
1
7%
76-90

Забито

31
58
14 В 1-м тайме 27
17 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 14
9 Не забивали 2
2
6%
10
17%
1-15
5
16%
9
16%
16-30
7
23%
8
14%
31-45
3
10%
8
14%
46-60
4
13%
8
14%
61-75
10
32%
15
26%
76-90

Пропущено

26
38
11 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 21
5
19%
8
21%
1-15
2
8%
7
18%
16-30
4
15%
6
16%
31-45
5
19%
5
13%
46-60
1
4%
5
13%
61-75
9
35%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0
Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Металлург Липецк - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 2:0 Олимп-Долгопрудный - СКА-Хабаровск 1:1 Текстильщик - СКА-Хабаровск 0:3 Алания - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Спартак-2 0:1 СКА-Хабаровск - ФК Кубань 1:0
Алания
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4 Алания - Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва - Алания 2:2
Ахмат - Алания 2:0 Алания - Велес Москва 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 ФК Кубань - Алания 5:5 Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0 Ротор - Алания 0:0 Алания - Нефтехимик 2:3 Акрон - Алания 2:1 Алания - Оренбург 1:0 Томь - Алания 1:3 Алания - Факел 1:0 Балтика - Алания 1:1 Алания - Металлург Липецк 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 27 18 2 7 44 - 19 56
2. Факел Заявка 26 16 4 6 45 - 24 52
3. Алания 0:1 Заявка 28 14 7 7 61 - 36 49
4. Торпедо Москва Заявка 26 12 12 2 48 - 30 48
5. СКА-Хабаровск 1:0 Заявка 28 13 6 9 31 - 27 45
6. Нефтехимик Заявка 27 13 6 8 43 - 26 45
7. Балтика Заявка 27 10 12 5 36 - 22 42
8. Енисей Заявка 27 12 5 10 41 - 40 41
9. Акрон Заявка 27 10 8 9 30 - 30 38
10. Велес Москва Заявка 27 11 4 12 32 - 34 37
11. Спартак-2 Заявка 27 11 4 12 32 - 43 37
12. Томь Заявка 27 10 7 10 39 - 42 37
13. КАМАЗ Заявка 26 8 9 9 23 - 24 33
14. Краснодар-2 Заявка 27 9 6 12 25 - 34 33
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 27 6 11 10 24 - 31 29
16. ФК Кубань Заявка 27 8 4 15 28 - 41 28
17. Волгарь Заявка 27 7 5 15 19 - 30 26
18. Ротор Заявка 27 4 12 11 25 - 38 24
19. Металлург Липецк Заявка 26 6 3 17 20 - 52 21
20. Текстильщик Заявка 27 4 7 16 24 - 47 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 14 12 0 2 26 - 9 36
2. Факел Заявка 13 10 2 1 24 - 8 32
3. Алания 0:1 Заявка 13 10 0 3 33 - 14 30
4. Акрон Заявка 15 8 4 3 21 - 15 28
5. Торпедо Москва Заявка 14 7 7 0 30 - 13 28
6. СКА-Хабаровск 1:0 Заявка 12 9 0 3 17 - 9 27
7. Томь Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
8. Велес Москва Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
9. Енисей Заявка 12 7 3 2 21 - 14 24
10. Нефтехимик Заявка 14 7 3 4 26 - 11 24
11. Балтика Заявка 13 5 7 1 15 - 8 22
12. КАМАЗ Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
13. Краснодар-2 Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
14. Спартак-2 Заявка 14 5 4 5 14 - 15 19
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 13 3 7 3 13 - 15 16
16. Текстильщик Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
17. ФК Кубань Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
18. Металлург Липецк Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
19. Волгарь Заявка 13 3 2 8 7 - 14 11
20. Ротор Заявка 14 1 7 6 9 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
2. Оренбург Заявка 13 6 2 5 18 - 10 20
3. Балтика Заявка 14 5 5 4 21 - 14 20
4. Факел Заявка 13 6 2 5 21 - 16 20
5. Торпедо Москва Заявка 12 5 5 2 18 - 17 20
6. Алания 0:1 Заявка 15 4 7 4 28 - 22 19
7. Спартак-2 Заявка 13 6 0 7 18 - 28 18
8. СКА-Хабаровск 1:0 Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
9. Енисей Заявка 15 5 2 8 20 - 26 17
10. Волгарь Заявка 14 4 3 7 12 - 16 15
11. ФК Кубань Заявка 13 4 3 6 15 - 14 15
12. Ротор Заявка 13 3 5 5 16 - 18 14
13. Велес Москва Заявка 13 4 1 8 10 - 13 13
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 3 4 7 11 - 16 13
15. Краснодар-2 Заявка 14 3 3 8 8 - 19 12
16. Томь Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
17. КАМАЗ Заявка 12 2 5 5 5 - 10 11
18. Акрон Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
19. Металлург Липецк Заявка 13 3 0 10 10 - 33 9
20. Текстильщик Заявка 13 0 4 9 5 - 23 4
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  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    68'
    Денисов попал по ноге сопернику недалеко от своей штрафной.
  • 67'
    Квеквескири сделал длинный пас вперёд на Баркова, не опередившего защитника гостей.
  • Замена
    66'
    Григорьев заменил Цараева в составе "Алании".
  • 66'
    Солдатенко забрал мяч после подачи хозяев со штрафного.
  • Фол, нарушение
    65'
    Барков впереди на правом фланге испытал на себе фол Татаева.
  • Фол, нарушение
    64'
    Гурциев толкнул Фомина впереди на левом фланге.
  • Замена
    63'
    Качмазов заменил Бутаева в составе "Алании".
  • Желтая карточка
    63'
    Мануйлов, заваливший на газон Давида Кобесова и дополнительно его толкнувший, получил жёлтую карточку. Тот её тоже получил.
  • 62'
    Квеквескири низко навесил с левого края, и мяч дошёл до Солдатенко.
  • Фол, нарушение
    61'
    Хабаровчане исполнят штрафной с левого фланга.
  • Замена
    60'
    Да, вот они, перестановки у "СКА-Хабаровска". Вместо Гащенкова вышел Мартусевич, а вместо Гаглоева - Дмитриев.
  • 59'
    Скоро замены будут и у хозяев.
  • Замена
    58'
    Тройная замена в составе "Алании": Хугаев вместо Засеева, Машуков вместо Гиоргобиани и Гурциев вместо Хубулова.
  • 57'
    Фомин прервал мощный прострел хабаровчан с правого края.
  • 56'
    Сугробов неловко действовал в своей штрафной, и мяч хаотично заметался, но удара не последовало.
  • 55'
    "Алания" как-то сбавила обороты в начале второго тайма по сравнению с большей частью первого.
  • Описание гола
    54'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Георгий Гонгадзе!
    Мануйлов наносил неточный удар со средней дистанции, но это получился голевой пас на Гонгадзе, переправившего мяч ногой в сетку на левой штанге с линии вратарской.
  • Фол, нарушение
    53'
    Хубулов влетел в Квеквескири в середине поля.
  • 52'
    Цараев отобрал мяч в центре поля, после чего хозяева выбили его в аут
  • Офсайд
    51'
    Офсайд у Гиоргобиани.
  • Фол, нарушение
    50'
    Гащенков недалеко от своей штрафной эффектно уронил Хубулова.
  • 50'
    Произошёл перебой с видеотрансляцией.
  • 49'
    Дальняя попытка Цаллагова заблокирована ещё до штрафной.
  • Фол, нарушение
    48'
    Хосонов толкнул в спину Цаллагова в центре поля.
  • 48'
    Хабалов решился на дальний удар с правого полуфланга, получилось очень неточно.
  • 47'
    Сейчас игра проходит в центре поля, где у команд много потерь.
  • 46'
    До перерыва было много жёлтых карточек. Посмотрим, как будет после антракта.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Солдатенко поймал мяч после подачи хозяевами углового и скидки с ближней штанги, после чего прозвучал свисток на перерыв.
  • Угловой
    45'
    Квеквескири прострелил с левой стороны и заработал корнер.
  • Офсайд
    45'
    "Вне игры" у хабаровчан на правом фланге.
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты.
  • Желтая карточка
    45'
    Гонгадзе оказался на газоне после борьбы с Татаевым в центре поля. Игрок "Алании" сфолил и получил жёлтую карточку.
  • 44'
    Гонгадзе пытался выбежать с правого полуфланга один на один с Солдатенко, однако защитник визитёров не подпустил его к мячу.
  • 43'
    Барков упал в районе правой линии штрафной соперника, пенальти нет.
  • Фол, нарушение
    42'
    Гонгадзе в центре поля зацепил стопу Хосонова.
  • 41'
    Сугробов поймал мяч и быстро выбил его с рук в центр поля, где случилось столкновение.
  • 40'
    "Алания" по-прежнему гораздо больше проводит время в нападении, чем "СКА-Хабаровск".
  • Фол, нарушение
    39'
    Манулов затолкал Бутаева справа недалеко от штрафной гостей.
  • 38'
    Солдатенко вовремя выбежал из штрафной на левый фланг и выбил мяч из-под носа у Баркова. 
  • 38'
    Хозяева вбросят аут на правом краю на чужой половине.
  • Травма, повреждение
    36'
    Медики оказались на поле, чтобы помочь Татаеву преодолеть последствия столкновения.
  • Желтая карточка
    35'
    Барков получил жёлтую карточку за нарушение в центре поля в верховой борьбе против Татаева.
  • Фол, нарушение
    34'
    Хубулов толкнул Денисова в чужой штрафной, и судья сразу дал понять, что это не пенальти, а фол в атаке.
  • 34'
    Хосонов подобрался к линии штрафной и кручёным ударом послал мяч выше створа.
  • 33'
    Мануйлов сфолил в центре поля, но избежал "горчичника".
  • Желтая карточка
    32'
    Гащенков отправил на газон Цараева далеко от ворот и удостоился жёлтой карточки.
  • 31'
    "Армейцы" имели два шанса заработать угловой на левом полуфланге, но будет удар от ворот.
  • 31'
    Хабалов навесил со штрафного, хозяева отбились.
  • Фол, нарушение
    30'
    Гонгадзе подтолкнул возле своей штрафной прыгнувшего в намерении сыграть головой Кочиева.
  • 29'
    "Алания" играет первым номером и диктует свои условия в атаке.
  • Желтая карточка
    28'
    Цараев сам же нарушил правила и получил предупреждение.
  • Травма, повреждение
    27'
    Цараев пострадал в центре поля, ради него появились врачи на газоне.
  • Опасный момент
    26'
    Давид Кобесов сделал закидушку со штрафного на левый полуфланг, Цаллагов не смог вынести мяч, а Цараев не пробил его в ворота через Мануйлова. После этого судья почему-то дал свисток. Офсайд, что ли? Точно неясно.
  • Фол, нарушение
    25'
    Квеквескири в подкате возле своей штрафной ударил по ногам Бутаева. 
  • 24'
    "Алания" подала штрафной с правого края. Это сделал Хабалов, и хабаровчане отбились.
  • 23'
    Денисов выиграл верх и прервал подачу хозяев с левого фланга.
  • 22'
    Удар Гащенкова с приличной дистанции - в руки Солдатенко.
  • 21'
    Гонгадзе попробовал выскочить один на один после заброса Квеквескири, но первым на мяче был Солдатенко.
  • Желтая карточка
    20'
    Денисов получил жёлтую карточку за то, что уронил соперника вблизи своей штрафной.
  • 20'
    Давид Кобесов покрутился с мячом на левом полуфланге и в итоге нанёс удар в ближний угол в руки Сугробова.
  • Угловой
    19'
    Хабалов забросил мяч в штрафную справа со стандарта, и будет угловой "Алании".
  • Фол, нарушение
    18'
    Хубулов упал около чужой штрафной из-за нарушения Цаллагова.
  • Замена
    17'
    Замена в составе "СКА-Хабаровска" вместо травмировавшегося Караева вышел Барков.
  • Травма, повреждение
    16'
    Караеву потребовалась медицинская помощь.
  • 15'
    Солдатенко пришёл аж на чужую половину поля, чтобы сделать заброс в штрафную, но его накрыли. Впрочем, выхода один в исполнении хозяев не получилось - мяч улетел за боковую. 
  • Угловой
    14'
    "Алания" исполнит угловой с левого фланга.
  • 14'
    С линии штрафной низом приложился Хубулов, а Сугробов поймал мяч в центре створа.
  • 13'
    Гости атакуют позиционно.
  • Фол, нарушение
    12'
    Против Гиоргобиани совершён небольшой фол в центре поля.
  • 11'
    Гиоргобиани пытался вырваться один на один с Сугробовым, но первым на мяче оказался всё-таки хозяйский кипер.
  • Желтая карточка
    10'
    Гогниев получил жёлтую карточку за излишнюю эмоциональность.
  • Офсайд
    10'
    Караев наносил с правого угла вратарской, казалось, опасный удар после скидки Гонгадзе. Вратарь гостей отразил, и вообще там был явный офсайд.
  • Угловой
    9'
    Хабаровчане подали угловой справа, никакой остроты не получилось.
  • Не забитый пенальти
    8'
    Караев не реализовал пенальти. Он пробил низом в левый угол, откуда Солдатенко перевёл мяч в ближнюю штангу.
  • Пенальти!
    7'
    "СКА-Хабаровск" заработал пенальти! Отскочив от газона, мяч попал в руку Кочиева в штрафной гостей.
  • Фол, нарушение
    7'
    В середине поля Татаев подыграл ребе рукой.
  • 6'
    Невнятно провела свою атаку "Алания", всё закончилось навесом за лицевую.
  • 5'
    Гонгадзе попробовал подцепить заброс на левом фланге, но не удержал мяч в пределах поля.
  • Фол, нарушение
    4'
    Хубулов в центре поля подтолкнул Цаллагова.
  • 4'
    Гащенков сделал кросс справа с углового, владикавказцы совершили вынос.
  • Угловой
    3'
    Гаглоев навесил с левого фланга, и Бутаев на дальнем углу вратарской от греха подальше выбил мяч головой на корнер.
  • 2'
    Давид Кобесов выполнил низовой проникающий пас за лицевую, партнёры его не поняли.
  • 1'
    "СКА-Хабаровск" в красно-синей форме, "Алания" в сером цвете.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался с некоторым опозданием.
  • До матча
  • Доброго времени суток, уважаемые любители футбола! В 28-м туре ФНЛ "СКА-Хабаровск" играет у себя дома с владикавказской "Аланией". Текстовую трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
Прогнозы 113
СКА-Хабаровск 24.8% (28)
X 36.3% (41)
Алания 38.9% (44)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Алания
3.25
3.40
2.34
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Где смотреть матч СКА-Хабаровск 1:0 Алания онлайн

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Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 1:0 Алания

Исход игры
СКА-Хабаровск
24.8% (28)
Ничья
36.3% (41)
Алания
38.9% (44)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (40)
Меньше
63.64% (70)
Обе команды забьют
Да
70% (77)
Нет
30% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (38)
1:2 Алания
21.2% (24)
0:1 Алания
12.4% (14)
1:0 СКА-Хабаровск
11.5% (13)
2:1 СКА-Хабаровск
9.7% (11)
0:0 Ничья
1.8% (2)
0:2 Алания
1.8% (2)
1:3 Алания
1.8% (2)
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