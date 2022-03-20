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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Копенгаген
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 27692
Нордшелланн
0'
1:0
7' Гол
Амоо Акинкунми
31' Желтая карточка
Стаге Йенс
81' Желтая карточка
Дикс Кевин
90'+4

Ход матча

7'
Амоо Акинкунми
(Бабакар Хоума)
1:0
31'
Стаге Йенс
 
46'
Бовинг Виллиам
Мукайру Пол
 
60'
Йоргенсен Николай
Бабакар Хоума
 
60'
Roony Bardghji
Амоо Акинкунми
 
67'
 
Саймон Адингра
Беньямин Нюгрен
72'
 
Кристенсен Якоб
Диоманде Мохаммед
72'
 
Фресе Мартин
Свенссон Даниэль
78'
 
Воледзи Максвелл
Adamo Nagalo
78'
 
Lasso Coulibaly
Бидструп Мадс
81'
Дикс Кевин
 
85'
Йоханнессон Исак-Бергманн
Биэл Пеп
 
86'
Анкерсен Петер
Elias Jelert Kristensen
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

1
Грабара
Камил
38
Elias
Jelert
Kristensen
3
Вавро
Денис
20
Бойлесен
Николай
2
Дикс
Кевин
33
Фальк
Расмус
6
Стаге
Йенс
23
Амоо
Акинкунми
16
Биэл
Пеп
17
Мукайру
Пол
11
Бабакар
Хоума
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
39
Adamo
Nagalo
15
Марксен
Эрик
27
Свенссон
Даниэль
8
Андерсен
Магнус
II
18
Бидструп
Мадс
48
Хансен
Мадс
10
Диоманде
Мохаммед
22
Антман
Оливер
9
Беньямин
Нюгрен
Копенгаген
4-2-3-1
Нордшелланн
4-2-3-1

История личных встреч

Копенгаген
Нордшелланн

33 матча

87.9%
12.1%
29 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.6%
33.3%
9.1%
19 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.7%
27.3%
3%
23 победы 9 ничьих 0 побед

18 матчей

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед

51 матч

56.9%
25.5%
17.6%
29 побед 13 ничьих 9 побед

Первый тайм

37.3%
41.2%
21.5%
19 побед 21 ничья 11 побед

Второй тайм

45.1%
33.3%
21.6%
23 победы 17 ничьих 11 побед

История матчей

СД
1:5
СДЧГ
2:2
СДЧГ
2:2
СД
0:1
СД
3:2
СДЧГ
2:1
СД
1:1
СД
0:1
К
4:1
СД
3:1
СДЧГ
1:3
СДЧГ
0:3
СД
2:2
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:3
СД
3:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
2:0
СД
2:0
СД
1:1
СД
2:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:0
К
1:1
К
1:0
СД
4:0
СД
2:2
СД
2:3
СД
4:1
СД
2:1
СД
1:0
К
2:0
СЛ
1:3
СЛ
2:0
СЛ
1:3
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
3:1
СЛ
0:3
СЛ
2:1
СЛ
1:2
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 8 0.36
Винд Жонас 6 (1) 0.27
Стаге Йенс 5 0.23
Лерагер Лукас 4 0.18
Дикс Кевин 2 0.09
Бовинг Виллиам 2 0.09
Бабакар Хоума 2 0.09
Дарами Мохаммед 2 0.09
Roony Bardghji 2 0.09
Анкерсен Петер 1 0.05
Зека Карлос 1 0.05
Вавро Денис 1 0.05
Хочолава Давид 1 0.05
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.05
Вильчек Камиль 1 0.05
Йоргенсен Николай 1 0.05
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.05
Амоо Акинкунми 1 0.05
Кристансен Виктор 0 0
Фальк Расмус 0 0
Карамоко Мамуду 0 0
Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Адингра 6 0.27
Вилладсен Оливер 5 0.23
Антман Оливер 3 (1) 0.14
Andreas Schjelderup 3 (2) 0.14
Фресе Мартин 1 0.05
Хансен Киан 1 0.05
Хансен Мадс 1 0.05
Тюкосен Мадс 1 0.05
Диоманде Мохаммед 1 0.05
Adamo Nagalo 1 0.05
Lasso Coulibaly 0 0
Воледзи Максвелл 0 0
Leo Walta 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хочолава Давид 8 0
Лерагер Лукас 7 0
Бойлесен Николай 4 1
Зека Карлос 4 0
Стаге Йенс 4 0
Дикс Кевин 3 0
Биэл Пеп 3 0
Винд Жонас 3 0
Анкерсен Петер 2 0
Грабара Камил 2 0
Кристансен Виктор 2 0
Бабакар Хоума 1 0
Фальк Расмус 1 0
Вавро Денис 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Мукайру Пол 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Джесс Торуп 1 0
Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 6 0
Саймон Адингра 5 0
Фрэнсис Абу 2 1
Тюкосен Мадс 3 0
Adamo Nagalo 3 0
Lasso Coulibaly 3 0
Андерсен Магнус II 2 0
Фресе Мартин 2 0
Воледзи Максвелл 2 0
Ннамани Эмека 2 0
Andreas Schjelderup 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Садик Ибраим 1 0
Кристенсен Якоб 1 0
Вилладсен Оливер 1 0
Бредаль Андреас 1 0
Бидструп Мадс 1 0
Emmanuel Ogura 1 0
Yannick Agnero 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
12
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
5%
2
17%
1-15
3
16%
4
33%
16-30
4
21%
2
17%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
5
26%
1
8%
61-75
4
21%
2
17%
76-90

Пропущено

6
19
2 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
5
26%
1-15
1
17%
3
16%
16-30
1
17%
3
16%
31-45
2
33%
3
16%
46-60
1
17%
1
5%
61-75
1
17%
4
21%
76-90

Забито

23
13
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
3
13%
4
31%
1-15
5
22%
2
15%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
5
22%
3
23%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
4
17%
2
15%
76-90

Пропущено

7
16
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
2
29%
1
6%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
4
57%
6
38%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Забито

42
25
19 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 10
15 Забивали первыми 9
3 Не забивали 6
4
10%
6
24%
1-15
8
19%
6
24%
16-30
7
17%
3
12%
31-45
7
17%
4
16%
46-60
8
19%
2
8%
61-75
8
19%
4
16%
76-90

Пропущено

13
35
5 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 17
0
0%
6
17%
1-15
3
23%
4
11%
16-30
2
15%
5
14%
31-45
6
46%
9
26%
46-60
1
8%
6
17%
61-75
1
8%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Копенгаген - ПСВ 0:4 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 Копенгаген - Раннерс 3:0
Виборг - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Линкольн - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Вайле 3:0 Брондбю - Копенгаген 2:1
Нордшелланн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2
Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Вайле - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 ВСК Орхус - Нордшелланн 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 22 14 6 2 43 - 13 48
2. Митьюлланд 22 13 3 6 37 - 22 42
3. Брондбю 22 11 7 4 30 - 24 40
4. Ольборг 22 11 5 6 36 - 26 38
5. Раннерс 22 9 6 7 26 - 25 33
6. Силькеборг 22 7 10 5 34 - 21 31
7. Виборг 1:1 22 6 9 7 31 - 33 27
8. Орхус 1:1 22 6 8 8 24 - 29 26
9. Оденсе 22 4 9 9 31 - 35 21
10. Нордшелланн 22 5 6 11 24 - 37 21
11. Вайле 22 4 4 14 21 - 48 16
12. Сённерйюск 22 2 7 13 17 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 11 7 3 1 16 - 9 24
2. Копенгаген 11 6 4 1 19 - 7 22
3. Митьюлланд 11 7 0 4 22 - 11 21
4. Раннерс 11 5 3 3 15 - 13 18
5. Ольборг 11 5 2 4 18 - 15 17
6. Орхус 1:1 11 4 4 3 15 - 13 16
7. Силькеборг 11 4 4 3 14 - 8 16
8. Вайле 11 4 3 4 16 - 18 15
9. Оденсе 11 3 4 4 20 - 16 13
10. Нордшелланн 11 2 5 4 12 - 17 11
11. Виборг 1:1 11 2 4 5 12 - 15 10
12. Сённерйюск 11 2 4 5 11 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 11 8 2 1 24 - 6 26
2. Ольборг 11 6 3 2 18 - 11 21
3. Митьюлланд 11 6 3 2 15 - 11 21
4. Виборг 1:1 11 4 5 2 19 - 18 17
5. Брондбю 11 4 4 3 14 - 15 16
6. Раннерс 11 4 3 4 11 - 12 15
7. Силькеборг 11 3 6 2 20 - 13 15
8. Нордшелланн 11 3 1 7 12 - 20 10
9. Орхус 1:1 11 2 4 5 9 - 16 10
10. Оденсе 11 1 5 5 11 - 19 8
11. Сённерйюск 11 0 3 8 6 - 19 3
12. Вайле 11 0 1 10 5 - 30 1
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Анкерсен Петер не смог попасть в створ ударом издали
  • 93'
    Удар от ворот произведет Копенгаген
  • 93'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Контроль мяча: Копенгаген: 46%, Норшеланн: 54%.
  • 92'
    Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 92'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    91'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 89'
    Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 89'
    Вратарь парирует удар, который нанес Йоргенсен Николай, и мяч снова в игре
  • 89'
    Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 89'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 88'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 88'
    Вилладсен Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    87'
    Стаге Йенс из команды Копенгаген подал угловой справа.
  • 87'
    Сегодняшная посещаемость составляет 27692 болельщиков
  • 86'
    Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 86'
    Контроль мяча: Копенгаген: 47%, Норшеланн: 53%.
  • 86'
    Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 86'
    Тактическая замена. Elias Jelert Kristensen уходит с поля и его заменяет Анкерсен Петер
  • 85'
    Тактическая замена. Биэл Пеп уходит с поля и его заменяет Йоханнессон Исак-Бергманн
  • 85'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 84'
    Вратарь парирует удар, который нанес Roony Bardghji, и мяч снова в игре
  • 84'
    Йоргенсен Николай из команды Копенгаген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 82'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    82'
    Биэл Пеп возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    82'
    Ох, нехорошо это выглядит. Биэл Пеп получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    82'
    Биэл Пеп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Желтая карточка
    81'
    Дикс Кевин грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 81'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 80'
    Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
  • 80'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 80'
    Elias Jelert Kristensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 80'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 79'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 79'
    Контроль мяча: Копенгаген: 47%, Норшеланн: 53%.
  • 79'
    Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 78'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 78'
    Тактическая замена. Бидструп Мадс уходит с поля и его заменяет Лассо Кулибали
  • 78'
    Тактическая замена. Адамо Нагало уходит с поля и его заменяет Воледзи Максвелл
  • 77'
    Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 76'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    76'
    Судья сигнализирует, что Стаге Йенс из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Бидструп Мадс
  • Фол, нарушение
    75'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Йоргенсен Николай.
  • 75'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 75'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 74'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 74'
    Elias Jelert Kristensen оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 72'
    Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 72'
    Тактическая замена. Даниэль Свенссон уходит с поля и его заменяет Фресе Мартин
  • 72'
    Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Кристенсен Якоб
  • 72'
    Контроль мяча: Копенгаген: 46%, Норшеланн: 54%.
  • 72'
    Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
  • 71'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 71'
    Вавро Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 71'
    Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 70'
    Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 70'
    Дикс Кевин из команды Копенгаген делает неудачный навес.
  • 69'
    Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 68'
    Roony Bardghji из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 67'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 67'
    Тактическая замена. Беньямин Нюгрен уходит с поля и его заменяет Саймон Адингра
  • 67'
    Roony Bardghji оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 65'
    Фальк Расмус из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 65'
    Дикс Кевин из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 65'
    Контроль мяча: Копенгаген: 44%, Норшеланн: 56%.
  • Фол, нарушение
    64'
    Судья сигнализирует, что Хансен Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Уильям Бовинг
  • 64'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 64'
    Даниэль Свенссон из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Roony Bardghji из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Офсайд
    62'
    Йоргенсен Николай из команды Копенгаген в офсайде
  • 62'
    Контроль мяча: Копенгаген: 43%, Норшеланн: 57%.
  • 61'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 61'
    Roony Bardghji из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
  • 61'
    Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 61'
    Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 60'
    Тактическая замена. Амоо Акинкунми уходит с поля и его заменяет Roony Bardghji
  • 60'
    Тактическая замена. Бабакар Хоума уходит с поля и его заменяет Йоргенсен Николай
  • Фол, нарушение
    59'
    Бабакар Хоума из команды Копенгаген заходит слишком далеко, он валит Вилладсен Оливер.
  • 59'
    Удар от ворот произведет Копенгаген
  • 58'
    Андерсен Магнус II решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    57'
    Судья сигнализирует, что Вавро Денис из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Антман Оливер
  • 56'
    Дикс Кевин из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 55'
    Контроль мяча: Копенгаген: 43%, Норшеланн: 57%.
  • 54'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Бабакар Хоума из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
  • 54'
    Биэл Пеп из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
  • 53'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 53'
    Бидструп Мадс из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 52'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 52'
    Биэл Пеп из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
  • 52'
    Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    52'
    Биэл Пеп из команды Копенгаген подал угловой слева.
  • 52'
    Бабакар Хоума оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 51'
    Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья сигнализирует, что Адамо Нагало из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Бабакар Хоума
  • Фол, нарушение
    51'
    Вилладсен Оливер задерживает мяч рукой
  • 51'
    Даниэль Свенссон из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 49'
    Амоо Акинкунми оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 49'
    Контроль мяча: Копенгаген: 44%, Норшеланн: 56%.
  • Фол, нарушение
    49'
    Судья сигнализирует, что Бойлесен Николай из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Беньямин Нюгрен
  • Офсайд
    48'
    Антман Оливер из команды Норшеланн в офсайде
  • 48'
    Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 46'
    Дикс Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 46'
    Тактическая замена. Мукайру Пол уходит с поля и его заменяет Уильям Бовинг
  • 46'
    Опасность! Бабакар Хоума из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Хорошую попытку сделал Мукайру Пол. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 46'
    Опасность! Стаге Йенс из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 45'
    Контроль мяча: Копенгаген: 43%, Норшеланн: 57%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Копенгаген
  • 45'
    Отличный пас сделал Антман Оливер из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 43'
    Контроль мяча: Копенгаген: 44%, Норшеланн: 56%.
  • 42'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Даниэль Свенссон из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 41'
    Хансен Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 41'
    Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Марксен Эрик из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    40'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 40'
    Дикс Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 39'
    Андерсен Магнус II делает длинную передачу вперед
  • 36'
    Контроль мяча: Копенгаген: 49%, Норшеланн: 51%.
  • 36'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    36'
    Биэл Пеп из команды Копенгаген подал угловой справа.
  • 36'
    Марксен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    35'
    Биэл Пеп из команды Копенгаген подал угловой справа.
  • 35'
    Биэл Пеп нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 35'
    Опасность! Амоо Акинкунми из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 33'
    Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Даниэль Свенссон из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Контроль мяча: Копенгаген: 50%, Норшеланн: 50%.
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Стаге Йенс из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
  • Желтая карточка
    31'
    Стаге Йенс получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Стаге Йенс из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Даниэль Свенссон
  • 30'
    Амоо Акинкунми из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    30'
    Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Фальк Расмус.
  • 29'
    Elias Jelert Kristensen из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 27'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 27'
    Бабакар Хоума оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Фол, нарушение
    27'
    Мохаммед Диоманд задерживает мяч рукой
  • 26'
    Elias Jelert Kristensen из команды Копенгаген делает неудачный навес.
  • 25'
    Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Марксен Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Мукайру Пол из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
  • 24'
    Опасность! Бойлесен Николай из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • Травма, повреждение
    22'
    Дикс Кевин возвращается на поле.
  • 22'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    22'
    Ох, нехорошо это выглядит. Дикс Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 21'
    Контроль мяча: Копенгаген: 53%, Норшеланн: 47%.
  • Травма, повреждение
    20'
    Дикс Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 20'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 20'
    Хорошую попытку сделал Биэл Пеп. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 20'
    Дикс Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 19'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 19'
    Копенгаген начинает контратаку
  • 19'
    Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Марксен Эрик делает длинную передачу вперед
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
  • 16'
    Дикс Кевин из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 15'
    Амоо Акинкунми нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 15'
    Антман Оливер из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 14'
    Хорошую попытку сделал Бабакар Хоума. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 14'
    Опасность! Амоо Акинкунми из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 13'
    Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 13'
    Опасность! Марксен Эрик из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 11'
    Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Вилладсен Оливер из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Elias Jelert Kristensen
  • 10'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 9'
    Мукайру Пол оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 7'
    Бабакар Хоума сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Амоо Акинкунми изменил счет на табло!
  • 7'
    Бабакар Хоума из команды Копенгаген находит одноклубника четким пасом пяткой.
  • 7'
    Дикс Кевин из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Биэл Пеп нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 7'
    Опасность! Стаге Йенс из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 6'
    Вилладсен Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Отличные скиллы показывает Мукайру Пол, обводя своих соперников
  • Фол, нарушение
    6'
    Марксен Эрик задерживает мяч рукой
  • 5'
    Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 5'
    Дикс Кевин из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Стаге Йенс из команды Копенгаген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 4'
    Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Хорошую попытку сделал Биэл Пеп. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 1'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Норшеланн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Копенгаген 1:0 Нордшелланн онлайн

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