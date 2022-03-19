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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Висла Плоцк
1:1
Второй тайм: 83'

Стадион:
Шлёнск
0'
16' Желтая карточка
Томасик Пётр
1:0
26' Гол
Томасик Пётр
29' Желтая карточка
Мончиньски Кжиштоф
30' Желтая карточка
Вердаска Диогу
50' Желтая карточка
Целеменцки Радослав
1:1
52' Гол
Экспозито Эрик
54' Желтая карточка
Кривоцюк Антон
74' Желтая карточка
Голла Войцех
83'
1
Каминьски
Кжиштоф
33
Збозень
Дамьян
2
Михальски
Дамян
5
Кривоцюк
Антон
77
Томасик
Пётр
92
Фурман
Доминик
7
Целеменцки
Радослав
14
Швох
Матеуш
10
Вольски
Рафал
15
Валло
Кристиан
24
Колар
Марко
22
Шромник
Михал
2
Вердаска
Диогу
14
Голла
Войцех
6
Гретарссон
Даниэль
3
Искра
Якуб
29
Мончиньски
Кжиштоф
17
Шварц
Петр
23
Гарсия
Виктор
III
8
Ольсен
Патрик
24
Кинтана
Кайе
9
Экспозито
Эрик
Висла Плоцк
4-1-4-1
Шлёнск
3-4-1-2

История личных встреч

Висла Плоцк
Шлёнск

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

14 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

Э
3:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
3:1
ЭГБ
2:1
Э
2:0
Э
0:3
Э
1:1
Э
4:1
ЭГБ
0:3
Э
1:1
Э
0:0
ВД
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Секульски Лукаш 8 0.31
Damian Warchol 6 0.23
Вольски Рафал 4 (1) 0.15
Швох Матеуш 4 (1) 0.15
Колар Марко 3 0.12
Расак Дамиан 3 0.12
Кривоцюк Антон 2 0.08
Томасик Пётр 1 0.04
Валло Кристиан 1 0.04
Михальски Дамян 1 0.04
Целеменцки Радослав 1 0.04
Лагатор Душан 1 0.04
Жезничак Якуб 0 0
Фурман Доминик 0 0
Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 10 (1) 0.38
Пих Роберт 5 (3) 0.19
Лыщаш Адриан 5 0.19
Прашелик Матеуш 4 0.15
Пясецки Фабиан 2 (1) 0.08
Штиглец Дино 1 0.04
Маковски Рафал 1 0.04
Гарсия Виктор III 1 0.04
Вердаска Диогу 1 0.04
Цилла Марсель 1 0.04
Шварц Петр 1 0.04
Левкот Шимон 1 0.04
Голла Войцех 0 0
Павловски Бартоломей 0 0
Мончиньски Кжиштоф 0 0
Собота Вальдемар 0 0

Карточки

Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезничак Якуб 10 2
Томасик Пётр 8 0
Фурман Доминик 4 2
Кривоцюк Антон 7 0
Швох Матеуш 6 0
Секульски Лукаш 4 1
Вольски Рафал 5 0
Лагатор Душан 4 0
Михальски Дамян 4 0
Расак Дамиан 3 0
Целеменцки Радослав 3 0
Гербовски Фридерик 3 0
Каминьски Кжиштоф 2 0
Лесняк Филип 2 0
Колар Марко 2 0
Damian Warchol 2 0
Коцыля Давид 2 0
Збозень Дамьян 1 0
Валло Кристиан 1 0
Dawid Krzyzanski 1 0
Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Левкот Шимон 7 0
Мончиньски Кжиштоф 5 0
Голла Войцех 4 0
Вердаска Диогу 4 0
Экспозито Эрик 4 0
Шварц Петр 2 1
Тамаш Марк 1 1
Поправа Конрад 1 1
Штиглец Дино 2 0
Маковски Рафал 2 0
Собота Вальдемар 1 0
Павловски Бартоломей 1 0
Шромник Михал 1 0
Кинтана Кайе 1 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Янасик Патрик 1 0
Бергер Себастиан 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Бейгер Лукаш 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
21
13 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
4
21%
4
19%
1-15
4
21%
4
19%
16-30
5
26%
2
10%
31-45
3
16%
1
5%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
1
5%
9
43%
76-90

Пропущено

7
21
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
2
29%
4
19%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
9
43%
46-60
3
43%
3
14%
61-75
0
0%
3
14%
76-90

Забито

18
14
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
3
17%
4
29%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
3
17%
5
36%
76-90

Пропущено

26
13
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
8%
0
0%
1-15
5
19%
3
23%
16-30
5
19%
2
15%
31-45
3
12%
2
15%
46-60
4
15%
2
15%
61-75
7
27%
4
31%
76-90

Забито

37
35
23 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 11
3 Не забивали 7
7
19%
4
11%
1-15
8
22%
6
17%
16-30
8
22%
6
17%
31-45
5
14%
2
6%
46-60
5
14%
3
9%
61-75
4
11%
14
40%
76-90

Пропущено

33
34
15 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 18
2
6%
2
6%
1-15
7
21%
7
21%
16-30
6
18%
2
6%
31-45
4
12%
11
32%
46-60
7
21%
5
15%
61-75
7
21%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Плоцк
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1
Висла Плоцк - Пяст 0:2 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0
Шлёнск
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Легия - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3
Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Краковия 0:2 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Шлёнск - Ракув 1:2 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 Лех - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 26 15 8 3 49 - 22 53
2. Ракув 25 15 6 4 45 - 24 51
3. Лех 25 14 7 4 49 - 19 49
4. Радомьяк Радом 25 10 10 5 32 - 25 40
5. Лехия Гданьск 25 11 7 7 37 - 29 40
6. Висла Плоцк 1:1 26 11 4 11 36 - 36 37
7. Гурник Забже 25 10 6 9 35 - 32 36
8. Пяст 25 9 7 9 32 - 29 34
9. Сталь Мелец 25 8 8 9 30 - 34 32
10. Краковия 25 8 8 9 32 - 35 32
11. Легия 25 10 1 14 30 - 34 31
12. Ягеллония 25 7 9 9 29 - 37 30
13. Варта Познань 26 7 9 10 26 - 29 30
14. Шлёнск 1:1 26 6 10 10 33 - 38 28
15. Заглембе Любин 26 8 4 14 27 - 46 28
16. Висла Краков 26 6 6 14 25 - 41 24
17. Гурник Ленчна 25 5 9 11 24 - 42 24
18. Брук-Бет Термалица 25 5 7 13 26 - 45 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 13 10 2 1 34 - 12 32
2. Висла Плоцк 1:1 13 9 3 1 21 - 7 30
3. Лех 12 9 2 1 28 - 4 29
4. Лехия Гданьск 12 8 3 1 21 - 9 27
5. Ракув 12 8 3 1 27 - 9 27
6. Радомьяк Радом 12 6 5 1 18 - 10 23
7. Гурник Забже 13 6 3 4 20 - 15 21
8. Сталь Мелец 13 6 3 4 17 - 16 21
9. Легия 13 7 0 6 19 - 16 21
10. Краковия 13 5 4 4 20 - 18 19
11. Пяст 13 5 3 5 18 - 18 18
12. Ягеллония 13 4 6 3 17 - 14 18
13. Заглембе Любин 13 5 2 6 17 - 21 17
14. Брук-Бет Термалица 13 4 4 5 17 - 21 16
15. Шлёнск 1:1 12 3 6 3 13 - 14 15
16. Висла Краков 12 4 3 5 12 - 13 15
17. Варта Познань 13 3 6 4 12 - 15 15
18. Гурник Ленчна 13 3 5 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 13 7 3 3 18 - 15 24
2. Погонь Щецин 13 5 6 2 15 - 10 21
3. Лех 13 5 5 3 21 - 15 20
4. Радомьяк Радом 13 4 5 4 14 - 15 17
5. Пяст 12 4 4 4 14 - 11 16
6. Гурник Забже 12 4 3 5 15 - 17 15
7. Варта Познань 13 4 3 6 14 - 14 15
8. Лехия Гданьск 13 3 4 6 16 - 20 13
9. Краковия 12 3 4 5 12 - 17 13
10. Шлёнск 1:1 14 3 4 7 20 - 24 13
11. Ягеллония 12 3 3 6 12 - 23 12
12. Сталь Мелец 12 2 5 5 13 - 18 11
13. Заглембе Любин 13 3 2 8 10 - 25 11
14. Легия 12 3 1 8 11 - 18 10
15. Гурник Ленчна 12 2 4 6 11 - 21 10
16. Висла Краков 14 2 3 9 13 - 28 9
17. Висла Плоцк 1:1 13 2 1 10 15 - 29 7
18. Брук-Бет Термалица 12 1 3 8 9 - 24 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Вердаска Диогу получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Мончиньски Кжиштоф получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Томасик Пётр бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Томасик Пётр получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Висла Плоцк
Ничья
Шлёнск
2.40
3.44
3.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Висла Плоцк 1:1 Шлёнск онлайн

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