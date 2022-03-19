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  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Эйпен
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Мехелен
0' 5'
Лучшие коэффициенты
Эйпен
Ничья
Мехелен
2.80
3.58
2.46
Все Коэффициенты
33
Нуруден
Абдул
28
Эрис
Жонатан
22
Агбаду
Эммануэль
5
Амат
Хорди
32
Бек
Андреас
4
Джегго
Джеймс
35
Ламбер
Борис
15
Gary
Magnee
8
Петерс
Стеф
9
Превляк
Смаил
29
Нуху
Айзек
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
30
Ванлерберге
Йорди
34
Ван
Дронгелен
Рик
18
Ван
Хоренбек
Алек
33
Vinicius
de
Souza
Costa
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
Эйпен
3-4-1-2
Мехелен
4-2-3-1

История личных встреч

Эйпен
Мехелен

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

40%
60%
4 победы 0 ничьих 6 побед

История матчей

К
1:3
ПДА
1:3
ПДА
3:0
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
0:2
ПДА
1:0
ПДА
4:1
ЛП
1:0
ЛП
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 9 (1) 0.29
Агбаду Эммануэль 5 0.16
Нгой Жульен 4 0.13
Каембе Эдо 4 0.13
Петерс Стеф 2 0.06
Нуху Айзек 2 0.06
Эрис Жонатан 2 0.06
Ламбер Борис 1 0.03
Н'Дри Конан 1 0.03
Бек Андреас 1 0.03
Колс Йенс 1 0.03
Эмбало Карлос 1 0.03
Кейта Сибири 1 0.03
Gary Magnee 1 0.03
Амат Хорди 0 0
Коне Мамаду 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 15 0.5
Кейперс Уго 12 0.4
Мрабти Керим 10 (2) 0.33
Дрёйф Ферди 3 0.1
Схоофс Роб 2 0.07
Хайреманс Джеффри 2 0.07
Уолш Сэнди 2 0.07
Швед Марьян 2 0.07
Vinicius de Souza Costa 2 0.07
Кайя Онур 1 0.03
Ванлерберге Йорди 1 0.03
Бейкер Лукас 0 0
Iebe Swers 0 0
Бато Шелдон 0 0
Гуэ Самюэль 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петерс Стеф 9 0
Ламбер Борис 7 0
Агбаду Эммануэль 7 0
Амат Хорди 5 1
Бек Андреас 6 0
Колс Йенс 5 0
Превляк Смаил 5 0
Деом Жером 5 0
Нуху Айзек 5 0
Эрис Жонатан 3 0
Н'Дри Конан 3 0
Нгой Жульен 2 0
Каембе Эдо 2 0
Gary Magnee 2 0
Коне Мамаду 1 0
Химмельман Робин 1 0
Джегго Джеймс 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Нуруден Абдул 1 0
Роча Леонардо 1 0
Кейта Сибири 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vinicius de Souza Costa 9 1
Схоофс Роб 6 0
Хайреманс Джеффри 5 0
Ванлерберге Йорди 5 0
Уолш Сэнди 4 0
Бейкер Лукас 4 0
Мрабти Керим 4 0
Бато Шелдон 4 0
Сторм Никола 2 1
Ван Дамме Йоахим 3 0
Гуэ Самюэль 3 0
Пейре Тибо 1 1
Куке Гетан 1 1
Швед Марьян 2 0
Ван Дронгелен Рик 2 0
Энгвалль Густав 1 0
Воутерс Дрис 1 0
Кейперс Уго 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
20
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
2
13%
1
5%
1-15
3
19%
6
30%
16-30
3
19%
5
25%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
4
25%
1
5%
61-75
3
19%
4
20%
76-90

Пропущено

27
29
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
5
19%
2
7%
1-15
3
11%
2
7%
16-30
5
19%
3
10%
31-45
6
22%
6
21%
46-60
2
7%
5
17%
61-75
6
22%
11
38%
76-90

Забито

20
34
9 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 15
3
15%
9
26%
1-15
2
10%
3
9%
16-30
4
20%
7
21%
31-45
3
15%
6
18%
46-60
1
5%
7
21%
61-75
7
35%
2
6%
76-90

Пропущено

26
21
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
12%
2
10%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
4
15%
4
19%
31-45
3
12%
6
29%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
10
38%
4
19%
76-90

Забито

36
54
17 В 1-м тайме 31
19 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 17
12 Не забивали 4
5
14%
10
19%
1-15
5
14%
9
17%
16-30
7
19%
12
22%
31-45
4
11%
9
17%
46-60
5
14%
8
15%
61-75
10
28%
6
11%
76-90

Пропущено

53
50
23 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 34
19 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 24
8
15%
4
8%
1-15
6
11%
5
10%
16-30
9
17%
7
14%
31-45
9
17%
12
24%
46-60
5
9%
7
14%
61-75
16
30%
15
30%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Андерлехт - Эйпен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0
Эйпен - Брюгге 1:3 Эйпен - Гент 0:1 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Эйпен - Стандард 0:2 Кортрейк - Эйпен 1:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Кайзерслаутерн 1:2 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Антверпен - Эйпен 4:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2
Мехелен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мехелен - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Мехелен 1:2
Генк - Мехелен 4:1 Мехелен - Остенде 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Стандард - Мехелен 1:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 32 22 5 5 72 - 26 71
2. Брюгге 31 18 9 4 64 - 35 63
3. Андерлехт 31 16 10 5 65 - 33 58
4. Антверпен 31 17 5 9 52 - 37 56
5. Гент 31 16 7 8 48 - 28 55
6. Мехелен 0:0 31 14 7 10 53 - 51 49
7. Шарлеруа 31 13 9 9 47 - 42 48
8. Генк 31 13 6 12 58 - 44 45
9. Серкль Брюгге 31 12 7 12 47 - 38 43
10. Сент-Трейден 31 12 6 13 34 - 38 42
11. АХ Лёвен 30 9 10 11 41 - 51 37
12. Кортрейк 31 9 10 12 39 - 41 37
13. Стандард 31 8 9 14 30 - 45 33
14. Остенде 32 9 6 17 30 - 59 33
15. Зульте-Варегем 31 8 8 15 42 - 63 32
16. Эйпен 0:0 32 8 8 16 36 - 53 32
17. Серен Юнайтед 31 8 2 21 27 - 65 26
18. Беерсхот-Вильрейк 31 4 4 23 30 - 66 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт 16 9 5 2 37 - 19 32
2. Мехелен 0:0 16 9 4 3 33 - 22 31
3. Унион Сент-Жиллуаз 16 9 3 4 27 - 14 30
4. Гент 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Брюгге 15 8 6 1 31 - 15 30
6. Генк 16 9 3 4 34 - 18 30
7. Антверпен 15 8 3 4 28 - 18 27
8. АХ Лёвен 15 6 4 5 20 - 24 22
9. Серкль Брюгге 16 6 3 7 21 - 18 21
10. Шарлеруа 15 5 5 5 16 - 16 20
11. Кортрейк 15 5 4 6 21 - 20 19
12. Зульте-Варегем 16 5 4 7 23 - 30 19
13. Сент-Трейден 15 5 3 7 20 - 21 18
14. Остенде 16 5 2 9 17 - 35 17
15. Серен Юнайтед 15 5 2 8 15 - 29 17
16. Эйпен 0:0 16 4 4 8 17 - 26 16
17. Стандард 16 3 5 8 14 - 23 14
18. Беерсхот-Вильрейк 16 4 1 11 15 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 16 13 2 1 45 - 12 41
2. Брюгге 16 10 3 3 33 - 20 33
3. Антверпен 16 9 2 5 24 - 19 29
4. Шарлеруа 16 8 4 4 31 - 26 28
5. Андерлехт 15 7 5 3 28 - 14 26
6. Гент 16 7 4 5 17 - 12 25
7. Сент-Трейден 16 7 3 6 14 - 17 24
8. Серкль Брюгге 15 6 4 5 26 - 20 22
9. Стандард 15 5 4 6 16 - 22 19
10. Мехелен 0:0 15 5 3 7 20 - 29 18
11. Кортрейк 16 4 6 6 18 - 21 18
12. Остенде 16 4 4 8 13 - 24 16
13. Эйпен 0:0 16 4 4 8 19 - 27 16
14. Генк 15 4 3 8 24 - 26 15
15. АХ Лёвен 15 3 6 6 21 - 27 15
16. Зульте-Варегем 15 3 4 8 19 - 33 13
17. Серен Юнайтед 16 3 0 13 12 - 36 9
18. Беерсхот-Вильрейк 15 0 3 12 15 - 35 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Ламбер Борис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эйпен
Ничья
Мехелен
2.80
3.58
2.46
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эйпен 0:0 Мехелен онлайн

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