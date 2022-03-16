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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
СКА-Хабаровск
 
Позже
Алания
Прогнозы 41
СКА-Хабаровск 29.3% (12)
X 31.7% (13)
Алания 39% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Алания
3.72
3.55
2.03
Все Коэффициенты

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Алания

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

ФПД
3:1
ФПД
1:2
ФПД
2:4
ФПД
0:3
ФПД
0:1
ФПД
3:1
ФПД
1:1
ФПД
0:0
ФПД
2:1
ФПД
1:1
ФПД
3:2

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 12 (7) 0.44
Гонгадзе Георгий 7 (1) 0.26
Барков Дмитрий 2 0.07
Алиев Камран 2 0.07
Смирнов Александр 1 0.04
Булия Эдуард 1 0.04
Носов Александр 1 0.04
Мануйлов Роман 1 0.04
Фомин Денис 1 0.04
Грачёв Глеб 1 0.04
Тихонов Михаил 1 0.04
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 11 0.41
Гурциев Батраз 9 (1) 0.33
Гиоргобиани Николай 6 0.22
Кобесов Давид 6 0.22
Хадарцев Батраз 5 (3) 0.19
Эльдарушев Абу-Саид 4 0.15
Хабалов Алан 3 0.11
Татаев Алексей II 3 0.11
Магомедов Бутта 3 0.11
Багаев Алан 2 0.07
Хубулов Владимир 2 0.07
Засеев Азамат 1 0.04
Бутаев Аллон 1 0.04
Шавлохов Давид 1 0.04
Хосонов Хетаг 1 (1) 0.04

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 7 1
Грачёв Глеб 7 1
Фомин Денис 8 0
Иллой-Айет Владис-Эммерсон 5 1
Литвин Дмитрий 5 1
Андямов Валентин 4 1
Мартусевич Максим 5 0
Мануйлов Роман 5 0
Тихонов Михаил 3 1
Барков Дмитрий 4 0
Смирнов Александр 3 0
Алиев Камран 3 0
Гонгадзе Георгий 3 0
Караев Давид 2 0
Гащенков Михаил 2 0
Брагин Владислав 2 0
Галимов Александр 2 0
Цаллагов Дзамболат 2 0
Сугробов Владимир 0 1
Носов Александр 1 0
Кольцов Виталий 1 0
Левицкий Денис 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хосонов Хетаг 9 1
Кочиев Хетаг 8 1
Багаев Алан 9 0
Магомедов Бутта 6 1
Хубулов Владимир 5 1
Цараев Алан 6 0
Шавлохов Давид 6 0
Хугаев Алан 5 0
Кобесов Давид 5 0
Хабалов Алан 4 0
Машуков Ислам 2 1
Татаев Алексей II 2 1
Гиоргобиани Николай 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Хадарцев Батраз 2 0
Солдатенко Ростислав 2 0
Гурциев Батраз 2 0
Бутаев Аллон 2 0
Засеев Азамат 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Кокоев Батрадз 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Кобесов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
26
4 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 15
0
0%
4
15%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
4
25%
3
12%
31-45
2
13%
6
23%
46-60
3
19%
3
12%
61-75
7
44%
5
19%
76-90

Пропущено

9
23
5 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 12
1
11%
7
30%
1-15
2
22%
3
13%
16-30
2
22%
3
13%
31-45
1
11%
2
9%
46-60
1
11%
2
9%
61-75
2
22%
6
26%
76-90

Забито

15
32
10 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
2
13%
6
19%
1-15
5
33%
4
13%
16-30
3
20%
5
16%
31-45
1
7%
2
6%
46-60
1
7%
5
16%
61-75
3
20%
10
31%
76-90

Пропущено

17
15
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
24%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
12%
3
20%
31-45
4
24%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
7
41%
1
7%
76-90

Забито

31
58
14 В 1-м тайме 27
17 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 14
9 Не забивали 2
2
6%
10
17%
1-15
5
16%
9
16%
16-30
7
23%
8
14%
31-45
3
10%
8
14%
46-60
4
13%
8
14%
61-75
10
32%
15
26%
76-90

Пропущено

26
38
11 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 21
5
19%
8
21%
1-15
2
8%
7
18%
16-30
4
15%
6
16%
31-45
5
19%
5
13%
46-60
1
4%
5
13%
61-75
9
35%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0
Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Металлург Липецк - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 2:0 Олимп-Долгопрудный - СКА-Хабаровск 1:1 Текстильщик - СКА-Хабаровск 0:3 Алания - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Спартак-2 0:1 СКА-Хабаровск - ФК Кубань 1:0
Алания
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4 Алания - Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва - Алания 2:2
Ахмат - Алания 2:0 Алания - Велес Москва 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 ФК Кубань - Алания 5:5 Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0 Ротор - Алания 0:0 Алания - Нефтехимик 2:3 Акрон - Алания 2:1 Алания - Оренбург 1:0 Томь - Алания 1:3 Алания - Факел 1:0 Балтика - Алания 1:1 Алания - Металлург Липецк 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 27 18 2 7 44 - 19 56
2. Факел Заявка 26 16 4 6 45 - 24 52
3. Алания Заявка 27 14 7 6 61 - 35 49
4. Торпедо Москва Заявка 26 12 12 2 48 - 30 48
5. Нефтехимик Заявка 27 13 6 8 43 - 26 45
6. Балтика Заявка 27 10 12 5 36 - 22 42
7. СКА-Хабаровск Заявка 27 12 6 9 30 - 27 42
8. Енисей Заявка 27 12 5 10 41 - 40 41
9. Акрон Заявка 27 10 8 9 30 - 30 38
10. Велес Москва Заявка 27 11 4 12 32 - 34 37
11. Спартак-2 Заявка 27 11 4 12 32 - 43 37
12. Томь Заявка 27 10 7 10 39 - 42 37
13. КАМАЗ Заявка 26 8 9 9 23 - 24 33
14. Краснодар-2 Заявка 27 9 6 12 25 - 34 33
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 27 6 11 10 24 - 31 29
16. ФК Кубань Заявка 27 8 4 15 28 - 41 28
17. Волгарь Заявка 27 7 5 15 19 - 30 26
18. Ротор Заявка 27 4 12 11 25 - 38 24
19. Металлург Липецк Заявка 26 6 3 17 20 - 52 21
20. Текстильщик Заявка 27 4 7 16 24 - 47 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 14 12 0 2 26 - 9 36
2. Факел Заявка 13 10 2 1 24 - 8 32
3. Алания Заявка 13 10 0 3 33 - 14 30
4. Акрон Заявка 15 8 4 3 21 - 15 28
5. Торпедо Москва Заявка 14 7 7 0 30 - 13 28
6. Томь Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
7. Велес Москва Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
8. Енисей Заявка 12 7 3 2 21 - 14 24
9. СКА-Хабаровск Заявка 11 8 0 3 16 - 9 24
10. Нефтехимик Заявка 14 7 3 4 26 - 11 24
11. Балтика Заявка 13 5 7 1 15 - 8 22
12. КАМАЗ Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
13. Краснодар-2 Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
14. Спартак-2 Заявка 14 5 4 5 14 - 15 19
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 13 3 7 3 13 - 15 16
16. Текстильщик Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
17. ФК Кубань Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
18. Металлург Липецк Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
19. Волгарь Заявка 13 3 2 8 7 - 14 11
20. Ротор Заявка 14 1 7 6 9 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
2. Оренбург Заявка 13 6 2 5 18 - 10 20
3. Балтика Заявка 14 5 5 4 21 - 14 20
4. Факел Заявка 13 6 2 5 21 - 16 20
5. Торпедо Москва Заявка 12 5 5 2 18 - 17 20
6. Алания Заявка 14 4 7 3 28 - 21 19
7. Спартак-2 Заявка 13 6 0 7 18 - 28 18
8. СКА-Хабаровск Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
9. Енисей Заявка 15 5 2 8 20 - 26 17
10. Волгарь Заявка 14 4 3 7 12 - 16 15
11. ФК Кубань Заявка 13 4 3 6 15 - 14 15
12. Ротор Заявка 13 3 5 5 16 - 18 14
13. Велес Москва Заявка 13 4 1 8 10 - 13 13
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 3 4 7 11 - 16 13
15. Краснодар-2 Заявка 14 3 3 8 8 - 19 12
16. Томь Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
17. КАМАЗ Заявка 12 2 5 5 5 - 10 11
18. Акрон Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
19. Металлург Липецк Заявка 13 3 0 10 10 - 33 9
20. Текстильщик Заявка 13 0 4 9 5 - 23 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2022, осталось 2 дня 7 часов 1 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    СКА-Хабаровск 29.3% (12)
    X 31.7% (13)
    Алания 39% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Алания
    3.72
    3.55
    2.03
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч СКА-Хабаровск - Алания онлайн

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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Алания

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    29.3% (12)
    Ничья
    31.7% (13)
    Алания
    39% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.46% (17)
    Меньше
    58.54% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    68.29% (28)
    Нет
    31.71% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.3% (12)
    1:2 Алания
    24.4% (10)
    1:0 СКА-Хабаровск
    14.6% (6)
    2:1 СКА-Хабаровск
    9.8% (4)
    0:1 Алания
    9.8% (4)
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