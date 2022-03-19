Следует навес с этой точки, ожидаемо верх снимает "Арсенал". Все-таки туляки заметно повыше своих визави.

Кангва побежал по левому краю, мощно протащил мяч мимо Клаудиньо, угловой не заработал, от него же игровой снаряд ушел за лицевую.

Г-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Малком!!! Гол в раздевалку оформляет "Зенит"! Прострел с левого фланга от Кузяева, Кангва не добежал до Малкома, а мяч пришел точно на него. Бразилец в касание направил мяч в сетку!

42' Малком летит вперед со всех ног, а Смольников его сбивает почти на самом углу штрафной.

41' Угловой зенитовцев. Подача в штрафную, Чистяков выиграл верх и ударил в дальний угол, мимо.

39' "Горчичник" для Деспотовича за фол в центре поля.

38' Круговой имел отличный шанс пробить, пусть и с острого угла, но промедлил. Радакович красиво отобрал мяч.

37' Попытка удара со стандарта в исполнении Сантоса, высоковато пролетел мяч.

36' Еще штрафной у ворот "Арсенала". Теперь другой бразилец заработал стандарт - Малком. До ворот, правда, подальше.

35' Желтая карточка для Сокола за удар Мостового локтем.

34' Моментище!!! Низом пробил Клаудиньо, мяч прокатился мимо стенки и шел в сетку, но Коченков выручил, а затем еще и после добивания Кузяева спас!

33' А теперь поопаснее стандарт, Клаудиньо обыгрывал соперника, но защитник поставил ему подножку. До ворот примерно 19 метров, хорошая позиция для удара.

32' Быстрый розыгрыш штрафного, сам же Мостовой и имел шанс в штрафной соперника, но Кангва-младший успешно отобрал мяч.

31' Сокол сфолил на Мостовом прямо на бровке, штрафной.

30' Кангва попытался подать с правого края, вышло так себе, "Зенит" легко перехватил.

28' И "Арсенал" не стесняется идти в прессинг, Божович даже показывает команде, чтобы они повыше встречали соперника.

27' Кузяев излишне резво пошел в прессинг и нарушил правила в атаке. А Карасев пока поторапливает Коченкова, который неспешно вводит мяч в игру.

26' Ух как издали пробил Барриос! С правой ноги метров с 20, чуть выше створа. Хотя, кажется, Коченков все контролировал.

25' Малком прострелил слева, хорошая передача, и Сергеев даже пробил, но только коленкой и мимо цели.

24' Мостовой хотел в одиночку обыграть соперника на левом краю, не получилось. Вбрасывание из-за боковой.

23' Навес на линию вратарской, Коченков кулаком отбил мяч, не очень удачно, но сам же его и подобрал. Исправился.

22' Караваев подключился к атаке, прострел от Вячеслава с правого фланга, и оборона выбила за лицевую.

21' Круговой здорово прорвался по левому флангу, отдал в штрафную ну Малкома, однако у техничного бразильца удар совсем не получился.

20' Малком сделал передачу в сторону Мостового, неточно. Сфера улетает за лицевую.

19' Не самая плохая навесная передача в центр штрафной, Кержаков очень своевременно вышел из ворот, а Деспотович нарушил на нем правила.

18' Чистяков грубовато нарушил правила в центре поля, пока Карасев простил и карточку не дал, но провел воспитательную беседу.

17' Барриос с мячом, отдал на Кругового, быстро на Сергеева, на Иване сразу три защитника, мяч отобран.

15' Контратака "Зенита", покатился мяч на Кузяева, который уже готов был выходить один на один, но Сокол вовремя подоспел и оттолкнул Далера. Без фола.

14' Вновь в штрафной туляков оказался мяч, но прокатился он мимо всех игроков и дошел прямо до Коченкова.

13' Попытка соорудить атаку через короткий пас от "Зенита", далее подача на Сергеева, которому не дали пробить.

12' Барриос с лету зарядил по воротам. Получилось уж слишком выше цели.

11' Пас в штрафную на Сергеева, тот до мяча не добрался, но его сохранил и отдал на фланг.

10' Хороший треугольник придумали зенитовцы, Барриос в итоге отправил Кузяева в забег, в котором оппонент его опередил

9' Первая атака Тулы. Давиташвили издали пробил и попал в соперника.

8' Клаудиньо запрессинговал защитника, однако получился только аут, причем в пользу "Арсенала".

7' Тут уже зенитовцы ничего хитрого не придумали, а классический розыгрыш не прошел.

6' Гости фолят на своей половине. Стандартное положение "Зенита".

5' Первый корнер в матче подают хозяева. Явная домашняя заготовка от питерцев, пас низом во вратарскую, оттуда скидка на Малкома, который пробил в игрока "Арсенала".

4' Попытка прострела с правого фланга от Кузяева. Защита блокирует. Угловой.

3' Из интересного - это конечно Иван Сергеев в стартовом составе вместо Артема Дзюбы, посмотрим, как проявит себя новичок "Зенита".

2' "Зенит" действует на левом фланге Тулы, пока защита одерживает там верх.