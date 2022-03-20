Дания: Суперлига Дании 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Aalborg Portland Park Зрители: 11083
1:0
34' ПенальтиАндреасен Лука
59' Красная карточкаХеггхейм Хенрик
2:0
61' ПенальтиАндреасен Лука
67' Желтая карточкаСлимане Анис
3:0
70' ГолМакарич Милан
81' Желтая карточкаБьёрк Карл
90' Желтая карточкаГранли Даниэль
Ход матча
34'
1:0
59'
61'
2:0
67'
70'
3:0
81'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
17
Куск
Каспер
6
Белл
Джо
15
Риверос
Блас
25
Слимане
Анис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куск КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
40 Theo Sander
-
-
31 Anders Noshe
-
-
38 Oliver Ross
-
-
Главный тренер: Lars Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
-
15 Риверос БласПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Бьёрк КарлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ольборг
Брондбю
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
52.4%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
15 побед 9 ничьих 0 побед
23 матча
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
13%
87%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Второй тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед
44 матча
38.6%
29.5%
31.9%
17 побед 13 ничьих 14 побед
Первый тайм
31.8%
31.8%
36.4%
14 побед 14 ничьих 16 побед
Второй тайм
34.1%
43.2%
22.7%
15 побед 19 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андреасен Лука
|9 (2)
|0.41
|Фоссум Ивер
|6 (1)
|0.27
|Макарич Милан
|6
|0.27
|Куск Каспер
|4
|0.18
|Kasper Waarst Hoegh
|3
|0.14
|Теландер Расмус
|2
|0.09
|Феррейра Педру
|2
|0.09
|Гранли Даниэль
|1
|0.05
|Росс Матиас
|1
|0.05
|Прица Тим
|1
|0.05
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.05
|Паллесен Кристоффер
|0
|0
|Frederik Boersting
|0
|0
|Anosike Ementa
|0
|0
|Альманн Якоб
|0
|0
|Эррайс Руфо
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уре Микаэль
|11
|0.5
|Каппис Кристиан
|3
|0.14
|Слимане Анис
|2
|0.09
|Бруус Андреас
|2
|0.09
|Френнруп Мортен
|2
|0.09
|Хедлунд Симон
|1
|0.05
|Рустед Сигурд
|1
|0.05
|Менса Кевин
|1
|0.05
|Радошевич Йосип
|1
|0.05
|Дивкович Марко
|1
|0.05
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0.05
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0.05
|Квистгарден Матиас
|1
|0.05
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.05
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Греве Матиас
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
Карточки
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Педру
|7
|1
|Паллесен Кристоффер
|5
|0
|Теландер Расмус
|5
|0
|Кристенсен Магнус
|5
|0
|Хёйхольт Мальте
|5
|0
|Альманн Якоб
|4
|0
|Росс Матиас
|4
|0
|Frederik Boersting
|3
|0
|Хагельскьер Андерс
|3
|0
|Гранли Даниэль
|2
|0
|Ринне Якоб
|1
|0
|Макарич Милан
|1
|0
|Эррайс Руфо
|1
|0
|Anosike Ementa
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рустед Сигурд
|5
|0
|Хеггхейм Хенрик
|3
|1
|Бруус Андреас
|4
|0
|Слимане Анис
|4
|0
|Менса Кевин
|3
|0
|Хедлунд Симон
|3
|0
|Радошевич Йосип
|3
|0
|Махсо Андреас
|3
|0
|Шиембе Кевин
|3
|0
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|Павлович Андрия
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Уре Микаэль
|1
|0
|Бьёрк Карл
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Френнруп Мортен
|1
|0
|Каппис Кристиан
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
|Нильс Фредериксен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
13
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
3
20%
2
15%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
20%
4
31%
31-45
4
27%
2
15%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
20%
3
23%
76-90
Пропущено
15
13
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
20%
4
31%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
3
23%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
4
27%
1
8%
61-75
2
13%
3
23%
76-90
Забито
18
16
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
6
38%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
3
17%
3
19%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
3
17%
4
25%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
3
33%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
33
29
16 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
4
12%
2
7%
1-15
4
12%
7
24%
16-30
8
24%
6
21%
31-45
7
21%
5
17%
46-60
4
12%
2
7%
61-75
6
18%
7
24%
76-90
Пропущено
26
22
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
5
19%
5
23%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
6
23%
3
14%
31-45
5
19%
5
23%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
4
15%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оденсе - Ольборг 2:3 Ольборг - Вайле 0:0 Ольборг - Силькеборг 1:4 Митьюлланд - Ольборг 0:2
Ольборг - Сённерйюск 0:0 Венсюссель - Ольборг 1:5 Венсюссель - Ольборг 1:4 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Ольборг - Сигма Оломоуц 0:3 Ольборг - Копенгаген 1:3 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Ольборг - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Ольборг - Виборг 2:5 Орхус - Ольборг 1:0 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Ольборг 0:4
Брондбю
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Брондбю - Орхус 1:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2
Брондбю - Видовре 1:2 Брондбю - Зенит 1:2 Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Лион 1:3 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг Фрея - Брондбю 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|22
|14
|6
|2
|43 - 13
|48
|2.
|Митьюлланд
|22
|13
|3
|6
|37 - 22
|42
|3.
|Брондбю
|22
|11
|7
|4
|30 - 24
|40
|4.
|Ольборг
|22
|11
|5
|6
|36 - 26
|38
|5.
|Раннерс
|22
|9
|6
|7
|26 - 25
|33
|6.
|Силькеборг
|22
|7
|10
|5
|34 - 21
|31
|7.
|Виборг
|1:1
|22
|6
|9
|7
|31 - 33
|27
|8.
|Орхус
|1:1
|22
|6
|8
|8
|24 - 29
|26
|9.
|Оденсе
|22
|4
|9
|9
|31 - 35
|21
|10.
|Нордшелланн
|22
|5
|6
|11
|24 - 37
|21
|11.
|Вайле
|22
|4
|4
|14
|21 - 48
|16
|12.
|Сённерйюск
|22
|2
|7
|13
|17 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|11
|7
|3
|1
|16 - 9
|24
|2.
|Копенгаген
|11
|6
|4
|1
|19 - 7
|22
|3.
|Митьюлланд
|11
|7
|0
|4
|22 - 11
|21
|4.
|Раннерс
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|5.
|Ольборг
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|6.
|Орхус
|1:1
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|7.
|Силькеборг
|11
|4
|4
|3
|14 - 8
|16
|8.
|Вайле
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|9.
|Оденсе
|11
|3
|4
|4
|20 - 16
|13
|10.
|Нордшелланн
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|11.
|Виборг
|1:1
|11
|2
|4
|5
|12 - 15
|10
|12.
|Сённерйюск
|11
|2
|4
|5
|11 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|11
|8
|2
|1
|24 - 6
|26
|2.
|Ольборг
|11
|6
|3
|2
|18 - 11
|21
|3.
|Митьюлланд
|11
|6
|3
|2
|15 - 11
|21
|4.
|Виборг
|1:1
|11
|4
|5
|2
|19 - 18
|17
|5.
|Брондбю
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|6.
|Раннерс
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|7.
|Силькеборг
|11
|3
|6
|2
|20 - 13
|15
|8.
|Нордшелланн
|11
|3
|1
|7
|12 - 20
|10
|9.
|Орхус
|1:1
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|10.
|Оденсе
|11
|1
|5
|5
|11 - 19
|8
|11.
|Сённерйюск
|11
|0
|3
|8
|6 - 19
|3
|12.
|Вайле
|11
|0
|1
|10
|5 - 30
|1