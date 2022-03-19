Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Kehrwegstadion
1:0
8' ГолЛамбер Борис
1:1
21' ГолСхоофс Роб
42' Желтая карточкаАмат Хорди
43' Вторая желтая карточкаАмат Хорди
1:1
44' Не забитый пенальтиМрабти Керим
76' Желтая карточкаАгбаду Эммануэль
Ход матча
8'
1:0
21'
1:1
42'
43'
44'
1:1
71'
76'
28
Эрис
Жонатан
15
Gary
Magnee
35
Ламбер
Борис
32
Бек
Андреас
29
Нуху
Айзек
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
-
32 Бек АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Нуху АйзекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Michael Valkanis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
14 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
-
10 Йуан ЭльеНападающий
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
История личных встреч
Эйпен
Мехелен
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
40%
60%
4 победы 0 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|9 (1)
|0.28
|Агбаду Эммануэль
|5
|0.16
|Нгой Жульен
|4
|0.13
|Каембе Эдо
|4
|0.13
|Петерс Стеф
|2
|0.06
|Ламбер Борис
|2
|0.06
|Нуху Айзек
|2
|0.06
|Эрис Жонатан
|2
|0.06
|Н'Дри Конан
|1
|0.03
|Бек Андреас
|1
|0.03
|Колс Йенс
|1
|0.03
|Эмбало Карлос
|1
|0.03
|Кейта Сибири
|1
|0.03
|Gary Magnee
|1
|0.03
|Амат Хорди
|0
|0
|Коне Мамаду
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|15
|0.48
|Кейперс Уго
|12
|0.39
|Мрабти Керим
|10 (2)
|0.32
|Схоофс Роб
|3
|0.1
|Дрёйф Ферди
|3
|0.1
|Хайреманс Джеффри
|2
|0.06
|Уолш Сэнди
|2
|0.06
|Швед Марьян
|2
|0.06
|Vinicius de Souza Costa
|2
|0.06
|Кайя Онур
|1
|0.03
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.03
|Бейкер Лукас
|0
|0
|Iebe Swers
|0
|0
|Бато Шелдон
|0
|0
|Гуэ Самюэль
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амат Хорди
|6
|2
|Петерс Стеф
|9
|0
|Агбаду Эммануэль
|8
|0
|Ламбер Борис
|7
|0
|Бек Андреас
|6
|0
|Колс Йенс
|5
|0
|Превляк Смаил
|5
|0
|Деом Жером
|5
|0
|Нуху Айзек
|5
|0
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Н'Дри Конан
|3
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Каембе Эдо
|2
|0
|Gary Magnee
|2
|0
|Коне Мамаду
|1
|0
|Химмельман Робин
|1
|0
|Джегго Джеймс
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Нуруден Абдул
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Кейта Сибири
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vinicius de Souza Costa
|9
|1
|Схоофс Роб
|6
|0
|Хайреманс Джеффри
|5
|0
|Ванлерберге Йорди
|5
|0
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Бейкер Лукас
|4
|0
|Мрабти Керим
|4
|0
|Бато Шелдон
|4
|0
|Сторм Никола
|2
|1
|Ван Дамме Йоахим
|3
|0
|Гуэ Самюэль
|3
|0
|Пейре Тибо
|1
|1
|Куке Гетан
|1
|1
|Швед Марьян
|2
|0
|Ван Дронгелен Рик
|2
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Воутерс Дрис
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
20
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
2
13%
1
5%
1-15
3
19%
6
30%
16-30
3
19%
5
25%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
4
25%
1
5%
61-75
3
19%
4
20%
76-90
Пропущено
27
29
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
5
19%
2
7%
1-15
3
11%
2
7%
16-30
5
19%
3
10%
31-45
6
22%
6
21%
46-60
2
7%
5
17%
61-75
6
22%
11
38%
76-90
Забито
20
34
9 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 15
3
15%
9
26%
1-15
2
10%
3
9%
16-30
4
20%
7
21%
31-45
3
15%
6
18%
46-60
1
5%
7
21%
61-75
7
35%
2
6%
76-90
Пропущено
26
21
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
12%
2
10%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
4
15%
4
19%
31-45
3
12%
6
29%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
10
38%
4
19%
76-90
Забито
36
54
17 В 1-м тайме 31
19 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 17
12 Не забивали 4
5
14%
10
19%
1-15
5
14%
9
17%
16-30
7
19%
12
22%
31-45
4
11%
9
17%
46-60
5
14%
8
15%
61-75
10
28%
6
11%
76-90
Пропущено
53
50
23 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 34
19 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 24
8
15%
4
8%
1-15
6
11%
5
10%
16-30
9
17%
7
14%
31-45
9
17%
12
24%
46-60
5
9%
7
14%
61-75
16
30%
15
30%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Андерлехт - Эйпен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0
Эйпен - Брюгге 1:3 Эйпен - Гент 0:1 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Эйпен - Стандард 0:2 Кортрейк - Эйпен 1:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Кайзерслаутерн 1:2 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Антверпен - Эйпен 4:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2
Мехелен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мехелен - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Мехелен 1:2
Генк - Мехелен 4:1 Мехелен - Остенде 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Стандард - Мехелен 1:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|32
|22
|5
|5
|72 - 26
|71
|2.
|Брюгге
|31
|18
|9
|4
|64 - 35
|63
|3.
|Андерлехт
|31
|16
|10
|5
|65 - 33
|58
|4.
|Антверпен
|31
|17
|5
|9
|52 - 37
|56
|5.
|Гент
|31
|16
|7
|8
|48 - 28
|55
|6.
|Мехелен
|31
|14
|7
|10
|54 - 52
|49
|7.
|Шарлеруа
|31
|13
|9
|9
|47 - 42
|48
|8.
|Генк
|31
|13
|6
|12
|58 - 44
|45
|9.
|Серкль Брюгге
|31
|12
|7
|12
|47 - 38
|43
|10.
|Сент-Трейден
|31
|12
|6
|13
|34 - 38
|42
|11.
|АХ Лёвен
|30
|9
|10
|11
|41 - 51
|37
|12.
|Кортрейк
|31
|9
|10
|12
|39 - 41
|37
|13.
|Стандард
|31
|8
|9
|14
|30 - 45
|33
|14.
|Остенде
|32
|9
|6
|17
|30 - 59
|33
|15.
|Зульте-Варегем
|31
|8
|8
|15
|42 - 63
|32
|16.
|Эйпен
|32
|8
|8
|16
|37 - 54
|32
|17.
|Серен Юнайтед
|31
|8
|2
|21
|27 - 65
|26
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|31
|4
|4
|23
|30 - 66
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|16
|9
|5
|2
|37 - 19
|32
|2.
|Мехелен
|16
|9
|4
|3
|33 - 22
|31
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|9
|3
|4
|27 - 14
|30
|4.
|Гент
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|5.
|Брюгге
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|6.
|Генк
|16
|9
|3
|4
|34 - 18
|30
|7.
|Антверпен
|15
|8
|3
|4
|28 - 18
|27
|8.
|АХ Лёвен
|15
|6
|4
|5
|20 - 24
|22
|9.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|3
|7
|21 - 18
|21
|10.
|Шарлеруа
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|11.
|Кортрейк
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|12.
|Зульте-Варегем
|16
|5
|4
|7
|23 - 30
|19
|13.
|Сент-Трейден
|15
|5
|3
|7
|20 - 21
|18
|14.
|Остенде
|16
|5
|2
|9
|17 - 35
|17
|15.
|Серен Юнайтед
|15
|5
|2
|8
|15 - 29
|17
|16.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|17.
|Стандард
|16
|3
|5
|8
|14 - 23
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|4
|1
|11
|15 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|13
|2
|1
|45 - 12
|41
|2.
|Брюгге
|16
|10
|3
|3
|33 - 20
|33
|3.
|Антверпен
|16
|9
|2
|5
|24 - 19
|29
|4.
|Шарлеруа
|16
|8
|4
|4
|31 - 26
|28
|5.
|Андерлехт
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Гент
|16
|7
|4
|5
|17 - 12
|25
|7.
|Сент-Трейден
|16
|7
|3
|6
|14 - 17
|24
|8.
|Серкль Брюгге
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|9.
|Стандард
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|10.
|Мехелен
|15
|5
|3
|7
|21 - 30
|18
|11.
|Кортрейк
|16
|4
|6
|6
|18 - 21
|18
|12.
|Остенде
|16
|4
|4
|8
|13 - 24
|16
|13.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|14.
|Генк
|15
|4
|3
|8
|24 - 26
|15
|15.
|АХ Лёвен
|15
|3
|6
|6
|21 - 27
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|4
|8
|19 - 33
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|16
|3
|0
|13
|12 - 36
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|0
|3
|12
|15 - 35
|3