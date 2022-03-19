РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Газпром Арена
33' Желтая карточкаСокол Артём
38' Желтая карточкаДеспотович Джордже
41' Желтая карточкаСмольников Игорь
1:0
44' ГолМалком Филипе
Ход матча
33'
41'
44'
1:0
11
Клаудиньо
14
Кузяев
Далер
33
Сергеев
Иван
20
Чаушич
Горан
44
Кангва
Кингс
10
Кангва
Эванс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Бязров ДавидВратарь
- Вратарь
-
23 Адамов АрсенЗащитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дзюба АртёмНападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чаушич ГоранПолузащитник
-
44 Кангва КингсПолузащитник
-
10 Кангва ЭвансПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Защитник
-
38 Кулешин ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Аджоев ГурамНападающий
-
Главный тренер: Божович Миодраг
История личных встреч
Зенит
Арсенал Тула
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
15 матчей
53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|10 (1)
|0.45
|Клаудиньо
|7 (1)
|0.32
|Азмун Сердар
|7 (1)
|0.32
|Ерохин Александр
|6
|0.27
|Малком Филипе
|4
|0.18
|Сутормин Алексей
|4 (4)
|0.18
|Вендел Маркус
|3
|0.14
|Мостовой Андрей
|3
|0.14
|Круговой Данил
|2
|0.09
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.05
|Чистяков Дмитрий
|1
|0.05
|Алберто Юри
|1
|0.05
|Кузяев Далер
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Барриос Вилмар
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлусевич Даниил
|4
|0.18
|Марков Евгений
|4
|0.18
|Кангва Эванс
|3
|0.14
|Давиташвили Зурико
|3
|0.14
|Кангва Кингс
|2
|0.09
|Деспотович Джордже
|2 (2)
|0.09
|Чаушич Горан
|2
|0.09
|Луценко Евгений
|2
|0.09
|Степанов Данил
|1
|0.05
|Ткачёв Сергей
|1
|0.05
|Новосельцев Иван
|1
|0.05
|Смольников Игорь
|0
|0
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|Суханов Артём Романович
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кузяев Далер
|5
|1
|Вендел Маркус
|4
|1
|Азмун Сердар
|3
|1
|Клаудиньо
|3
|1
|Ракицкий Ярослав
|4
|0
|Барриос Вилмар
|3
|0
|Ерохин Александр
|2
|0
|Ловрен Деян
|2
|0
|Чистяков Дмитрий
|2
|0
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Круговой Данил
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чаушич Горан
|4
|1
|Марков Евгений
|5
|0
|Кангва Кингс
|5
|0
|Костадинов Георги
|5
|0
|Новосельцев Иван
|4
|0
|Радакович Урош
|4
|0
|Сокол Артём
|2
|1
|Коченков Антон
|3
|0
|Беляев Максим
|3
|0
|Смольников Игорь
|3
|0
|Хлусевич Даниил
|3
|0
|Камболов Руслан
|2
|0
|Гулиев Аяз
|2
|0
|Степанов Данил
|2
|0
|Суханов Артём Романович
|2
|0
|Давиташвили Зурико
|2
|0
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Бурлак Тарас
|1
|0
|Луценко Евгений
|1
|0
|Панченко Кирилл
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Деспотович Джордже
|1
|0
|Кангва Эванс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
12
16 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
3
9%
2
17%
1-15
3
9%
2
17%
16-30
10
30%
2
17%
31-45
5
15%
0
0%
46-60
4
12%
2
17%
61-75
8
24%
4
33%
76-90
Пропущено
13
28
5 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
15%
3
11%
1-15
2
15%
7
25%
16-30
1
8%
5
18%
31-45
3
23%
3
11%
46-60
4
31%
2
7%
61-75
1
8%
8
29%
76-90
Забито
18
12
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
1
6%
1
8%
1-15
3
17%
3
25%
16-30
5
28%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
17%
2
17%
61-75
6
33%
2
17%
76-90
Пропущено
9
15
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
4
27%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
4
44%
6
40%
76-90
Забито
51
24
25 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 6
1 Не забивали 7
4
8%
3
13%
1-15
6
12%
5
21%
16-30
15
29%
29%
4
17%
31-45
5
10%
2
8%
46-60
7
14%
4
17%
61-75
14
27%
6
25%
76-90
Пропущено
22
43
7 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 22
4 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 19
2
9%
7
16%
1-15
3
14%
7
16%
16-30
2
9%
7
16%
31-45
4
18%
5
12%
46-60
6
27%
3
7%
61-75
5
23%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2
Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0
Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2 Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1 Арсенал Тула - Щегед 1:2 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Химки - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Химки - Арсенал Тула 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|1:0 Заявка
|22
|14
|6
|2
|51 - 23
|48
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|40 - 23
|42
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|26 - 17
|39
|4.
|Сочи
|Заявка
|21
|12
|2
|7
|33 - 21
|38
|5.
|Краснодар
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|33 - 20
|35
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|31 - 25
|34
|7.
|Ахмат
|Заявка
|22
|10
|1
|11
|29 - 30
|31
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|25 - 21
|29
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|24 - 31
|27
|10.
|Рубин
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|28 - 33
|25
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|20 - 32
|24
|12.
|Ростов
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|32 - 37
|21
|13.
|Урал
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|13 - 22
|20
|14.
|Арсенал Тула
|0:1 Заявка
|22
|5
|5
|12
|24 - 44
|20
|15.
|Химки
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|19 - 37
|18
|16.
|Уфа
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|18 - 30
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|1:0 Заявка
|12
|10
|1
|1
|34 - 13
|31
|2.
|Сочи
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|22 - 9
|21
|3.
|Ахмат
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 15
|21
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 10
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|11 - 5
|20
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 10
|18
|8.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|11.
|Арсенал Тула
|0:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|10 - 14
|10
|15.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|5 - 9
|9
|16.
|Ростов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|17 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|3.
|Краснодар
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 13
|18
|4.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|5.
|Зенит
|1:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 10
|17
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 12
|15
|7.
|Ростов
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 17
|13
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|11.
|Рубин
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 20
|11
|12.
|Урал
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|13.
|Ахмат
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 23
|8
|15.
|Арсенал Тула
|0:1 Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 29
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
- — Вылет в ФНЛ
Прогнозы на матч Зенит 1:0 Арсенал Тула
Исход игры
Зенит
93.3% (125)
Ничья
3% (4)
Арсенал Тула
3.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (60)
Меньше
47.37% (54)
Обе команды забьют
Да
40.35% (46)
Нет
59.65% (68)
Популярный счёт
2:0 Зенит
34.3% (46)
3:1 Зенит
16.4% (22)
2:1 Зенит
11.2% (15)
3:0 Зенит
10.4% (14)
1:0 Зенит
3.7% (5)
4:1 Зенит
2.2% (3)
1:1 Ничья
1.5% (2)
4:0 Зенит
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!