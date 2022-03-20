Расмус Карстенсен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Силькеборг

45' Феррейра Эвандер нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

45' Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

42' Удар от ворот произведет Силькеборг

42' Брумадо Жуниор из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

42' Андерс Клинге предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

40' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Удар от ворот произведет Митьюлланд

36' Отличные скиллы показывает Исаксен Густав , обводя своих соперников

36' Тордарсон Стефан-Тейтюр из команды Силькеборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

34' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

33' Хелениус Никлас бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

33' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

33' Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Судья свистит. Расмус Карстенсен атаковал сзади соперника. Это Маррони заработал своей команде штрафной

28' Удар от ворот произведет Митьюлланд

28' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает неудачный навес.

27' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Силькеборг

26' Брумадо Жуниор не смог попасть в створ ударом издали

26' Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

25' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Удар от ворот произведет Митьюлланд

23' Хелениус Никлас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

19' Отличные скиллы показывает Брумадо Жуниор , обводя своих соперников

18' Удар от ворот произведет Силькеборг

18' Хорошую попытку сделал Брумадо Жуниор . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Удар от ворот произведет Митьюлланд

16' Хорошую попытку сделал Исаксен Густав . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

14' Отличные скиллы показывает Маррони , обводя своих соперников

13' Расмус Карстенсен наказан за толчок Дюр Николас

12' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Силькеборг

8' Отличный пас сделал Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

7' Удар от ворот произведет Митьюлланд

7' Отличные скиллы показывает Себастьян Йоргенсен , обводя своих соперников

7' Андерс Клинге из команды Силькеборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

7' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Рафаэль Онедика выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Матч возобновлен

5' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

5' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

4' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Митьюлланд начинает с центра поля