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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Силькеборг
0:1
Конец матча

Стадион:
Митьюлланд
0'
58' Желтая карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр
74' Желтая карточка
Карстенсен Расмус
0:1
90' Гол
Далсгор Хенрик
90' Желтая карточка
Валлис Николай
90'+7

Ход матча

39'
Oliver Sonne
Lukas Engel
 
46'
 
Систо Пионе
Исаксен Густав
46'
 
Чилуфя Эдвард
Маррони
58'
Тордарсон Стефан-Тейтюр
 
63'
Валлис Николай
Тордарсон Стефан-Тейтюр
 
72'
 
Вагнер Лав
Брумадо Жуниор
74'
Карстенсен Расмус
 
75'
 
Паулиньо VI
Дюр Николас
80'
Маттссон Пелле
Бринк Марк
 
85'
 
Оустед Давид
Олафссон Элиас-Рафн
90'
0:1
Далсгор Хенрик
90'
Валлис Николай
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 9
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

1
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
20
Tobias
Sahlquist
28
Чалышир
Андре
29
Lukas
Engel
21
Anders
Klynge
14
Бринк
Марк
22
Гояни
Роберт
27
Sebastian
Joergensen
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
11
Хелениус
Никлас
16
Олафссон
Элиас-Рафн
14
Далсгор
Хенрик
5
Хег
Даниэль
17
Тюкосен
Мадс
6
Андерссон
Йоэль
37
Рафаэль
Онедика
10
Феррейра
Эвандер
44
Дюр
Николас
45
Исаксен
Густав
74
Брумадо
Жуниор
38
Маррони
Силькеборг
4-3-2-1
Митьюлланд
3-4-3

История личных встреч

Силькеборг
Митьюлланд

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
44.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 9 побед

26 матчей

30.8%
11.5%
57.7%
8 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

15.4%
34.6%
50%
4 победы 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

СД
3:0
ТМК
2:0
ТМК
3:2
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:2
СД
2:0
ТМК
1:2
СД
2:1
СД
3:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
2:1
ТМС
1:2
СД
1:1
СД
1:3
СД
1:1
СЛ
2:2
СЛ
4:1
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хелениус Никлас 10 (2) 0.45
Sebastian Joergensen 9 0.41
Валлис Николай 8 0.36
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0.09
Карстенсен Расмус 1 0.05
Alexander Lind 1 0.05
Бринк Марк 1 0.05
Рёйкьер Никлас 1 0.05
Фредерик Карстенсен 1 0.05
Гояни Роберт 0 0
Anders Klynge 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брумадо Жуниор 8 (1) 0.36
Феррейра Эвандер 7 (2) 0.32
Святченко Эрик 4 0.18
Дрейер Андерс 3 0.14
Линн Виктор 3 0.14
Систо Пионе 2 0.09
Исаксен Густав 2 0.09
Рафаэль Онедика 2 0.09
Мабиль Авер 1 0.05
Дюр Николас 1 0.05
Паулиньо VI 1 0.05
Вагнер Лав 1 0.05
Хансен Мадс 1 0.05
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Олафссон Элиас-Рафн 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 6 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 3 0
Гояни Роберт 1 1
Tobias Sahlquist 2 0
Gustav Klitgaard Dahl 2 0
Mads Kaalund III 2 0
Валлис Николай 2 0
Хелениус Никлас 1 0
Ларсен Николай 1 0
Феликс Йоэль 1 0
Lukas Engel 1 0
Sebastian Joergensen 1 0
Карстенсен Расмус 1 0
Oliver Sonne 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брумадо Жуниор 4 1
Паулиньо VI 4 0
Феррейра Эвандер 2 1
Святченко Эрик 3 0
Систо Пионе 3 0
Шарлес 3 0
Рафаэль Онедика 3 0
Далсгор Хенрик 2 0
Бо Энриксен 2 0
Хег Даниэль 1 0
Мабиль Авер 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Николаесен Расмус 1 0
Jose Ferreira 1 0
Маррони 1 0
Дюр Николас 1 0
Фрауло Оскар 1 0
Линн Виктор 1 0
Олафссон Элиас-Рафн 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
15
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
2
14%
2
13%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
4
29%
4
27%
61-75
4
29%
3
20%
76-90

Пропущено

7
10
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
3
43%
1
10%
76-90

Забито

20
22
5 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
0
0%
4
18%
1-15
4
20%
5
23%
16-30
1
5%
4
18%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
8
40%
1
5%
61-75
6
30%
4
18%
76-90

Пропущено

13
11
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
23%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
31%
3
27%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
3
27%
76-90

Забито

34
37
10 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 14
7 Не забивали 4
2
6%
6
16%
1-15
5
15%
6
16%
16-30
3
9%
5
14%
31-45
2
6%
8
22%
46-60
12
35%
5
14%
61-75
10
29%
29%
7
19%
76-90

Пропущено

20
21
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
3
15%
3
14%
1-15
2
10%
4
19%
16-30
4
20%
4
19%
31-45
2
10%
5
24%
46-60
5
25%
1
5%
61-75
4
20%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Раннерс - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Силькеборг 1:4 Силькеборг - Вайле 3:0
Силькеборг - Фремад Амагер 3:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Раннерс 0:2 Силькеборг - Оденсе 2:0 Силькеборг - Мидделфарт 3:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Оденсе 1:1 Виборг - Силькеборг 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Вайле - Силькеборг 2:4 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Орхус 0:2
Митьюлланд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Митьюлланд - Копенгаген 0:1 Митьюлланд - Виборг 3:1 Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1
Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Лудогорец - Митьюлланд 0:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Вайле - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Орхус - Митьюлланд 3:0 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Митьюлланд 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 22 14 6 2 43 - 13 48
2. Митьюлланд 22 13 3 6 37 - 22 42
3. Брондбю 22 11 7 4 30 - 24 40
4. Ольборг 22 11 5 6 36 - 26 38
5. Раннерс 22 9 6 7 26 - 25 33
6. Силькеборг 22 7 10 5 34 - 21 31
7. Виборг 1:1 22 6 9 7 31 - 33 27
8. Орхус 1:1 22 6 8 8 24 - 29 26
9. Оденсе 22 4 9 9 31 - 35 21
10. Нордшелланн 22 5 6 11 24 - 37 21
11. Вайле 22 4 4 14 21 - 48 16
12. Сённерйюск 22 2 7 13 17 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 11 7 3 1 16 - 9 24
2. Копенгаген 11 6 4 1 19 - 7 22
3. Митьюлланд 11 7 0 4 22 - 11 21
4. Раннерс 11 5 3 3 15 - 13 18
5. Ольборг 11 5 2 4 18 - 15 17
6. Орхус 1:1 11 4 4 3 15 - 13 16
7. Силькеборг 11 4 4 3 14 - 8 16
8. Вайле 11 4 3 4 16 - 18 15
9. Оденсе 11 3 4 4 20 - 16 13
10. Нордшелланн 11 2 5 4 12 - 17 11
11. Виборг 1:1 11 2 4 5 12 - 15 10
12. Сённерйюск 11 2 4 5 11 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 11 8 2 1 24 - 6 26
2. Ольборг 11 6 3 2 18 - 11 21
3. Митьюлланд 11 6 3 2 15 - 11 21
4. Виборг 1:1 11 4 5 2 19 - 18 17
5. Брондбю 11 4 4 3 14 - 15 16
6. Раннерс 11 4 3 4 11 - 12 15
7. Силькеборг 11 3 6 2 20 - 13 15
8. Нордшелланн 11 3 1 7 12 - 20 10
9. Орхус 1:1 11 2 4 5 9 - 16 10
10. Оденсе 11 1 5 5 11 - 19 8
11. Сённерйюск 11 0 3 8 6 - 19 3
12. Вайле 11 0 1 10 5 - 30 1
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