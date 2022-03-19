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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Ракув
0:1
Второй тайм: 61'

Стадион:
Легия
0'
24' Желтая карточка
Росолек Мацей
26' Желтая карточка
Папаниколау Яннис
0:1
45' Гол
Вшолек Павел
57' Желтая карточка
Ветеска Матеуш
61'
1
Ковачевич
Владан
6
Нивулис
Анджей
2
Петрашек
Томаш
7
Тудор
Фран
22
Сореску
Деян
8
Лидерман
Бен
66
Папаниколау
Яннис
23
Кун
Патрик
17
Вдовяк
Матеуш
11
Иви
Лопес
21
Гутковский
Владислав
31
Мишта
Цезарий
6
Йоханссон
Маттиас
29
Роуз
Линдси
4
Ветеска
Матеуш
5
Рибейру
Юри
99
Слиш
Бартош
16
Челхака
Юрген
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
39
Росолек
Мацей
9
Пекхарт
Томаш
Ракув
3-4-2-1
Легия
4-2-3-1

История личных встреч

Ракув
Легия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Э
2:3
С
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
3:1
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 13 (5) 0.5
Вдовяк Матеуш 7 0.27
Гутковский Владислав 6 0.23
Цебуля Марчин 3 (1) 0.12
Тудор Фран 2 (1) 0.08
Нивулис Анджей 2 0.08
Мусёлик Себастьян 2 0.08
Папаниколау Яннис 1 0.04
Лидерман Бен 1 0.04
Рундич Милан 1 0.04
Стургеон Фабиу 1 0.04
Сореску Деян 1 0.04
Петрашек Томаш 1 0.04
Арсенич Зоран 1 0.04
Длугош Виктор 1 0.04
Полетанович Марко 1 (1) 0.04
Кун Патрик 0 0
Гедеш Алешандре 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 6 (1) 0.23
Ветеска Матеуш 4 0.15
Мучи Эрнест 4 0.15
Лопеш Рафаэл 3 0.12
Вшолек Павел 3 0.12
Росолек Мацей 2 0.08
Эмрели Махир 2 0.08
Жозуэ Филипе 1 0.04
Йоханссон Маттиас 1 0.04
Холовня Матеуш 1 0.04
Навроцкий Майк 1 0.04
Харатин Игорь 1 0.04
Младенович Филип 0 0
Лима Лукас II 0 0
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папаниколау Яннис 7 1
Петрашек Томаш 8 0
Тудор Фран 7 0
Нивулис Анджей 5 0
Арсенич Зоран 4 0
Стургеон Фабиу 2 1
Кун Патрик 3 0
Лидерман Бен 3 0
Полетанович Марко 2 0
Цебуля Марчин 2 0
Гутковский Владислав 2 0
Вдовяк Матеуш 2 0
Арак Якуб 2 0
Сапала Игор 2 0
Гедеш Алешандре 1 0
Рундич Милан 1 0
Иви Лопес 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слиш Бартош 9 0
Младенович Филип 5 1
Жозуэ Филипе 5 1
Енджейчик Артур 6 0
Йоханссон Маттиас 5 0
Ветеска Матеуш 5 0
Лопеш Рафаэл 3 1
Пекхарт Томаш 4 0
Навроцкий Майк 4 0
Харатин Игорь 3 0
Лима Лукас II 3 0
Боруц Артур 1 1
Мартинш Андре 2 0
Роуз Линдси 2 0
Росолек Мацей 2 0
Цепеля Бартломей 2 0
Челхака Юрген 2 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Рибейру Юри 1 0
Холовня Матеуш 1 0
Скибицки Кацпер 1 0
Эмрели Махир 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
10
7 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
2
8%
0
0%
1-15
3
12%
1
10%
16-30
2
8%
2
20%
31-45
7
27%
3
30%
46-60
3
12%
1
10%
61-75
9
35%
3
30%
76-90

Пропущено

10
19
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
1
10%
2
11%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
2
20%
4
21%
46-60
4
40%
1
5%
61-75
2
20%
5
26%
76-90

Забито

18
19
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
1
6%
1
5%
1-15
3
17%
4
21%
16-30
2
11%
7
37%
31-45
4
22%
2
11%
46-60
5
28%
3
16%
61-75
3
17%
2
11%
76-90

Пропущено

15
16
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
27%
4
25%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
3
20%
4
25%
76-90

Забито

44
29
13 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 14
17 Забивали первыми 11
4 Не забивали 8
3
7%
1
3%
1-15
6
14%
5
17%
16-30
4
9%
9
31%
31-45
11
25%
5
17%
46-60
8
18%
4
14%
61-75
12
27%
5
17%
76-90

Пропущено

25
35
9 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 18
3
12%
3
9%
1-15
2
8%
4
11%
16-30
4
16%
9
26%
31-45
3
12%
8
23%
46-60
8
32%
2
6%
61-75
5
20%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ракув - Сталь Мелец 2:1 Лех - Ракув 0:1 Арка Гдыня - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 2:0
Гурник Забже - Ракув 1:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Ракув - Ягеллония 5:0 Ракув - Гурник Забже 1:2 Ракув - Пяст 1:0 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Краковия - Ракув 1:0 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Шлёнск - Ракув 1:2 Ракув - Варта Познань 3:0
Легия
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Легия - Шлёнск 1:0 Легия - Гурник Ленчна 2:0
Легия - Висла Краков 2:1 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Легия - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0 Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 26 15 8 3 49 - 22 53
2. Ракув 0:1 26 15 6 5 45 - 25 51
3. Лех 25 14 7 4 49 - 19 49
4. Радомьяк Радом 25 10 10 5 32 - 25 40
5. Лехия Гданьск 25 11 7 7 37 - 29 40
6. Гурник Забже 25 10 6 9 35 - 32 36
7. Висла Плоцк 26 11 3 12 36 - 37 36
8. Пяст 25 9 7 9 32 - 29 34
9. Легия 1:0 26 11 1 14 31 - 34 34
10. Сталь Мелец 25 8 8 9 30 - 34 32
11. Краковия 25 8 8 9 32 - 35 32
12. Ягеллония 25 7 9 9 29 - 37 30
13. Варта Познань 26 7 9 10 26 - 29 30
14. Шлёнск 26 7 9 10 34 - 38 30
15. Заглембе Любин 26 8 4 14 27 - 46 28
16. Висла Краков 26 6 6 14 25 - 41 24
17. Гурник Ленчна 25 5 9 11 24 - 42 24
18. Брук-Бет Термалица 25 5 7 13 26 - 45 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 13 10 2 1 34 - 12 32
2. Лех 12 9 2 1 28 - 4 29
3. Висла Плоцк 13 9 2 2 21 - 8 29
4. Лехия Гданьск 12 8 3 1 21 - 9 27
5. Ракув 0:1 13 8 3 2 27 - 10 27
6. Радомьяк Радом 12 6 5 1 18 - 10 23
7. Гурник Забже 13 6 3 4 20 - 15 21
8. Сталь Мелец 13 6 3 4 17 - 16 21
9. Легия 1:0 13 7 0 6 19 - 16 21
10. Краковия 13 5 4 4 20 - 18 19
11. Пяст 13 5 3 5 18 - 18 18
12. Ягеллония 13 4 6 3 17 - 14 18
13. Заглембе Любин 13 5 2 6 17 - 21 17
14. Брук-Бет Термалица 13 4 4 5 17 - 21 16
15. Шлёнск 12 3 6 3 13 - 14 15
16. Висла Краков 12 4 3 5 12 - 13 15
17. Варта Познань 13 3 6 4 12 - 15 15
18. Гурник Ленчна 13 3 5 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 0:1 13 7 3 3 18 - 15 24
2. Погонь Щецин 13 5 6 2 15 - 10 21
3. Лех 13 5 5 3 21 - 15 20
4. Радомьяк Радом 13 4 5 4 14 - 15 17
5. Пяст 12 4 4 4 14 - 11 16
6. Гурник Забже 12 4 3 5 15 - 17 15
7. Варта Познань 13 4 3 6 14 - 14 15
8. Шлёнск 14 4 3 7 21 - 24 15
9. Лехия Гданьск 13 3 4 6 16 - 20 13
10. Краковия 12 3 4 5 12 - 17 13
11. Легия 1:0 13 4 1 8 12 - 18 13
12. Ягеллония 12 3 3 6 12 - 23 12
13. Сталь Мелец 12 2 5 5 13 - 18 11
14. Заглембе Любин 13 3 2 8 10 - 25 11
15. Гурник Ленчна 12 2 4 6 11 - 21 10
16. Висла Краков 14 2 3 9 13 - 28 9
17. Висла Плоцк 13 2 1 10 15 - 29 7
18. Брук-Бет Термалица 12 1 3 8 9 - 24 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Вшолек Павел бьет в цель!
  • 27'
    Пекхарт Томаш уходит с поля. Лопеш Рафаэл выходит вместо него
  • Желтая карточка
    26'
    Папаниколау Яннис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Maciej Rosolek получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Легия
1.86
3.64
4.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ракув 0:1 Легия онлайн

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