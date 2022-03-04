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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Урал
 
Позже

Стадион:
Химки
Прогнозы 41
Урал 75.6% (31)
X 22% (9)
Химки 2.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Химки
2.00
3.45
4.44
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Урал
Химки

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
К
1:3
КФ
2:1
ФПД
0:0
ФПД
1:0
ФПД
5:2
ФПД
3:1
ФПД
1:1
ФПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 4 0.19
Гаджимурадов Рамазан 2 0.1
Августиняк Рафал 2 (1) 0.1
Егорычев Андрей 1 0.05
Панюков Андрей 1 0.05
Максименко Артём 1 0.05
Адамов Арсен 1 0.05
Железнов Юрий 1 0.05
Кулаков Денис 0 0
Евсеев Алексей 0 0
Мишкич Даниэль 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Кузьмичев Иван 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 7 (3) 0.33
Кухарчук Илья 3 0.14
Ламкель Зе Дидье 2 0.1
Долгов Александр 2 0.1
Набиуллин Эльмир 1 0.05
Адеми Кемаль 1 0.05
Трошечкин Александр 1 0.05
Мирзов Резиуан 1 (1) 0.05
Сабович Бесард 0 0
Соколов Артём 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герасимов Алексей 7 0
Бикфалви Эрик 5 1
Колесниченко Кирилл 3 1
Мишкич Даниэль 4 0
Егорычев Андрей 4 0
Кузьмичев Иван 3 0
Гогличидзе Лео 1 1
Помазун Илья 2 0
Мамин Артём 2 0
Йовичич Бранко 2 0
Адамов Арсен 2 0
Гаджимурадов Рамазан 2 0
Гагнидзе Лука 2 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Евсеев Алексей 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Железнов Юрий 1 0
Августиняк Рафал 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боженов Кирилл 6 0
Дагерстол Филип 4 1
Тихий Дмитрий 5 0
Мирзов Резиуан 4 0
Идову Брайн 2 1
Камышев Илья 2 1
Глушаков Денис 3 0
Кухарчук Илья 3 0
Филин Александр 3 0
Сабович Бесард 3 0
Виана Бруно 1 1
Набиуллин Эльмир 2 0
Карпов Максим 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Себаи Сенин 2 0
Ламкель Зе Дидье 2 0
Стойинович Душан 2 0
Соколов Артём 2 0
Николас Лоуренс Анвон 0 1
Жирков Юрий 1 0
Данилкин Егор 1 0
Главчич Неманья 1 0
Руденко Александр Александрович 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Волков Захар 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 15
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Пропущено

8
23
1 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
2
9%
1-15
1
13%
6
26%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
2
25%
6
26%
46-60
2
25%
5
22%
61-75
3
38%
2
9%
76-90

Забито

10
10
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
3
30%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
40%
1
10%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
18%
2
14%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
3
21%
61-75
3
27%
5
36%
76-90

Забито

15
18
11 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
4
27%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
7
47%
2
11%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
3
20%
4
22%
76-90

Пропущено

19
37
5 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
2
11%
4
11%
1-15
3
16%
7
19%
16-30
0
0%
5
14%
31-45
3
16%
6
16%
46-60
5
26%
8
22%
61-75
6
32%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Нижний Новгород - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1
Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4 Локомотив Москва - Урал 0:1 Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7 Урал - Зенит 0:0 Химки - Урал 0:0 КАМАЗ - Урал 1:0 Ахмат - Урал 1:0 Урал - ЦСКА Москва 0:1 Урал - Крылья Советов 1:1 Уфа - Урал 0:1
Химки
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Химки - Сочи 0:0 Локомотив Москва - Химки 3:2 Химки - Динамо Москва 0:3 Химки - Крылья Советов 3:7
Химки - Навбахор 2:1 Химки - Германнштадт 0:0 Химки - Хельсингёр 1:3 Химки - Рубин 0:0 Химки - Раднички Ниш 1:0 Химки - Баник Острава 1:1 Ахмат - Химки 4:1 Химки - Арсенал Тула 1:2 Химки - Краснодар 3:3 ЦСКА Москва - Химки 0:0 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Химки - Урал 0:0 Балтика - Химки 0:0 Динамо Москва - Химки 4:1 Химки - Ахмат 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 21 13 6 2 50 - 23 45
2. Динамо Москва Заявка 21 13 3 5 40 - 23 42
3. ЦСКА Москва Заявка 21 12 3 6 26 - 17 39
4. Сочи Заявка 21 12 2 7 33 - 21 38
5. Краснодар Заявка 20 10 5 5 33 - 20 35
6. Ахмат Заявка 21 10 1 10 27 - 27 31
7. Локомотив Москва Заявка 20 8 7 5 28 - 23 31
8. Крылья Советов Заявка 20 8 5 7 25 - 21 29
9. Спартак Москва Заявка 21 7 5 9 23 - 30 26
10. Рубин Заявка 21 7 4 10 28 - 33 25
11. Нижний Новгород Заявка 21 6 5 10 19 - 31 23
12. Ростов Заявка 20 5 6 9 32 - 37 21
13. Урал Заявка 21 4 8 9 13 - 21 20
14. Арсенал Тула Заявка 21 5 5 11 24 - 43 20
15. Уфа Заявка 21 3 8 10 18 - 30 17
16. Химки Заявка 21 2 9 10 18 - 37 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 33 - 13 28
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 11 7 0 4 18 - 12 21
4. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 19 - 10 20
5. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 11 - 5 20
6. Локомотив Москва Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7. Крылья Советов Заявка 11 5 3 3 17 - 10 18
8. Краснодар Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
11. Арсенал Тула Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
12. Уфа Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
15. Урал Заявка 10 1 6 3 5 - 8 9
16. Ростов Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 10 7 1 2 21 - 13 22
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Краснодар Заявка 11 5 3 3 20 - 13 18
4. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
5. Зенит Заявка 10 4 5 1 17 - 10 17
6. Ростов Заявка 10 3 4 3 15 - 17 13
7. Нижний Новгород Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
8. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
9. Рубин Заявка 11 3 2 6 13 - 20 11
10. Спартак Москва Заявка 10 3 2 5 8 - 16 11
11. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
12. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
13. Ахмат Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
14. Арсенал Тула Заявка 11 2 1 8 12 - 28 7
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
16. Химки Заявка 10 1 2 7 8 - 23 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2022, осталось 2 дня 9 часов 1 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Урал 75.6% (31)
    X 22% (9)
    Химки 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Химки
    2.00
    3.45
    4.44
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Урал - Химки

    Исход игры
    Урал
    75.6% (31)
    Ничья
    22% (9)
    Химки
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (16)
    Меньше
    60% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (24)
    Нет
    40% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Урал
    39% (16)
    1:0 Урал
    26.8% (11)
    1:1 Ничья
    19.5% (8)
    2:0 Урал
    9.8% (4)
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