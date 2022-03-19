Польша: Экстракласса 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Энерга Гданьск
37' Желтая карточкаКлеменс Кристиан
40' Желтая карточкаКубицки Ярослав
1:0
45' ГолКлеменс Кристиан
Ход матча
37'
40'
45'
12
Куцяк
Душан
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
20
Конрадо
99
Дурмуш
Илкай
88
Гарсия
Алекс
6
Гол
Януш
77
Гаска
Дамиан
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
29 Штек ДавидЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
-
20 КонрадоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Дурмуш ИлкайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Гарсия АлексПолузащитник
-
6 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Гаска ДамианНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Мак МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
История личных встреч
Лехия Гданьск
Гурник Ленчна
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|7
|0.27
|Пайшау Флавиу
|6 (2)
|0.23
|Дурмуш Илкай
|4
|0.15
|Терраццино Марко
|4
|0.15
|Гаёс Мацей
|3
|0.12
|Кубицки Ярослав
|2
|0.08
|Жуковски Матеуш
|2
|0.08
|Конрадо
|1
|0.04
|Маковский Томаш
|1
|0.04
|Калузиньски Якуб
|1
|0.04
|Kacper Sezonienko
|1
|0.04
|Клеменс Кристиан
|1
|0.04
|Налепа Михал
|1
|0.04
|Filip Koperski
|1
|0.04
|Малоча Марио
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Копац Бартош
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Мусолитин Николай
|0
|0
Гурник Ленчна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bartosz Spiaczka
|10 (1)
|0.38
|Гаска Дамиан
|5
|0.19
|Гол Януш
|3
|0.12
|Przemyslaw Banaszak
|2 (1)
|0.08
|Jason Eyenga-Lokilo2
|1
|0.04
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.04
|Гарсия Алекс
|0
|0
|Мак Михал
|0
|0
|Tomasz Midzierski
|0
|0
|Рыманяк Бартош
|0
|0
|Leandro VIII
|0
|0
|Serhij Krykun
|0
|0
|Орловски Мацей
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубицки Ярослав
|9
|0
|Налепа Михал
|5
|1
|Малоча Марио
|6
|0
|Конрадо
|5
|0
|Kacper Sezonienko
|4
|0
|Гаёс Мацей
|3
|0
|Зволински Лукаш
|3
|0
|Bassekou Diabate
|3
|0
|Терраццино Марко
|2
|0
|Куцяк Душан
|2
|0
|Клеменс Кристиан
|2
|0
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Пайшау Флавиу
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Крюэзиу Эгзон
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Калузиньски Якуб
|1
|0
Гурник Ленчна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гол Януш
|7
|1
|Bartosz Spiaczka
|7
|0
|Рыманяк Бартош
|6
|0
|Щесняк Криспин
|3
|1
|Szymon Drewniak
|4
|0
|Przemyslaw Banaszak
|2
|1
|Мак Михал
|3
|0
|Гаска Дамиан
|3
|0
|Serhij Krykun
|3
|0
|Tomasz Tymosiak
|2
|0
|Гарсия Алекс
|2
|0
|Leandro VIII
|2
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Jason Eyenga-Lokilo2
|2
|0
|Tomasz Midzierski
|1
|0
|Дзивнел Даниэль
|1
|0
|Калинковски Бартоломей
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
13
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
3
16%
2
15%
1-15
2
11%
3
23%
16-30
3
16%
5
38%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
7
37%
2
15%
76-90
Пропущено
11
19
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
9%
3
16%
1-15
1
9%
5
26%
16-30
3
27%
3
16%
31-45
2
18%
3
16%
46-60
2
18%
1
5%
61-75
2
18%
4
21%
76-90
Забито
15
11
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
0
0%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
5
33%
3
27%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
2
13%
4
36%
76-90
Пропущено
21
23
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
14%
4
17%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
7
33%
5
22%
61-75
4
19%
3
13%
76-90
Забито
34
24
15 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 7
7 Не забивали 9
3
9%
3
13%
1-15
4
12%
4
17%
16-30
8
24%
8
33%
31-45
8
24%
1
4%
46-60
2
6%
2
8%
61-75
9
26%
6
25%
76-90
Пропущено
32
42
12 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 20
4
13%
7
17%
1-15
2
6%
8
19%
16-30
6
19%
7
17%
31-45
5
16%
7
17%
46-60
9
28%
6
14%
61-75
6
19%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Лех 1:0
Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0
Гурник Ленчна
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гурник Ленчна - Легия 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0
Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Медзь - Гурник Ленчна 2:2 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|26
|15
|8
|3
|49 - 22
|53
|2.
|Ракув
|26
|15
|7
|4
|46 - 25
|52
|3.
|Лех
|25
|14
|7
|4
|49 - 19
|49
|4.
|Лехия Гданьск
|1:0
|26
|12
|7
|7
|38 - 29
|43
|5.
|Радомьяк Радом
|25
|10
|10
|5
|32 - 25
|40
|6.
|Гурник Забже
|25
|10
|6
|9
|35 - 32
|36
|7.
|Висла Плоцк
|26
|11
|3
|12
|36 - 37
|36
|8.
|Пяст
|25
|9
|7
|9
|32 - 29
|34
|9.
|Сталь Мелец
|25
|8
|8
|9
|30 - 34
|32
|10.
|Краковия
|25
|8
|8
|9
|32 - 35
|32
|11.
|Легия
|26
|10
|2
|14
|31 - 35
|32
|12.
|Ягеллония
|25
|7
|9
|9
|29 - 37
|30
|13.
|Варта Познань
|26
|7
|9
|10
|26 - 29
|30
|14.
|Шлёнск
|26
|7
|9
|10
|34 - 38
|30
|15.
|Заглембе Любин
|26
|8
|4
|14
|27 - 46
|28
|16.
|Висла Краков
|26
|6
|6
|14
|25 - 41
|24
|17.
|Гурник Ленчна
|0:1
|26
|5
|9
|12
|24 - 43
|24
|18.
|Брук-Бет Термалица
|25
|5
|7
|13
|26 - 45
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|2.
|Лехия Гданьск
|1:0
|13
|9
|3
|1
|22 - 9
|30
|3.
|Лех
|12
|9
|2
|1
|28 - 4
|29
|4.
|Висла Плоцк
|13
|9
|2
|2
|21 - 8
|29
|5.
|Ракув
|13
|8
|4
|1
|28 - 10
|28
|6.
|Радомьяк Радом
|12
|6
|5
|1
|18 - 10
|23
|7.
|Гурник Забже
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|8.
|Сталь Мелец
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|9.
|Легия
|13
|7
|0
|6
|19 - 16
|21
|10.
|Краковия
|13
|5
|4
|4
|20 - 18
|19
|11.
|Пяст
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|12.
|Ягеллония
|13
|4
|6
|3
|17 - 14
|18
|13.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|14.
|Брук-Бет Термалица
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|15.
|Шлёнск
|12
|3
|6
|3
|13 - 14
|15
|16.
|Висла Краков
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|17.
|Варта Познань
|13
|3
|6
|4
|12 - 15
|15
|18.
|Гурник Ленчна
|0:1
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|13
|7
|3
|3
|18 - 15
|24
|2.
|Погонь Щецин
|13
|5
|6
|2
|15 - 10
|21
|3.
|Лех
|13
|5
|5
|3
|21 - 15
|20
|4.
|Радомьяк Радом
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|5.
|Пяст
|12
|4
|4
|4
|14 - 11
|16
|6.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|7.
|Варта Познань
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|8.
|Шлёнск
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|9.
|Лехия Гданьск
|1:0
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|10.
|Краковия
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|11.
|Ягеллония
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|12.
|Сталь Мелец
|12
|2
|5
|5
|13 - 18
|11
|13.
|Легия
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|14.
|Заглембе Любин
|13
|3
|2
|8
|10 - 25
|11
|15.
|Гурник Ленчна
|0:1
|13
|2
|4
|7
|11 - 22
|10
|16.
|Висла Краков
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|17.
|Висла Плоцк
|13
|2
|1
|10
|15 - 29
|7
|18.
|Брук-Бет Термалица
|12
|1
|3
|8
|9 - 24
|6