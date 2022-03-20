Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' После штрафного удара,который нанес Радошевич Йосип мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

91' Гранли Даниэль получил желтую карточку от судьи

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Фоссум Ивер бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

84' Брондбю выполняет удар от ворот.

84' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Брондбю выполняет удар от ворот.

83' Фоссум Ивер не смог попасть в створ ударом издали

83' Фредерик Алвес Ибсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Бьёрк Карл получил желтую карточку от судьи

81' Удар от ворот произведет Брондбю

81' Бруус Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

79' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Сегодняшная посещаемость составляет 11083 болельщиков

79' Андреасен Лука пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

78' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Тактическая замена. Куск Каспер уходит с поля и его заменяет Oliver Ross

76' Брондбю выполняет удар от ворот.

75' Тактическая замена. Дивкович Марко уходит с поля и его заменяет Фредерик Алвес Ибсен

73' Удар от ворот произведет Брондбю

72' Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' О, нет. Из многообещающей позиции Андреасен Лука из команды Ольборг наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

67' Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Слимане Анис получил желтую карточку от судьи

65' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Удар от ворот произведет Брондбю

64' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Отличные скиллы показывает Куск Каспер , обводя своих соперников

61' 'Г О О О О О Л - Андреасен Лука из команды Ольборг забивает с пенальти! Он пробил левой. Мэдс Хермансен был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

61' После проверки VAR судья не изменил решения - Ольборг пробьет пенальти!

60' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

59' УДАЛЕНИЕ! - Хеггхейм Хенрик увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

59' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

58' Удар от ворот произведет Брондбю

56' Удар от ворот произведет Ольборг

56' Фоссум Ивер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Брондбю выполняет удар от ворот.

54' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Рустед Сигурд пробует нанести удар издали, но Джейкоб Ринн держит все под контролем

51' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

50' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

50' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

49' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Хермансен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля