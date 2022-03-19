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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Факел
0:0
Второй тайм: 63'
Торпедо Москва
0'
10' Желтая карточка
Самсонов Артём
38' Желтая карточка
Дашаев Аслан
63'

Ход матча

10'
 
Самсонов Артём
38'
Дашаев Аслан
 
Прогнозы 120
Факел 40% (48)
X 37.5% (45)
Торпедо Москва 22.5% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Торпедо Москва
2.42
3.35
3.58
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Факел
Торпедо Москва

История личных встреч

Факел
Торпедо Москва

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ФПД
2:2
ФПД
0:0
ФПД
4:1
ФПД
0:1
К
1:2
ФПД
2:0
ФПД
0:0
ВДЗЦ
1:1
ВДЗЦ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максимов Максим 12 (1) 0.44
Акбашев Роман 7 0.26
Аппаев Хызыр 6 0.22
Разборов Андрей 4 0.15
Мендель Андрей 3 0.11
Черов Василий 2 0.07
Дашаев Аслан 1 0.04
Дядюн Владимир 1 0.04
Брызгалов Сергей 1 0.04
Суслов Кирилл 1 0.04
Никитин Андрей Владимирович 1 0.04
Шаваев Алихан 1 0.04
Кулишев Артём 1 0.04
Магаль Руслан 1 0.04
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калмыков Амур 12 0.44
Султонов Мухаммад 10 0.37
Лебеденко Игорь 8 0.3
Темников Иван 3 0.11
Шумских Алексей 3 0.11
Померко Алексей 3 0.11
Самсонов Артём Владимирович 2 0.07
Енин Иван 2 0.07
Евдокимов Андрей 2 0.07
Рязанцев Александр 1 0.04
Адаев Владислав 1 0.04
Маркин Михаил 1 (1) 0.04

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендель Андрей 11 0
Акбашев Роман 9 0
Мастерной Владислав 4 1
Дашаев Аслан 5 0
Суслов Кирилл 5 0
Магаль Руслан 5 0
Шаваев Алихан 3 1
Пейчинович Неманья 4 0
Никитин Андрей Владимирович 4 0
Дмитриев Олег 4 0
Кулишев Артём 3 0
Максимов Максим 3 0
Шепилов Денис 3 0
Брызгалов Сергей 2 0
Смирнов Михаил 2 0
Аппаев Хызыр 2 0
Черов Василий 2 0
Грузнов Илья 1 0
Свинов Илья 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Померко Алексей 8 3
Темников Иван 7 1
Шумских Алексей 7 0
Самсонов Артём Владимирович 7 0
Нетфуллин Равиль 5 0
Енин Иван 5 0
Кожемякин Олег 2 1
Калмыков Амур 2 1
Евдокимов Андрей 3 0
Адаев Владислав 1 1
Рязанцев Александр 2 0
Султонов Мухаммад 2 0
Полубояринов Данил 2 0
Кравчук Андрей 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Седько Павел 1 0
Ботнарь Виталий 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
18
13 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
8
38%
3
17%
16-30
5
24%
4
22%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
3
14%
7
39%
61-75
3
14%
1
6%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
18%
3
18%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
1
9%
5
29%
29%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
3
27%
3
18%
76-90

Забито

21
30
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
2
10%
3
10%
1-15
1
5%
4
13%
16-30
8
38%
5
17%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
2
10%
8
27%
61-75
6
29%
6
20%
76-90

Пропущено

16
13
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
13%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
5
31%
3
23%
61-75
4
25%
3
23%
76-90

Забито

42
48
24 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 16
7 Не забивали 3
2
5%
4
8%
1-15
9
21%
7
15%
16-30
13
31%
9
19%
31-45
4
10%
6
13%
46-60
5
12%
15
31%
61-75
9
21%
7
15%
76-90

Пропущено

27
30
11 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 18
4
15%
5
17%
1-15
3
11%
5
17%
16-30
4
15%
7
23%
31-45
3
11%
2
7%
46-60
6
22%
5
17%
61-75
7
26%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Краснодар-2 - Факел 1:2 Ахмат - Факел 3:3 Факел - Нижний Новгород 0:0 Рубин - Факел 4:4
Ротор - Факел 1:2 Факел - Нефтехимик 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Оренбург 1:0 Томь - Факел 2:2 Велес Москва - Факел 0:4 Факел - Нижний Новгород 0:1 Факел - Металлург Липецк 3:2 Волгарь - Факел 0:2 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 Олимп-Долгопрудный - Факел 2:0 Факел - Текстильщик 3:0 Алания - Факел 1:0 Факел - Спартак-2 3:0 ФК Кубань - Факел 0:4 Факел - Енисей 3:1
Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
60%
10%
6 побед 12 ничьих 2 поражения
Торпедо Москва - Балтика 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0
Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Торпедо Москва - Томь 3:3 Торпедо Москва - Факел 2:2 Балтика - Торпедо Москва 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 28 19 2 7 46 - 19 59
2. Факел 0:0 Заявка 27 16 5 6 45 - 24 53
3. Алания Заявка 28 14 7 7 61 - 37 49
4. Торпедо Москва 0:0 Заявка 27 12 13 2 48 - 30 49
5. Нефтехимик Заявка 28 14 6 8 45 - 27 48
6. СКА-Хабаровск Заявка 28 13 6 9 32 - 27 45
7. Балтика 0:0 Заявка 28 10 13 5 36 - 22 43
8. Енисей 0:0 Заявка 28 12 6 10 41 - 40 42
9. Акрон Заявка 28 11 8 9 31 - 30 41
10. Томь Заявка 27 10 7 10 39 - 42 37
11. Велес Москва Заявка 28 11 4 13 33 - 36 37
12. Спартак-2 Заявка 28 11 4 13 32 - 44 37
13. КАМАЗ Заявка 27 8 9 10 23 - 26 33
14. Краснодар-2 Заявка 27 9 6 12 25 - 34 33
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 28 7 11 10 25 - 31 32
16. ФК Кубань Заявка 28 9 4 15 30 - 41 31
17. Волгарь Заявка 28 8 5 15 20 - 30 29
18. Ротор Заявка 28 4 12 12 25 - 39 24
19. Металлург Липецк Заявка 27 6 3 18 20 - 54 21
20. Текстильщик Заявка 28 4 7 17 24 - 48 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 15 13 0 2 28 - 9 39
2. Факел 0:0 Заявка 14 10 3 1 24 - 8 33
3. Акрон Заявка 16 9 4 3 22 - 15 31
4. Алания Заявка 13 10 0 3 33 - 14 30
5. Торпедо Москва 0:0 Заявка 14 7 7 0 30 - 13 28
6. СКА-Хабаровск Заявка 12 9 0 3 18 - 9 27
7. Нефтехимик Заявка 15 8 3 4 28 - 12 27
8. Томь Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
9. Велес Москва Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
10. Енисей 0:0 Заявка 12 7 3 2 21 - 14 24
11. Балтика 0:0 Заявка 14 5 8 1 15 - 8 23
12. КАМАЗ Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
13. Краснодар-2 Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
14. Спартак-2 Заявка 14 5 4 5 14 - 15 19
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 4 7 3 14 - 15 19
16. Текстильщик Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
17. Волгарь Заявка 14 4 2 8 8 - 14 14
18. ФК Кубань Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
19. Металлург Липецк Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
20. Ротор Заявка 14 1 7 6 9 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
2. Торпедо Москва 0:0 Заявка 13 5 6 2 18 - 17 21
3. Оренбург Заявка 13 6 2 5 18 - 10 20
4. Балтика 0:0 Заявка 14 5 5 4 21 - 14 20
5. Факел 0:0 Заявка 13 6 2 5 21 - 16 20
6. Алания Заявка 15 4 7 4 28 - 23 19
7. Спартак-2 Заявка 14 6 0 8 18 - 29 18
8. ФК Кубань Заявка 14 5 3 6 17 - 14 18
9. Енисей 0:0 Заявка 16 5 3 8 20 - 26 18
10. СКА-Хабаровск Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
11. Волгарь Заявка 14 4 3 7 12 - 16 15
12. Ротор Заявка 14 3 5 6 16 - 19 14
13. Велес Москва Заявка 14 4 1 9 11 - 15 13
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 3 4 7 11 - 16 13
15. Краснодар-2 Заявка 14 3 3 8 8 - 19 12
16. Томь Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
17. КАМАЗ Заявка 13 2 5 6 5 - 12 11
18. Акрон Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
19. Металлург Липецк Заявка 13 3 0 10 10 - 33 9
20. Текстильщик Заявка 14 0 4 10 5 - 24 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ
  • Второй тайм
  • 68'
    Удар по воротам от Никитина, в створ, в падении Ботнарь забрал мяч. 
  • 66'
    Темников с мячом, подача на дальнюю штангу, вышел из ворот Ботнарь, а ещё и подреза мяч Дашаев, но голкипер игровой снаряд забрал. 
  • 65'
    Через левый край побежали в атаку игроки "Факела", Аппаев потерял игровой снаряд. Мяч покинул пределы поля. 
  • Угловой
    64'
    Снова подача от Султонова, Ботнарь вышел из ворот и забрал мяч. 
  • Угловой
    63'
    Султоново пошёл подавать угловой. Ближнюю штангу все "облюбовали", мяч покинул пределы поля. Снова корнер для "Торпедо".
  • 62'
    Седько с Черовым боролся на фланге, мяч вышел за лицевую. Подача для "Факела". 
  • 61'
    Макимов с мячом, осмотрелся, пробить некуда. А отдать передачу тоже. 
  • 60'
    Полчаса до конца матча, быстрая контратака "Торпедо", перевод на Менделя, тот мяч потерял. 
  • 58'
    Калмыков в запасе у "Торпедо", ждут его выхода на поле болельщики. А пока заброс во владения "Факела", вышел из ворот Городовой и забрал мяч. 
  • 56'
    Нули на табло, с мячом в центре поля воронежский клуб, перевод на Максимова, тот дальше на Акбашева, который не сумел обработать игровой снаряд. 
  • 55'
    Аут бросил Самсонов, перевод по левому краю, но передача направо, с мячом Султонов, перевод в штрафную площадь, пробить некому. 
  • 54'
    В центре поля с мячом игроки "Торпедо", пробить бы! Однако ничего опасного. 
  • Угловой
    53'
    Подача на ближнюю штангу, в этот раз не так опасно. 
  • Угловой
    51'
    Султонов пробил по воротам Городового после подачи корнера, но только ещё один корнер заработал. Третья подряд подача от Султонова. 
  • 49'
    Султонов пошёл подавать угловой, а перед этим Городовой в прыжке отразил мяч! Красиво он прыгнул и отразил мяч!
  • 48'
    Аппаев нарушил правила на  Темникове, штрафной удар для "Торпедо".
  • 47'
    Мяч в центре поля, передача на Аппаева, тот потерял игровой снаряд, который быстро перехватили "автозаводцы". 
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего не добавил арбитр. Перерыв. 
  • 43'
    Акбашев с мячом, нашёл момент для удара, но в цель не попал. 
  • 42'
    17 раз выигрывал первый тайм "Факел". Это лучший показатель лиги. Ждём активной концовки от воронежского клуба. 
  • 41'
    Седько аут бросил, мяч у Самсонова, тот дальше сыграл, но мяч достался сопернику. 
  • 40'
    Черов с мячом, отправил его к линии штрафной площади соперника, подхватил игровой снаряд Самсонов, выбил подальше. 
  • Желтая карточка
    38'
    Срыв атаки со стороны Дашаева. Помешать Ботнарю он пытался ввести мяч в игру. Жёлтая карточка для игрока "Факела".
  • Угловой
    37'
    Очередной угловой удар заработали игроки "Факела". Второй в матче. Акбашев пошёл подавать, ан нет, Дмитриев исполнил, наброс на ближнюю, борьба на линии вратарской. Ботнарь вылетел и и забрал мяч. 
  • 36'
    "Торпедо" с мячом, к центральному кругу был направлен игровой снаряд. Мяч потерян. 
  • 35'
    На правом фланге с мячом игроки "Факела", перевод на левый край пошёл, но игровой снаряд потерян. 
  • 34'
    Первый тайм подходит к своему завершению, но пока что даже выделить толковых моментов в первом тайме сложно. 
  • 33'
    В центре поля с мячом игроки "Торпедо", передача на Лебеденко, тот сыграл на край. Мяч потерян. 
  • 32'
    Мендель получил по ногам.  Кожемякин нарушил правила. Без жёлтой карточки в этмом эпизоде. 
  • Офсайд
    30'
    Момент у "Торпедо", попытка удара по воротам у Енина, но в этот момент "зажёг флажок" боковой арбитр. Офсайд для "Торпедо".
  • 29'
    Аппаев по левому краю прорвался в атаку, оказался на газоне стал аппелировать к арбитру, но тот не увидел нарушения правил в предыдущем эпизоде. 
  • 28'
    В центре поля с мячом игроки "Факела", перевод на Дмитриева, тот на Акбашева сыграл. 
  • 27'
    С мячом на чужой половине поля воронежский клуб, перевод на правый край на Магаля, тот подачу не сумел исполнить. 
  • Угловой
    26'
    Угловой удар исполнили торпедовцы, подача на ближнюю штангу пошла, удара нет. 
  • 25'
    Седько забросил мяч по левому краю, Енин и   Лебеденко друг другу помешали завладеть мячом. Пришлось его отдавать сопернику. 
  • 24'
    Напомню, что в последний раз "Факел" обыгрывал "Торпедо" в сентябре 1985 года. Большинство наших зрителей тогда ещё не родилось, но в рамках России воронежкий клуб обыгрывал "Торпдео" только в товарищеских матчах. 
  • 22'
    Вышел из ворот Ботнарь и забрал мяч. 
  • 21'
    Активно действует в атаке "Факел",  Дашаев бросил аут перевод на Максимова, падение в чужой штрафной площади. Свисток арбитра молчит. 
  • Угловой
    20'
    Акбашев исполнил подачу на дальшюю штангу, скидка дальше Енин не пустил игровой снаряд. 
  • 18'
    Подача во владения "Торпедо", выбил мяч на угловой Енин. Перестраховался. Можно было и гне трограть мяч. 
  • 17'
    Много боьбы у нас стало, Темников уронил на газон кого-то из соперников, свисток судьи тут же раздался. 
  • 16'
    Ботнарь пробил от ворот, борьба в центре поля за мяч пошла. 
  • 15'
    Четверть часа отыграли команды, Аппаев по левому флангу прошёл, но передача у него не прошла в центр. 
  • 13'
    В центре поля с мячом игроки "Торпедо", перевод на левый край пошёл, игровой снаряд покинул пределы поля. 
  • 12'
    С мячом на своей половине поля игроки "Факела", перевод в штрафную площадь соперника, сильно и неточно. 
  • 11'
     Дмитриев у мяча, взял разбег. Бородюк, уроженец Воронежа, на бровке. Подача пошла на дальнюю штангу... Очень сильно, мяч покинул пределы поля. 
  • Желтая карточка
    10'
    Магаль пробросил мяч мимо Самоснова, который нарушил правила. ЗАслуженная жёлтая карточка для капитана "Торпедо". 
  • 9'
    Аппаев принял игровой снаряд, переводна Магаля, но тот оказался на газоне после обыгрыша Самсонова. 
  • 8'
    "Торпедо" выглядит активнее по первым минутам, но только один опасный момент, да и тот пока с натяжкой. 
  • Опасный момент
    7'
    Седько с мячом, отдал налево на Енина, тот вернул мяч Седько, пробил в касание игрок "Торпедо", перевёл мяч в сторону Городовой" Неплохой удар с левой ноги, но вратарь всё видел. 
  • 6'
    Подача во владения Ботнаря от Дмитриева, но без особых проблем отбились москвичи. 
  • 5'
    На газоне Мендель, досталось ему по ногам от Седько. Василенко и Бородюк высказали что-то в адрес арбитра, но рефери свое решение не изменил. 
  • Угловой
    3'
    Угловой удар заработали москвичи. Подача в район 110метровой отметки, Султонов подопспел к мячу, но нанести удар не сумел. 
  • 2'
    С мячом гости, перевод к центральному кругу, но тут же он перешёл к "Факелу". Магаль с мячом. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. 
  • До матча
  • С просьбой согласовать смену локации матча в ФНЛ обратилось руководство «Факела». В пресс-службе клуба в соцсетях рассказали, что газон на «Труде» находится в неподобающем состоянии из-за погодных условий. Перенос встречи в Краснодар обусловлен тем, что площадка жёлто-зелёных заявлена в регламенте как резервная арена для «Факела».
  • Добрый уважаемые любители футбола! Через несколько минут старт поединка между лидерами ФНЛ воронежским "Факелом" и московским "Торпедо" за право оказаться на позициях прямого выхода в РПЛ. Вместе с Вами следить за матчем буду я, Константин Лицин. 
Прогнозы 120
Факел 40% (48)
X 37.5% (45)
Торпедо Москва 22.5% (27)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Торпедо Москва
2.42
3.35
3.58
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Где смотреть матч Факел 0:0 Торпедо Москва онлайн

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Прогнозы на матч Факел 0:0 Торпедо Москва

Исход игры
Факел
40% (48)
Ничья
37.5% (45)
Торпедо Москва
22.5% (27)
Тотал 2.5
Больше
41.07% (46)
Меньше
58.93% (66)
Обе команды забьют
Да
74.11% (83)
Нет
25.89% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (38)
2:1 Факел
16.7% (20)
1:2 Торпедо Москва
14.2% (17)
1:0 Факел
13.3% (16)
0:1 Торпедо Москва
5% (6)
2:2 Ничья
4.2% (5)
2:0 Факел
2.5% (3)
0:2 Торпедо Москва
1.7% (2)
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