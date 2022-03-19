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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Шарлеруа
5:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 5636
Серкль Брюгге
0'
1:0
6' Гол
Кайембе Йорис
2:0
9' Гол
Байо Вакун
19' Желтая карточка
Кнежевич Стефан
22' Красная карточка
Уткус Эдгарас
3:0
35' Гол
Байо Вакун
4:0
41' Гол
Хейманс Дан
5:0
54' Гол
Anass Zaroury
79' Желтая карточка
Martin Wasinski
90'+1
16
Коффи
Херве
21
Андреу
Стелиос
25
Озорнвафор
Валентин
3
Кнежевич
Стефан
38
Jackson
Tchatchoua
6
Зоргане
Адем
26
Илаймахаритра
Марко
12
Кайембе
Йорис
18
Хейманс
Дан
9
Байо
Вакун
10
Баджи
Юссуф
21
Варлесон
2
Витиньо
Виктор
II
6
Уткус
Эдгарас
4
Даланн
Йеспер
19
Велковски
Димитар
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
10
Хотич
Дино
22
Лопес
Леонардо
23
Деман
Оливье
9
Денкей
Кевин
11
Матондо
Рабби
Шарлеруа
3-4-1-2
Серкль Брюгге
4-3-3

История личных встреч

Шарлеруа
Серкль Брюгге

16 матчей

100%
16 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

33 матча

48.5%
6.1%
45.4%
16 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

30.3%
42.4%
27.3%
10 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

39.4%
21.2%
39.4%
13 побед 7 ничьих 13 побед

История матчей

ПДА
1:2
ТМК
0:2
ПДА
3:4
ПДА
3:0
ТМС
0:4
ПДА
3:0
ПДА
0:3
ПДА
3:1
ПДА
2:1
ТМК
0:2
ТМК
0:3
ТМК
2:1
КБ
2:0
К
2:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
0:2
КБ
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:4
ЛЖ
3:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
К
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 13 0.41
Голизадех Али 6 0.19
Anass Zaroury 5 0.16
Байо Вакун 5 (1) 0.16
Мориока Риота 4 0.13
Кайембе Йорис 2 0.06
Зоргане Адем 2 0.06
Хейманс Дан 2 0.06
Ван Клеемпут Жюль 2 0.06
Бессиль Лоик 2 0.06
Илаймахаритра Марко 1 0.03
Кнежевич Стефан 1 0.03
Jackson Tchatchoua 1 0.03
Бедья Крис 1 0.03
Фалл Мамаду 1 0.03
Андреу Стелиос 1 0.03
Беншаиб Амин 0 0
Дескотт Антони 0 0
Martin Wasinski 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матондо Рабби 9 0.28
Хотич Дино 7 (4) 0.22
Денкей Кевин 5 0.16
Миллан Алехандро 4 (2) 0.13
Мьянге Сенна 3 0.09
Деман Оливье 3 0.09
Уткус Эдгарас 3 0.09
Сомерс Тибо 3 0.09
Рубио Вальдо 2 0.06
Даланн Йеспер 2 0.06
Попович Борис 2 0.06
David Sousa 1 0.03
Витиньо Виктор II 1 0.03
Лопес Леонардо 1 0.03
Кануте Франк 1 0.03
Ванхутт Шарль 1 0.03
Велковски Димитар 0 0
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Декостере Роббе 0 0

Карточки

Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 8 0
Голизадех Али 6 1
Jackson Tchatchoua 7 0
Мориока Риота 4 0
Кнежевич Стефан 4 0
Кайембе Йорис 4 0
Андреу Стелиос 3 0
Ван Клеемпут Жюль 2 0
Зоргане Адем 2 0
Бессиль Лоик 2 0
Зедадка Карим 2 0
Martin Wasinski 2 0
Коффи Херве 1 0
Николсон Шамар 1 0
Байо Вакун 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уткус Эдгарас 8 2
Лопес Леонардо 10 0
Деман Оливье 7 0
Даланн Йеспер 6 0
Матондо Рабби 4 1
Ван дер Брюгген Ханнес 3 1
Мьянге Сенна 4 0
Хотич Дино 3 0
Ванхутт Шарль 3 0
Декостере Роббе 3 0
Миллан Алехандро 3 0
David Sousa 2 0
Велковски Димитар 2 0
Витиньо Виктор II 2 0
Рубио Вальдо 2 0
Кануте Франк 2 0
Сомерс Тибо 2 0
Денкей Кевин 2 0
Попович Борис 2 0
Дидийон Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
26
7 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 12
23 Не забивали 17
2
9%
2
8%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
3
14%
8
31%
31-45
5
23%
1
4%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
10
45%
7
27%
76-90

Пропущено

15
24
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 12
2
13%
2
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
7
29%
29%
31-45
2
13%
6
25%
46-60
2
13%
6
25%
61-75
4
27%
3
13%
76-90

Забито

30
21
18 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
18 Не забивали 20
9
30%
2
10%
1-15
6
20%
3
14%
16-30
3
10%
6
29%
31-45
6
20%
3
14%
46-60
2
7%
3
14%
61-75
4
13%
4
19%
76-90

Пропущено

23
18
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
9%
5
28%
1-15
2
9%
3
17%
16-30
8
35%
1
6%
31-45
3
13%
4
22%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
4
17%
5
28%
76-90

Забито

52
47
25 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 20
9 Не забивали 5
11
21%
4
9%
1-15
8
15%
5
11%
16-30
6
12%
14
30%
30%
31-45
11
21%
4
9%
46-60
2
4%
9
19%
61-75
14
27%
11
23%
76-90

Пропущено

38
42
19 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 24
4
11%
7
17%
1-15
4
11%
3
7%
16-30
11
29%
8
19%
31-45
5
13%
10
24%
46-60
6
16%
6
14%
61-75
8
21%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлеруа
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шарлеруа - Тинен 1:0 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Стандард 0:0 Ла-Лувьер Сентр - Шарлеруа 0:3
Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:3 Рюпель Бом - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0 Кнокке - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Антверпен - Шарлеруа 3:0 УТА Арад - Шарлеруа 1:4 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Шарлеруа - Рюпель Бом 0:2 Генк - Шарлеруа 4:2 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 1:3
Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0
АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 32 22 5 5 72 - 26 71
2. Брюгге 31 18 9 4 64 - 35 63
3. Андерлехт 31 16 10 5 65 - 33 58
4. Антверпен 0:0 32 17 6 9 52 - 37 57
5. Гент 31 16 7 8 48 - 28 55
6. Шарлеруа 32 14 9 9 52 - 42 51
7. Мехелен 31 14 7 10 54 - 52 49
8. Генк 31 13 6 12 58 - 44 45
9. Серкль Брюгге 32 12 7 13 47 - 43 43
10. Сент-Трейден 31 12 6 13 34 - 38 42
11. АХ Лёвен 31 9 11 11 42 - 52 38
12. Кортрейк 31 9 10 12 39 - 41 37
13. Стандард 31 8 9 14 30 - 45 33
14. Зульте-Варегем 0:0 32 8 9 15 42 - 63 33
15. Остенде 32 9 6 17 30 - 59 33
16. Эйпен 32 8 8 16 37 - 54 32
17. Серен Юнайтед 32 8 3 21 28 - 66 27
18. Беерсхот-Вильрейк 31 4 4 23 30 - 66 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт 16 9 5 2 37 - 19 32
2. Мехелен 16 9 4 3 33 - 22 31
3. Унион Сент-Жиллуаз 16 9 3 4 27 - 14 30
4. Гент 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Брюгге 15 8 6 1 31 - 15 30
6. Генк 16 9 3 4 34 - 18 30
7. Антверпен 0:0 16 8 4 4 28 - 18 28
8. Шарлеруа 16 6 5 5 21 - 16 23
9. АХ Лёвен 15 6 4 5 20 - 24 22
10. Серкль Брюгге 16 6 3 7 21 - 18 21
11. Кортрейк 15 5 4 6 21 - 20 19
12. Зульте-Варегем 0:0 16 5 4 7 23 - 30 19
13. Серен Юнайтед 16 5 3 8 16 - 30 18
14. Сент-Трейден 15 5 3 7 20 - 21 18
15. Остенде 16 5 2 9 17 - 35 17
16. Эйпен 16 4 4 8 18 - 27 16
17. Стандард 16 3 5 8 14 - 23 14
18. Беерсхот-Вильрейк 16 4 1 11 15 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 16 13 2 1 45 - 12 41
2. Брюгге 16 10 3 3 33 - 20 33
3. Антверпен 0:0 16 9 2 5 24 - 19 29
4. Шарлеруа 16 8 4 4 31 - 26 28
5. Андерлехт 15 7 5 3 28 - 14 26
6. Гент 16 7 4 5 17 - 12 25
7. Сент-Трейден 16 7 3 6 14 - 17 24
8. Серкль Брюгге 16 6 4 6 26 - 25 22
9. Стандард 15 5 4 6 16 - 22 19
10. Мехелен 15 5 3 7 21 - 30 18
11. Кортрейк 16 4 6 6 18 - 21 18
12. АХ Лёвен 16 3 7 6 22 - 28 16
13. Остенде 16 4 4 8 13 - 24 16
14. Эйпен 16 4 4 8 19 - 27 16
15. Генк 15 4 3 8 24 - 26 15
16. Зульте-Варегем 0:0 16 3 5 8 19 - 33 14
17. Серен Юнайтед 16 3 0 13 12 - 36 9
18. Беерсхот-Вильрейк 15 0 3 12 15 - 35 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Хейманс Дан бьет в цель!
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Байо Вакун бьет в цель!
  • 25'
    Денкей Кевин уходит с поля. Boris Popovic выходит вместо него
  • 22'
    УДАЛЕНИЕ! - Уткус Эдгарас увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    19'
    Кнежевич Стефан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Байо Вакун бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Кайембе Йорис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Шарлеруа 5:0 Серкль Брюгге онлайн

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