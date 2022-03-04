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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Зенит
 
Позже

Стадион:
Арсенал Тула
Прогнозы 43
Зенит 93% (40)
X 7% (3)
Арсенал Тула 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Арсенал Тула
1.20
8.30
18.66
Все Коэффициенты

История личных встреч

Зенит
Арсенал Тула

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

15 матчей

53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
1:0
К
2:3
ПЛ
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 10 (1) 0.48
Клаудиньо 7 (1) 0.33
Азмун Сердар 7 (1) 0.33
Ерохин Александр 6 0.29
Малком Филипе 4 0.19
Сутормин Алексей 4 (4) 0.19
Вендел Маркус 3 0.14
Мостовой Андрей 3 0.14
Круговой Данил 2 0.1
Ракицкий Ярослав 1 0.05
Чистяков Дмитрий 1 0.05
Алберто Юри 1 0.05
Кузяев Далер 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Барриос Вилмар 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлусевич Даниил 4 0.19
Марков Евгений 4 0.19
Кангва Эванс 3 0.14
Давиташвили Зурико 3 0.14
Кангва Кингс 2 0.1
Деспотович Джордже 2 (2) 0.1
Чаушич Горан 2 0.1
Луценко Евгений 2 0.1
Степанов Данил 1 0.05
Ткачёв Сергей 1 0.05
Новосельцев Иван 1 0.05
Смольников Игорь 0 0
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузяев Далер 5 1
Вендел Маркус 4 1
Азмун Сердар 3 1
Клаудиньо 3 1
Ракицкий Ярослав 4 0
Барриос Вилмар 3 0
Ерохин Александр 2 0
Ловрен Деян 2 0
Чистяков Дмитрий 2 0
Сутормин Алексей 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Малком Филипе 1 0
Круговой Данил 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чаушич Горан 4 1
Марков Евгений 5 0
Кангва Кингс 5 0
Костадинов Георги 5 0
Новосельцев Иван 4 0
Радакович Урош 4 0
Коченков Антон 3 0
Беляев Максим 3 0
Смольников Игорь 3 0
Хлусевич Даниил 3 0
Сокол Артём 1 1
Камболов Руслан 2 0
Гулиев Аяз 2 0
Степанов Данил 2 0
Суханов Артём Романович 2 0
Давиташвили Зурико 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Бурлак Тарас 1 0
Луценко Евгений 1 0
Панченко Кирилл 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Деспотович Джордже 1 0
Кангва Эванс 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
12
16 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
3
9%
2
17%
1-15
3
9%
2
17%
16-30
10
30%
2
17%
31-45
5
15%
0
0%
46-60
4
12%
2
17%
61-75
8
24%
4
33%
76-90

Пропущено

13
28
5 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
15%
3
11%
1-15
2
15%
7
25%
16-30
1
8%
5
18%
31-45
3
23%
3
11%
46-60
4
31%
2
7%
61-75
1
8%
8
29%
76-90

Забито

18
12
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
1
6%
1
8%
1-15
3
17%
3
25%
16-30
5
28%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
17%
2
17%
61-75
6
33%
2
17%
76-90

Пропущено

9
15
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
4
27%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
4
44%
6
40%
76-90

Забито

51
24
25 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 6
1 Не забивали 7
4
8%
3
13%
1-15
6
12%
5
21%
16-30
15
29%
29%
4
17%
31-45
5
10%
2
8%
46-60
7
14%
4
17%
61-75
14
27%
6
25%
76-90

Пропущено

22
43
7 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 22
4 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 19
2
9%
7
16%
1-15
3
14%
7
16%
16-30
2
9%
7
16%
31-45
4
18%
5
12%
46-60
6
27%
3
7%
61-75
5
23%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2
Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0
Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2 Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1 Арсенал Тула - Щегед 1:2 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Химки - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Химки - Арсенал Тула 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 21 13 6 2 50 - 23 45
2. Динамо Москва Заявка 21 13 3 5 40 - 23 42
3. ЦСКА Москва Заявка 21 12 3 6 26 - 17 39
4. Сочи Заявка 21 12 2 7 33 - 21 38
5. Краснодар Заявка 20 10 5 5 33 - 20 35
6. Ахмат Заявка 21 10 1 10 27 - 27 31
7. Локомотив Москва Заявка 20 8 7 5 28 - 23 31
8. Крылья Советов Заявка 20 8 5 7 25 - 21 29
9. Спартак Москва Заявка 21 7 5 9 23 - 30 26
10. Рубин Заявка 21 7 4 10 28 - 33 25
11. Нижний Новгород Заявка 21 6 5 10 19 - 31 23
12. Ростов Заявка 20 5 6 9 32 - 37 21
13. Урал Заявка 21 4 8 9 13 - 21 20
14. Арсенал Тула Заявка 21 5 5 11 24 - 43 20
15. Уфа Заявка 21 3 8 10 18 - 30 17
16. Химки Заявка 21 2 9 10 18 - 37 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 33 - 13 28
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 11 7 0 4 18 - 12 21
4. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 19 - 10 20
5. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 11 - 5 20
6. Локомотив Москва Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7. Крылья Советов Заявка 11 5 3 3 17 - 10 18
8. Краснодар Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
11. Арсенал Тула Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
12. Уфа Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
15. Урал Заявка 10 1 6 3 5 - 8 9
16. Ростов Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 10 7 1 2 21 - 13 22
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Краснодар Заявка 11 5 3 3 20 - 13 18
4. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
5. Зенит Заявка 10 4 5 1 17 - 10 17
6. Ростов Заявка 10 3 4 3 15 - 17 13
7. Нижний Новгород Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
8. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
9. Рубин Заявка 11 3 2 6 13 - 20 11
10. Спартак Москва Заявка 10 3 2 5 8 - 16 11
11. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
12. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
13. Ахмат Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
14. Арсенал Тула Заявка 11 2 1 8 12 - 28 7
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
16. Химки Заявка 10 1 2 7 8 - 23 5
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2022, осталось 2 дня 11 часов 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Зенит 93% (40)
    X 7% (3)
    Арсенал Тула 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Арсенал Тула
    1.20
    8.30
    18.66
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Зенит - Арсенал Тула онлайн

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    Прогнозы на матч Зенит - Арсенал Тула

    Исход игры
    Зенит
    93% (40)
    Ничья
    7% (3)
    Арсенал Тула
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (20)
    Меньше
    50% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (16)
    Нет
    60% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    37.2% (16)
    2:1 Зенит
    16.3% (7)
    3:0 Зенит
    14% (6)
    3:1 Зенит
    11.6% (5)
    1:0 Зенит
    4.7% (2)
    1:1 Ничья
    4.7% (2)
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