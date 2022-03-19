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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Лех
3:0
Конец матча

Стадион:
Ягеллония
0'
1:0
47' Гол
Исхак Микаэль
2:0
53' Гол
Амарал Жоау
56' Желтая карточка
Романчук Тарас
3:0
72' Гол
Ковнацки Давид
79' Желтая карточка
Milosz Matysik
80' Желтая карточка
Мархвиньски Филип
90'+3
35
Беднарек
Филип
2
Joel
V
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
5
Ребошу
Педру
50
Ба-Луа
Адриэль
30
Квеквескири
Ника
6
Карлстрём
Йеспер
7
Каминьски
Якуб
10
Рамирес
Даниэль
9
Исхак
Микаэль
33
Аломерович
Златан
14
Пржикрыл
Томаш
25
Цэру
Богдан
32
Milosz
Matysik
5
Настич
Боян
26
Поспишил
Мартин
23
Струски
Кароль
22
Войцеховский
Оливье
6
Романчук
Тарас
15
Кариока
Силва
8
Мыстковски
Пшемыслав
Лех
4-4-1-1
Ягеллония
4-5-1

История личных встреч

Лех
Ягеллония

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
78.6%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 16 побед

35 матчей

37.1%
17.1%
45.8%
13 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

28.6%
45.7%
25.7%
10 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.3%
20%
45.7%
12 побед 7 ничьих 16 побед

История матчей

Э
1:0
Э
2:3
Э
2:1
ЭГА
4:0
Э
1:1
Э
1:1
ЭГА
3:3
Э
0:2
Э
2:2
Э
0:2
Э
5:1
Э
1:1
ЭГА
2:2
Э
2:1
Э
0:2
Э
0:2
Э
1:0
EFR
1:3
Э
2:0
КП
4:2
Э
1:0
Э
6:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:2
Э
4:1
Э
2:0
Э
2:0
С
0:1
Э
2:0
Э
2:3
OE
1:0
OE
0:3
OE
6:1
OE
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 14 (3) 0.54
Амарал Жоау 11 0.42
Каминьски Якуб 8 0.31
Милич Антонио 4 0.15
Саламон Бартош 3 0.12
Ковнацки Давид 3 0.12
Квеквескири Ника 2 0.08
Рамирес Даниэль 1 0.04
Дуглас Барри 1 0.04
Ребошу Педру 1 0.04
Ба-Луа Адриэль 1 0.04
Муравски Радослав 1 0.04
Тиба Педру 1 0.04
Скурась Михал 1 0.04
Joel V 0 0
Червински Алан 0 0
Шатка Любомир 0 0
Карлстрём Йеспер 0 0
Вельде Кристоффер 0 0
Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 7 0.27
Пржикрыл Томаш 6 0.23
Черных Фёдор 4 (1) 0.15
Романчук Тарас 3 0.12
Пуэрто Исраэль 2 0.08
Бида Бартош 2 0.08
Струски Кароль 1 0.04
Жиро Михал 1 0.04
Августин Блажей 1 0.04
Мыстковски Пшемыслав 1 0.04
Milosz Matysik 1 0.04
Настич Боян 0 0
Поспишил Мартин 0 0
Цэру Богдан 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Барри 5 0
Квеквескири Ника 3 1
Тиба Педру 4 0
Саламон Бартош 3 0
Исхак Микаэль 3 0
Карлстрём Йеспер 3 0
Joel V 1 1
Милич Антонио 2 0
Шатка Любомир 2 0
Ребошу Педру 2 0
Ба-Луа Адриэль 2 0
Скурась Михал 2 0
Ковнацки Давид 1 0
Рамирес Даниэль 1 0
Амарал Жоау 1 0
Мархвиньски Филип 1 0
Каминьски Якуб 1 0
Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Августин Блажей 6 1
Черных Фёдор 7 0
Романчук Тарас 6 0
Пуэрто Исраэль 4 1
Пржикрыл Томаш 4 0
Настич Боян 4 0
Струски Кароль 4 0
Цэру Богдан 2 1
Поспишил Мартин 3 0
Kacper Tabis 3 0
Milosz Matysik 3 0
Паздан Михал 2 0
Аломерович Златан 2 0
Квецень Бартош 2 0
Имас Хесус 2 0
Топоркевич Кшиштоф 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Мыстковски Пшемыслав 1 0
Andrzej Trubeha 1 0
Бида Бартош 1 0
Вдовик Бартломей 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
12
10 В 1-м тайме 2
21 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
2
6%
0
0%
1-15
5
16%
1
8%
16-30
3
10%
1
8%
31-45
12
39%
5
42%
46-60
3
10%
3
25%
61-75
6
19%
2
17%
76-90

Пропущено

4
26
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 10
4 Не пропускали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
4%
16-30
1
25%
7
27%
31-45
1
25%
6
23%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
1
25%
7
27%
76-90

Забито

21
17
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
1
5%
4
24%
31-45
5
24%
3
18%
46-60
5
24%
3
18%
61-75
4
19%
4
24%
76-90

Пропущено

15
14
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
20%
3
21%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
4
27%
1
7%
76-90

Забито

52
29
17 В 1-м тайме 9
35 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
6
12%
0
0%
1-15
7
13%
4
14%
16-30
4
8%
5
17%
31-45
17
33%
8
28%
46-60
8
15%
6
21%
61-75
10
19%
6
21%
76-90

Пропущено

19
40
9 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 17
14 Не пропускали 21
3
16%
3
8%
1-15
3
16%
4
10%
16-30
3
16%
11
28%
31-45
4
21%
8
20%
46-60
1
5%
6
15%
61-75
5
26%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Висла Краков - Лех 1:1 Лех - Ракув 0:1 Гурник Забже - Лех 0:2 Погонь Щецин - Лех 0:3
Лехия Гданьск - Лех 1:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Краковия - Лех 3:3 Лех - Гурник Забже 2:1 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Гарбарния Краков - Лех 0:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Пяст 1:0 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Сталь Мелец - Лех 0:0 Скерневице - Лех 0:2 Лех - Висла Плоцк 4:1 Легия - Лех 0:1 Лех - Шлёнск 4:0 СКРА Ченстохова - Лех 0:3
Ягеллония
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0
Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 26 15 8 3 49 - 22 53
2. Ракув 26 15 7 4 46 - 25 52
3. Лех 26 15 7 4 52 - 19 52
4. Лехия Гданьск 26 12 7 7 39 - 29 43
5. Радомьяк Радом 25 10 10 5 32 - 25 40
6. Гурник Забже 25 10 6 9 35 - 32 36
7. Висла Плоцк 26 11 3 12 36 - 37 36
8. Пяст 25 9 7 9 32 - 29 34
9. Сталь Мелец 25 8 8 9 30 - 34 32
10. Краковия 25 8 8 9 32 - 35 32
11. Легия 26 10 2 14 31 - 35 32
12. Варта Познань 26 7 9 10 26 - 29 30
13. Ягеллония 26 7 9 10 29 - 40 30
14. Шлёнск 26 7 9 10 34 - 38 30
15. Заглембе Любин 26 8 4 14 27 - 46 28
16. Висла Краков 26 6 6 14 25 - 41 24
17. Гурник Ленчна 26 5 9 12 24 - 44 24
18. Брук-Бет Термалица 25 5 7 13 26 - 45 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 13 10 2 1 31 - 4 32
2. Погонь Щецин 13 10 2 1 34 - 12 32
3. Лехия Гданьск 13 9 3 1 23 - 9 30
4. Висла Плоцк 13 9 2 2 21 - 8 29
5. Ракув 13 8 4 1 28 - 10 28
6. Радомьяк Радом 12 6 5 1 18 - 10 23
7. Гурник Забже 13 6 3 4 20 - 15 21
8. Сталь Мелец 13 6 3 4 17 - 16 21
9. Легия 13 7 0 6 19 - 16 21
10. Краковия 13 5 4 4 20 - 18 19
11. Пяст 13 5 3 5 18 - 18 18
12. Ягеллония 13 4 6 3 17 - 14 18
13. Заглембе Любин 13 5 2 6 17 - 21 17
14. Брук-Бет Термалица 13 4 4 5 17 - 21 16
15. Шлёнск 12 3 6 3 13 - 14 15
16. Висла Краков 12 4 3 5 12 - 13 15
17. Варта Познань 13 3 6 4 12 - 15 15
18. Гурник Ленчна 13 3 5 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 13 7 3 3 18 - 15 24
2. Погонь Щецин 13 5 6 2 15 - 10 21
3. Лех 13 5 5 3 21 - 15 20
4. Радомьяк Радом 13 4 5 4 14 - 15 17
5. Пяст 12 4 4 4 14 - 11 16
6. Гурник Забже 12 4 3 5 15 - 17 15
7. Варта Познань 13 4 3 6 14 - 14 15
8. Шлёнск 14 4 3 7 21 - 24 15
9. Лехия Гданьск 13 3 4 6 16 - 20 13
10. Краковия 12 3 4 5 12 - 17 13
11. Ягеллония 13 3 3 7 12 - 26 12
12. Сталь Мелец 12 2 5 5 13 - 18 11
13. Легия 13 3 2 8 12 - 19 11
14. Заглембе Любин 13 3 2 8 10 - 25 11
15. Гурник Ленчна 13 2 4 7 11 - 23 10
16. Висла Краков 14 2 3 9 13 - 28 9
17. Висла Плоцк 13 2 1 10 15 - 29 7
18. Брук-Бет Термалица 12 1 3 8 9 - 24 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лех 3:0 Ягеллония онлайн

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