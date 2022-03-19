Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:0
Второй тайм: 67'
Стадион: Босуил
21' Желтая карточкаВоссен Йелле
41' Желтая карточкаДумбия Идрисса
Ход матча
21'
41'
5
Бута
30
Сек
Абдулай
99
Фрай
Микаэль
19
Кутеса
Дерек
93
Гано
Зиньо
- Основной состав
- Вратарь
-
5 БутаЗащитник
-
30 Сек АбдулайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
-
-
54 Dion De Neve
-
Главный тренер: Timmy Simons
История личных встреч
Антверпен
Зульте-Варегем
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
60%
40%
6 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|20 (2)
|0.63
|Бенсон Манюэль
|5
|0.16
|Фишер Виктор
|3
|0.09
|Саматта Мбвана
|3
|0.09
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0.09
|Юсуф Альхассан
|3
|0.09
|Наингголан Раджа
|2
|0.06
|Геркенс Питер
|2
|0.06
|Верстрате Биргер
|2
|0.06
|Энгельс Бьорн
|2
|0.06
|Де Лат Ричи
|1
|0.03
|Миёши Коджи
|1
|0.03
|Бута
|0
|0
|Эггештайн Йоханнес
|0
|0
|Батай Йелле
|0
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|17 (3)
|0.53
|Гано Зиньо
|13 (1)
|0.41
|Жан-Люк Домпе
|3
|0.09
|Кутеса Дерек
|3
|0.09
|Сиссако Абдулайе
|2
|0.06
|Dion De Neve
|2
|0.06
|Сиранни Алессандро
|1
|0.03
|Плетинкс Эвауд
|1
|0.03
|Де Бок Лоренс
|0
|0
|Срарфи Бассем
|0
|0
|Юбер Давид
|0
|0
|Боссут Сэмми
|0
|0
|Кристенсен Лассе
|0
|0
|Говеа Омар
|0
|0
|Коолс Дион
|0
|0
|Хамфриз Кэмерон
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верстрате Биргер
|8
|1
|Де Лат Ричи
|7
|1
|Арун Фарис
|4
|0
|Наингголан Раджа
|4
|0
|Юсуф Альхассан
|4
|0
|Сек Абдулай
|2
|1
|Энгельс Бьорн
|2
|1
|Саматта Мбвана
|2
|1
|Батай Йелле
|2
|1
|Геркенс Питер
|3
|0
|Фрай Микаэль
|3
|0
|Алмейда Динис
|3
|0
|Бута
|3
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0
|Винс Сэмюэл
|3
|0
|Миёши Коджи
|2
|0
|Бенсон Манюэль
|2
|0
|Бутез Жан
|2
|0
|Верстрате Луи
|2
|0
|Фишер Виктор
|1
|0
|Дессолей Дорьян
|1
|0
|Двомо Пьер
|1
|0
|Сусси Абдерахман
|1
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссако Абдулайе
|6
|1
|Хамфриз Кэмерон
|5
|1
|Бойя Франк
|5
|1
|Де Бок Лоренс
|6
|0
|Юбер Давид
|5
|0
|Думбия Идрисса
|5
|0
|Воссен Йелле
|3
|1
|Сиранни Алессандро
|4
|0
|Срарфи Бассем
|4
|0
|Фадера Алию
|4
|0
|Дерейк Тимоти
|3
|0
|Жан-Люк Домпе
|3
|0
|Ван Акен Йост
|1
|1
|Гано Зиньо
|2
|0
|Сек Ибраима
|2
|0
|Кристенсен Лассе
|2
|0
|Коолс Дион
|2
|0
|Кутеса Дерек
|2
|0
|Плетинкс Эвауд
|2
|0
|Боссут Сэмми
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Dion De Neve
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
21
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
0
0%
2
10%
1-15
2
8%
4
19%
16-30
6
25%
4
19%
31-45
2
8%
2
10%
46-60
6
25%
3
14%
61-75
8
33%
6
29%
76-90
Пропущено
19
31
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
5%
7
23%
1-15
2
11%
2
6%
16-30
4
21%
5
16%
31-45
5
26%
5
16%
46-60
0
0%
7
23%
61-75
7
37%
5
16%
76-90
Забито
24
23
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
1
4%
3
13%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
3
13%
4
17%
31-45
6
25%
3
13%
46-60
5
21%
5
22%
61-75
4
17%
8
35%
76-90
Пропущено
19
30
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
0
0%
1
3%
1-15
1
5%
5
17%
16-30
6
32%
5
17%
31-45
6
32%
7
23%
46-60
4
21%
8
27%
61-75
2
11%
4
13%
76-90
Забито
48
44
17 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
1
2%
5
11%
1-15
7
15%
4
9%
16-30
9
19%
8
18%
31-45
8
17%
5
11%
46-60
11
23%
8
18%
61-75
12
25%
14
32%
76-90
Пропущено
38
61
14 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 36
14 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 24
1
3%
8
13%
1-15
3
8%
7
11%
16-30
10
26%
10
16%
31-45
11
29%
12
20%
46-60
4
11%
15
25%
61-75
9
24%
9
15%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Брюгге - Антверпен 4:1 Антверпен - Мехелен 1:2
Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Кортрейк - Антверпен 0:2 Гент - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Антверпен - Шарлеруа 3:0 Генк - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 4:2 Антверпен - Стандард 2:3 Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0
Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|32
|22
|5
|5
|72 - 26
|71
|2.
|Брюгге
|31
|18
|9
|4
|64 - 35
|63
|3.
|Андерлехт
|31
|16
|10
|5
|65 - 33
|58
|4.
|Антверпен
|0:0
|32
|17
|6
|9
|52 - 37
|57
|5.
|Гент
|31
|16
|7
|8
|48 - 28
|55
|6.
|Шарлеруа
|32
|14
|9
|9
|52 - 42
|51
|7.
|Мехелен
|31
|14
|7
|10
|54 - 52
|49
|8.
|Генк
|31
|13
|6
|12
|58 - 44
|45
|9.
|Серкль Брюгге
|32
|12
|7
|13
|47 - 43
|43
|10.
|Сент-Трейден
|31
|12
|6
|13
|34 - 38
|42
|11.
|АХ Лёвен
|31
|9
|11
|11
|42 - 52
|38
|12.
|Кортрейк
|31
|9
|10
|12
|39 - 41
|37
|13.
|Стандард
|31
|8
|9
|14
|30 - 45
|33
|14.
|Зульте-Варегем
|0:0
|32
|8
|9
|15
|42 - 63
|33
|15.
|Остенде
|32
|9
|6
|17
|30 - 59
|33
|16.
|Эйпен
|32
|8
|8
|16
|37 - 54
|32
|17.
|Серен Юнайтед
|32
|8
|3
|21
|28 - 66
|27
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|31
|4
|4
|23
|30 - 66
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|16
|9
|5
|2
|37 - 19
|32
|2.
|Мехелен
|16
|9
|4
|3
|33 - 22
|31
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|9
|3
|4
|27 - 14
|30
|4.
|Гент
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|5.
|Брюгге
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|6.
|Генк
|16
|9
|3
|4
|34 - 18
|30
|7.
|Антверпен
|0:0
|16
|8
|4
|4
|28 - 18
|28
|8.
|Шарлеруа
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|9.
|АХ Лёвен
|15
|6
|4
|5
|20 - 24
|22
|10.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|3
|7
|21 - 18
|21
|11.
|Кортрейк
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|12.
|Зульте-Варегем
|0:0
|16
|5
|4
|7
|23 - 30
|19
|13.
|Серен Юнайтед
|16
|5
|3
|8
|16 - 30
|18
|14.
|Сент-Трейден
|15
|5
|3
|7
|20 - 21
|18
|15.
|Остенде
|16
|5
|2
|9
|17 - 35
|17
|16.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|17.
|Стандард
|16
|3
|5
|8
|14 - 23
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|4
|1
|11
|15 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|13
|2
|1
|45 - 12
|41
|2.
|Брюгге
|16
|10
|3
|3
|33 - 20
|33
|3.
|Антверпен
|0:0
|16
|9
|2
|5
|24 - 19
|29
|4.
|Шарлеруа
|16
|8
|4
|4
|31 - 26
|28
|5.
|Андерлехт
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Гент
|16
|7
|4
|5
|17 - 12
|25
|7.
|Сент-Трейден
|16
|7
|3
|6
|14 - 17
|24
|8.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|9.
|Стандард
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|10.
|Мехелен
|15
|5
|3
|7
|21 - 30
|18
|11.
|Кортрейк
|16
|4
|6
|6
|18 - 21
|18
|12.
|АХ Лёвен
|16
|3
|7
|6
|22 - 28
|16
|13.
|Остенде
|16
|4
|4
|8
|13 - 24
|16
|14.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|15.
|Генк
|15
|4
|3
|8
|24 - 26
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|0:0
|16
|3
|5
|8
|19 - 33
|14
|17.
|Серен Юнайтед
|16
|3
|0
|13
|12 - 36
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|0
|3
|12
|15 - 35
|3