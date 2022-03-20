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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Копенгаген
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Нордшелланн
0' 6'

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Нордшелланн
1.52
5.00
6.85
Все Коэффициенты
1
Грабара
Камил
38
Elias
Jelert
Kristensen
3
Вавро
Денис
20
Бойлесен
Николай
2
Дикс
Кевин
33
Фальк
Расмус
6
Стаге
Йенс
23
Амоо
Акинкунми
16
Биэл
Пеп
17
Мукайру
Пол
11
Бабакар
Хоума
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
39
Adamo
Nagalo
15
Марксен
Эрик
27
Свенссон
Даниэль
8
Андерсен
Магнус
II
18
Бидструп
Мадс
48
Хансен
Мадс
10
Диоманде
Мохаммед
22
Антман
Оливер
9
Беньямин
Нюгрен
Копенгаген
4-2-3-1
Нордшелланн
4-2-3-1

История личных встреч

Копенгаген
Нордшелланн

33 матча

87.9%
12.1%
29 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.6%
33.3%
9.1%
19 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.7%
27.3%
3%
23 победы 9 ничьих 0 побед

18 матчей

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед

51 матч

56.9%
25.5%
17.6%
29 побед 13 ничьих 9 побед

Первый тайм

37.3%
41.2%
21.5%
19 побед 21 ничья 11 побед

Второй тайм

45.1%
33.3%
21.6%
23 победы 17 ничьих 11 побед

История матчей

СД
1:5
СДЧГ
2:2
СДЧГ
2:2
СД
0:1
СД
3:2
СДЧГ
2:1
СД
1:1
СД
0:1
К
4:1
СД
3:1
СДЧГ
1:3
СДЧГ
0:3
СД
2:2
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:3
СД
3:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
2:0
СД
2:0
СД
1:1
СД
2:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:0
К
1:1
К
1:0
СД
4:0
СД
2:2
СД
2:3
СД
4:1
СД
2:1
СД
1:0
К
2:0
СЛ
1:3
СЛ
2:0
СЛ
1:3
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
3:1
СЛ
0:3
СЛ
2:1
СЛ
1:2
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 8 0.38
Винд Жонас 6 (1) 0.29
Стаге Йенс 5 0.24
Лерагер Лукас 4 0.19
Дикс Кевин 2 0.1
Бовинг Виллиам 2 0.1
Дарами Мохаммед 2 0.1
Бабакар Хоума 2 0.1
Roony Bardghji 2 0.1
Анкерсен Петер 1 0.05
Зека Карлос 1 0.05
Вавро Денис 1 0.05
Хочолава Давид 1 0.05
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.05
Вильчек Камиль 1 0.05
Йоргенсен Николай 1 0.05
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.05
Кристансен Виктор 0 0
Фальк Расмус 0 0
Карамоко Мамуду 0 0
Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Адингра 6 0.29
Вилладсен Оливер 5 0.24
Антман Оливер 3 (1) 0.14
Andreas Schjelderup 3 (2) 0.14
Фресе Мартин 1 0.05
Хансен Киан 1 0.05
Хансен Мадс 1 0.05
Тюкосен Мадс 1 0.05
Диоманде Мохаммед 1 0.05
Adamo Nagalo 1 0.05
Lasso Coulibaly 0 0
Воледзи Максвелл 0 0
Leo Walta 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хочолава Давид 8 0
Лерагер Лукас 7 0
Бойлесен Николай 4 1
Зека Карлос 4 0
Стаге Йенс 3 0
Биэл Пеп 3 0
Винд Жонас 3 0
Анкерсен Петер 2 0
Дикс Кевин 2 0
Грабара Камил 2 0
Кристансен Виктор 2 0
Бабакар Хоума 1 0
Фальк Расмус 1 0
Вавро Денис 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Мукайру Пол 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Джесс Торуп 1 0
Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 6 0
Саймон Адингра 5 0
Фрэнсис Абу 2 1
Тюкосен Мадс 3 0
Adamo Nagalo 3 0
Lasso Coulibaly 3 0
Андерсен Магнус II 2 0
Фресе Мартин 2 0
Воледзи Максвелл 2 0
Ннамани Эмека 2 0
Andreas Schjelderup 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Садик Ибраим 1 0
Кристенсен Якоб 1 0
Вилладсен Оливер 1 0
Бредаль Андреас 1 0
Бидструп Мадс 1 0
Emmanuel Ogura 1 0
Yannick Agnero 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
12
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
5%
2
17%
1-15
3
16%
4
33%
16-30
4
21%
2
17%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
5
26%
1
8%
61-75
4
21%
2
17%
76-90

Пропущено

6
19
2 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
5
26%
1-15
1
17%
3
16%
16-30
1
17%
3
16%
31-45
2
33%
3
16%
46-60
1
17%
1
5%
61-75
1
17%
4
21%
76-90

Забито

23
13
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
3
13%
4
31%
1-15
5
22%
2
15%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
5
22%
3
23%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
4
17%
2
15%
76-90

Пропущено

7
16
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
2
29%
1
6%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
4
57%
6
38%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Забито

42
25
19 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 10
15 Забивали первыми 9
3 Не забивали 6
4
10%
6
24%
1-15
8
19%
6
24%
16-30
7
17%
3
12%
31-45
7
17%
4
16%
46-60
8
19%
2
8%
61-75
8
19%
4
16%
76-90

Пропущено

13
35
5 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 17
0
0%
6
17%
1-15
3
23%
4
11%
16-30
2
15%
5
14%
31-45
6
46%
9
26%
46-60
1
8%
6
17%
61-75
1
8%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Копенгаген - ПСВ 0:4 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 Копенгаген - Раннерс 3:0
Виборг - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Линкольн - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Вайле 3:0 Брондбю - Копенгаген 2:1
Нордшелланн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2
Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Вайле - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 ВСК Орхус - Нордшелланн 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 0:0 22 13 7 2 42 - 13 46
2. Брондбю 0:0 22 11 8 3 30 - 21 41
3. Митьюлланд 0:0 22 12 4 6 36 - 22 40
4. Ольборг 0:0 22 10 6 6 33 - 26 36
5. Раннерс 0:0 22 9 6 7 25 - 24 33
6. Силькеборг 0:0 22 7 11 4 34 - 20 32
7. Виборг 0:0 22 6 9 7 30 - 32 27
8. Орхус 0:0 22 6 8 8 23 - 28 26
9. Нордшелланн 0:0 22 5 7 10 24 - 36 22
10. Оденсе 0:1 22 4 9 9 31 - 34 21
11. Вайле 1:0 22 4 4 14 20 - 48 16
12. Сённерйюск 0:0 22 2 7 13 16 - 40 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 0:0 11 7 3 1 16 - 9 24
2. Митьюлланд 0:0 11 7 0 4 22 - 11 21
3. Копенгаген 0:0 11 5 5 1 18 - 7 20
4. Раннерс 0:0 11 5 3 3 15 - 13 18
5. Силькеборг 0:0 11 4 5 2 14 - 7 17
6. Орхус 0:0 11 4 4 3 14 - 12 16
7. Ольборг 0:0 11 4 3 4 15 - 15 15
8. Вайле 1:0 11 4 3 4 15 - 18 15
9. Оденсе 0:1 11 3 4 4 20 - 16 13
10. Нордшелланн 0:0 11 2 5 4 12 - 17 11
11. Виборг 0:0 11 2 4 5 12 - 15 10
12. Сённерйюск 0:0 11 2 4 5 10 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 0:0 11 8 2 1 24 - 6 26
2. Ольборг 0:0 11 6 3 2 18 - 11 21
3. Митьюлланд 0:0 11 5 4 2 14 - 11 19
4. Брондбю 0:0 11 4 5 2 14 - 12 17
5. Виборг 0:0 11 4 5 2 18 - 17 17
6. Раннерс 0:0 11 4 3 4 10 - 11 15
7. Силькеборг 0:0 11 3 6 2 20 - 13 15
8. Нордшелланн 0:0 11 3 2 6 12 - 19 11
9. Орхус 0:0 11 2 4 5 9 - 16 10
10. Оденсе 0:1 11 1 5 5 11 - 18 8
11. Сённерйюск 0:0 11 0 3 8 6 - 19 3
12. Вайле 1:0 11 0 1 10 5 - 30 1
  • Первый тайм
  • 7'
    Бабакар Хоума сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Амоо Акинкунми изменил счет на табло!
  • 7'
    Опасность! Стаге Йенс из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 6'
    Вилладсен Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Отличные скиллы показывает Мукайру Пол, обводя своих соперников
  • Фол, нарушение
    6'
    Марксен Эрик задерживает мяч рукой
  • 5'
    Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 5'
    Дикс Кевин из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Стаге Йенс из команды Копенгаген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 4'
    Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Хорошую попытку сделал Биэл Пеп. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 1'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Норшеланн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Нордшелланн
1.52
5.00
6.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Копенгаген 0:0 Нордшелланн онлайн

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