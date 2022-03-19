Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Stade du Pairay
0:1
47' ГолДе Сарт Алексис
1:1
86' ГолМазиз Юссеф
88' Желтая карточкаБернье Антуан
Ход матча
47'
0:1
86'
1:1
88'
30
Диш
Гийом
18
Поати
Морган
88
Мазиз
Юссеф
25
Патрис
Луи
14
Влитинк
Тибо
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Поати МорганПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
88 Мазиз ЮссефНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
28 Elias Spago
-
-
11 Ali Sanogo
-
-
Главный тренер: Гарсия Жан-Луи
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Влитинк ТибоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Марк Брис
История личных встреч
Серен Юнайтед
АХ Лёвен
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|8 (2)
|0.25
|Мазиз Юссеф
|7
|0.22
|Джаллоу Абли
|4
|0.13
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0.06
|Gerald Kilota
|1
|0.03
|Бернье Антуан
|1
|0.03
|Fabrice Sambu
|1
|0.03
|Дель Фабро Дарио
|1
|0.03
|Yahya Nadrani
|1
|0.03
|Сиссе Ибраима
|0
|0
|Кахбах Матье
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каба Сори
|10 (2)
|0.32
|Мертенс Матье
|9
|0.29
|Шрейверс Сьебе
|4 (1)
|0.13
|Мерсье Ксавье
|3
|0.1
|Шенгелия Леван
|3
|0.1
|Аль-Тамари Мусса
|3
|0.1
|Анри Тома
|3 (1)
|0.1
|Де Норре Каспер
|2
|0.06
|Де Сарт Алексис
|2
|0.06
|Озкаджар Дженк
|2
|0.06
|Секидика Джесс
|1
|0.03
|Шакла Софьян
|0
|0
|Резаи Кавех
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Патрис Луи
|0
|0
|Mandela Keita
|0
|0
Карточки
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буланже Бенжамен
|7
|2
|Сиссе Ибраима
|9
|0
|Yahya Nadrani
|7
|0
|Gerald Kilota
|5
|0
|Мазиз Юссеф
|4
|0
|Муандилмаджи Мариус
|4
|0
|Диш Гийом
|2
|1
|Сами Лахссаини
|3
|0
|Микаутадзе Жорж
|3
|0
|Wagane Faye
|3
|0
|Кахбах Матье
|1
|1
|Бернье Антуан
|2
|0
|Джаллоу Абли
|2
|0
|Marsoni Sambu
|2
|0
|Дюрестам Микаэль
|1
|0
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|Theo Pierrot
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Галье Тимоти
|1
|0
|Zakaria Silini
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|5
|2
|Шрейверс Сьебе
|7
|0
|Деваст Себастьен
|5
|1
|Мертенс Матье
|6
|0
|Mandela Keita
|5
|0
|Аль-Тамари Мусса
|3
|1
|Нгава Пьер-Айвес
|4
|0
|Де Норре Каспер
|4
|0
|Озкаджар Дженк
|4
|0
|Мерсье Ксавье
|3
|0
|Де Сарт Алексис
|3
|0
|Шакла Софьян
|1
|1
|Каба Сори
|1
|1
|Патрис Луи
|2
|0
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Резаи Кавех
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Влитинк Тибо
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
22
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 18
3
19%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
4
25%
5
23%
31-45
4
25%
3
14%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
4
25%
4
18%
76-90
Пропущено
26
26
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 14
4
15%
3
12%
1-15
6
23%
2
8%
16-30
1
4%
6
23%
31-45
6
23%
5
19%
46-60
5
19%
3
12%
61-75
4
15%
7
27%
76-90
Забито
13
20
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
24 Не забивали 18
0
0%
3
15%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
3
15%
31-45
4
31%
2
10%
46-60
1
8%
6
30%
61-75
2
15%
6
30%
76-90
Пропущено
35
24
15 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
1
3%
2
8%
1-15
7
20%
5
21%
16-30
7
20%
4
17%
31-45
4
11%
3
13%
46-60
5
14%
7
29%
29%
61-75
11
31%
3
13%
76-90
Забито
29
42
13 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 15
16 Не забивали 6
3
10%
7
17%
1-15
1
3%
3
7%
16-30
9
31%
8
19%
31-45
8
28%
5
12%
46-60
2
7%
9
21%
61-75
6
21%
10
24%
76-90
Пропущено
61
50
26 В 1-м тайме 22
35 Во 2-м тайме 28
18 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 26
5
8%
5
10%
1-15
13
21%
7
14%
16-30
8
13%
10
20%
31-45
10
16%
8
16%
46-60
10
16%
10
20%
61-75
15
25%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Серен Юнайтед
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Гент - Серен Юнайтед 4:0
Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Гент 0:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0
АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 АХ Лёвен - Остенде 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|32
|22
|5
|5
|72 - 26
|71
|2.
|Брюгге
|31
|18
|9
|4
|64 - 35
|63
|3.
|Андерлехт
|31
|16
|10
|5
|65 - 33
|58
|4.
|Антверпен
|31
|17
|5
|9
|52 - 37
|56
|5.
|Гент
|31
|16
|7
|8
|48 - 28
|55
|6.
|Шарлеруа
|5:0
|32
|14
|9
|9
|52 - 42
|51
|7.
|Мехелен
|31
|14
|7
|10
|54 - 52
|49
|8.
|Генк
|31
|13
|6
|12
|58 - 44
|45
|9.
|Серкль Брюгге
|0:5
|32
|12
|7
|13
|47 - 43
|43
|10.
|Сент-Трейден
|31
|12
|6
|13
|34 - 38
|42
|11.
|АХ Лёвен
|1:1
|31
|9
|11
|11
|42 - 52
|38
|12.
|Кортрейк
|31
|9
|10
|12
|39 - 41
|37
|13.
|Стандард
|31
|8
|9
|14
|30 - 45
|33
|14.
|Остенде
|32
|9
|6
|17
|30 - 59
|33
|15.
|Зульте-Варегем
|31
|8
|8
|15
|42 - 63
|32
|16.
|Эйпен
|32
|8
|8
|16
|37 - 54
|32
|17.
|Серен Юнайтед
|1:1
|32
|8
|3
|21
|28 - 66
|27
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|31
|4
|4
|23
|30 - 66
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|16
|9
|5
|2
|37 - 19
|32
|2.
|Мехелен
|16
|9
|4
|3
|33 - 22
|31
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|9
|3
|4
|27 - 14
|30
|4.
|Гент
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|5.
|Брюгге
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|6.
|Генк
|16
|9
|3
|4
|34 - 18
|30
|7.
|Антверпен
|15
|8
|3
|4
|28 - 18
|27
|8.
|Шарлеруа
|5:0
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|9.
|АХ Лёвен
|1:1
|15
|6
|4
|5
|20 - 24
|22
|10.
|Серкль Брюгге
|0:5
|16
|6
|3
|7
|21 - 18
|21
|11.
|Кортрейк
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|12.
|Зульте-Варегем
|16
|5
|4
|7
|23 - 30
|19
|13.
|Серен Юнайтед
|1:1
|16
|5
|3
|8
|16 - 30
|18
|14.
|Сент-Трейден
|15
|5
|3
|7
|20 - 21
|18
|15.
|Остенде
|16
|5
|2
|9
|17 - 35
|17
|16.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|17.
|Стандард
|16
|3
|5
|8
|14 - 23
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|4
|1
|11
|15 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|13
|2
|1
|45 - 12
|41
|2.
|Брюгге
|16
|10
|3
|3
|33 - 20
|33
|3.
|Антверпен
|16
|9
|2
|5
|24 - 19
|29
|4.
|Шарлеруа
|5:0
|16
|8
|4
|4
|31 - 26
|28
|5.
|Андерлехт
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Гент
|16
|7
|4
|5
|17 - 12
|25
|7.
|Сент-Трейден
|16
|7
|3
|6
|14 - 17
|24
|8.
|Серкль Брюгге
|0:5
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|9.
|Стандард
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|10.
|Мехелен
|15
|5
|3
|7
|21 - 30
|18
|11.
|Кортрейк
|16
|4
|6
|6
|18 - 21
|18
|12.
|АХ Лёвен
|1:1
|16
|3
|7
|6
|22 - 28
|16
|13.
|Остенде
|16
|4
|4
|8
|13 - 24
|16
|14.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|15.
|Генк
|15
|4
|3
|8
|24 - 26
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|4
|8
|19 - 33
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|1:1
|16
|3
|0
|13
|12 - 36
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|0
|3
|12
|15 - 35
|3