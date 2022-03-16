РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Позже
История личных встреч
Факел
Торпедо Москва
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максимов Максим
|12 (1)
|0.46
|Акбашев Роман
|7
|0.27
|Аппаев Хызыр
|6
|0.23
|Разборов Андрей
|4
|0.15
|Мендель Андрей
|3
|0.12
|Черов Василий
|2
|0.08
|Дашаев Аслан
|1
|0.04
|Дядюн Владимир
|1
|0.04
|Брызгалов Сергей
|1
|0.04
|Суслов Кирилл
|1
|0.04
|Никитин Андрей Владимирович
|1
|0.04
|Шаваев Алихан
|1
|0.04
|Кулишев Артём
|1
|0.04
|Магаль Руслан
|1
|0.04
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калмыков Амур
|12
|0.46
|Султонов Мухаммад
|10
|0.38
|Лебеденко Игорь
|8
|0.31
|Темников Иван
|3
|0.12
|Шумских Алексей
|3
|0.12
|Померко Алексей
|3
|0.12
|Самсонов Артём Владимирович
|2
|0.08
|Енин Иван
|2
|0.08
|Евдокимов Андрей
|2
|0.08
|Рязанцев Александр
|1
|0.04
|Адаев Владислав
|1
|0.04
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.04
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендель Андрей
|11
|0
|Акбашев Роман
|9
|0
|Мастерной Владислав
|4
|1
|Суслов Кирилл
|5
|0
|Магаль Руслан
|5
|0
|Шаваев Алихан
|3
|1
|Пейчинович Неманья
|4
|0
|Дашаев Аслан
|4
|0
|Никитин Андрей Владимирович
|4
|0
|Дмитриев Олег
|4
|0
|Кулишев Артём
|3
|0
|Максимов Максим
|3
|0
|Шепилов Денис
|3
|0
|Брызгалов Сергей
|2
|0
|Смирнов Михаил
|2
|0
|Аппаев Хызыр
|2
|0
|Черов Василий
|2
|0
|Грузнов Илья
|1
|0
|Свинов Илья
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Померко Алексей
|8
|3
|Темников Иван
|7
|1
|Шумских Алексей
|7
|0
|Самсонов Артём Владимирович
|6
|0
|Нетфуллин Равиль
|5
|0
|Енин Иван
|5
|0
|Кожемякин Олег
|2
|1
|Калмыков Амур
|2
|1
|Евдокимов Андрей
|3
|0
|Адаев Владислав
|1
|1
|Рязанцев Александр
|2
|0
|Султонов Мухаммад
|2
|0
|Полубояринов Данил
|2
|0
|Кравчук Андрей
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Каплиенко Александр
|1
|0
|Седько Павел
|1
|0
|Ботнарь Виталий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
18
13 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
8
38%
3
17%
16-30
5
24%
4
22%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
3
14%
7
39%
61-75
3
14%
1
6%
76-90
Пропущено
11
17
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
18%
3
18%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
1
9%
5
29%
29%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
3
27%
3
18%
76-90
Забито
21
30
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
2
10%
3
10%
1-15
1
5%
4
13%
16-30
8
38%
5
17%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
2
10%
8
27%
61-75
6
29%
6
20%
76-90
Пропущено
16
13
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
13%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
5
31%
3
23%
61-75
4
25%
3
23%
76-90
Забито
42
48
24 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 16
7 Не забивали 3
2
5%
4
8%
1-15
9
21%
7
15%
16-30
13
31%
9
19%
31-45
4
10%
6
13%
46-60
5
12%
15
31%
61-75
9
21%
7
15%
76-90
Пропущено
27
30
11 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 18
4
15%
5
17%
1-15
3
11%
5
17%
16-30
4
15%
7
23%
31-45
3
11%
2
7%
46-60
6
22%
5
17%
61-75
7
26%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Краснодар-2 - Факел 1:2 Ахмат - Факел 3:3 Факел - Нижний Новгород 0:0 Рубин - Факел 4:4
Ротор - Факел 1:2 Факел - Нефтехимик 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Оренбург 1:0 Томь - Факел 2:2 Велес Москва - Факел 0:4 Факел - Нижний Новгород 0:1 Факел - Металлург Липецк 3:2 Волгарь - Факел 0:2 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 Олимп-Долгопрудный - Факел 2:0 Факел - Текстильщик 3:0 Алания - Факел 1:0 Факел - Спартак-2 3:0 ФК Кубань - Факел 0:4 Факел - Енисей 3:1
Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
60%
10%
6 побед 12 ничьих 2 поражения
Торпедо Москва - Балтика 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0
Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Торпедо Москва - Томь 3:3 Торпедо Москва - Факел 2:2 Балтика - Торпедо Москва 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|27
|18
|2
|7
|44 - 19
|56
|2.
|Факел
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|45 - 24
|52
|3.
|Алания
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|61 - 35
|49
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|26
|12
|12
|2
|48 - 30
|48
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|43 - 26
|45
|6.
|Балтика
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|36 - 22
|42
|7.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|30 - 27
|42
|8.
|Енисей
|Заявка
|27
|12
|5
|10
|41 - 40
|41
|9.
|Акрон
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|30 - 30
|38
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|32 - 34
|37
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|32 - 43
|37
|12.
|Томь
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|39 - 42
|37
|13.
|КАМАЗ
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|23 - 24
|33
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|25 - 34
|33
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|24 - 31
|29
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|28 - 41
|28
|17.
|Волгарь
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|19 - 30
|26
|18.
|Ротор
|Заявка
|27
|4
|12
|11
|25 - 38
|24
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|26
|6
|3
|17
|20 - 52
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|24 - 47
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 9
|36
|2.
|Факел
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|24 - 8
|32
|3.
|Алания
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|33 - 14
|30
|4.
|Акрон
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|21 - 15
|28
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|7
|0
|30 - 13
|28
|6.
|Томь
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 13
|25
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|8.
|Енисей
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|16 - 9
|24
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 11
|24
|11.
|Балтика
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|15 - 8
|22
|12.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|13 - 15
|16
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|17.
|ФК Кубань
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 27
|13
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|19.
|Волгарь
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|7 - 14
|11
|20.
|Ротор
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|9 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|2.
|Оренбург
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 10
|20
|3.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 14
|20
|4.
|Факел
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 16
|20
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 17
|20
|6.
|Алания
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|28 - 21
|19
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|18 - 28
|18
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|9.
|Енисей
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|20 - 26
|17
|10.
|Волгарь
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 16
|15
|11.
|ФК Кубань
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 14
|15
|12.
|Ротор
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 18
|14
|13.
|Велес Москва
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|10 - 13
|13
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 16
|13
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|8 - 19
|12
|16.
|Томь
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|5 - 10
|11
|18.
|Акрон
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|10 - 33
|9
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|5 - 23
|4
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Прогнозы на матч Факел - Торпедо Москва
Исход игры
Факел
27% (10)
Ничья
40.5% (15)
Торпедо Москва
32.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
37.84% (14)
Меньше
62.16% (23)
Обе команды забьют
Да
75.68% (28)
Нет
24.32% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.8% (14)
1:2 Торпедо Москва
21.6% (8)
1:0 Факел
10.8% (4)
0:1 Торпедо Москва
8.1% (3)
2:1 Факел
8.1% (3)
3:1 Факел
5.4% (2)
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