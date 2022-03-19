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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Серен Юнайтед
1:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
АХ Лёвен
0'
0:1
47' Гол
Де Сарт Алексис
1:1
86' Гол
Мазиз Юссеф
88' Желтая карточка
Бернье Антуан
90'+1
30
Диш
Гийом
20
Yahya
Nadrani
13
Дибала
Кауадио
6
Дюрестам
Микаэль
8
Gerald
Kilota
44
Сиссе
Ибраима
15
Сами
Лахссаини
18
Поати
Морган
12
Бернье
Антуан
9
Микаутадзе
Жорж
88
Мазиз
Юссеф
13
Рунарссон
Рунар
25
Патрис
Луи
6
Деваст
Себастьен
35
Озкаджар
Дженк
11
Аль-Тамари
Мусса
4
Малинов
Кристиян
21
Де
Сарт
Алексис
14
Влитинк
Тибо
8
Шрейверс
Сьебе
9
Каба
Сори
10
Мерсье
Ксавье
Серен Юнайтед
3-4-3
АХ Лёвен
3-4-3

История личных встреч

Серен Юнайтед
АХ Лёвен

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПДА
1:3
ВД
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 8 (2) 0.25
Мазиз Юссеф 7 0.22
Джаллоу Абли 4 0.13
Муандилмаджи Мариус 2 0.06
Gerald Kilota 1 0.03
Бернье Антуан 1 0.03
Fabrice Sambu 1 0.03
Дель Фабро Дарио 1 0.03
Yahya Nadrani 1 0.03
Сиссе Ибраима 0 0
Кахбах Матье 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каба Сори 10 (2) 0.32
Мертенс Матье 9 0.29
Шрейверс Сьебе 4 (1) 0.13
Мерсье Ксавье 3 0.1
Шенгелия Леван 3 0.1
Аль-Тамари Мусса 3 0.1
Анри Тома 3 (1) 0.1
Де Норре Каспер 2 0.06
Де Сарт Алексис 2 0.06
Озкаджар Дженк 2 0.06
Секидика Джесс 1 0.03
Шакла Софьян 0 0
Резаи Кавех 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Патрис Луи 0 0
Mandela Keita 0 0

Карточки

Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буланже Бенжамен 7 2
Сиссе Ибраима 9 0
Yahya Nadrani 7 0
Gerald Kilota 5 0
Мазиз Юссеф 4 0
Муандилмаджи Мариус 4 0
Диш Гийом 2 1
Сами Лахссаини 3 0
Микаутадзе Жорж 3 0
Wagane Faye 3 0
Кахбах Матье 1 1
Бернье Антуан 2 0
Джаллоу Абли 2 0
Marsoni Sambu 2 0
Дюрестам Микаэль 1 0
Дель Фабро Дарио 1 0
Theo Pierrot 1 0
Поати Морган 1 0
Галье Тимоти 1 0
Zakaria Silini 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 5 2
Шрейверс Сьебе 7 0
Деваст Себастьен 5 1
Мертенс Матье 6 0
Mandela Keita 5 0
Аль-Тамари Мусса 3 1
Нгава Пьер-Айвес 4 0
Де Норре Каспер 4 0
Озкаджар Дженк 4 0
Мерсье Ксавье 3 0
Де Сарт Алексис 3 0
Шакла Софьян 1 1
Каба Сори 1 1
Патрис Луи 2 0
Ромо Рафаэль 1 0
Резаи Кавех 1 0
Анри Тома 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Влитинк Тибо 1 0
Уэдраого Дилан 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
22
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 18
3
19%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
4
25%
5
23%
31-45
4
25%
3
14%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
4
25%
4
18%
76-90

Пропущено

26
26
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 14
4
15%
3
12%
1-15
6
23%
2
8%
16-30
1
4%
6
23%
31-45
6
23%
5
19%
46-60
5
19%
3
12%
61-75
4
15%
7
27%
76-90

Забито

13
20
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
24 Не забивали 18
0
0%
3
15%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
3
15%
31-45
4
31%
2
10%
46-60
1
8%
6
30%
61-75
2
15%
6
30%
76-90

Пропущено

35
24
15 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
1
3%
2
8%
1-15
7
20%
5
21%
16-30
7
20%
4
17%
31-45
4
11%
3
13%
46-60
5
14%
7
29%
29%
61-75
11
31%
3
13%
76-90

Забито

29
42
13 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 15
16 Не забивали 6
3
10%
7
17%
1-15
1
3%
3
7%
16-30
9
31%
8
19%
31-45
8
28%
5
12%
46-60
2
7%
9
21%
61-75
6
21%
10
24%
76-90

Пропущено

61
50
26 В 1-м тайме 22
35 Во 2-м тайме 28
18 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 26
5
8%
5
10%
1-15
13
21%
7
14%
16-30
8
13%
10
20%
31-45
10
16%
8
16%
46-60
10
16%
10
20%
61-75
15
25%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Серен Юнайтед
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Гент - Серен Юнайтед 4:0
Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Гент 0:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0
АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 АХ Лёвен - Остенде 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 32 22 5 5 72 - 26 71
2. Брюгге 31 18 9 4 64 - 35 63
3. Андерлехт 31 16 10 5 65 - 33 58
4. Антверпен 31 17 5 9 52 - 37 56
5. Гент 31 16 7 8 48 - 28 55
6. Шарлеруа 5:0 32 14 9 9 52 - 42 51
7. Мехелен 31 14 7 10 54 - 52 49
8. Генк 31 13 6 12 58 - 44 45
9. Серкль Брюгге 0:5 32 12 7 13 47 - 43 43
10. Сент-Трейден 31 12 6 13 34 - 38 42
11. АХ Лёвен 1:1 31 9 11 11 42 - 52 38
12. Кортрейк 31 9 10 12 39 - 41 37
13. Стандард 31 8 9 14 30 - 45 33
14. Остенде 32 9 6 17 30 - 59 33
15. Зульте-Варегем 31 8 8 15 42 - 63 32
16. Эйпен 32 8 8 16 37 - 54 32
17. Серен Юнайтед 1:1 32 8 3 21 28 - 66 27
18. Беерсхот-Вильрейк 31 4 4 23 30 - 66 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт 16 9 5 2 37 - 19 32
2. Мехелен 16 9 4 3 33 - 22 31
3. Унион Сент-Жиллуаз 16 9 3 4 27 - 14 30
4. Гент 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Брюгге 15 8 6 1 31 - 15 30
6. Генк 16 9 3 4 34 - 18 30
7. Антверпен 15 8 3 4 28 - 18 27
8. Шарлеруа 5:0 16 6 5 5 21 - 16 23
9. АХ Лёвен 1:1 15 6 4 5 20 - 24 22
10. Серкль Брюгге 0:5 16 6 3 7 21 - 18 21
11. Кортрейк 15 5 4 6 21 - 20 19
12. Зульте-Варегем 16 5 4 7 23 - 30 19
13. Серен Юнайтед 1:1 16 5 3 8 16 - 30 18
14. Сент-Трейден 15 5 3 7 20 - 21 18
15. Остенде 16 5 2 9 17 - 35 17
16. Эйпен 16 4 4 8 18 - 27 16
17. Стандард 16 3 5 8 14 - 23 14
18. Беерсхот-Вильрейк 16 4 1 11 15 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 16 13 2 1 45 - 12 41
2. Брюгге 16 10 3 3 33 - 20 33
3. Антверпен 16 9 2 5 24 - 19 29
4. Шарлеруа 5:0 16 8 4 4 31 - 26 28
5. Андерлехт 15 7 5 3 28 - 14 26
6. Гент 16 7 4 5 17 - 12 25
7. Сент-Трейден 16 7 3 6 14 - 17 24
8. Серкль Брюгге 0:5 16 6 4 6 26 - 25 22
9. Стандард 15 5 4 6 16 - 22 19
10. Мехелен 15 5 3 7 21 - 30 18
11. Кортрейк 16 4 6 6 18 - 21 18
12. АХ Лёвен 1:1 16 3 7 6 22 - 28 16
13. Остенде 16 4 4 8 13 - 24 16
14. Эйпен 16 4 4 8 19 - 27 16
15. Генк 15 4 3 8 24 - 26 15
16. Зульте-Варегем 15 3 4 8 19 - 33 13
17. Серен Юнайтед 1:1 16 3 0 13 12 - 36 9
18. Беерсхот-Вильрейк 15 0 3 12 15 - 35 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 30'
    Влитинк Тибо уходит с поля. Шенгелия Леван выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серен Юнайтед
Ничья
АХ Лёвен
2.39
3.86
2.98
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серен Юнайтед 1:1 АХ Лёвен онлайн

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