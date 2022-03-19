  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Зенит
1:0
Перерыв

Стадион:
Арсенал Тула
0'
33' Желтая карточка
Сокол Артём
38' Желтая карточка
Деспотович Джордже
41' Желтая карточка
Смольников Игорь
1:0
44' Гол
Малком Филипе
41
Кержаков
Михаил
5
Барриос
Вилмар
2
Чистяков
Дмитрий
3
Дуглас
Сантос
15
Караваев
Вячеслав
11
Клаудиньо
14
Кузяев
Далер
4
Круговой
Данил
10
Малком
Филипе
33
Сергеев
Иван
17
Мостовой
Андрей
1
Коченков
Антон
6
Смольников
Игорь
4
Радакович
Урош
60
Беляев
Максим
3
Сокол
Артём
22
Давиташвили
Зурико
9
Гулиев
Аяз
20
Чаушич
Горан
44
Кангва
Кингс
10
Кангва
Эванс
28
Деспотович
Джордже
Зенит
3-4-3
Арсенал Тула
4-5-1

История личных встреч

Зенит
Арсенал Тула

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

15 матчей

53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
1:0
К
2:3
ПЛ
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 10 (1) 0.45
Клаудиньо 7 (1) 0.32
Азмун Сердар 7 (1) 0.32
Ерохин Александр 6 0.27
Малком Филипе 4 0.18
Сутормин Алексей 4 (4) 0.18
Вендел Маркус 3 0.14
Мостовой Андрей 3 0.14
Круговой Данил 2 0.09
Ракицкий Ярослав 1 0.05
Чистяков Дмитрий 1 0.05
Алберто Юри 1 0.05
Кузяев Далер 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Барриос Вилмар 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлусевич Даниил 4 0.18
Марков Евгений 4 0.18
Кангва Эванс 3 0.14
Давиташвили Зурико 3 0.14
Кангва Кингс 2 0.09
Деспотович Джордже 2 (2) 0.09
Чаушич Горан 2 0.09
Луценко Евгений 2 0.09
Степанов Данил 1 0.05
Ткачёв Сергей 1 0.05
Новосельцев Иван 1 0.05
Смольников Игорь 0 0
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузяев Далер 5 1
Вендел Маркус 4 1
Азмун Сердар 3 1
Клаудиньо 3 1
Ракицкий Ярослав 4 0
Барриос Вилмар 3 0
Ерохин Александр 2 0
Ловрен Деян 2 0
Чистяков Дмитрий 2 0
Сутормин Алексей 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Малком Филипе 1 0
Круговой Данил 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чаушич Горан 4 1
Марков Евгений 5 0
Кангва Кингс 5 0
Костадинов Георги 5 0
Новосельцев Иван 4 0
Радакович Урош 4 0
Сокол Артём 2 1
Коченков Антон 3 0
Беляев Максим 3 0
Смольников Игорь 3 0
Хлусевич Даниил 3 0
Камболов Руслан 2 0
Гулиев Аяз 2 0
Степанов Данил 2 0
Суханов Артём Романович 2 0
Давиташвили Зурико 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Бурлак Тарас 1 0
Луценко Евгений 1 0
Панченко Кирилл 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Деспотович Джордже 1 0
Кангва Эванс 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
12
16 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
3
9%
2
17%
1-15
3
9%
2
17%
16-30
10
30%
2
17%
31-45
5
15%
0
0%
46-60
4
12%
2
17%
61-75
8
24%
4
33%
76-90

Пропущено

13
28
5 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
15%
3
11%
1-15
2
15%
7
25%
16-30
1
8%
5
18%
31-45
3
23%
3
11%
46-60
4
31%
2
7%
61-75
1
8%
8
29%
76-90

Забито

18
12
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
1
6%
1
8%
1-15
3
17%
3
25%
16-30
5
28%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
17%
2
17%
61-75
6
33%
2
17%
76-90

Пропущено

9
15
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
4
27%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
4
44%
6
40%
76-90

Забито

51
24
25 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 6
1 Не забивали 7
4
8%
3
13%
1-15
6
12%
5
21%
16-30
15
29%
29%
4
17%
31-45
5
10%
2
8%
46-60
7
14%
4
17%
61-75
14
27%
6
25%
76-90

Пропущено

22
43
7 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 22
4 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 19
2
9%
7
16%
1-15
3
14%
7
16%
16-30
2
9%
7
16%
31-45
4
18%
5
12%
46-60
6
27%
3
7%
61-75
5
23%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2
Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0
Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2 Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1 Арсенал Тула - Щегед 1:2 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Химки - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Химки - Арсенал Тула 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 1:0 Заявка 22 14 6 2 51 - 23 48
2. Динамо Москва Заявка 21 13 3 5 40 - 23 42
3. ЦСКА Москва Заявка 21 12 3 6 26 - 17 39
4. Сочи Заявка 21 12 2 7 33 - 21 38
5. Краснодар Заявка 20 10 5 5 33 - 20 35
6. Локомотив Москва Заявка 21 9 7 5 31 - 25 34
7. Ахмат Заявка 22 10 1 11 29 - 30 31
8. Крылья Советов Заявка 20 8 5 7 25 - 21 29
9. Спартак Москва Заявка 22 7 6 9 24 - 31 27
10. Рубин Заявка 21 7 4 10 28 - 33 25
11. Нижний Новгород Заявка 22 6 6 10 20 - 32 24
12. Ростов Заявка 20 5 6 9 32 - 37 21
13. Урал Заявка 22 4 8 10 13 - 22 20
14. Арсенал Тула 0:1 Заявка 22 5 5 12 24 - 44 20
15. Химки Заявка 22 3 9 10 19 - 37 18
16. Уфа Заявка 21 3 8 10 18 - 30 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 1:0 Заявка 12 10 1 1 34 - 13 31
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 12 7 0 5 20 - 15 21
4. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 19 - 10 20
5. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 11 - 5 20
6. Локомотив Москва Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7. Крылья Советов Заявка 11 5 3 3 17 - 10 18
8. Краснодар Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
11. Арсенал Тула 0:1 Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
12. Уфа Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
13. Нижний Новгород Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
14. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
15. Урал Заявка 11 1 6 4 5 - 9 9
16. Ростов Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 10 7 1 2 21 - 13 22
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Краснодар Заявка 11 5 3 3 20 - 13 18
4. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
5. Зенит 1:0 Заявка 10 4 5 1 17 - 10 17
6. Локомотив Москва Заявка 10 3 6 1 13 - 12 15
7. Ростов Заявка 10 3 4 3 15 - 17 13
8. Нижний Новгород Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
9. Спартак Москва Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
10. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
11. Рубин Заявка 11 3 2 6 13 - 20 11
12. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
13. Ахмат Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
14. Химки Заявка 11 2 2 7 9 - 23 8
15. Арсенал Тула 0:1 Заявка 12 2 1 9 12 - 29 7
16. Уфа Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв. 
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута добавлена. 
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Малком!!! Гол в раздевалку оформляет "Зенит"! Прострел с левого фланга от Кузяева, Кангва не добежал до Малкома, а мяч пришел точно на него. Бразилец в касание направил мяч в сетку!
  • 44'
    Кангва побежал по левому краю, мощно протащил мяч мимо Клаудиньо, угловой не заработал, от него же игровой снаряд ушел за лицевую. 
  • 43'
    Следует навес с этой точки, ожидаемо верх снимает "Арсенал". Все-таки туляки заметно повыше своих визави. 
  • Желтая карточка
    42'
    Малком летит вперед со всех ног, а Смольников его сбивает почти на самом углу штрафной. 
  • Угловой
    41'
    Угловой зенитовцев. Подача в штрафную, Чистяков выиграл верх и ударил в дальний угол, мимо. 
  • Желтая карточка
    39'
    "Горчичник" для Деспотовича за фол в центре поля. 
  • Опасный момент
    38'
    Круговой имел отличный шанс пробить, пусть и с острого угла, но промедлил. Радакович красиво отобрал мяч. 
  • 37'
    Попытка удара со стандарта в исполнении Сантоса, высоковато пролетел мяч. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Еще штрафной у ворот "Арсенала". Теперь другой бразилец заработал стандарт - Малком. До ворот, правда, подальше. 
  • Желтая карточка
    35'
    Желтая карточка для Сокола за удар Мостового локтем. 
  • Опасный момент
    34'
    Моментище!!! Низом пробил Клаудиньо, мяч прокатился мимо стенки и шел в сетку, но Коченков выручил, а затем еще и после добивания Кузяева спас!
  • Фол, нарушение
    33'
    А теперь поопаснее стандарт, Клаудиньо обыгрывал соперника, но защитник поставил ему подножку. До ворот примерно 19 метров, хорошая позиция для удара. 
  • 32'
    Быстрый розыгрыш штрафного, сам же Мостовой и имел шанс в штрафной соперника, но Кангва-младший успешно отобрал мяч. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Сокол сфолил на Мостовом прямо на бровке, штрафной. 
  • 30'
    Кангва попытался подать с правого края, вышло так себе, "Зенит" легко перехватил. 
  • 28'
    И "Арсенал" не стесняется идти в прессинг, Божович даже показывает команде, чтобы они повыше встречали соперника. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Кузяев излишне резво пошел в прессинг и нарушил правила в атаке. А Карасев пока поторапливает Коченкова, который неспешно вводит мяч в игру. 
  • Опасный момент
    26'
    Ух как издали пробил Барриос! С правой ноги метров с 20, чуть выше створа. Хотя, кажется, Коченков все контролировал. 
  • 25'
    Малком прострелил слева, хорошая передача, и Сергеев даже пробил, но только коленкой и мимо цели. 
  • 24'
    Мостовой хотел в одиночку обыграть соперника на левом краю, не получилось. Вбрасывание из-за боковой. 
  • Угловой
    23'
    Навес на линию вратарской, Коченков кулаком отбил мяч, не очень удачно, но сам же его и подобрал. Исправился. 
  • 22'
    Караваев подключился к атаке, прострел от Вячеслава с правого фланга, и оборона выбила за лицевую. 
  • 21'
    Круговой здорово прорвался по левому флангу, отдал в штрафную ну Малкома, однако у техничного бразильца удар совсем не получился. 
  • 20'
    Малком сделал передачу в сторону Мостового, неточно. Сфера улетает за лицевую. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Не самая плохая навесная передача в центр штрафной, Кержаков очень своевременно вышел из ворот, а Деспотович нарушил на нем правила. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Чистяков грубовато нарушил правила в центре поля, пока Карасев простил и карточку не дал, но провел воспитательную беседу. 
  • 17'
    Барриос с мячом, отдал на Кругового, быстро на Сергеева, на Иване сразу три защитника, мяч отобран. 
  • 15'
    Контратака "Зенита", покатился мяч на Кузяева, который уже готов был выходить один на один, но Сокол вовремя подоспел и оттолкнул Далера. Без фола. 
  • 14'
    Вновь в штрафной туляков оказался мяч, но прокатился он мимо всех игроков и дошел прямо до Коченкова. 
  • 13'
    Попытка соорудить атаку через короткий пас от "Зенита", далее подача на Сергеева, которому не дали пробить. 
  • 12'
    Барриос с лету зарядил по воротам. Получилось уж слишком выше цели. 
  • 11'
    Пас в штрафную на Сергеева, тот до мяча не добрался, но его сохранил и отдал на фланг. 
  • 10'
    Хороший треугольник придумали зенитовцы, Барриос в итоге отправил Кузяева в забег, в котором оппонент его опередил
  • 9'
    Первая атака Тулы. Давиташвили издали пробил и попал в соперника. 
  • 8'
    Клаудиньо запрессинговал защитника, однако получился только аут, причем в пользу "Арсенала". 
  • 7'
    Тут уже зенитовцы ничего хитрого не придумали, а классический розыгрыш не прошел. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Гости фолят на своей половине. Стандартное положение "Зенита". 
  • Угловой
    5'
    Первый корнер в матче подают хозяева. Явная домашняя заготовка от питерцев, пас низом во вратарскую, оттуда скидка на Малкома, который пробил в игрока "Арсенала". 
  • 4'
    Попытка прострела с правого фланга от Кузяева. Защита блокирует. Угловой. 
  • 3'
    Из интересного - это конечно Иван Сергеев в стартовом составе вместо Артема Дзюбы, посмотрим, как проявит себя новичок "Зенита". 
  • 2'
    "Зенит" действует на левом фланге Тулы, пока защита одерживает там верх. 
  • Первый тайм начался
    Матч начался. 
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Малком Филипе бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Смольников Игорь получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Деспотович Джордже получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Сокол Артём получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Зенит 1:0 Арсенал Тула онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Зенит 1:0 Арсенал Тула

Исход игры
Зенит
93.3% (125)
Ничья
3% (4)
Арсенал Тула
3.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (60)
Меньше
47.37% (54)
Обе команды забьют
Да
40.35% (46)
Нет
59.65% (68)
Популярный счёт
2:0 Зенит
34.3% (46)
3:1 Зенит
16.4% (22)
2:1 Зенит
11.2% (15)
3:0 Зенит
10.4% (14)
1:0 Зенит
3.7% (5)
4:1 Зенит
2.2% (3)
1:1 Ничья
1.5% (2)
4:0 Зенит
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 