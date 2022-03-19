Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
5:0
Конец матча
Стадион: Дю Паи де Шарлеруа Зрители: 5636
1:0
6' ГолКайембе Йорис
2:0
9' ГолБайо Вакун
19' Желтая карточкаКнежевич Стефан
22' Красная карточкаУткус Эдгарас
3:0
35' ГолБайо Вакун
4:0
41' ГолХейманс Дан
5:0
54' ГолAnass Zaroury
79' Желтая карточкаMartin Wasinski
Ход матча
6'
1:0
9'
2:0
19'
22'
35'
3:0
41'
4:0
54'
5:0
79'
16
Коффи
Херве
18
Хейманс
Дан
10
Баджи
Юссуф
21
Варлесон
10
Хотич
Дино
23
Деман
Оливье
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Нападающий
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Нкуба КенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
- Основной состав
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
История личных встреч
Шарлеруа
Серкль Брюгге
16 матчей
100%
16 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
33 матча
48.5%
6.1%
45.4%
16 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
30.3%
42.4%
27.3%
10 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
39.4%
21.2%
39.4%
13 побед 7 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|13
|0.41
|Голизадех Али
|6
|0.19
|Anass Zaroury
|5
|0.16
|Байо Вакун
|5 (1)
|0.16
|Мориока Риота
|4
|0.13
|Кайембе Йорис
|2
|0.06
|Зоргане Адем
|2
|0.06
|Хейманс Дан
|2
|0.06
|Ван Клеемпут Жюль
|2
|0.06
|Бессиль Лоик
|2
|0.06
|Илаймахаритра Марко
|1
|0.03
|Кнежевич Стефан
|1
|0.03
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.03
|Бедья Крис
|1
|0.03
|Фалл Мамаду
|1
|0.03
|Андреу Стелиос
|1
|0.03
|Беншаиб Амин
|0
|0
|Дескотт Антони
|0
|0
|Martin Wasinski
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матондо Рабби
|9
|0.28
|Хотич Дино
|7 (4)
|0.22
|Денкей Кевин
|5
|0.16
|Миллан Алехандро
|4 (2)
|0.13
|Мьянге Сенна
|3
|0.09
|Деман Оливье
|3
|0.09
|Уткус Эдгарас
|3
|0.09
|Сомерс Тибо
|3
|0.09
|Рубио Вальдо
|2
|0.06
|Даланн Йеспер
|2
|0.06
|Попович Борис
|2
|0.06
|David Sousa
|1
|0.03
|Витиньо Виктор II
|1
|0.03
|Лопес Леонардо
|1
|0.03
|Кануте Франк
|1
|0.03
|Ванхутт Шарль
|1
|0.03
|Велковски Димитар
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Декостере Роббе
|0
|0
Карточки
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|8
|0
|Голизадех Али
|6
|1
|Jackson Tchatchoua
|7
|0
|Мориока Риота
|4
|0
|Кнежевич Стефан
|4
|0
|Кайембе Йорис
|4
|0
|Андреу Стелиос
|3
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|2
|0
|Зоргане Адем
|2
|0
|Бессиль Лоик
|2
|0
|Зедадка Карим
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Байо Вакун
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уткус Эдгарас
|8
|2
|Лопес Леонардо
|10
|0
|Деман Оливье
|7
|0
|Даланн Йеспер
|6
|0
|Матондо Рабби
|4
|1
|Ван дер Брюгген Ханнес
|3
|1
|Мьянге Сенна
|4
|0
|Хотич Дино
|3
|0
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|Декостере Роббе
|3
|0
|Миллан Алехандро
|3
|0
|David Sousa
|2
|0
|Велковски Димитар
|2
|0
|Витиньо Виктор II
|2
|0
|Рубио Вальдо
|2
|0
|Кануте Франк
|2
|0
|Сомерс Тибо
|2
|0
|Денкей Кевин
|2
|0
|Попович Борис
|2
|0
|Дидийон Томас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
26
7 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 12
23 Не забивали 17
2
9%
2
8%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
3
14%
8
31%
31-45
5
23%
1
4%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
10
45%
7
27%
76-90
Пропущено
15
24
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 12
2
13%
2
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
7
29%
29%
31-45
2
13%
6
25%
46-60
2
13%
6
25%
61-75
4
27%
3
13%
76-90
Забито
30
21
18 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
18 Не забивали 20
9
30%
2
10%
1-15
6
20%
3
14%
16-30
3
10%
6
29%
31-45
6
20%
3
14%
46-60
2
7%
3
14%
61-75
4
13%
4
19%
76-90
Пропущено
23
18
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
9%
5
28%
1-15
2
9%
3
17%
16-30
8
35%
1
6%
31-45
3
13%
4
22%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
4
17%
5
28%
76-90
Забито
52
47
25 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 20
9 Не забивали 5
11
21%
4
9%
1-15
8
15%
5
11%
16-30
6
12%
14
30%
30%
31-45
11
21%
4
9%
46-60
2
4%
9
19%
61-75
14
27%
11
23%
76-90
Пропущено
38
42
19 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 24
4
11%
7
17%
1-15
4
11%
3
7%
16-30
11
29%
8
19%
31-45
5
13%
10
24%
46-60
6
16%
6
14%
61-75
8
21%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлеруа
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шарлеруа - Тинен 1:0 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Стандард 0:0 Ла-Лувьер Сентр - Шарлеруа 0:3
Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:3 Рюпель Бом - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0 Кнокке - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Антверпен - Шарлеруа 3:0 УТА Арад - Шарлеруа 1:4 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Шарлеруа - Рюпель Бом 0:2 Генк - Шарлеруа 4:2 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 1:3
Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0
АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|32
|22
|5
|5
|72 - 26
|71
|2.
|Брюгге
|31
|18
|9
|4
|64 - 35
|63
|3.
|Андерлехт
|31
|16
|10
|5
|65 - 33
|58
|4.
|Антверпен
|0:0
|32
|17
|6
|9
|52 - 37
|57
|5.
|Гент
|31
|16
|7
|8
|48 - 28
|55
|6.
|Шарлеруа
|32
|14
|9
|9
|52 - 42
|51
|7.
|Мехелен
|31
|14
|7
|10
|54 - 52
|49
|8.
|Генк
|31
|13
|6
|12
|58 - 44
|45
|9.
|Серкль Брюгге
|32
|12
|7
|13
|47 - 43
|43
|10.
|Сент-Трейден
|31
|12
|6
|13
|34 - 38
|42
|11.
|АХ Лёвен
|31
|9
|11
|11
|42 - 52
|38
|12.
|Кортрейк
|31
|9
|10
|12
|39 - 41
|37
|13.
|Стандард
|31
|8
|9
|14
|30 - 45
|33
|14.
|Зульте-Варегем
|0:0
|32
|8
|9
|15
|42 - 63
|33
|15.
|Остенде
|32
|9
|6
|17
|30 - 59
|33
|16.
|Эйпен
|32
|8
|8
|16
|37 - 54
|32
|17.
|Серен Юнайтед
|32
|8
|3
|21
|28 - 66
|27
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|31
|4
|4
|23
|30 - 66
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|16
|9
|5
|2
|37 - 19
|32
|2.
|Мехелен
|16
|9
|4
|3
|33 - 22
|31
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|9
|3
|4
|27 - 14
|30
|4.
|Гент
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|5.
|Брюгге
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|6.
|Генк
|16
|9
|3
|4
|34 - 18
|30
|7.
|Антверпен
|0:0
|16
|8
|4
|4
|28 - 18
|28
|8.
|Шарлеруа
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|9.
|АХ Лёвен
|15
|6
|4
|5
|20 - 24
|22
|10.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|3
|7
|21 - 18
|21
|11.
|Кортрейк
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|12.
|Зульте-Варегем
|0:0
|16
|5
|4
|7
|23 - 30
|19
|13.
|Серен Юнайтед
|16
|5
|3
|8
|16 - 30
|18
|14.
|Сент-Трейден
|15
|5
|3
|7
|20 - 21
|18
|15.
|Остенде
|16
|5
|2
|9
|17 - 35
|17
|16.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|17.
|Стандард
|16
|3
|5
|8
|14 - 23
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|4
|1
|11
|15 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|13
|2
|1
|45 - 12
|41
|2.
|Брюгге
|16
|10
|3
|3
|33 - 20
|33
|3.
|Антверпен
|0:0
|16
|9
|2
|5
|24 - 19
|29
|4.
|Шарлеруа
|16
|8
|4
|4
|31 - 26
|28
|5.
|Андерлехт
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Гент
|16
|7
|4
|5
|17 - 12
|25
|7.
|Сент-Трейден
|16
|7
|3
|6
|14 - 17
|24
|8.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|9.
|Стандард
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|10.
|Мехелен
|15
|5
|3
|7
|21 - 30
|18
|11.
|Кортрейк
|16
|4
|6
|6
|18 - 21
|18
|12.
|АХ Лёвен
|16
|3
|7
|6
|22 - 28
|16
|13.
|Остенде
|16
|4
|4
|8
|13 - 24
|16
|14.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|15.
|Генк
|15
|4
|3
|8
|24 - 26
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|0:0
|16
|3
|5
|8
|19 - 33
|14
|17.
|Серен Юнайтед
|16
|3
|0
|13
|12 - 36
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|0
|3
|12
|15 - 35
|3