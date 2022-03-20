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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Силькеборг
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Митьюлланд
0' 5'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
Митьюлланд
2.78
3.60
2.49
Все Коэффициенты
1
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
20
Tobias
Sahlquist
28
Чалышир
Андре
29
Lukas
Engel
21
Anders
Klynge
14
Бринк
Марк
22
Гояни
Роберт
27
Sebastian
Joergensen
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
11
Хелениус
Никлас
16
Олафссон
Элиас-Рафн
14
Далсгор
Хенрик
5
Хег
Даниэль
17
Тюкосен
Мадс
6
Андерссон
Йоэль
37
Рафаэль
Онедика
10
Феррейра
Эвандер
44
Дюр
Николас
45
Исаксен
Густав
74
Брумадо
Жуниор
38
Маррони
Силькеборг
4-3-2-1
Митьюлланд
3-4-3

История личных встреч

Силькеборг
Митьюлланд

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
44.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 9 побед

26 матчей

30.8%
11.5%
57.7%
8 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

15.4%
34.6%
50%
4 победы 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

СД
3:0
ТМК
2:0
ТМК
3:2
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:2
СД
2:0
ТМК
1:2
СД
2:1
СД
3:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
2:1
ТМС
1:2
СД
1:1
СД
1:3
СД
1:1
СЛ
2:2
СЛ
4:1
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хелениус Никлас 10 (2) 0.48
Sebastian Joergensen 9 0.43
Валлис Николай 8 0.38
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0.1
Карстенсен Расмус 1 0.05
Alexander Lind 1 0.05
Бринк Марк 1 0.05
Рёйкьер Никлас 1 0.05
Фредерик Карстенсен 1 0.05
Гояни Роберт 0 0
Anders Klynge 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брумадо Жуниор 8 (1) 0.38
Феррейра Эвандер 7 (2) 0.33
Святченко Эрик 4 0.19
Дрейер Андерс 3 0.14
Линн Виктор 3 0.14
Систо Пионе 2 0.1
Исаксен Густав 2 0.1
Рафаэль Онедика 2 0.1
Мабиль Авер 1 0.05
Дюр Николас 1 0.05
Паулиньо VI 1 0.05
Вагнер Лав 1 0.05
Хансен Мадс 1 0.05
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Олафссон Элиас-Рафн 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 6 0
Гояни Роберт 1 1
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0
Tobias Sahlquist 2 0
Gustav Klitgaard Dahl 2 0
Mads Kaalund III 2 0
Валлис Николай 2 0
Хелениус Никлас 1 0
Ларсен Николай 1 0
Феликс Йоэль 1 0
Lukas Engel 1 0
Sebastian Joergensen 1 0
Oliver Sonne 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брумадо Жуниор 4 1
Паулиньо VI 4 0
Феррейра Эвандер 2 1
Святченко Эрик 3 0
Систо Пионе 3 0
Шарлес 3 0
Рафаэль Онедика 3 0
Далсгор Хенрик 2 0
Бо Энриксен 2 0
Хег Даниэль 1 0
Мабиль Авер 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Николаесен Расмус 1 0
Jose Ferreira 1 0
Маррони 1 0
Дюр Николас 1 0
Фрауло Оскар 1 0
Линн Виктор 1 0
Олафссон Элиас-Рафн 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
15
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
2
14%
2
13%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
4
29%
4
27%
61-75
4
29%
3
20%
76-90

Пропущено

7
10
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
3
43%
1
10%
76-90

Забито

20
22
5 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
0
0%
4
18%
1-15
4
20%
5
23%
16-30
1
5%
4
18%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
8
40%
1
5%
61-75
6
30%
4
18%
76-90

Пропущено

13
11
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
23%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
31%
3
27%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
3
27%
76-90

Забито

34
37
10 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 14
7 Не забивали 4
2
6%
6
16%
1-15
5
15%
6
16%
16-30
3
9%
5
14%
31-45
2
6%
8
22%
46-60
12
35%
5
14%
61-75
10
29%
29%
7
19%
76-90

Пропущено

20
21
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
3
15%
3
14%
1-15
2
10%
4
19%
16-30
4
20%
4
19%
31-45
2
10%
5
24%
46-60
5
25%
1
5%
61-75
4
20%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Раннерс - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Силькеборг 1:4 Силькеборг - Вайле 3:0
Силькеборг - Фремад Амагер 3:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Раннерс 0:2 Силькеборг - Оденсе 2:0 Силькеборг - Мидделфарт 3:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Оденсе 1:1 Виборг - Силькеборг 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Вайле - Силькеборг 2:4 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Орхус 0:2
Митьюлланд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Митьюлланд - Копенгаген 0:1 Митьюлланд - Виборг 3:1 Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1
Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Лудогорец - Митьюлланд 0:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Вайле - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Орхус - Митьюлланд 3:0 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Митьюлланд 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 0:0 22 13 7 2 42 - 13 46
2. Брондбю 0:0 22 11 8 3 30 - 21 41
3. Митьюлланд 0:0 22 12 4 6 36 - 22 40
4. Ольборг 0:0 22 10 6 6 33 - 26 36
5. Раннерс 0:0 22 9 6 7 25 - 24 33
6. Силькеборг 0:0 22 7 11 4 34 - 20 32
7. Виборг 0:0 22 6 9 7 30 - 32 27
8. Орхус 0:0 22 6 8 8 23 - 28 26
9. Нордшелланн 0:0 22 5 7 10 24 - 36 22
10. Оденсе 0:1 22 4 9 9 31 - 34 21
11. Вайле 1:0 22 4 4 14 20 - 48 16
12. Сённерйюск 0:0 22 2 7 13 16 - 40 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 0:0 11 7 3 1 16 - 9 24
2. Митьюлланд 0:0 11 7 0 4 22 - 11 21
3. Копенгаген 0:0 11 5 5 1 18 - 7 20
4. Раннерс 0:0 11 5 3 3 15 - 13 18
5. Силькеборг 0:0 11 4 5 2 14 - 7 17
6. Орхус 0:0 11 4 4 3 14 - 12 16
7. Ольборг 0:0 11 4 3 4 15 - 15 15
8. Вайле 1:0 11 4 3 4 15 - 18 15
9. Оденсе 0:1 11 3 4 4 20 - 16 13
10. Нордшелланн 0:0 11 2 5 4 12 - 17 11
11. Виборг 0:0 11 2 4 5 12 - 15 10
12. Сённерйюск 0:0 11 2 4 5 10 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 0:0 11 8 2 1 24 - 6 26
2. Ольборг 0:0 11 6 3 2 18 - 11 21
3. Митьюлланд 0:0 11 5 4 2 14 - 11 19
4. Брондбю 0:0 11 4 5 2 14 - 12 17
5. Виборг 0:0 11 4 5 2 18 - 17 17
6. Раннерс 0:0 11 4 3 4 10 - 11 15
7. Силькеборг 0:0 11 3 6 2 20 - 13 15
8. Нордшелланн 0:0 11 3 2 6 12 - 19 11
9. Орхус 0:0 11 2 4 5 9 - 16 10
10. Оденсе 0:1 11 1 5 5 11 - 18 8
11. Сённерйюск 0:0 11 0 3 8 6 - 19 3
12. Вайле 1:0 11 0 1 10 5 - 30 1
  • Первый тайм
  • 7'
    Удар от ворот произведет Митьюлланд
  • 7'
    Отличные скиллы показывает Себастьян Йоргенсен, обводя своих соперников
  • 7'
    Андерс Клинге из команды Силькеборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 7'
    Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Рафаэль Онедика выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    6'
    Себастьян Йоргенсен из команды Силькеборг подал угловой справа.
  • 6'
    Матч возобновлен
  • 5'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 5'
    Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 4'
    Лукас Энгель из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 4'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья свистит. Маррони атаковал сзади соперника. Это Тордарсон Стефан-Тейтюр заработал своей команде штрафной
  • 3'
    Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Матч возобновлен
  • 3'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 2'
    Митьюлланд контролирует мяч.
  • 1'
    Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    1'
    Далсгор Хенрик из команды Митьюлланд в офсайде
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Митьюлланд начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
Митьюлланд
2.78
3.60
2.49
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Силькеборг 0:0 Митьюлланд онлайн

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