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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Факел
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 37
Факел 27% (10)
X 40.5% (15)
Торпедо Москва 32.4% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Торпедо Москва
2.12
3.32
3.84
Все Коэффициенты

История личных встреч

Факел
Торпедо Москва

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ФПД
2:2
ФПД
0:0
ФПД
4:1
ФПД
0:1
К
1:2
ФПД
2:0
ФПД
0:0
ВДЗЦ
1:1
ВДЗЦ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максимов Максим 12 (1) 0.46
Акбашев Роман 7 0.27
Аппаев Хызыр 6 0.23
Разборов Андрей 4 0.15
Мендель Андрей 3 0.12
Черов Василий 2 0.08
Дашаев Аслан 1 0.04
Дядюн Владимир 1 0.04
Брызгалов Сергей 1 0.04
Суслов Кирилл 1 0.04
Никитин Андрей Владимирович 1 0.04
Шаваев Алихан 1 0.04
Кулишев Артём 1 0.04
Магаль Руслан 1 0.04
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калмыков Амур 12 0.46
Султонов Мухаммад 10 0.38
Лебеденко Игорь 8 0.31
Темников Иван 3 0.12
Шумских Алексей 3 0.12
Померко Алексей 3 0.12
Самсонов Артём Владимирович 2 0.08
Енин Иван 2 0.08
Евдокимов Андрей 2 0.08
Рязанцев Александр 1 0.04
Адаев Владислав 1 0.04
Маркин Михаил 1 (1) 0.04

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендель Андрей 11 0
Акбашев Роман 9 0
Мастерной Владислав 4 1
Суслов Кирилл 5 0
Магаль Руслан 5 0
Шаваев Алихан 3 1
Пейчинович Неманья 4 0
Дашаев Аслан 4 0
Никитин Андрей Владимирович 4 0
Дмитриев Олег 4 0
Кулишев Артём 3 0
Максимов Максим 3 0
Шепилов Денис 3 0
Брызгалов Сергей 2 0
Смирнов Михаил 2 0
Аппаев Хызыр 2 0
Черов Василий 2 0
Грузнов Илья 1 0
Свинов Илья 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Померко Алексей 8 3
Темников Иван 7 1
Шумских Алексей 7 0
Самсонов Артём Владимирович 6 0
Нетфуллин Равиль 5 0
Енин Иван 5 0
Кожемякин Олег 2 1
Калмыков Амур 2 1
Евдокимов Андрей 3 0
Адаев Владислав 1 1
Рязанцев Александр 2 0
Султонов Мухаммад 2 0
Полубояринов Данил 2 0
Кравчук Андрей 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Седько Павел 1 0
Ботнарь Виталий 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
18
13 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
8
38%
3
17%
16-30
5
24%
4
22%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
3
14%
7
39%
61-75
3
14%
1
6%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
18%
3
18%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
1
9%
5
29%
29%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
3
27%
3
18%
76-90

Забито

21
30
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
2
10%
3
10%
1-15
1
5%
4
13%
16-30
8
38%
5
17%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
2
10%
8
27%
61-75
6
29%
6
20%
76-90

Пропущено

16
13
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
13%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
5
31%
3
23%
61-75
4
25%
3
23%
76-90

Забито

42
48
24 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 16
7 Не забивали 3
2
5%
4
8%
1-15
9
21%
7
15%
16-30
13
31%
9
19%
31-45
4
10%
6
13%
46-60
5
12%
15
31%
61-75
9
21%
7
15%
76-90

Пропущено

27
30
11 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 18
4
15%
5
17%
1-15
3
11%
5
17%
16-30
4
15%
7
23%
31-45
3
11%
2
7%
46-60
6
22%
5
17%
61-75
7
26%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Краснодар-2 - Факел 1:2 Ахмат - Факел 3:3 Факел - Нижний Новгород 0:0 Рубин - Факел 4:4
Ротор - Факел 1:2 Факел - Нефтехимик 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Оренбург 1:0 Томь - Факел 2:2 Велес Москва - Факел 0:4 Факел - Нижний Новгород 0:1 Факел - Металлург Липецк 3:2 Волгарь - Факел 0:2 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 Олимп-Долгопрудный - Факел 2:0 Факел - Текстильщик 3:0 Алания - Факел 1:0 Факел - Спартак-2 3:0 ФК Кубань - Факел 0:4 Факел - Енисей 3:1
Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
60%
10%
6 побед 12 ничьих 2 поражения
Торпедо Москва - Балтика 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0
Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Торпедо Москва - Томь 3:3 Торпедо Москва - Факел 2:2 Балтика - Торпедо Москва 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 27 18 2 7 44 - 19 56
2. Факел Заявка 26 16 4 6 45 - 24 52
3. Алания Заявка 27 14 7 6 61 - 35 49
4. Торпедо Москва Заявка 26 12 12 2 48 - 30 48
5. Нефтехимик Заявка 27 13 6 8 43 - 26 45
6. Балтика Заявка 27 10 12 5 36 - 22 42
7. СКА-Хабаровск Заявка 27 12 6 9 30 - 27 42
8. Енисей Заявка 27 12 5 10 41 - 40 41
9. Акрон Заявка 27 10 8 9 30 - 30 38
10. Велес Москва Заявка 27 11 4 12 32 - 34 37
11. Спартак-2 Заявка 27 11 4 12 32 - 43 37
12. Томь Заявка 27 10 7 10 39 - 42 37
13. КАМАЗ Заявка 26 8 9 9 23 - 24 33
14. Краснодар-2 Заявка 27 9 6 12 25 - 34 33
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 27 6 11 10 24 - 31 29
16. ФК Кубань Заявка 27 8 4 15 28 - 41 28
17. Волгарь Заявка 27 7 5 15 19 - 30 26
18. Ротор Заявка 27 4 12 11 25 - 38 24
19. Металлург Липецк Заявка 26 6 3 17 20 - 52 21
20. Текстильщик Заявка 27 4 7 16 24 - 47 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 14 12 0 2 26 - 9 36
2. Факел Заявка 13 10 2 1 24 - 8 32
3. Алания Заявка 13 10 0 3 33 - 14 30
4. Акрон Заявка 15 8 4 3 21 - 15 28
5. Торпедо Москва Заявка 14 7 7 0 30 - 13 28
6. Томь Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
7. Велес Москва Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
8. Енисей Заявка 12 7 3 2 21 - 14 24
9. СКА-Хабаровск Заявка 11 8 0 3 16 - 9 24
10. Нефтехимик Заявка 14 7 3 4 26 - 11 24
11. Балтика Заявка 13 5 7 1 15 - 8 22
12. КАМАЗ Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
13. Краснодар-2 Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
14. Спартак-2 Заявка 14 5 4 5 14 - 15 19
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 13 3 7 3 13 - 15 16
16. Текстильщик Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
17. ФК Кубань Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
18. Металлург Липецк Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
19. Волгарь Заявка 13 3 2 8 7 - 14 11
20. Ротор Заявка 14 1 7 6 9 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
2. Оренбург Заявка 13 6 2 5 18 - 10 20
3. Балтика Заявка 14 5 5 4 21 - 14 20
4. Факел Заявка 13 6 2 5 21 - 16 20
5. Торпедо Москва Заявка 12 5 5 2 18 - 17 20
6. Алания Заявка 14 4 7 3 28 - 21 19
7. Спартак-2 Заявка 13 6 0 7 18 - 28 18
8. СКА-Хабаровск Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
9. Енисей Заявка 15 5 2 8 20 - 26 17
10. Волгарь Заявка 14 4 3 7 12 - 16 15
11. ФК Кубань Заявка 13 4 3 6 15 - 14 15
12. Ротор Заявка 13 3 5 5 16 - 18 14
13. Велес Москва Заявка 13 4 1 8 10 - 13 13
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 3 4 7 11 - 16 13
15. Краснодар-2 Заявка 14 3 3 8 8 - 19 12
16. Томь Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
17. КАМАЗ Заявка 12 2 5 5 5 - 10 11
18. Акрон Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
19. Металлург Липецк Заявка 13 3 0 10 10 - 33 9
20. Текстильщик Заявка 13 0 4 9 5 - 23 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2022, осталось 2 дня 14 часов 1 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Факел 27% (10)
    X 40.5% (15)
    Торпедо Москва 32.4% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Торпедо Москва
    2.12
    3.32
    3.84
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Факел - Торпедо Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Факел - Торпедо Москва

    Исход игры
    Факел
    27% (10)
    Ничья
    40.5% (15)
    Торпедо Москва
    32.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.84% (14)
    Меньше
    62.16% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    75.68% (28)
    Нет
    24.32% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.8% (14)
    1:2 Торпедо Москва
    21.6% (8)
    1:0 Факел
    10.8% (4)
    0:1 Торпедо Москва
    8.1% (3)
    2:1 Факел
    8.1% (3)
    3:1 Факел
    5.4% (2)
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