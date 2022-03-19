Польша: Экстракласса 2021-2022
1:0
47' ГолИсхак Микаэль
2:0
53' ГолАмарал Жоау
56' Желтая карточкаРоманчук Тарас
3:0
72' ГолКовнацки Давид
79' Желтая карточкаMilosz Matysik
80' Желтая карточкаМархвиньски Филип
Ход матча
47'
53'
2:0
56'
70'
72'
3:0
79'
2
Joel
V
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Joel VЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
Главный тренер: Мацей Скожа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Черных ФёдорЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Пищек ФилипНападающий
-
20 Kacper Tabis
-
-
42 Jakub Orpik
-
Главный тренер: Петер Новак
История личных встреч
Лех
Ягеллония
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
78.6%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 16 побед
35 матчей
37.1%
17.1%
45.8%
13 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
28.6%
45.7%
25.7%
10 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
34.3%
20%
45.7%
12 побед 7 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|14 (3)
|0.54
|Амарал Жоау
|11
|0.42
|Каминьски Якуб
|8
|0.31
|Милич Антонио
|4
|0.15
|Саламон Бартош
|3
|0.12
|Ковнацки Давид
|3
|0.12
|Квеквескири Ника
|2
|0.08
|Рамирес Даниэль
|1
|0.04
|Дуглас Барри
|1
|0.04
|Ребошу Педру
|1
|0.04
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0.04
|Муравски Радослав
|1
|0.04
|Тиба Педру
|1
|0.04
|Скурась Михал
|1
|0.04
|Joel V
|0
|0
|Червински Алан
|0
|0
|Шатка Любомир
|0
|0
|Карлстрём Йеспер
|0
|0
|Вельде Кристоффер
|0
|0
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|7
|0.27
|Пржикрыл Томаш
|6
|0.23
|Черных Фёдор
|4 (1)
|0.15
|Романчук Тарас
|3
|0.12
|Пуэрто Исраэль
|2
|0.08
|Бида Бартош
|2
|0.08
|Струски Кароль
|1
|0.04
|Жиро Михал
|1
|0.04
|Августин Блажей
|1
|0.04
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0.04
|Milosz Matysik
|1
|0.04
|Настич Боян
|0
|0
|Поспишил Мартин
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Барри
|5
|0
|Квеквескири Ника
|3
|1
|Тиба Педру
|4
|0
|Саламон Бартош
|3
|0
|Исхак Микаэль
|3
|0
|Карлстрём Йеспер
|3
|0
|Joel V
|1
|1
|Милич Антонио
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Ребошу Педру
|2
|0
|Ба-Луа Адриэль
|2
|0
|Скурась Михал
|2
|0
|Ковнацки Давид
|1
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|Амарал Жоау
|1
|0
|Мархвиньски Филип
|1
|0
|Каминьски Якуб
|1
|0
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Августин Блажей
|6
|1
|Черных Фёдор
|7
|0
|Романчук Тарас
|6
|0
|Пуэрто Исраэль
|4
|1
|Пржикрыл Томаш
|4
|0
|Настич Боян
|4
|0
|Струски Кароль
|4
|0
|Цэру Богдан
|2
|1
|Поспишил Мартин
|3
|0
|Kacper Tabis
|3
|0
|Milosz Matysik
|3
|0
|Паздан Михал
|2
|0
|Аломерович Златан
|2
|0
|Квецень Бартош
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Топоркевич Кшиштоф
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0
|Andrzej Trubeha
|1
|0
|Бида Бартош
|1
|0
|Вдовик Бартломей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
12
10 В 1-м тайме 2
21 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
2
6%
0
0%
1-15
5
16%
1
8%
16-30
3
10%
1
8%
31-45
12
39%
5
42%
46-60
3
10%
3
25%
61-75
6
19%
2
17%
76-90
Пропущено
4
26
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 10
4 Не пропускали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
4%
16-30
1
25%
7
27%
31-45
1
25%
6
23%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
1
25%
7
27%
76-90
Забито
21
17
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
1
5%
4
24%
31-45
5
24%
3
18%
46-60
5
24%
3
18%
61-75
4
19%
4
24%
76-90
Пропущено
15
14
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
20%
3
21%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
4
27%
1
7%
76-90
Забито
52
29
17 В 1-м тайме 9
35 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
6
12%
0
0%
1-15
7
13%
4
14%
16-30
4
8%
5
17%
31-45
17
33%
8
28%
46-60
8
15%
6
21%
61-75
10
19%
6
21%
76-90
Пропущено
19
40
9 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 17
14 Не пропускали 21
3
16%
3
8%
1-15
3
16%
4
10%
16-30
3
16%
11
28%
31-45
4
21%
8
20%
46-60
1
5%
6
15%
61-75
5
26%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Висла Краков - Лех 1:1 Лех - Ракув 0:1 Гурник Забже - Лех 0:2 Погонь Щецин - Лех 0:3
Лехия Гданьск - Лех 1:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Краковия - Лех 3:3 Лех - Гурник Забже 2:1 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Гарбарния Краков - Лех 0:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Пяст 1:0 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Сталь Мелец - Лех 0:0 Скерневице - Лех 0:2 Лех - Висла Плоцк 4:1 Легия - Лех 0:1 Лех - Шлёнск 4:0 СКРА Ченстохова - Лех 0:3
Ягеллония
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0
Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|26
|15
|8
|3
|49 - 22
|53
|2.
|Ракув
|26
|15
|7
|4
|46 - 25
|52
|3.
|Лех
|26
|15
|7
|4
|52 - 19
|52
|4.
|Лехия Гданьск
|26
|12
|7
|7
|39 - 29
|43
|5.
|Радомьяк Радом
|25
|10
|10
|5
|32 - 25
|40
|6.
|Гурник Забже
|25
|10
|6
|9
|35 - 32
|36
|7.
|Висла Плоцк
|26
|11
|3
|12
|36 - 37
|36
|8.
|Пяст
|25
|9
|7
|9
|32 - 29
|34
|9.
|Сталь Мелец
|25
|8
|8
|9
|30 - 34
|32
|10.
|Краковия
|25
|8
|8
|9
|32 - 35
|32
|11.
|Легия
|26
|10
|2
|14
|31 - 35
|32
|12.
|Варта Познань
|26
|7
|9
|10
|26 - 29
|30
|13.
|Ягеллония
|26
|7
|9
|10
|29 - 40
|30
|14.
|Шлёнск
|26
|7
|9
|10
|34 - 38
|30
|15.
|Заглембе Любин
|26
|8
|4
|14
|27 - 46
|28
|16.
|Висла Краков
|26
|6
|6
|14
|25 - 41
|24
|17.
|Гурник Ленчна
|26
|5
|9
|12
|24 - 44
|24
|18.
|Брук-Бет Термалица
|25
|5
|7
|13
|26 - 45
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|13
|10
|2
|1
|31 - 4
|32
|2.
|Погонь Щецин
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|3.
|Лехия Гданьск
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|4.
|Висла Плоцк
|13
|9
|2
|2
|21 - 8
|29
|5.
|Ракув
|13
|8
|4
|1
|28 - 10
|28
|6.
|Радомьяк Радом
|12
|6
|5
|1
|18 - 10
|23
|7.
|Гурник Забже
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|8.
|Сталь Мелец
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|9.
|Легия
|13
|7
|0
|6
|19 - 16
|21
|10.
|Краковия
|13
|5
|4
|4
|20 - 18
|19
|11.
|Пяст
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|12.
|Ягеллония
|13
|4
|6
|3
|17 - 14
|18
|13.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|14.
|Брук-Бет Термалица
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|15.
|Шлёнск
|12
|3
|6
|3
|13 - 14
|15
|16.
|Висла Краков
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|17.
|Варта Познань
|13
|3
|6
|4
|12 - 15
|15
|18.
|Гурник Ленчна
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|13
|7
|3
|3
|18 - 15
|24
|2.
|Погонь Щецин
|13
|5
|6
|2
|15 - 10
|21
|3.
|Лех
|13
|5
|5
|3
|21 - 15
|20
|4.
|Радомьяк Радом
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|5.
|Пяст
|12
|4
|4
|4
|14 - 11
|16
|6.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|7.
|Варта Познань
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|8.
|Шлёнск
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|9.
|Лехия Гданьск
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|10.
|Краковия
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|11.
|Ягеллония
|13
|3
|3
|7
|12 - 26
|12
|12.
|Сталь Мелец
|12
|2
|5
|5
|13 - 18
|11
|13.
|Легия
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|14.
|Заглембе Любин
|13
|3
|2
|8
|10 - 25
|11
|15.
|Гурник Ленчна
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|16.
|Висла Краков
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|17.
|Висла Плоцк
|13
|2
|1
|10
|15 - 29
|7
|18.
|Брук-Бет Термалица
|12
|1
|3
|8
|9 - 24
|6