Польша: Экстракласса 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Казимеж Гурски
16' Желтая карточкаТомасик Пётр
1:0
25' ГолТомасик Пётр
29' Желтая карточкаМончиньски Кжиштоф
30' Желтая карточкаВердаска Диогу
51' Желтая карточкаЦелеменцки Радослав
1:1
52' ГолЭкспозито Эрик
54' Желтая карточкаКривоцюк Антон
74' Желтая карточкаГолла Войцех
85' Желтая карточкаЭкспозито Эрик
90' Желтая карточкаРасак Дамиан
90' Желтая карточкаЯстржембски Деннис
1:2
90' ГолПясецки Фабиан
90' Желтая карточкаПясецки Фабиан
90' Желтая карточкаВольски Рафал
Ход матча
16'
25'
1:0
30'
52'
1:1
54'
74'
85'
90'
90'
1:2
90'
90'
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
24
Колар
Марко
14
Голла
Войцех
17
Шварц
Петр
24
Кинтана
Кайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Колар МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 ЖоржиньюПолузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стано Павол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кинтана КайеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бейгер ЛукашЗащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Piotr Tworek
История личных встреч
Висла Плоцк
Шлёнск
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
14 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Секульски Лукаш
|8
|0.31
|Damian Warchol
|6
|0.23
|Вольски Рафал
|4 (1)
|0.15
|Швох Матеуш
|4 (1)
|0.15
|Колар Марко
|3
|0.12
|Расак Дамиан
|3
|0.12
|Кривоцюк Антон
|2
|0.08
|Томасик Пётр
|1
|0.04
|Валло Кристиан
|1
|0.04
|Михальски Дамян
|1
|0.04
|Целеменцки Радослав
|1
|0.04
|Лагатор Душан
|1
|0.04
|Жезничак Якуб
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|10 (1)
|0.38
|Пих Роберт
|5 (3)
|0.19
|Лыщаш Адриан
|5
|0.19
|Прашелик Матеуш
|4
|0.15
|Пясецки Фабиан
|3 (1)
|0.12
|Штиглец Дино
|1
|0.04
|Маковски Рафал
|1
|0.04
|Гарсия Виктор III
|1
|0.04
|Вердаска Диогу
|1
|0.04
|Цилла Марсель
|1
|0.04
|Шварц Петр
|1
|0.04
|Левкот Шимон
|1
|0.04
|Голла Войцех
|0
|0
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
|Собота Вальдемар
|0
|0
Карточки
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезничак Якуб
|10
|2
|Томасик Пётр
|8
|0
|Фурман Доминик
|4
|2
|Кривоцюк Антон
|7
|0
|Вольски Рафал
|6
|0
|Швох Матеуш
|6
|0
|Секульски Лукаш
|4
|1
|Лагатор Душан
|4
|0
|Расак Дамиан
|4
|0
|Михальски Дамян
|4
|0
|Целеменцки Радослав
|3
|0
|Гербовски Фридерик
|3
|0
|Каминьски Кжиштоф
|2
|0
|Лесняк Филип
|2
|0
|Колар Марко
|2
|0
|Damian Warchol
|2
|0
|Коцыля Давид
|2
|0
|Збозень Дамьян
|1
|0
|Валло Кристиан
|1
|0
|Dawid Krzyzanski
|1
|0
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Левкот Шимон
|7
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|5
|0
|Экспозито Эрик
|5
|0
|Голла Войцех
|4
|0
|Вердаска Диогу
|4
|0
|Шварц Петр
|2
|1
|Тамаш Марк
|1
|1
|Поправа Конрад
|1
|1
|Штиглец Дино
|2
|0
|Пясецки Фабиан
|2
|0
|Маковски Рафал
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Собота Вальдемар
|1
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Кинтана Кайе
|1
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Янасик Патрик
|1
|0
|Бергер Себастиан
|1
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
23
14 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
4
20%
4
17%
1-15
5
25%
4
17%
16-30
5
25%
2
9%
31-45
3
15%
2
9%
46-60
2
10%
1
4%
61-75
1
5%
10
43%
76-90
Пропущено
9
22
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
2
22%
5
23%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
9
41%
46-60
3
33%
3
14%
61-75
1
11%
3
14%
76-90
Забито
18
14
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
3
17%
4
29%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
3
17%
5
36%
76-90
Пропущено
26
13
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
8%
0
0%
1-15
5
19%
3
23%
16-30
5
19%
2
15%
31-45
3
12%
2
15%
46-60
4
15%
2
15%
61-75
7
27%
4
31%
76-90
Забито
38
37
24 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 11
3 Не забивали 7
7
18%
4
11%
1-15
9
24%
6
16%
16-30
8
21%
6
16%
31-45
5
13%
3
8%
46-60
5
13%
3
8%
61-75
4
11%
15
41%
76-90
Пропущено
35
35
15 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 19
2
6%
2
6%
1-15
7
20%
8
23%
16-30
6
17%
2
6%
31-45
5
14%
11
31%
46-60
7
20%
5
14%
61-75
8
23%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Плоцк
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1
Висла Плоцк - Пяст 0:2 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0
Шлёнск
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Легия - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3
Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Краковия 0:2 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Шлёнск - Ракув 1:2 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 Лех - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|26
|15
|8
|3
|49 - 22
|53
|2.
|Ракув
|0:1
|26
|15
|6
|5
|45 - 25
|51
|3.
|Лех
|25
|14
|7
|4
|49 - 19
|49
|4.
|Радомьяк Радом
|25
|10
|10
|5
|32 - 25
|40
|5.
|Лехия Гданьск
|25
|11
|7
|7
|37 - 29
|40
|6.
|Гурник Забже
|25
|10
|6
|9
|35 - 32
|36
|7.
|Висла Плоцк
|26
|11
|3
|12
|36 - 37
|36
|8.
|Пяст
|25
|9
|7
|9
|32 - 29
|34
|9.
|Легия
|1:0
|26
|11
|1
|14
|31 - 34
|34
|10.
|Сталь Мелец
|25
|8
|8
|9
|30 - 34
|32
|11.
|Краковия
|25
|8
|8
|9
|32 - 35
|32
|12.
|Ягеллония
|25
|7
|9
|9
|29 - 37
|30
|13.
|Варта Познань
|26
|7
|9
|10
|26 - 29
|30
|14.
|Шлёнск
|26
|7
|9
|10
|34 - 38
|30
|15.
|Заглембе Любин
|26
|8
|4
|14
|27 - 46
|28
|16.
|Висла Краков
|26
|6
|6
|14
|25 - 41
|24
|17.
|Гурник Ленчна
|25
|5
|9
|11
|24 - 42
|24
|18.
|Брук-Бет Термалица
|25
|5
|7
|13
|26 - 45
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|2.
|Лех
|12
|9
|2
|1
|28 - 4
|29
|3.
|Висла Плоцк
|13
|9
|2
|2
|21 - 8
|29
|4.
|Лехия Гданьск
|12
|8
|3
|1
|21 - 9
|27
|5.
|Ракув
|0:1
|13
|8
|3
|2
|27 - 10
|27
|6.
|Радомьяк Радом
|12
|6
|5
|1
|18 - 10
|23
|7.
|Гурник Забже
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|8.
|Сталь Мелец
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|9.
|Легия
|1:0
|13
|7
|0
|6
|19 - 16
|21
|10.
|Краковия
|13
|5
|4
|4
|20 - 18
|19
|11.
|Пяст
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|12.
|Ягеллония
|13
|4
|6
|3
|17 - 14
|18
|13.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|14.
|Брук-Бет Термалица
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|15.
|Шлёнск
|12
|3
|6
|3
|13 - 14
|15
|16.
|Висла Краков
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|17.
|Варта Познань
|13
|3
|6
|4
|12 - 15
|15
|18.
|Гурник Ленчна
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|0:1
|13
|7
|3
|3
|18 - 15
|24
|2.
|Погонь Щецин
|13
|5
|6
|2
|15 - 10
|21
|3.
|Лех
|13
|5
|5
|3
|21 - 15
|20
|4.
|Радомьяк Радом
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|5.
|Пяст
|12
|4
|4
|4
|14 - 11
|16
|6.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|7.
|Варта Познань
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|8.
|Шлёнск
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|9.
|Лехия Гданьск
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|10.
|Краковия
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|11.
|Легия
|1:0
|13
|4
|1
|8
|12 - 18
|13
|12.
|Ягеллония
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|13.
|Сталь Мелец
|12
|2
|5
|5
|13 - 18
|11
|14.
|Заглембе Любин
|13
|3
|2
|8
|10 - 25
|11
|15.
|Гурник Ленчна
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|16.
|Висла Краков
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|17.
|Висла Плоцк
|13
|2
|1
|10
|15 - 29
|7
|18.
|Брук-Бет Термалица
|12
|1
|3
|8
|9 - 24
|6