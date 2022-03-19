Барков впереди на правом фланге испытал на себе фол Татаева.

Солдатенко забрал мяч после подачи хозяев со штрафного.

Квеквескири сделал длинный пас вперёд на Баркова, не опередившего защитника гостей.

Денисов попал по ноге сопернику недалеко от своей штрафной.

До перерыва было много жёлтых карточек. Посмотрим, как будет после антракта.

Сейчас игра проходит в центре поля, где у команд много потерь.

Хабалов решился на дальний удар с правого полуфланга, получилось очень неточно.

Хосонов толкнул в спину Цаллагова в центре поля.

Дальняя попытка Цаллагова заблокирована ещё до штрафной.

Гащенков недалеко от своей штрафной эффектно уронил Хубулова.

Цараев отобрал мяч в центре поля, после чего хозяева выбили его в аут

Хубулов влетел в Квеквескири в середине поля.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Георгий Гонгадзе! Мануйлов наносил неточный удар со средней дистанции, но это получился голевой пас на Гонгадзе, переправившего мяч ногой в сетку на левой штанге с линии вратарской.

"Алания" как-то сбавила обороты в начале второго тайма по сравнению с большей частью первого.

Сугробов неловко действовал в своей штрафной, и мяч хаотично заметался, но удара не последовало.

Тройная замена в составе "Алании": Хугаев вместо Засеева, Машуков вместо Гиоргобиани и Гурциев вместо Хубулова.

Скоро замены будут и у хозяев.

Да, вот они, перестановки у "СКА-Хабаровска". Вместо Гащенкова вышел Мартусевич, а вместо Гаглоева - Дмитриев.

Квеквескири низко навесил с левого края, и мяч дошёл до Солдатенко.

Мануйлов, заваливший на газон Давида Кобесова и дополнительно его толкнувший, получил жёлтую карточку. Тот её тоже получил.

Первый тайм

— Солдатенко поймал мяч после подачи хозяевами углового и скидки с ближней штанги, после чего прозвучал свисток на перерыв.

45' Квеквескири прострелил с левой стороны и заработал корнер.

45' "Вне игры" у хабаровчан на правом фланге.

45' +2 минуты.

45' Гонгадзе оказался на газоне после борьбы с Татаевым в центре поля. Игрок "Алании" сфолил и получил жёлтую карточку.

44' Гонгадзе пытался выбежать с правого полуфланга один на один с Солдатенко, однако защитник визитёров не подпустил его к мячу.

43' Барков упал в районе правой линии штрафной соперника, пенальти нет.

42' Гонгадзе в центре поля зацепил стопу Хосонова.

41' Сугробов поймал мяч и быстро выбил его с рук в центр поля, где случилось столкновение.

40' "Алания" по-прежнему гораздо больше проводит время в нападении, чем "СКА-Хабаровск".

39' Манулов затолкал Бутаева справа недалеко от штрафной гостей.

38' Солдатенко вовремя выбежал из штрафной на левый фланг и выбил мяч из-под носа у Баркова.

38' Хозяева вбросят аут на правом краю на чужой половине.

36' Медики оказались на поле, чтобы помочь Татаеву преодолеть последствия столкновения.

35' Барков получил жёлтую карточку за нарушение в центре поля в верховой борьбе против Татаева.

34' Хубулов толкнул Денисова в чужой штрафной, и судья сразу дал понять, что это не пенальти, а фол в атаке.

34' Хосонов подобрался к линии штрафной и кручёным ударом послал мяч выше створа.

33' Мануйлов сфолил в центре поля, но избежал "горчичника".

32' Гащенков отправил на газон Цараева далеко от ворот и удостоился жёлтой карточки.

31' "Армейцы" имели два шанса заработать угловой на левом полуфланге, но будет удар от ворот.

31' Хабалов навесил со штрафного, хозяева отбились.

30' Гонгадзе подтолкнул возле своей штрафной прыгнувшего в намерении сыграть головой Кочиева.

29' "Алания" играет первым номером и диктует свои условия в атаке.

28' Цараев сам же нарушил правила и получил предупреждение.

27' Цараев пострадал в центре поля, ради него появились врачи на газоне.

26' Давид Кобесов сделал закидушку со штрафного на левый полуфланг, Цаллагов не смог вынести мяч, а Цараев не пробил его в ворота через Мануйлова. После этого судья почему-то дал свисток. Офсайд, что ли? Точно неясно.

25' Квеквескири в подкате возле своей штрафной ударил по ногам Бутаева.

24' "Алания" подала штрафной с правого края. Это сделал Хабалов, и хабаровчане отбились.

23' Денисов выиграл верх и прервал подачу хозяев с левого фланга.

22' Удар Гащенкова с приличной дистанции - в руки Солдатенко.

21' Гонгадзе попробовал выскочить один на один после заброса Квеквескири, но первым на мяче был Солдатенко.

20' Денисов получил жёлтую карточку за то, что уронил соперника вблизи своей штрафной.

20' Давид Кобесов покрутился с мячом на левом полуфланге и в итоге нанёс удар в ближний угол в руки Сугробова.

19' Хабалов забросил мяч в штрафную справа со стандарта, и будет угловой "Алании".

18' Хубулов упал около чужой штрафной из-за нарушения Цаллагова.

17' Замена в составе "СКА-Хабаровска" вместо травмировавшегося Караева вышел Барков.

16' Караеву потребовалась медицинская помощь.

15' Солдатенко пришёл аж на чужую половину поля, чтобы сделать заброс в штрафную, но его накрыли. Впрочем, выхода один в исполнении хозяев не получилось - мяч улетел за боковую.

14' "Алания" исполнит угловой с левого фланга.

14' С линии штрафной низом приложился Хубулов, а Сугробов поймал мяч в центре створа.

13' Гости атакуют позиционно.

12' Против Гиоргобиани совершён небольшой фол в центре поля.

11' Гиоргобиани пытался вырваться один на один с Сугробовым, но первым на мяче оказался всё-таки хозяйский кипер.

10' Гогниев получил жёлтую карточку за излишнюю эмоциональность.

10' Караев наносил с правого угла вратарской, казалось, опасный удар после скидки Гонгадзе. Вратарь гостей отразил, и вообще там был явный офсайд.

9' Хабаровчане подали угловой справа, никакой остроты не получилось.

8' Караев не реализовал пенальти. Он пробил низом в левый угол, откуда Солдатенко перевёл мяч в ближнюю штангу.

7' "СКА-Хабаровск" заработал пенальти! Отскочив от газона, мяч попал в руку Кочиева в штрафной гостей.

7' В середине поля Татаев подыграл ребе рукой.

6' Невнятно провела свою атаку "Алания", всё закончилось навесом за лицевую.

5' Гонгадзе попробовал подцепить заброс на левом фланге, но не удержал мяч в пределах поля.

4' Хубулов в центре поля подтолкнул Цаллагова.

4' Гащенков сделал кросс справа с углового, владикавказцы совершили вынос.

3' Гаглоев навесил с левого фланга, и Бутаев на дальнем углу вратарской от греха подальше выбил мяч головой на корнер.

2' Давид Кобесов выполнил низовой проникающий пас за лицевую, партнёры его не поняли.

1' "СКА-Хабаровск" в красно-синей форме, "Алания" в сером цвете.