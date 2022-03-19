Польша: Экстракласса 2021-2022
0:1
Второй тайм: 61'
Стадион: Stadion Rakow
24' Желтая карточкаРосолек Мацей
26' Желтая карточкаПапаниколау Яннис
0:1
45' ГолВшолек Павел
57' Желтая карточкаВетеска Матеуш
Ход матча
24'
45'
0:1
57'
22
Сореску
Деян
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
29
Роуз
Линдси
99
Слиш
Бартош
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Арак ЯкубНападающий
-
73 Шкурин ИльяНападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлПолузащитник
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Ракув
Легия
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|13 (5)
|0.5
|Вдовяк Матеуш
|7
|0.27
|Гутковский Владислав
|6
|0.23
|Цебуля Марчин
|3 (1)
|0.12
|Тудор Фран
|2 (1)
|0.08
|Нивулис Анджей
|2
|0.08
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.08
|Папаниколау Яннис
|1
|0.04
|Лидерман Бен
|1
|0.04
|Рундич Милан
|1
|0.04
|Стургеон Фабиу
|1
|0.04
|Сореску Деян
|1
|0.04
|Петрашек Томаш
|1
|0.04
|Арсенич Зоран
|1
|0.04
|Длугош Виктор
|1
|0.04
|Полетанович Марко
|1 (1)
|0.04
|Кун Патрик
|0
|0
|Гедеш Алешандре
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|6 (1)
|0.23
|Ветеска Матеуш
|4
|0.15
|Мучи Эрнест
|4
|0.15
|Лопеш Рафаэл
|3
|0.12
|Вшолек Павел
|3
|0.12
|Росолек Мацей
|2
|0.08
|Эмрели Махир
|2
|0.08
|Жозуэ Филипе
|1
|0.04
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.04
|Холовня Матеуш
|1
|0.04
|Навроцкий Майк
|1
|0.04
|Харатин Игорь
|1
|0.04
|Младенович Филип
|0
|0
|Лима Лукас II
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папаниколау Яннис
|7
|1
|Петрашек Томаш
|8
|0
|Тудор Фран
|7
|0
|Нивулис Анджей
|5
|0
|Арсенич Зоран
|4
|0
|Стургеон Фабиу
|2
|1
|Кун Патрик
|3
|0
|Лидерман Бен
|3
|0
|Полетанович Марко
|2
|0
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Вдовяк Матеуш
|2
|0
|Арак Якуб
|2
|0
|Сапала Игор
|2
|0
|Гедеш Алешандре
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Иви Лопес
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Слиш Бартош
|9
|0
|Младенович Филип
|5
|1
|Жозуэ Филипе
|5
|1
|Енджейчик Артур
|6
|0
|Йоханссон Маттиас
|5
|0
|Ветеска Матеуш
|5
|0
|Лопеш Рафаэл
|3
|1
|Пекхарт Томаш
|4
|0
|Навроцкий Майк
|4
|0
|Харатин Игорь
|3
|0
|Лима Лукас II
|3
|0
|Боруц Артур
|1
|1
|Мартинш Андре
|2
|0
|Роуз Линдси
|2
|0
|Росолек Мацей
|2
|0
|Цепеля Бартломей
|2
|0
|Челхака Юрген
|2
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Холовня Матеуш
|1
|0
|Скибицки Кацпер
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
10
7 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
2
8%
0
0%
1-15
3
12%
1
10%
16-30
2
8%
2
20%
31-45
7
27%
3
30%
46-60
3
12%
1
10%
61-75
9
35%
3
30%
76-90
Пропущено
10
19
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
1
10%
2
11%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
2
20%
4
21%
46-60
4
40%
1
5%
61-75
2
20%
5
26%
76-90
Забито
18
19
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
1
6%
1
5%
1-15
3
17%
4
21%
16-30
2
11%
7
37%
31-45
4
22%
2
11%
46-60
5
28%
3
16%
61-75
3
17%
2
11%
76-90
Пропущено
15
16
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
27%
4
25%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
3
20%
4
25%
76-90
Забито
44
29
13 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 14
17 Забивали первыми 11
4 Не забивали 8
3
7%
1
3%
1-15
6
14%
5
17%
16-30
4
9%
9
31%
31-45
11
25%
5
17%
46-60
8
18%
4
14%
61-75
12
27%
5
17%
76-90
Пропущено
25
35
9 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 18
3
12%
3
9%
1-15
2
8%
4
11%
16-30
4
16%
9
26%
31-45
3
12%
8
23%
46-60
8
32%
2
6%
61-75
5
20%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ракув - Сталь Мелец 2:1 Лех - Ракув 0:1 Арка Гдыня - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 2:0
Гурник Забже - Ракув 1:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Ракув - Ягеллония 5:0 Ракув - Гурник Забже 1:2 Ракув - Пяст 1:0 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Краковия - Ракув 1:0 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Шлёнск - Ракув 1:2 Ракув - Варта Познань 3:0
Легия
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Легия - Шлёнск 1:0 Легия - Гурник Ленчна 2:0
Легия - Висла Краков 2:1 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Легия - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0 Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|26
|15
|8
|3
|49 - 22
|53
|2.
|Ракув
|0:1
|26
|15
|6
|5
|45 - 25
|51
|3.
|Лех
|25
|14
|7
|4
|49 - 19
|49
|4.
|Радомьяк Радом
|25
|10
|10
|5
|32 - 25
|40
|5.
|Лехия Гданьск
|25
|11
|7
|7
|37 - 29
|40
|6.
|Гурник Забже
|25
|10
|6
|9
|35 - 32
|36
|7.
|Висла Плоцк
|26
|11
|3
|12
|36 - 37
|36
|8.
|Пяст
|25
|9
|7
|9
|32 - 29
|34
|9.
|Легия
|1:0
|26
|11
|1
|14
|31 - 34
|34
|10.
|Сталь Мелец
|25
|8
|8
|9
|30 - 34
|32
|11.
|Краковия
|25
|8
|8
|9
|32 - 35
|32
|12.
|Ягеллония
|25
|7
|9
|9
|29 - 37
|30
|13.
|Варта Познань
|26
|7
|9
|10
|26 - 29
|30
|14.
|Шлёнск
|26
|7
|9
|10
|34 - 38
|30
|15.
|Заглембе Любин
|26
|8
|4
|14
|27 - 46
|28
|16.
|Висла Краков
|26
|6
|6
|14
|25 - 41
|24
|17.
|Гурник Ленчна
|25
|5
|9
|11
|24 - 42
|24
|18.
|Брук-Бет Термалица
|25
|5
|7
|13
|26 - 45
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|2.
|Лех
|12
|9
|2
|1
|28 - 4
|29
|3.
|Висла Плоцк
|13
|9
|2
|2
|21 - 8
|29
|4.
|Лехия Гданьск
|12
|8
|3
|1
|21 - 9
|27
|5.
|Ракув
|0:1
|13
|8
|3
|2
|27 - 10
|27
|6.
|Радомьяк Радом
|12
|6
|5
|1
|18 - 10
|23
|7.
|Гурник Забже
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|8.
|Сталь Мелец
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|9.
|Легия
|1:0
|13
|7
|0
|6
|19 - 16
|21
|10.
|Краковия
|13
|5
|4
|4
|20 - 18
|19
|11.
|Пяст
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|12.
|Ягеллония
|13
|4
|6
|3
|17 - 14
|18
|13.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|14.
|Брук-Бет Термалица
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|15.
|Шлёнск
|12
|3
|6
|3
|13 - 14
|15
|16.
|Висла Краков
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|17.
|Варта Познань
|13
|3
|6
|4
|12 - 15
|15
|18.
|Гурник Ленчна
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|0:1
|13
|7
|3
|3
|18 - 15
|24
|2.
|Погонь Щецин
|13
|5
|6
|2
|15 - 10
|21
|3.
|Лех
|13
|5
|5
|3
|21 - 15
|20
|4.
|Радомьяк Радом
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|5.
|Пяст
|12
|4
|4
|4
|14 - 11
|16
|6.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|7.
|Варта Познань
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|8.
|Шлёнск
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|9.
|Лехия Гданьск
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|10.
|Краковия
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|11.
|Легия
|1:0
|13
|4
|1
|8
|12 - 18
|13
|12.
|Ягеллония
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|13.
|Сталь Мелец
|12
|2
|5
|5
|13 - 18
|11
|14.
|Заглембе Любин
|13
|3
|2
|8
|10 - 25
|11
|15.
|Гурник Ленчна
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|16.
|Висла Краков
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|17.
|Висла Плоцк
|13
|2
|1
|10
|15 - 29
|7
|18.
|Брук-Бет Термалица
|12
|1
|3
|8
|9 - 24
|6