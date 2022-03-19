РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Екатеринбург Арена
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Мамин АртёмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Шатов ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Шмыков АртёмЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Любухин ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шалимов Игорь
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Волков ЗахарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Камышев ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Тусеев ИльяВратарь
-
26 Юран АртёмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юран Сергей
История личных встреч
Урал
Химки
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бикфалви Эрик
|4
|0.19
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.1
|Августиняк Рафал
|2 (1)
|0.1
|Егорычев Андрей
|1
|0.05
|Панюков Андрей
|1
|0.05
|Максименко Артём
|1
|0.05
|Адамов Арсен
|1
|0.05
|Железнов Юрий
|1
|0.05
|Кулаков Денис
|0
|0
|Евсеев Алексей
|0
|0
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Кузьмичев Иван
|0
|0
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушаков Денис
|7 (3)
|0.33
|Кухарчук Илья
|3
|0.14
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0.1
|Долгов Александр
|2
|0.1
|Набиуллин Эльмир
|1
|0.05
|Адеми Кемаль
|1
|0.05
|Трошечкин Александр
|1
|0.05
|Мирзов Резиуан
|1 (1)
|0.05
|Сабович Бесард
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герасимов Алексей
|7
|0
|Бикфалви Эрик
|5
|1
|Колесниченко Кирилл
|3
|1
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|Егорычев Андрей
|4
|0
|Кузьмичев Иван
|3
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|1
|Помазун Илья
|2
|0
|Мамин Артём
|2
|0
|Йовичич Бранко
|2
|0
|Адамов Арсен
|2
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0
|Гагнидзе Лука
|2
|0
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Евсеев Алексей
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
|Августиняк Рафал
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боженов Кирилл
|6
|0
|Дагерстол Филип
|4
|1
|Тихий Дмитрий
|5
|0
|Мирзов Резиуан
|4
|0
|Идову Брайн
|2
|1
|Камышев Илья
|2
|1
|Глушаков Денис
|3
|0
|Кухарчук Илья
|3
|0
|Филин Александр
|3
|0
|Сабович Бесард
|3
|0
|Виана Бруно
|1
|1
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|Карпов Максим
|2
|0
|Трошечкин Александр
|2
|0
|Себаи Сенин
|2
|0
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Соколов Артём
|2
|0
|Николас Лоуренс Анвон
|0
|1
|Жирков Юрий
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Главчич Неманья
|1
|0
|Руденко Александр Александрович
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
8
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 15
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Пропущено
8
23
1 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
2
9%
1-15
1
13%
6
26%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
2
25%
6
26%
46-60
2
25%
5
22%
61-75
3
38%
2
9%
76-90
Забито
10
10
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
3
30%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
40%
1
10%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
20%
1
10%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
18%
2
14%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
3
21%
61-75
3
27%
5
36%
76-90
Забито
15
18
11 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
4
27%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
7
47%
2
11%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
3
20%
4
22%
76-90
Пропущено
19
37
5 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
2
11%
4
11%
1-15
3
16%
7
19%
16-30
0
0%
5
14%
31-45
3
16%
6
16%
46-60
5
26%
8
22%
61-75
6
32%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Нижний Новгород - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1
Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4 Локомотив Москва - Урал 0:1 Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7 Урал - Зенит 0:0 Химки - Урал 0:0 КАМАЗ - Урал 1:0 Ахмат - Урал 1:0 Урал - ЦСКА Москва 0:1 Урал - Крылья Советов 1:1 Уфа - Урал 0:1
Химки
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Химки - Сочи 0:0 Локомотив Москва - Химки 3:2 Химки - Динамо Москва 0:3 Химки - Крылья Советов 3:7
Химки - Навбахор 2:1 Химки - Германнштадт 0:0 Химки - Хельсингёр 1:3 Химки - Рубин 0:0 Химки - Раднички Ниш 1:0 Химки - Баник Острава 1:1 Ахмат - Химки 4:1 Химки - Арсенал Тула 1:2 Химки - Краснодар 3:3 ЦСКА Москва - Химки 0:0 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Химки - Урал 0:0 Балтика - Химки 0:0 Динамо Москва - Химки 4:1 Химки - Ахмат 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|50 - 23
|45
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|40 - 23
|42
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|26 - 17
|39
|4.
|Сочи
|Заявка
|21
|12
|2
|7
|33 - 21
|38
|5.
|Краснодар
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|33 - 20
|35
|6.
|Ахмат
|Заявка
|21
|10
|1
|10
|27 - 27
|31
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|28 - 23
|31
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|25 - 21
|29
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|23 - 30
|26
|10.
|Рубин
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|28 - 33
|25
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|19 - 31
|23
|12.
|Ростов
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|32 - 37
|21
|13.
|Урал
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|13 - 21
|20
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|24 - 43
|20
|15.
|Уфа
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|18 - 30
|17
|16.
|Химки
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|18 - 37
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|33 - 13
|28
|2.
|Сочи
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|22 - 9
|21
|3.
|Ахмат
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|18 - 12
|21
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 10
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|11 - 5
|20
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 10
|18
|8.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|10 - 14
|10
|15.
|Урал
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|5 - 8
|9
|16.
|Ростов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|17 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|3.
|Краснодар
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 13
|18
|4.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|5.
|Зенит
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 10
|17
|6.
|Ростов
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 17
|13
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|9.
|Рубин
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 20
|11
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|11.
|Урал
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|13.
|Ахмат
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 28
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|16.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 23
|5
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Урал - Химки
Исход игры
Урал
69% (80)
Ничья
25% (29)
Химки
6% (7)
Тотал 2.5
Больше
24.76% (26)
Меньше
75.24% (79)
Обе команды забьют
Да
46.67% (49)
Нет
53.33% (56)
Популярный счёт
1:0 Урал
37.1% (43)
1:1 Ничья
19.8% (23)
2:1 Урал
19% (22)
2:0 Урал
6.9% (8)
0:0 Ничья
4.3% (5)
1:2 Химки
2.6% (3)
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