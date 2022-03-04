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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Нижний Новгород
 
Позже

Стадион:
Спартак Москва
Прогнозы 42
Нижний Новгород 7.1% (3)
X 7.1% (3)
Спартак Москва 85.7% (36)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нижний Новгород
Ничья
Спартак Москва
4.70
3.80
1.82
Все Коэффициенты

История личных встреч

Нижний Новгород
Спартак Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 6 (3) 0.29
Козлов Алексей 4 0.19
Гоцук Кирилл 2 0.1
Горбунов Игорь 2 0.1
Сулейманов Тимур 1 0.05
Кечкеш Акош 1 0.05
Косарев Кирилл 1 0.05
Берковский Илья 1 0.05
Эннин Ричи 0 0
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 6 (1) 0.29
Соболев Александр Сергеевич 4 (3) 0.19
Понсе Эсекель 4 0.19
Зобнин Роман 2 0.1
Джикия Георгий 1 0.05
Жиго Самуэль 1 0.05
Литвинов Руслан 1 0.05
Мозес Виктор 1 0.05
Николсон Шамар 1 0.05
Умяров Наиль 1 0.05
Айртон Лукас 1 0.05
Бакаев Зелимхан 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0

Карточки

Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 5 0
Масоэро Лукас 3 1
Ткачук Денис 4 0
Калинский Николай 4 0
Гоцук Кирилл 4 0
Сапета Александр 3 0
Горбунов Игорь 3 0
Бумаль Майега Петрус 1 1
Нигматуллин Артур 2 0
Балай Беким 2 0
Миладинович Иван 2 0
Юлдошев Иброгимхалил 2 0
Кечкеш Акош 0 1
Козлов Алексей 1 0
Синицын Андрей 1 0
Шарипов Альберт 1 0
Пенчиков Даниил 1 0
Каккоев Никита 1 0
Ларсен Ларс Олден 1 0
Косарев Кирилл 1 0
Александров Виктор 1 0
Кравцов Кирилл 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 6 1
Кофрие Максимилиано 4 2
Умяров Наиль 7 0
Рассказов Николай 5 1
Жиго Самуэль 6 0
Бакаев Зелимхан 5 0
Айртон Лукас 5 0
Литвинов Руслан 2 1
Мозес Виктор 3 0
Джикия Георгий 3 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Игнатов Михаил 1 0
Мирзов Резиуан 1 0
Промес Куинси 1 0
Селихов Александр 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Николсон Шамар 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
18%
3
38%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
5
45%
2
25%
76-90

Пропущено

15
16
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
2
13%
6
38%
76-90

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
1
10%
5
33%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
7%
2
14%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
5
36%
1
7%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
29%
4
29%
76-90

Забито

21
23
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 4
3
14%
2
9%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
4
19%
4
17%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
4
19%
3
13%
61-75
6
29%
7
30%
76-90

Пропущено

29
30
15 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
3
10%
2
7%
1-15
3
10%
7
23%
16-30
9
31%
3
10%
31-45
5
17%
5
17%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
6
21%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Нижний Новгород
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Уфа - Нижний Новгород 0:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Нижний Новгород - Урал 1:0
Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Нижний Новгород 0:2 Факел - Нижний Новгород 0:0 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1
Спартак Москва
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2
Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Сочи - Спартак Москва 3:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Уфа - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Наполи 2:1 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Ростов 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 21 13 6 2 50 - 23 45
2. Динамо Москва Заявка 21 13 3 5 40 - 23 42
3. ЦСКА Москва Заявка 21 12 3 6 26 - 17 39
4. Сочи Заявка 21 12 2 7 33 - 21 38
5. Краснодар Заявка 20 10 5 5 33 - 20 35
6. Ахмат Заявка 21 10 1 10 27 - 27 31
7. Локомотив Москва Заявка 20 8 7 5 28 - 23 31
8. Крылья Советов Заявка 20 8 5 7 25 - 21 29
9. Спартак Москва Заявка 21 7 5 9 23 - 30 26
10. Рубин Заявка 21 7 4 10 28 - 33 25
11. Нижний Новгород Заявка 21 6 5 10 19 - 31 23
12. Ростов Заявка 20 5 6 9 32 - 37 21
13. Урал Заявка 21 4 8 9 13 - 21 20
14. Арсенал Тула Заявка 21 5 5 11 24 - 43 20
15. Уфа Заявка 21 3 8 10 18 - 30 17
16. Химки Заявка 21 2 9 10 18 - 37 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 33 - 13 28
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 11 7 0 4 18 - 12 21
4. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 19 - 10 20
5. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 11 - 5 20
6. Локомотив Москва Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7. Крылья Советов Заявка 11 5 3 3 17 - 10 18
8. Краснодар Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
11. Арсенал Тула Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
12. Уфа Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
15. Урал Заявка 10 1 6 3 5 - 8 9
16. Ростов Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 10 7 1 2 21 - 13 22
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Краснодар Заявка 11 5 3 3 20 - 13 18
4. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
5. Зенит Заявка 10 4 5 1 17 - 10 17
6. Ростов Заявка 10 3 4 3 15 - 17 13
7. Нижний Новгород Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
8. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
9. Рубин Заявка 11 3 2 6 13 - 20 11
10. Спартак Москва Заявка 10 3 2 5 8 - 16 11
11. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
12. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
13. Ахмат Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
14. Арсенал Тула Заявка 11 2 1 8 12 - 28 7
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
16. Химки Заявка 10 1 2 7 8 - 23 5
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2022, осталось 2 дня 11 часов 1 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Нижний Новгород 7.1% (3)
    X 7.1% (3)
    Спартак Москва 85.7% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нижний Новгород
    Ничья
    Спартак Москва
    4.70
    3.80
    1.82
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    Прогнозы на матч Нижний Новгород - Спартак Москва

    Исход игры
    Нижний Новгород
    7.1% (3)
    Ничья
    7.1% (3)
    Спартак Москва
    85.7% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.1% (25)
    Меньше
    35.9% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (27)
    Нет
    30.77% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    38.1% (16)
    0:2 Спартак Москва
    19% (8)
    1:3 Спартак Москва
    11.9% (5)
    0:1 Спартак Москва
    9.5% (4)
    1:1 Ничья
    4.8% (2)
    2:1 Нижний Новгород
    4.8% (2)
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