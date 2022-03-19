Султоново пошёл подавать угловой. Ближнюю штангу все "облюбовали", мяч покинул пределы поля. Снова корнер для "Торпедо".

Снова подача от Султонова, Ботнарь вышел из ворот и забрал мяч.

Через левый край побежали в атаку игроки "Факела", Аппаев потерял игровой снаряд. Мяч покинул пределы поля.

Темников с мячом, подача на дальнюю штангу, вышел из ворот Ботнарь, а ещё и подреза мяч Дашаев, но голкипер игровой снаряд забрал.

Удар по воротам от Никитина, в створ, в падении Ботнарь забрал мяч.

Мяч в центре поля, передача на Аппаева, тот потерял игровой снаряд, который быстро перехватили "автозаводцы".

Аппаев нарушил правила на Темникове, штрафной удар для "Торпедо".

Султонов пошёл подавать угловой, а перед этим Городовой в прыжке отразил мяч! Красиво он прыгнул и отразил мяч!

Султонов пробил по воротам Городового после подачи корнера, но только ещё один корнер заработал. Третья подряд подача от Султонова.

Подача на ближнюю штангу, в этот раз не так опасно.

В центре поля с мячом игроки "Торпедо", пробить бы! Однако ничего опасного.

Аут бросил Самсонов, перевод по левому краю, но передача направо, с мячом Султонов, перевод в штрафную площадь, пробить некому.

Нули на табло, с мячом в центре поля воронежский клуб, перевод на Максимова, тот дальше на Акбашева, который не сумел обработать игровой снаряд.

Калмыков в запасе у "Торпедо", ждут его выхода на поле болельщики. А пока заброс во владения "Факела", вышел из ворот Городовой и забрал мяч.

Полчаса до конца матча, быстрая контратака "Торпедо", перевод на Менделя, тот мяч потерял.

Макимов с мячом, осмотрелся, пробить некуда. А отдать передачу тоже.

Седько с Черовым боролся на фланге, мяч вышел за лицевую. Подача для "Факела".

Первый тайм

— Ничего не добавил арбитр. Перерыв.

43' Акбашев с мячом, нашёл момент для удара, но в цель не попал.

42' 17 раз выигрывал первый тайм "Факел". Это лучший показатель лиги. Ждём активной концовки от воронежского клуба.

41' Седько аут бросил, мяч у Самсонова, тот дальше сыграл, но мяч достался сопернику.

40' Черов с мячом, отправил его к линии штрафной площади соперника, подхватил игровой снаряд Самсонов, выбил подальше.

38' Срыв атаки со стороны Дашаева. Помешать Ботнарю он пытался ввести мяч в игру. Жёлтая карточка для игрока "Факела".

37' Очередной угловой удар заработали игроки "Факела". Второй в матче. Акбашев пошёл подавать, ан нет, Дмитриев исполнил, наброс на ближнюю, борьба на линии вратарской. Ботнарь вылетел и и забрал мяч.

36' "Торпедо" с мячом, к центральному кругу был направлен игровой снаряд. Мяч потерян.

35' На правом фланге с мячом игроки "Факела", перевод на левый край пошёл, но игровой снаряд потерян.

34' Первый тайм подходит к своему завершению, но пока что даже выделить толковых моментов в первом тайме сложно.

33' В центре поля с мячом игроки "Торпедо", передача на Лебеденко, тот сыграл на край. Мяч потерян.

32' Мендель получил по ногам. Кожемякин нарушил правила. Без жёлтой карточки в этмом эпизоде.

30' Момент у "Торпедо", попытка удара по воротам у Енина, но в этот момент "зажёг флажок" боковой арбитр. Офсайд для "Торпедо".

29' Аппаев по левому краю прорвался в атаку, оказался на газоне стал аппелировать к арбитру, но тот не увидел нарушения правил в предыдущем эпизоде.

28' В центре поля с мячом игроки "Факела", перевод на Дмитриева, тот на Акбашева сыграл.

27' С мячом на чужой половине поля воронежский клуб, перевод на правый край на Магаля, тот подачу не сумел исполнить.

26' Угловой удар исполнили торпедовцы, подача на ближнюю штангу пошла, удара нет.

25' Седько забросил мяч по левому краю, Енин и Лебеденко друг другу помешали завладеть мячом. Пришлось его отдавать сопернику.

24' Напомню, что в последний раз "Факел" обыгрывал "Торпедо" в сентябре 1985 года. Большинство наших зрителей тогда ещё не родилось, но в рамках России воронежкий клуб обыгрывал "Торпдео" только в товарищеских матчах.

22' Вышел из ворот Ботнарь и забрал мяч.

21' Активно действует в атаке "Факел", Дашаев бросил аут перевод на Максимова, падение в чужой штрафной площади. Свисток арбитра молчит.

20' Акбашев исполнил подачу на дальшюю штангу, скидка дальше Енин не пустил игровой снаряд.

18' Подача во владения "Торпедо", выбил мяч на угловой Енин. Перестраховался. Можно было и гне трограть мяч.

17' Много боьбы у нас стало, Темников уронил на газон кого-то из соперников, свисток судьи тут же раздался.

16' Ботнарь пробил от ворот, борьба в центре поля за мяч пошла.

15' Четверть часа отыграли команды, Аппаев по левому флангу прошёл, но передача у него не прошла в центр.

13' В центре поля с мячом игроки "Торпедо", перевод на левый край пошёл, игровой снаряд покинул пределы поля.

12' С мячом на своей половине поля игроки "Факела", перевод в штрафную площадь соперника, сильно и неточно.

11' Дмитриев у мяча, взял разбег. Бородюк, уроженец Воронежа, на бровке. Подача пошла на дальнюю штангу... Очень сильно, мяч покинул пределы поля.

10' Магаль пробросил мяч мимо Самоснова, который нарушил правила. ЗАслуженная жёлтая карточка для капитана "Торпедо".

9' Аппаев принял игровой снаряд, переводна Магаля, но тот оказался на газоне после обыгрыша Самсонова.

8' "Торпедо" выглядит активнее по первым минутам, но только один опасный момент, да и тот пока с натяжкой.

7' Седько с мячом, отдал налево на Енина, тот вернул мяч Седько, пробил в касание игрок "Торпедо", перевёл мяч в сторону Городовой" Неплохой удар с левой ноги, но вратарь всё видел.

6' Подача во владения Ботнаря от Дмитриева, но без особых проблем отбились москвичи.

5' На газоне Мендель, досталось ему по ногам от Седько. Василенко и Бородюк высказали что-то в адрес арбитра, но рефери свое решение не изменил.

3' Угловой удар заработали москвичи. Подача в район 110метровой отметки, Султонов подопспел к мячу, но нанести удар не сумел.

2' С мячом гости, перевод к центральному кругу, но тут же он перешёл к "Факелу". Магаль с мячом.