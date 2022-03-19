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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ахмат
 
Позже

Стадион:
Локомотив Москва
33
Гудиев
Виталий
4
Тодорович
Дарко
15
Семёнов
Андрей
5
Лысцов
Виталий
8
Богосавац
Мирослав
23
Швец
Антон
40
Тимофеев
Артём
59
Харин
Евгений
25
Трошечкин
Александр
7
Бериша
Бернард
47
Уткин
Даниил
53
Худяков
Даниил
2
Живоглядов
Дмитрий
16
Едвай
Тин
18
Мампаси
Марк
31
Рыбус
Мацей
6
Баринов
Дмитрий
75
Бабкин
Сергей
7
Керк
Джирано
17
Жемалетдинов
Рифат
19
Изидор
Вильсон
9
Кухта
Ян
Ахмат
4-2-3-1
Локомотив Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Ахмат
Локомотив Москва

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
72.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед

28 матчей

21.4%
28.6%
50%
6 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

21.4%
46.4%
32.2%
6 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

7.1%
50%
42.9%
2 победы 14 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
К
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:4
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 7 0.33
Конате Мохамед II 6 (1) 0.29
Коновалов Игорь 3 (2) 0.14
Себаи Сенин 2 0.1
Полярус Артём 2 (1) 0.1
Тимофеев Артём 2 (2) 0.1
Карапузов Владислав 1 0.05
Лысцов Виталий 1 0.05
Янку Габриэль 1 0.05
Бериша Бернард 0 0
Архипов Артём 0 0
Харин Евгений 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 7 (1) 0.35
Жемалетдинов Рифат 5 0.25
Лисакович Виталий 3 0.15
Керк Джирано 3 0.15
Камано Франсуа 2 0.1
Марадишвили Константин 2 0.1
Изидор Вильсон 2 0.1
Кастро Пабло 1 0.05
Едвай Тин 1 0.05
Кухта Ян 1 0.05
Рыбус Мацей 0 0
Баринов Дмитрий 0 0
Куликов Даниил 0 0
Бека Алексис 0 0
Крыховяк Гжегож 0 0
Живоглядов Дмитрий 0 0
Миранчук Антон 0 0
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Мурило Серкейра 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 6 1
Коновалов Игорь 5 0
Харин Евгений 3 1
Семёнов Андрей 4 0
Тимофеев Артём 4 0
Лысцов Виталий 4 0
Уциев Ризван 3 0
Уткин Даниил 3 0
Конате Мохамед II 3 0
Шелия Гиорги 1 1
Полярус Артём 2 0
Швец Антон 2 0
Себаи Сенин 2 0
Быстров Марат 2 0
Архипов Артём 2 0
Бериша Бернард 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0
Садулаев Лечи 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 8 2
Едвай Тин 5 2
Рыбус Мацей 6 0
Кастро Пабло 5 0
Камано Франсуа 4 0
Куликов Даниил 4 0
Бека Алексис 4 0
Гилерме Маринато 2 1
Жемалетдинов Рифат 3 0
Мурило Серкейра 1 1
Зе Луиш Жозе 2 0
Живоглядов Дмитрий 2 0
Керк Джирано 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Ненахов Максим 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Чёрный Артур 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Бабкин Сергей 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Анджорин Фаустино 1 0
Зинович Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
9
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
3
33%
16-30
5
28%
1
11%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
5
28%
2
22%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
5
42%
5
45%
31-45
4
33%
1
9%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
1
8%
1
9%
76-90

Забито

10
18
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 10
1
10%
3
17%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
4
40%
3
17%
31-45
3
30%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
10%
6
33%
76-90

Пропущено

14
13
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
21%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
3
21%
2
15%
61-75
4
29%
4
31%
76-90

Забито

28
27
15 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
2
7%
3
11%
1-15
4
14%
4
15%
16-30
9
32%
4
15%
31-45
5
18%
3
11%
46-60
2
7%
5
19%
61-75
6
21%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

26
24
9 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 16
3
12%
1
4%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
6
23%
9
38%
31-45
7
27%
2
8%
46-60
5
19%
4
17%
61-75
5
19%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Урал - Ахмат 0:0 Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0
Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1 Ахмат - Алания 2:0 Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2 Ахмат - Лапи 0:1 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Ахмат - Химки 4:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Ростов 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Уфа - Ахмат 1:0 Ротор - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 1:0 Химки - Ахмат 2:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0
Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 21 13 6 2 50 - 23 45
2. Динамо Москва Заявка 21 13 3 5 40 - 23 42
3. ЦСКА Москва Заявка 21 12 3 6 26 - 17 39
4. Сочи Заявка 21 12 2 7 33 - 21 38
5. Краснодар Заявка 20 10 5 5 33 - 20 35
6. Ахмат Заявка 21 10 1 10 27 - 27 31
7. Локомотив Москва Заявка 20 8 7 5 28 - 23 31
8. Крылья Советов Заявка 20 8 5 7 25 - 21 29
9. Спартак Москва Заявка 22 7 6 9 24 - 31 27
10. Рубин Заявка 21 7 4 10 28 - 33 25
11. Нижний Новгород Заявка 22 6 6 10 20 - 32 24
12. Ростов Заявка 20 5 6 9 32 - 37 21
13. Урал Заявка 22 4 8 10 13 - 22 20
14. Арсенал Тула Заявка 21 5 5 11 24 - 43 20
15. Химки Заявка 22 3 9 10 19 - 37 18
16. Уфа Заявка 21 3 8 10 18 - 30 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 33 - 13 28
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 11 7 0 4 18 - 12 21
4. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 19 - 10 20
5. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 11 - 5 20
6. Локомотив Москва Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7. Крылья Советов Заявка 11 5 3 3 17 - 10 18
8. Краснодар Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
11. Арсенал Тула Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
12. Уфа Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
13. Нижний Новгород Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
14. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
15. Урал Заявка 11 1 6 4 5 - 9 9
16. Ростов Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 10 7 1 2 21 - 13 22
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Краснодар Заявка 11 5 3 3 20 - 13 18
4. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
5. Зенит Заявка 10 4 5 1 17 - 10 17
6. Ростов Заявка 10 3 4 3 15 - 17 13
7. Нижний Новгород Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
8. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
9. Спартак Москва Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
10. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
11. Рубин Заявка 11 3 2 6 13 - 20 11
12. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
13. Ахмат Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
14. Химки Заявка 11 2 2 7 9 - 23 8
15. Арсенал Тула Заявка 11 2 1 8 12 - 28 7
16. Уфа Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 22-го тура чемпионата России между грозненским "Ахматом" и московским "Локомотивом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2022, осталось 14 минут.



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Прогнозы 121
Ахмат 24.8% (30)
X 46.3% (56)
Локомотив Москва 28.9% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Локомотив Москва
2.08
3.58
3.93
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Прогнозы на матч Ахмат - Локомотив Москва

Исход игры
Ахмат
25.4% (31)
Ничья
45.9% (56)
Локомотив Москва
28.7% (35)
Тотал 2.5
Больше
32.74% (37)
Меньше
67.26% (76)
Обе команды забьют
Да
78.76% (89)
Нет
21.24% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.6% (52)
1:2 Локомотив Москва
13.9% (17)
2:1 Ахмат
11.5% (14)
1:0 Ахмат
9% (11)
0:1 Локомотив Москва
7.4% (9)
1:3 Локомотив Москва
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
2:0 Ахмат
1.6% (2)
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