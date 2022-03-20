Первый тайм

7' Удар от ворот произведет Митьюлланд

7' Отличные скиллы показывает Себастьян Йоргенсен , обводя своих соперников

7' Андерс Клинге из команды Силькеборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

7' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Рафаэль Онедика выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Матч возобновлен

5' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

5' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

4' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Митьюлланд начинает с центра поля