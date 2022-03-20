Дания: Суперлига Дании 2021-2022
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: JYSK Park
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
29
Lukas
Engel
14
Бринк
Марк
22
Гояни
Роберт
17
Тюкосен
Мадс
44
Дюр
Николас
38
Маррони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Lukas EngelЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
22 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 МаррониНападающий
- Запасные игроки
-
31 Оустед ДавидВратарь
- Полузащитник
-
29 Паулиньо VIПолузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Вагнер ЛавНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Силькеборг
Митьюлланд
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
44.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 9 побед
26 матчей
30.8%
11.5%
57.7%
8 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
15.4%
34.6%
50%
4 победы 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хелениус Никлас
|10 (2)
|0.48
|Sebastian Joergensen
|9
|0.43
|Валлис Николай
|8
|0.38
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0.1
|Карстенсен Расмус
|1
|0.05
|Alexander Lind
|1
|0.05
|Бринк Марк
|1
|0.05
|Рёйкьер Никлас
|1
|0.05
|Фредерик Карстенсен
|1
|0.05
|Гояни Роберт
|0
|0
|Anders Klynge
|0
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брумадо Жуниор
|8 (1)
|0.38
|Феррейра Эвандер
|7 (2)
|0.33
|Святченко Эрик
|4
|0.19
|Дрейер Андерс
|3
|0.14
|Линн Виктор
|3
|0.14
|Систо Пионе
|2
|0.1
|Исаксен Густав
|2
|0.1
|Рафаэль Онедика
|2
|0.1
|Мабиль Авер
|1
|0.05
|Дюр Николас
|1
|0.05
|Паулиньо VI
|1
|0.05
|Вагнер Лав
|1
|0.05
|Хансен Мадс
|1
|0.05
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Шарлес
|0
|0
|Олафссон Элиас-Рафн
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалышир Андре
|6
|0
|Гояни Роберт
|1
|1
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0
|Tobias Sahlquist
|2
|0
|Gustav Klitgaard Dahl
|2
|0
|Mads Kaalund III
|2
|0
|Валлис Николай
|2
|0
|Хелениус Никлас
|1
|0
|Ларсен Николай
|1
|0
|Феликс Йоэль
|1
|0
|Lukas Engel
|1
|0
|Sebastian Joergensen
|1
|0
|Oliver Sonne
|1
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брумадо Жуниор
|4
|1
|Паулиньо VI
|4
|0
|Феррейра Эвандер
|2
|1
|Святченко Эрик
|3
|0
|Систо Пионе
|3
|0
|Шарлес
|3
|0
|Рафаэль Онедика
|3
|0
|Далсгор Хенрик
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Хег Даниэль
|1
|0
|Мабиль Авер
|1
|0
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|Николаесен Расмус
|1
|0
|Jose Ferreira
|1
|0
|Маррони
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
|Фрауло Оскар
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
|Олафссон Элиас-Рафн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
15
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
2
14%
2
13%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
4
29%
4
27%
61-75
4
29%
3
20%
76-90
Пропущено
7
10
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
3
43%
1
10%
76-90
Забито
20
22
5 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
0
0%
4
18%
1-15
4
20%
5
23%
16-30
1
5%
4
18%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
8
40%
1
5%
61-75
6
30%
4
18%
76-90
Пропущено
13
11
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
23%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
31%
3
27%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
3
27%
76-90
Забито
34
37
10 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 14
7 Не забивали 4
2
6%
6
16%
1-15
5
15%
6
16%
16-30
3
9%
5
14%
31-45
2
6%
8
22%
46-60
12
35%
5
14%
61-75
10
29%
29%
7
19%
76-90
Пропущено
20
21
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
3
15%
3
14%
1-15
2
10%
4
19%
16-30
4
20%
4
19%
31-45
2
10%
5
24%
46-60
5
25%
1
5%
61-75
4
20%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Раннерс - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Силькеборг 1:4 Силькеборг - Вайле 3:0
Силькеборг - Фремад Амагер 3:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Раннерс 0:2 Силькеборг - Оденсе 2:0 Силькеборг - Мидделфарт 3:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Оденсе 1:1 Виборг - Силькеборг 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Вайле - Силькеборг 2:4 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Орхус 0:2
Митьюлланд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Митьюлланд - Копенгаген 0:1 Митьюлланд - Виборг 3:1 Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1
Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Лудогорец - Митьюлланд 0:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Вайле - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Орхус - Митьюлланд 3:0 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Митьюлланд 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|0:0
|22
|13
|7
|2
|42 - 13
|46
|2.
|Брондбю
|0:0
|22
|11
|8
|3
|30 - 21
|41
|3.
|Митьюлланд
|0:0
|22
|12
|4
|6
|36 - 22
|40
|4.
|Ольборг
|0:0
|22
|10
|6
|6
|33 - 26
|36
|5.
|Раннерс
|0:0
|22
|9
|6
|7
|25 - 24
|33
|6.
|Силькеборг
|0:0
|22
|7
|11
|4
|34 - 20
|32
|7.
|Виборг
|0:0
|22
|6
|9
|7
|30 - 32
|27
|8.
|Орхус
|0:0
|22
|6
|8
|8
|23 - 28
|26
|9.
|Нордшелланн
|0:0
|22
|5
|7
|10
|24 - 36
|22
|10.
|Оденсе
|0:1
|22
|4
|9
|9
|31 - 34
|21
|11.
|Вайле
|1:0
|22
|4
|4
|14
|20 - 48
|16
|12.
|Сённерйюск
|0:0
|22
|2
|7
|13
|16 - 40
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|0:0
|11
|7
|3
|1
|16 - 9
|24
|2.
|Митьюлланд
|0:0
|11
|7
|0
|4
|22 - 11
|21
|3.
|Копенгаген
|0:0
|11
|5
|5
|1
|18 - 7
|20
|4.
|Раннерс
|0:0
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|5.
|Силькеборг
|0:0
|11
|4
|5
|2
|14 - 7
|17
|6.
|Орхус
|0:0
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|7.
|Ольборг
|0:0
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|8.
|Вайле
|1:0
|11
|4
|3
|4
|15 - 18
|15
|9.
|Оденсе
|0:1
|11
|3
|4
|4
|20 - 16
|13
|10.
|Нордшелланн
|0:0
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|11.
|Виборг
|0:0
|11
|2
|4
|5
|12 - 15
|10
|12.
|Сённерйюск
|0:0
|11
|2
|4
|5
|10 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|0:0
|11
|8
|2
|1
|24 - 6
|26
|2.
|Ольборг
|0:0
|11
|6
|3
|2
|18 - 11
|21
|3.
|Митьюлланд
|0:0
|11
|5
|4
|2
|14 - 11
|19
|4.
|Брондбю
|0:0
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|5.
|Виборг
|0:0
|11
|4
|5
|2
|18 - 17
|17
|6.
|Раннерс
|0:0
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|7.
|Силькеборг
|0:0
|11
|3
|6
|2
|20 - 13
|15
|8.
|Нордшелланн
|0:0
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|9.
|Орхус
|0:0
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|10.
|Оденсе
|0:1
|11
|1
|5
|5
|11 - 18
|8
|11.
|Сённерйюск
|0:0
|11
|0
|3
|8
|6 - 19
|3
|12.
|Вайле
|1:0
|11
|0
|1
|10
|5 - 30
|1