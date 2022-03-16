РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Позже
История личных встреч
СКА-Хабаровск
Алания
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караев Давид
|12 (7)
|0.44
|Гонгадзе Георгий
|7 (1)
|0.26
|Барков Дмитрий
|2
|0.07
|Алиев Камран
|2
|0.07
|Смирнов Александр
|1
|0.04
|Булия Эдуард
|1
|0.04
|Носов Александр
|1
|0.04
|Мануйлов Роман
|1
|0.04
|Фомин Денис
|1
|0.04
|Грачёв Глеб
|1
|0.04
|Тихонов Михаил
|1
|0.04
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|11
|0.41
|Гурциев Батраз
|9 (1)
|0.33
|Гиоргобиани Николай
|6
|0.22
|Кобесов Давид
|6
|0.22
|Хадарцев Батраз
|5 (3)
|0.19
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|0.15
|Хабалов Алан
|3
|0.11
|Татаев Алексей II
|3
|0.11
|Магомедов Бутта
|3
|0.11
|Багаев Алан
|2
|0.07
|Хубулов Владимир
|2
|0.07
|Засеев Азамат
|1
|0.04
|Бутаев Аллон
|1
|0.04
|Шавлохов Давид
|1
|0.04
|Хосонов Хетаг
|1 (1)
|0.04
Карточки
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ираклий
|7
|1
|Грачёв Глеб
|7
|1
|Фомин Денис
|8
|0
|Иллой-Айет Владис-Эммерсон
|5
|1
|Литвин Дмитрий
|5
|1
|Андямов Валентин
|4
|1
|Мартусевич Максим
|5
|0
|Мануйлов Роман
|5
|0
|Тихонов Михаил
|3
|1
|Барков Дмитрий
|4
|0
|Смирнов Александр
|3
|0
|Алиев Камран
|3
|0
|Гонгадзе Георгий
|3
|0
|Караев Давид
|2
|0
|Гащенков Михаил
|2
|0
|Брагин Владислав
|2
|0
|Галимов Александр
|2
|0
|Цаллагов Дзамболат
|2
|0
|Сугробов Владимир
|0
|1
|Носов Александр
|1
|0
|Кольцов Виталий
|1
|0
|Левицкий Денис
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хосонов Хетаг
|9
|1
|Кочиев Хетаг
|8
|1
|Багаев Алан
|9
|0
|Магомедов Бутта
|6
|1
|Хубулов Владимир
|5
|1
|Цараев Алан
|6
|0
|Шавлохов Давид
|6
|0
|Хугаев Алан
|5
|0
|Кобесов Давид
|5
|0
|Хабалов Алан
|4
|0
|Машуков Ислам
|2
|1
|Татаев Алексей II
|2
|1
|Гиоргобиани Николай
|3
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0
|Хадарцев Батраз
|2
|0
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|Гурциев Батраз
|2
|0
|Бутаев Аллон
|2
|0
|Засеев Азамат
|1
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Кокоев Батрадз
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Кобесов Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
26
4 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 15
0
0%
4
15%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
4
25%
3
12%
31-45
2
13%
6
23%
46-60
3
19%
3
12%
61-75
7
44%
5
19%
76-90
Пропущено
9
23
5 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 12
1
11%
7
30%
1-15
2
22%
3
13%
16-30
2
22%
3
13%
31-45
1
11%
2
9%
46-60
1
11%
2
9%
61-75
2
22%
6
26%
76-90
Забито
15
32
10 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
2
13%
6
19%
1-15
5
33%
4
13%
16-30
3
20%
5
16%
31-45
1
7%
2
6%
46-60
1
7%
5
16%
61-75
3
20%
10
31%
76-90
Пропущено
17
15
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
24%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
12%
3
20%
31-45
4
24%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
7
41%
1
7%
76-90
Забито
31
58
14 В 1-м тайме 27
17 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 14
9 Не забивали 2
2
6%
10
17%
1-15
5
16%
9
16%
16-30
7
23%
8
14%
31-45
3
10%
8
14%
46-60
4
13%
8
14%
61-75
10
32%
15
26%
76-90
Пропущено
26
38
11 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 21
5
19%
8
21%
1-15
2
8%
7
18%
16-30
4
15%
6
16%
31-45
5
19%
5
13%
46-60
1
4%
5
13%
61-75
9
35%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0
Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Металлург Липецк - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 2:0 Олимп-Долгопрудный - СКА-Хабаровск 1:1 Текстильщик - СКА-Хабаровск 0:3 Алания - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Спартак-2 0:1 СКА-Хабаровск - ФК Кубань 1:0
Алания
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4 Алания - Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва - Алания 2:2
Ахмат - Алания 2:0 Алания - Велес Москва 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 ФК Кубань - Алания 5:5 Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0 Ротор - Алания 0:0 Алания - Нефтехимик 2:3 Акрон - Алания 2:1 Алания - Оренбург 1:0 Томь - Алания 1:3 Алания - Факел 1:0 Балтика - Алания 1:1 Алания - Металлург Липецк 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|27
|18
|2
|7
|44 - 19
|56
|2.
|Факел
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|45 - 24
|52
|3.
|Алания
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|61 - 35
|49
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|26
|12
|12
|2
|48 - 30
|48
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|43 - 26
|45
|6.
|Балтика
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|36 - 22
|42
|7.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|30 - 27
|42
|8.
|Енисей
|Заявка
|27
|12
|5
|10
|41 - 40
|41
|9.
|Акрон
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|30 - 30
|38
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|32 - 34
|37
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|32 - 43
|37
|12.
|Томь
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|39 - 42
|37
|13.
|КАМАЗ
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|23 - 24
|33
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|25 - 34
|33
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|24 - 31
|29
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|28 - 41
|28
|17.
|Волгарь
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|19 - 30
|26
|18.
|Ротор
|Заявка
|27
|4
|12
|11
|25 - 38
|24
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|26
|6
|3
|17
|20 - 52
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|24 - 47
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 9
|36
|2.
|Факел
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|24 - 8
|32
|3.
|Алания
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|33 - 14
|30
|4.
|Акрон
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|21 - 15
|28
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|7
|0
|30 - 13
|28
|6.
|Томь
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 13
|25
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|8.
|Енисей
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|16 - 9
|24
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 11
|24
|11.
|Балтика
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|15 - 8
|22
|12.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|13 - 15
|16
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|17.
|ФК Кубань
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 27
|13
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|19.
|Волгарь
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|7 - 14
|11
|20.
|Ротор
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|9 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|2.
|Оренбург
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 10
|20
|3.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 14
|20
|4.
|Факел
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 16
|20
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 17
|20
|6.
|Алания
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|28 - 21
|19
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|18 - 28
|18
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|9.
|Енисей
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|20 - 26
|17
|10.
|Волгарь
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 16
|15
|11.
|ФК Кубань
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 14
|15
|12.
|Ротор
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 18
|14
|13.
|Велес Москва
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|10 - 13
|13
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 16
|13
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|8 - 19
|12
|16.
|Томь
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|5 - 10
|11
|18.
|Акрон
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|10 - 33
|9
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|5 - 23
|4
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Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Алания
Исход игры
СКА-Хабаровск
29.3% (12)
Ничья
31.7% (13)
Алания
39% (16)
Тотал 2.5
Больше
41.46% (17)
Меньше
58.54% (24)
Обе команды забьют
Да
68.29% (28)
Нет
31.71% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.3% (12)
1:2 Алания
24.4% (10)
1:0 СКА-Хабаровск
14.6% (6)
2:1 СКА-Хабаровск
9.8% (4)
0:1 Алания
9.8% (4)
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