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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Ольборг
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Брондбю
0' 6'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Брондбю
2.93
3.56
2.63
Все Коэффициенты
1
Ринне
Якоб
4
Росс
Матиас
5
Гранли
Даниэль
15
Хагельскьер
Андерс
2
Паллесен
Кристоффер
16
Кристенсен
Магнус
8
Фоссум
Ивер
3
Альманн
Якоб
17
Куск
Каспер
18
Андреасен
Лука
9
Макарич
Милан
30
Хермансен
Мадс
3
Хеггхейм
Хенрик
5
Махсо
Андреас
4
Рустед
Сигурд
17
Бруус
Андреас
22
Радошевич
Йосип
6
Белл
Джо
15
Риверос
Блас
25
Слимане
Анис
8
Греве
Матиас
24
Дивкович
Марко
Ольборг
3-4-2-1
Брондбю
3-4-2-1

История личных встреч

Ольборг
Брондбю

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
52.4%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
15 побед 9 ничьих 0 побед

23 матча

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Второй тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

44 матча

38.6%
29.5%
31.9%
17 побед 13 ничьих 14 побед

Первый тайм

31.8%
31.8%
36.4%
14 побед 14 ничьих 16 побед

Второй тайм

34.1%
43.2%
22.7%
15 побед 19 ничьих 10 побед

История матчей

СД
2:1
СД
1:1
СД
2:1
СДЧГ
0:1
СД
2:0
СД
3:2
СД
2:1
К
1:0
СД
3:3
СД
1:3
СД
1:1
СД
0:3
СД
1:1
СД
0:0
СД
2:0
СД
0:1
СД
3:0
СД
0:2
СД
4:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
2:1
СД
1:0
СЛ
1:1
СЛ
2:2
СЛ
1:2
СЛ
1:2
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
1:2
СЛ
0:2
К
1:1
К
3:3
СЛ
2:0
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андреасен Лука 7 0.33
Фоссум Ивер 6 (1) 0.29
Макарич Милан 5 0.24
Куск Каспер 4 0.19
Kasper Waarst Hoegh 3 0.14
Теландер Расмус 2 0.1
Феррейра Педру 2 0.1
Гранли Даниэль 1 0.05
Росс Матиас 1 0.05
Прица Тим 1 0.05
Хагельскьер Андерс 1 0.05
Паллесен Кристоффер 0 0
Frederik Boersting 0 0
Anosike Ementa 0 0
Альманн Якоб 0 0
Эррайс Руфо 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уре Микаэль 11 0.52
Каппис Кристиан 3 0.14
Слимане Анис 2 0.1
Бруус Андреас 2 0.1
Френнруп Мортен 2 0.1
Хедлунд Симон 1 0.05
Рустед Сигурд 1 0.05
Менса Кевин 1 0.05
Радошевич Йосип 1 0.05
Дивкович Марко 1 0.05
Бёркеейет Тобиас 1 0.05
Хеггхейм Хенрик 1 0.05
Квистгарден Матиас 1 0.05
Махсо Андреас 1 (1) 0.05
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Греве Матиас 0 0
Риверос Блас 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Педру 7 1
Паллесен Кристоффер 5 0
Теландер Расмус 5 0
Кристенсен Магнус 5 0
Хёйхольт Мальте 5 0
Альманн Якоб 4 0
Росс Матиас 4 0
Frederik Boersting 3 0
Хагельскьер Андерс 3 0
Гранли Даниэль 2 0
Ринне Якоб 1 0
Макарич Милан 1 0
Эррайс Руфо 1 0
Anosike Ementa 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рустед Сигурд 5 0
Бруус Андреас 4 0
Менса Кевин 3 0
Хедлунд Симон 3 0
Радошевич Йосип 3 0
Махсо Андреас 3 0
Шиембе Кевин 3 0
Слимане Анис 3 0
Хеггхейм Хенрик 3 0
Бёркеейет Тобиас 2 0
Павлович Андрия 1 0
Греве Матиас 1 0
Уре Микаэль 1 0
Белл Джо 1 0
Дивкович Марко 1 0
Френнруп Мортен 1 0
Каппис Кристиан 1 0
Скиппер Антон 1 0
Нильс Фредериксен 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
13
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
3
20%
2
15%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
20%
4
31%
31-45
4
27%
2
15%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
20%
3
23%
76-90

Пропущено

15
13
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
20%
4
31%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
3
23%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
4
27%
1
8%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Забито

18
16
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
6
38%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
3
17%
3
19%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
3
17%
4
25%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
3
33%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

33
29
16 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
4
12%
2
7%
1-15
4
12%
7
24%
16-30
8
24%
6
21%
31-45
7
21%
5
17%
46-60
4
12%
2
7%
61-75
6
18%
7
24%
76-90

Пропущено

26
22
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
5
19%
5
23%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
6
23%
3
14%
31-45
5
19%
5
23%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
4
15%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оденсе - Ольборг 2:3 Ольборг - Вайле 0:0 Ольборг - Силькеборг 1:4 Митьюлланд - Ольборг 0:2
Ольборг - Сённерйюск 0:0 Венсюссель - Ольборг 1:5 Венсюссель - Ольборг 1:4 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Ольборг - Сигма Оломоуц 0:3 Ольборг - Копенгаген 1:3 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Ольборг - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Ольборг - Виборг 2:5 Орхус - Ольборг 1:0 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Ольборг 0:4
Брондбю
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Брондбю - Орхус 1:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2
Брондбю - Видовре 1:2 Брондбю - Зенит 1:2 Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Лион 1:3 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг Фрея - Брондбю 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 0:0 22 13 7 2 42 - 13 46
2. Брондбю 0:0 22 11 8 3 30 - 21 41
3. Митьюлланд 0:0 22 12 4 6 36 - 22 40
4. Ольборг 0:0 22 10 6 6 33 - 26 36
5. Раннерс 0:0 22 9 6 7 25 - 24 33
6. Силькеборг 0:0 22 7 11 4 34 - 20 32
7. Виборг 0:0 22 6 9 7 30 - 32 27
8. Орхус 0:0 22 6 8 8 23 - 28 26
9. Нордшелланн 0:0 22 5 7 10 24 - 36 22
10. Оденсе 0:1 22 4 9 9 31 - 34 21
11. Вайле 1:0 22 4 4 14 20 - 48 16
12. Сённерйюск 0:0 22 2 7 13 16 - 40 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 0:0 11 7 3 1 16 - 9 24
2. Митьюлланд 0:0 11 7 0 4 22 - 11 21
3. Копенгаген 0:0 11 5 5 1 18 - 7 20
4. Раннерс 0:0 11 5 3 3 15 - 13 18
5. Силькеборг 0:0 11 4 5 2 14 - 7 17
6. Орхус 0:0 11 4 4 3 14 - 12 16
7. Ольборг 0:0 11 4 3 4 15 - 15 15
8. Вайле 1:0 11 4 3 4 15 - 18 15
9. Оденсе 0:1 11 3 4 4 20 - 16 13
10. Нордшелланн 0:0 11 2 5 4 12 - 17 11
11. Виборг 0:0 11 2 4 5 12 - 15 10
12. Сённерйюск 0:0 11 2 4 5 10 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 0:0 11 8 2 1 24 - 6 26
2. Ольборг 0:0 11 6 3 2 18 - 11 21
3. Митьюлланд 0:0 11 5 4 2 14 - 11 19
4. Брондбю 0:0 11 4 5 2 14 - 12 17
5. Виборг 0:0 11 4 5 2 18 - 17 17
6. Раннерс 0:0 11 4 3 4 10 - 11 15
7. Силькеборг 0:0 11 3 6 2 20 - 13 15
8. Нордшелланн 0:0 11 3 2 6 12 - 19 11
9. Орхус 0:0 11 2 4 5 9 - 16 10
10. Оденсе 0:1 11 1 5 5 11 - 18 8
11. Сённерйюск 0:0 11 0 3 8 6 - 19 3
12. Вайле 1:0 11 0 1 10 5 - 30 1
  • Первый тайм
  • Офсайд
    7'
    Греве Матиас из команды Брондбю в офсайде
  • 6'
    Опасность! Дивкович Марко из команды Брондбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 6'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Брондбю выполняет удар от ворот.
  • 5'
    Контроль мяча: Ольборг: 67%, Брондбю: 33%.
  • 5'
    Куск Каспер из команды Ольборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 5'
    Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 4'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Куск Каспер из команды Ольборг делает отличный кросс...
  • 2'
    Ольборг выполняет удар от ворот.
  • 2'
    Махсо Андреас из команды Брондбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 2'
    Ринне Якоб делает длинную передачу вперед
  • 2'
    Ольборг контролирует мяч.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Ольборг начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Брондбю
2.93
3.56
2.63
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ольборг 0:0 Брондбю онлайн

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