РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Нижний Новгород
24
Гоцук
Кирилл
47
Зобнин
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Ткачук ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 МилсонНападающий
-
Главный тренер: Кержаков Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Свинов ИльяВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
История личных встреч
Нижний Новгород
Спартак Москва
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нижний Новгород
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинский Николай
|6 (3)
|0.29
|Козлов Алексей
|4
|0.19
|Гоцук Кирилл
|2
|0.1
|Горбунов Игорь
|2
|0.1
|Сулейманов Тимур
|1
|0.05
|Кечкеш Акош
|1
|0.05
|Косарев Кирилл
|1
|0.05
|Берковский Илья
|1
|0.05
|Эннин Ричи
|0
|0
|Ткачук Денис
|0
|0
|Масоэро Лукас
|0
|0
|Пенчиков Даниил
|0
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Куинси
|6 (1)
|0.29
|Соболев Александр Сергеевич
|4 (3)
|0.19
|Понсе Эсекель
|4
|0.19
|Зобнин Роман
|2
|0.1
|Джикия Георгий
|1
|0.05
|Жиго Самуэль
|1
|0.05
|Литвинов Руслан
|1
|0.05
|Мозес Виктор
|1
|0.05
|Николсон Шамар
|1
|0.05
|Умяров Наиль
|1
|0.05
|Айртон Лукас
|1
|0.05
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Рассказов Николай
|0
|0
|Крал Алекс
|0
|0
Карточки
Нижний Новгород
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сулейманов Тимур
|5
|0
|Масоэро Лукас
|3
|1
|Ткачук Денис
|4
|0
|Калинский Николай
|4
|0
|Гоцук Кирилл
|4
|0
|Сапета Александр
|3
|0
|Горбунов Игорь
|3
|0
|Бумаль Майега Петрус
|1
|1
|Нигматуллин Артур
|2
|0
|Балай Беким
|2
|0
|Миладинович Иван
|2
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0
|Кечкеш Акош
|0
|1
|Козлов Алексей
|1
|0
|Синицын Андрей
|1
|0
|Шарипов Альберт
|1
|0
|Пенчиков Даниил
|1
|0
|Каккоев Никита
|1
|0
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0
|Косарев Кирилл
|1
|0
|Александров Виктор
|1
|0
|Кравцов Кирилл
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|1
|Кофрие Максимилиано
|4
|2
|Умяров Наиль
|7
|0
|Рассказов Николай
|5
|1
|Жиго Самуэль
|6
|0
|Бакаев Зелимхан
|5
|0
|Айртон Лукас
|5
|0
|Литвинов Руслан
|2
|1
|Мозес Виктор
|3
|0
|Джикия Георгий
|3
|0
|Хендрикс Йоррит
|2
|0
|Зобнин Роман
|2
|0
|Игнатов Михаил
|1
|0
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|Промес Куинси
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Ларссон Джордан
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
18%
3
38%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
5
45%
2
25%
76-90
Пропущено
15
16
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
2
13%
6
38%
76-90
Забито
10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
1
10%
5
33%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
7%
2
14%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
5
36%
1
7%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
29%
4
29%
76-90
Забито
21
23
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 4
3
14%
2
9%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
4
19%
4
17%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
4
19%
3
13%
61-75
6
29%
7
30%
76-90
Пропущено
29
30
15 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
3
10%
2
7%
1-15
3
10%
7
23%
16-30
9
31%
3
10%
31-45
5
17%
5
17%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
6
21%
10
33%
76-90
Результаты последних матчей
Нижний Новгород
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Уфа - Нижний Новгород 0:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Нижний Новгород - Урал 1:0
Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Нижний Новгород 0:2 Факел - Нижний Новгород 0:0 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1
Спартак Москва
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2
Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Сочи - Спартак Москва 3:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Уфа - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Наполи 2:1 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Ростов 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|50 - 23
|45
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|40 - 23
|42
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|26 - 17
|39
|4.
|Сочи
|Заявка
|21
|12
|2
|7
|33 - 21
|38
|5.
|Краснодар
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|33 - 20
|35
|6.
|Ахмат
|Заявка
|21
|10
|1
|10
|27 - 27
|31
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|28 - 23
|31
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|25 - 21
|29
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|23 - 30
|26
|10.
|Рубин
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|28 - 33
|25
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|19 - 31
|23
|12.
|Ростов
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|32 - 37
|21
|13.
|Урал
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|13 - 22
|20
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|24 - 43
|20
|15.
|Химки
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|19 - 37
|18
|16.
|Уфа
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|18 - 30
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|33 - 13
|28
|2.
|Сочи
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|22 - 9
|21
|3.
|Ахмат
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|18 - 12
|21
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 10
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|11 - 5
|20
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 10
|18
|8.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|10 - 14
|10
|15.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|5 - 9
|9
|16.
|Ростов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|17 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|3.
|Краснодар
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 13
|18
|4.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|5.
|Зенит
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 10
|17
|6.
|Ростов
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 17
|13
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|9.
|Рубин
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 20
|11
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|11.
|Урал
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|13.
|Ахмат
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 23
|8
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 28
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
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- — Вылет в ФНЛ
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Нижний Новгород - Спартак Москва
Исход игры
Нижний Новгород
7.4% (10)
Ничья
13.3% (18)
Спартак Москва
79.3% (107)
Тотал 2.5
Больше
55.75% (63)
Меньше
44.25% (50)
Обе команды забьют
Да
66.37% (75)
Нет
33.63% (38)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
37.8% (51)
0:1 Спартак Москва
14.1% (19)
0:2 Спартак Москва
11.1% (15)
1:1 Ничья
9.6% (13)
1:3 Спартак Москва
4.4% (6)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:1 Нижний Новгород
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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