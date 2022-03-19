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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Антверпен
1:0
Конец матча

Стадион:
Зульте-Варегем
0'
21' Желтая карточка
Воссен Йелле
41' Желтая карточка
Думбия Идрисса
1:0
83' Гол
Саматта Мбвана
90' Желтая карточка
Бута
90'+5
1
Бутез
Жан
5
Бута
30
Сек
Абдулай
24
Дессолей
Дорьян
2
Де
Лат
Ричи
16
Геркенс
Питер
6
Верстрате
Биргер
4
Наингголан
Раджа
14
Бенсон
Манюэль
99
Фрай
Микаэль
10
Баликвиша
Мишель-Анже
1
Боссут
Сэмми
14
Сиранни
Алессандро
76
Дерейк
Тимоти
24
Плетинкс
Эвауд
27
Де
Бок
Лоренс
98
Думбия
Идрисса
16
Сиссако
Абдулайе
19
Кутеса
Дерек
9
Воссен
Йелле
17
Жан-Люк
Домпе
93
Гано
Зиньо
Антверпен
4-3-3
Зульте-Варегем
4-2-3-1

История личных встреч

Антверпен
Зульте-Варегем

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

60%
40%
6 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
1:3
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
5:1
ПДА
1:2
ПДА
3:0
КБ
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 20 (2) 0.63
Бенсон Манюэль 5 0.16
Саматта Мбвана 4 0.13
Фишер Виктор 3 0.09
Баликвиша Мишель-Анже 3 0.09
Юсуф Альхассан 3 0.09
Наингголан Раджа 2 0.06
Геркенс Питер 2 0.06
Верстрате Биргер 2 0.06
Энгельс Бьорн 2 0.06
Миёши Коджи 1 0.03
Де Лат Ричи 1 0.03
Бута 0 0
Эггештайн Йоханнес 0 0
Батай Йелле 0 0
Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воссен Йелле 17 (3) 0.53
Гано Зиньо 13 (1) 0.41
Жан-Люк Домпе 3 0.09
Кутеса Дерек 3 0.09
Сиссако Абдулайе 2 0.06
Dion De Neve 2 0.06
Сиранни Алессандро 1 0.03
Плетинкс Эвауд 1 0.03
Де Бок Лоренс 0 0
Срарфи Бассем 0 0
Юбер Давид 0 0
Боссут Сэмми 0 0
Кристенсен Лассе 0 0
Говеа Омар 0 0
Коолс Дион 0 0
Хамфриз Кэмерон 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верстрате Биргер 8 1
Де Лат Ричи 7 1
Арун Фарис 4 0
Наингголан Раджа 4 0
Бута 4 0
Юсуф Альхассан 4 0
Сек Абдулай 2 1
Энгельс Бьорн 2 1
Саматта Мбвана 2 1
Батай Йелле 2 1
Геркенс Питер 3 0
Фрай Микаэль 3 0
Алмейда Динис 3 0
Баликвиша Мишель-Анже 3 0
Винс Сэмюэл 3 0
Миёши Коджи 2 0
Бенсон Манюэль 2 0
Бутез Жан 2 0
Верстрате Луи 2 0
Фишер Виктор 1 0
Дессолей Дорьян 1 0
Двомо Пьер 1 0
Сусси Абдерахман 1 0
Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссако Абдулайе 6 1
Хамфриз Кэмерон 5 1
Бойя Франк 5 1
Де Бок Лоренс 6 0
Юбер Давид 5 0
Думбия Идрисса 5 0
Воссен Йелле 3 1
Сиранни Алессандро 4 0
Срарфи Бассем 4 0
Фадера Алию 4 0
Дерейк Тимоти 3 0
Жан-Люк Домпе 3 0
Ван Акен Йост 1 1
Гано Зиньо 2 0
Сек Ибраима 2 0
Кристенсен Лассе 2 0
Коолс Дион 2 0
Кутеса Дерек 2 0
Плетинкс Эвауд 2 0
Боссут Сэмми 1 0
Сормо Бент 1 0
Dion De Neve 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
21
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
0
0%
2
10%
1-15
2
8%
4
19%
16-30
6
24%
4
19%
31-45
2
8%
2
10%
46-60
6
24%
3
14%
61-75
9
36%
6
29%
76-90

Пропущено

19
32
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
1
5%
7
22%
1-15
2
11%
2
6%
16-30
4
21%
5
16%
31-45
5
26%
5
16%
46-60
0
0%
7
22%
61-75
7
37%
6
19%
76-90

Забито

24
23
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
1
4%
3
13%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
3
13%
4
17%
31-45
6
25%
3
13%
46-60
5
21%
5
22%
61-75
4
17%
8
35%
76-90

Пропущено

19
30
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
0
0%
1
3%
1-15
1
5%
5
17%
16-30
6
32%
5
17%
31-45
6
32%
7
23%
46-60
4
21%
8
27%
61-75
2
11%
4
13%
76-90

Забито

49
44
17 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 11
4 Не забивали 6
1
2%
5
11%
1-15
7
14%
4
9%
16-30
9
18%
8
18%
31-45
8
16%
5
11%
46-60
11
22%
8
18%
61-75
13
27%
14
32%
76-90

Пропущено

38
62
14 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 37
14 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 25
1
3%
8
13%
1-15
3
8%
7
11%
16-30
10
26%
10
16%
31-45
11
29%
12
19%
46-60
4
11%
15
24%
61-75
9
24%
10
16%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Брюгге - Антверпен 4:1 Антверпен - Мехелен 1:2
Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Кортрейк - Антверпен 0:2 Гент - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Антверпен - Шарлеруа 3:0 Генк - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 4:2 Антверпен - Стандард 2:3 Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0
Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 32 22 5 5 72 - 26 71
2. Брюгге 31 18 9 4 64 - 35 63
3. Антверпен 32 18 5 9 53 - 37 59
4. Андерлехт 31 16 10 5 65 - 33 58
5. Гент 31 16 7 8 48 - 28 55
6. Шарлеруа 32 14 9 9 52 - 42 51
7. Мехелен 31 14 7 10 54 - 52 49
8. Генк 31 13 6 12 58 - 44 45
9. Серкль Брюгге 32 12 7 13 47 - 43 43
10. Сент-Трейден 31 12 6 13 34 - 38 42
11. АХ Лёвен 31 9 11 11 42 - 52 38
12. Кортрейк 31 9 10 12 39 - 41 37
13. Стандард 31 8 9 14 30 - 45 33
14. Остенде 32 9 6 17 30 - 59 33
15. Зульте-Варегем 32 8 8 16 42 - 64 32
16. Эйпен 32 8 8 16 37 - 54 32
17. Серен Юнайтед 32 8 3 21 28 - 66 27
18. Беерсхот-Вильрейк 31 4 4 23 30 - 66 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт 16 9 5 2 37 - 19 32
2. Мехелен 16 9 4 3 33 - 22 31
3. Унион Сент-Жиллуаз 16 9 3 4 27 - 14 30
4. Антверпен 16 9 3 4 29 - 18 30
5. Гент 15 9 3 3 31 - 16 30
6. Брюгге 15 8 6 1 31 - 15 30
7. Генк 16 9 3 4 34 - 18 30
8. Шарлеруа 16 6 5 5 21 - 16 23
9. АХ Лёвен 15 6 4 5 20 - 24 22
10. Серкль Брюгге 16 6 3 7 21 - 18 21
11. Кортрейк 15 5 4 6 21 - 20 19
12. Зульте-Варегем 16 5 4 7 23 - 30 19
13. Серен Юнайтед 16 5 3 8 16 - 30 18
14. Сент-Трейден 15 5 3 7 20 - 21 18
15. Остенде 16 5 2 9 17 - 35 17
16. Эйпен 16 4 4 8 18 - 27 16
17. Стандард 16 3 5 8 14 - 23 14
18. Беерсхот-Вильрейк 16 4 1 11 15 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 16 13 2 1 45 - 12 41
2. Брюгге 16 10 3 3 33 - 20 33
3. Антверпен 16 9 2 5 24 - 19 29
4. Шарлеруа 16 8 4 4 31 - 26 28
5. Андерлехт 15 7 5 3 28 - 14 26
6. Гент 16 7 4 5 17 - 12 25
7. Сент-Трейден 16 7 3 6 14 - 17 24
8. Серкль Брюгге 16 6 4 6 26 - 25 22
9. Стандард 15 5 4 6 16 - 22 19
10. Мехелен 15 5 3 7 21 - 30 18
11. Кортрейк 16 4 6 6 18 - 21 18
12. АХ Лёвен 16 3 7 6 22 - 28 16
13. Остенде 16 4 4 8 13 - 24 16
14. Эйпен 16 4 4 8 19 - 27 16
15. Генк 15 4 3 8 24 - 26 15
16. Зульте-Варегем 16 3 4 9 19 - 34 13
17. Серен Юнайтед 16 3 0 13 12 - 36 9
18. Беерсхот-Вильрейк 15 0 3 12 15 - 35 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Думбия Идрисса получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Воссен Йелле получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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