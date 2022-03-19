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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Лехия Гданьск
2:0
Конец матча

Стадион:
Гурник Ленчна
0'
37' Желтая карточка
Клеменс Кристиан
40' Желтая карточка
Кубицки Ярослав
1:0
45' Гол
Клеменс Кристиан
2:0
77' Гол
Зволински Лукаш
83' Желтая карточка
Щесняк Криспин
90'+5
12
Куцяк
Душан
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
4
Кристерс
Тоберс
20
Конрадо
88
Калузиньски
Якуб
6
Кубицки
Ярослав
33
Терраццино
Марко
76
Клеменс
Кристиан
9
Зволински
Лукаш
99
Дурмуш
Илкай
33
Гостомски
Мацей
21
Щесняк
Криспин
20
Рыманяк
Бартош
3
Leandro
VIII
24
Мичел
Голински
88
Гарсия
Алекс
6
Гол
Януш
29
Дзивнел
Даниэль
70
Jason
Eyenga-Lokilo2
18
Bartosz
Spiaczka
77
Гаска
Дамиан
Лехия Гданьск
4-3-3
Гурник Ленчна
3-4-3

История личных встреч

Лехия Гданьск
Гурник Ленчна

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Э
0:4
Э
3:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:1
КП
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 8 0.31
Пайшау Флавиу 6 (2) 0.23
Дурмуш Илкай 4 0.15
Терраццино Марко 4 0.15
Гаёс Мацей 3 0.12
Кубицки Ярослав 2 0.08
Жуковски Матеуш 2 0.08
Конрадо 1 0.04
Маковский Томаш 1 0.04
Калузиньски Якуб 1 0.04
Kacper Sezonienko 1 0.04
Клеменс Кристиан 1 0.04
Налепа Михал 1 0.04
Filip Koperski 1 0.04
Малоча Марио 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Копац Бартош 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Мусолитин Николай 0 0
Гурник Ленчна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 10 (1) 0.38
Гаска Дамиан 5 0.19
Гол Януш 3 0.12
Przemyslaw Banaszak 2 (1) 0.08
Jason Eyenga-Lokilo2 1 0.04
Вендрыховски Марцел 1 0.04
Гарсия Алекс 0 0
Мак Михал 0 0
Tomasz Midzierski 0 0
Рыманяк Бартош 0 0
Leandro VIII 0 0
Serhij Krykun 0 0
Орловски Мацей 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубицки Ярослав 9 0
Налепа Михал 5 1
Малоча Марио 6 0
Конрадо 5 0
Kacper Sezonienko 4 0
Гаёс Мацей 3 0
Зволински Лукаш 3 0
Bassekou Diabate 3 0
Терраццино Марко 2 0
Куцяк Душан 2 0
Клеменс Кристиан 2 0
Жуковски Матеуш 2 0
Пайшау Флавиу 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Петшак Рафаль 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Крюэзиу Эгзон 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Маковский Томаш 1 0
Калузиньски Якуб 1 0
Гурник Ленчна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гол Януш 7 1
Bartosz Spiaczka 7 0
Рыманяк Бартош 6 0
Щесняк Криспин 4 1
Szymon Drewniak 4 0
Przemyslaw Banaszak 2 1
Мак Михал 3 0
Гаска Дамиан 3 0
Serhij Krykun 3 0
Tomasz Tymosiak 2 0
Гарсия Алекс 2 0
Leandro VIII 2 0
Kamil Pajnowski 2 0
Jason Eyenga-Lokilo2 2 0
Tomasz Midzierski 1 0
Дзивнел Даниэль 1 0
Калинковски Бартоломей 1 0
Вендрыховски Марцел 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
13
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
3
14%
2
15%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
4
19%
5
38%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
8
38%
2
15%
76-90

Пропущено

11
21
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
9%
3
14%
1-15
1
9%
5
24%
16-30
3
27%
4
19%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
2
18%
1
5%
61-75
2
18%
5
24%
76-90

Забито

15
11
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
0
0%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
5
33%
3
27%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
2
13%
4
36%
76-90

Пропущено

21
23
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
14%
4
17%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
7
33%
5
22%
61-75
4
19%
3
13%
76-90

Забито

36
24
16 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 7
7 Не забивали 10
3
8%
3
13%
1-15
4
11%
4
17%
16-30
9
25%
8
33%
31-45
8
22%
1
4%
46-60
2
6%
2
8%
61-75
10
28%
6
25%
76-90

Пропущено

32
44
12 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 21
4
13%
7
16%
1-15
2
6%
8
18%
16-30
6
19%
8
18%
31-45
5
16%
7
16%
46-60
9
28%
6
14%
61-75
6
19%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Лех 1:0
Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0
Гурник Ленчна
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гурник Ленчна - Легия 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0
Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Медзь - Гурник Ленчна 2:2 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 26 15 8 3 49 - 22 53
2. Ракув 26 15 7 4 46 - 25 52
3. Лех 0:0 26 14 8 4 49 - 19 50
4. Лехия Гданьск 26 12 7 7 39 - 29 43
5. Радомьяк Радом 25 10 10 5 32 - 25 40
6. Гурник Забже 25 10 6 9 35 - 32 36
7. Висла Плоцк 26 11 3 12 36 - 37 36
8. Пяст 25 9 7 9 32 - 29 34
9. Сталь Мелец 25 8 8 9 30 - 34 32
10. Краковия 25 8 8 9 32 - 35 32
11. Легия 26 10 2 14 31 - 35 32
12. Ягеллония 0:0 26 7 10 9 29 - 37 31
13. Варта Познань 26 7 9 10 26 - 29 30
14. Шлёнск 26 7 9 10 34 - 38 30
15. Заглембе Любин 26 8 4 14 27 - 46 28
16. Висла Краков 26 6 6 14 25 - 41 24
17. Гурник Ленчна 26 5 9 12 24 - 44 24
18. Брук-Бет Термалица 25 5 7 13 26 - 45 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 13 10 2 1 34 - 12 32
2. Лех 0:0 13 9 3 1 28 - 4 30
3. Лехия Гданьск 13 9 3 1 23 - 9 30
4. Висла Плоцк 13 9 2 2 21 - 8 29
5. Ракув 13 8 4 1 28 - 10 28
6. Радомьяк Радом 12 6 5 1 18 - 10 23
7. Гурник Забже 13 6 3 4 20 - 15 21
8. Сталь Мелец 13 6 3 4 17 - 16 21
9. Легия 13 7 0 6 19 - 16 21
10. Краковия 13 5 4 4 20 - 18 19
11. Пяст 13 5 3 5 18 - 18 18
12. Ягеллония 0:0 13 4 6 3 17 - 14 18
13. Заглембе Любин 13 5 2 6 17 - 21 17
14. Брук-Бет Термалица 13 4 4 5 17 - 21 16
15. Шлёнск 12 3 6 3 13 - 14 15
16. Висла Краков 12 4 3 5 12 - 13 15
17. Варта Познань 13 3 6 4 12 - 15 15
18. Гурник Ленчна 13 3 5 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 13 7 3 3 18 - 15 24
2. Погонь Щецин 13 5 6 2 15 - 10 21
3. Лех 0:0 13 5 5 3 21 - 15 20
4. Радомьяк Радом 13 4 5 4 14 - 15 17
5. Пяст 12 4 4 4 14 - 11 16
6. Гурник Забже 12 4 3 5 15 - 17 15
7. Варта Познань 13 4 3 6 14 - 14 15
8. Шлёнск 14 4 3 7 21 - 24 15
9. Лехия Гданьск 13 3 4 6 16 - 20 13
10. Краковия 12 3 4 5 12 - 17 13
11. Ягеллония 0:0 13 3 4 6 12 - 23 13
12. Сталь Мелец 12 2 5 5 13 - 18 11
13. Легия 13 3 2 8 12 - 19 11
14. Заглембе Любин 13 3 2 8 10 - 25 11
15. Гурник Ленчна 13 2 4 7 11 - 23 10
16. Висла Краков 14 2 3 9 13 - 28 9
17. Висла Плоцк 13 2 1 10 15 - 29 7
18. Брук-Бет Термалица 12 1 3 8 9 - 24 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Клеменс Кристиан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    40'
    Кубицки Ярослав получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Клеменс Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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