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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Ольборг
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 11083
Брондбю
0'
1:0
34' Пенальти
Андреасен Лука
59' Красная карточка
Хеггхейм Хенрик
2:0
61' Пенальти
Андреасен Лука
67' Желтая карточка
Слимане Анис
3:0
70' Гол
Макарич Милан
81' Желтая карточка
Бьёрк Карл
90' Желтая карточка
Гранли Даниэль
90'+4

Ход матча

34'
Андреасен Лука
1:0
57'
 
Бьёрк Карл
Греве Матиас
57'
 
Квистгарден Матиас
Белл Джо
59'
 
Хеггхейм Хенрик
61'
Андреасен Лука
2:0
67'
 
Слимане Анис
68'
Casper Gedsted Hansen
Альманн Якоб
 
70'
Макарич Милан
(Куск Каспер)
3:0
75'
 
Алвес Фредерик
Дивкович Марко
78'
Kasper Waarst Hoegh
Макарич Милан
 
78'
Oliver Ross
Куск Каспер
 
81'
 
Бьёрк Карл
87'
Anosike Ementa
Андреасен Лука
 
87'
Anders Noshe
Паллесен Кристоффер
 
88'
 
Каппис Кристиан
Слимане Анис
90'
Гранли Даниэль
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

1
Ринне
Якоб
4
Росс
Матиас
5
Гранли
Даниэль
15
Хагельскьер
Андерс
2
Паллесен
Кристоффер
16
Кристенсен
Магнус
8
Фоссум
Ивер
3
Альманн
Якоб
17
Куск
Каспер
18
Андреасен
Лука
9
Макарич
Милан
30
Хермансен
Мадс
3
Хеггхейм
Хенрик
5
Махсо
Андреас
4
Рустед
Сигурд
17
Бруус
Андреас
22
Радошевич
Йосип
6
Белл
Джо
15
Риверос
Блас
25
Слимане
Анис
8
Греве
Матиас
24
Дивкович
Марко
Ольборг
3-4-2-1
Брондбю
3-4-2-1

История личных встреч

Ольборг
Брондбю

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
52.4%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
15 побед 9 ничьих 0 побед

23 матча

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Второй тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

44 матча

38.6%
29.5%
31.9%
17 побед 13 ничьих 14 побед

Первый тайм

31.8%
31.8%
36.4%
14 побед 14 ничьих 16 побед

Второй тайм

34.1%
43.2%
22.7%
15 побед 19 ничьих 10 побед

История матчей

СД
2:1
СД
1:1
СД
2:1
СДЧГ
0:1
СД
2:0
СД
3:2
СД
2:1
К
1:0
СД
3:3
СД
1:3
СД
1:1
СД
0:3
СД
1:1
СД
0:0
СД
2:0
СД
0:1
СД
3:0
СД
0:2
СД
4:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
2:1
СД
1:0
СЛ
1:1
СЛ
2:2
СЛ
1:2
СЛ
1:2
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
1:2
СЛ
0:2
К
1:1
К
3:3
СЛ
2:0
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андреасен Лука 9 (2) 0.41
Фоссум Ивер 6 (1) 0.27
Макарич Милан 6 0.27
Куск Каспер 4 0.18
Kasper Waarst Hoegh 3 0.14
Теландер Расмус 2 0.09
Феррейра Педру 2 0.09
Гранли Даниэль 1 0.05
Росс Матиас 1 0.05
Прица Тим 1 0.05
Хагельскьер Андерс 1 0.05
Паллесен Кристоффер 0 0
Frederik Boersting 0 0
Anosike Ementa 0 0
Альманн Якоб 0 0
Эррайс Руфо 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уре Микаэль 11 0.5
Каппис Кристиан 3 0.14
Слимане Анис 2 0.09
Бруус Андреас 2 0.09
Френнруп Мортен 2 0.09
Хедлунд Симон 1 0.05
Рустед Сигурд 1 0.05
Менса Кевин 1 0.05
Радошевич Йосип 1 0.05
Дивкович Марко 1 0.05
Бёркеейет Тобиас 1 0.05
Хеггхейм Хенрик 1 0.05
Квистгарден Матиас 1 0.05
Махсо Андреас 1 (1) 0.05
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Греве Матиас 0 0
Риверос Блас 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Педру 7 1
Паллесен Кристоффер 5 0
Теландер Расмус 5 0
Кристенсен Магнус 5 0
Хёйхольт Мальте 5 0
Альманн Якоб 4 0
Росс Матиас 4 0
Frederik Boersting 3 0
Хагельскьер Андерс 3 0
Гранли Даниэль 2 0
Ринне Якоб 1 0
Макарич Милан 1 0
Эррайс Руфо 1 0
Anosike Ementa 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рустед Сигурд 5 0
Хеггхейм Хенрик 3 1
Бруус Андреас 4 0
Слимане Анис 4 0
Менса Кевин 3 0
Хедлунд Симон 3 0
Радошевич Йосип 3 0
Махсо Андреас 3 0
Шиембе Кевин 3 0
Бёркеейет Тобиас 2 0
Павлович Андрия 1 0
Греве Матиас 1 0
Уре Микаэль 1 0
Бьёрк Карл 1 0
Белл Джо 1 0
Дивкович Марко 1 0
Френнруп Мортен 1 0
Каппис Кристиан 1 0
Скиппер Антон 1 0
Нильс Фредериксен 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
13
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
3
20%
2
15%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
20%
4
31%
31-45
4
27%
2
15%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
20%
3
23%
76-90

Пропущено

15
13
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
20%
4
31%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
3
23%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
4
27%
1
8%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Забито

18
16
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
6
38%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
3
17%
3
19%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
3
17%
4
25%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
3
33%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

33
29
16 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
4
12%
2
7%
1-15
4
12%
7
24%
16-30
8
24%
6
21%
31-45
7
21%
5
17%
46-60
4
12%
2
7%
61-75
6
18%
7
24%
76-90

Пропущено

26
22
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
5
19%
5
23%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
6
23%
3
14%
31-45
5
19%
5
23%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
4
15%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оденсе - Ольборг 2:3 Ольборг - Вайле 0:0 Ольборг - Силькеборг 1:4 Митьюлланд - Ольборг 0:2
Ольборг - Сённерйюск 0:0 Венсюссель - Ольборг 1:5 Венсюссель - Ольборг 1:4 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Ольборг - Сигма Оломоуц 0:3 Ольборг - Копенгаген 1:3 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Ольборг - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Ольборг - Виборг 2:5 Орхус - Ольборг 1:0 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Ольборг 0:4
Брондбю
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Брондбю - Орхус 1:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2
Брондбю - Видовре 1:2 Брондбю - Зенит 1:2 Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Лион 1:3 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг Фрея - Брондбю 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 22 14 6 2 43 - 13 48
2. Митьюлланд 22 13 3 6 37 - 22 42
3. Брондбю 22 11 7 4 30 - 24 40
4. Ольборг 22 11 5 6 36 - 26 38
5. Раннерс 22 9 6 7 26 - 25 33
6. Силькеборг 22 7 10 5 34 - 21 31
7. Виборг 1:1 22 6 9 7 31 - 33 27
8. Орхус 1:1 22 6 8 8 24 - 29 26
9. Оденсе 22 4 9 9 31 - 35 21
10. Нордшелланн 22 5 6 11 24 - 37 21
11. Вайле 22 4 4 14 21 - 48 16
12. Сённерйюск 22 2 7 13 17 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 11 7 3 1 16 - 9 24
2. Копенгаген 11 6 4 1 19 - 7 22
3. Митьюлланд 11 7 0 4 22 - 11 21
4. Раннерс 11 5 3 3 15 - 13 18
5. Ольборг 11 5 2 4 18 - 15 17
6. Орхус 1:1 11 4 4 3 15 - 13 16
7. Силькеборг 11 4 4 3 14 - 8 16
8. Вайле 11 4 3 4 16 - 18 15
9. Оденсе 11 3 4 4 20 - 16 13
10. Нордшелланн 11 2 5 4 12 - 17 11
11. Виборг 1:1 11 2 4 5 12 - 15 10
12. Сённерйюск 11 2 4 5 11 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 11 8 2 1 24 - 6 26
2. Ольборг 11 6 3 2 18 - 11 21
3. Митьюлланд 11 6 3 2 15 - 11 21
4. Виборг 1:1 11 4 5 2 19 - 18 17
5. Брондбю 11 4 4 3 14 - 15 16
6. Раннерс 11 4 3 4 11 - 12 15
7. Силькеборг 11 3 6 2 20 - 13 15
8. Нордшелланн 11 3 1 7 12 - 20 10
9. Орхус 1:1 11 2 4 5 9 - 16 10
10. Оденсе 11 1 5 5 11 - 19 8
11. Сённерйюск 11 0 3 8 6 - 19 3
12. Вайле 11 0 1 10 5 - 30 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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