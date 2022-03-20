Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Анкерсен Петер не смог попасть в створ ударом издали

93' Удар от ворот произведет Копенгаген

93' Хансен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

92' Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

91' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Вратарь парирует удар, который нанес Йоргенсен Николай , и мяч снова в игре

89' Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

88' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Вилладсен Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Сегодняшная посещаемость составляет 27692 болельщиков

86' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Андерсен Магнус II из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

84' Вратарь парирует удар, который нанес Roony Bardghji , и мяч снова в игре

82' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Биэл Пеп получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Биэл Пеп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Дикс Кевин грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

80' Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

80' Elias Jelert Kristensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

79' Норшеланн выполняет удар от ворот.

79' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Фресе Мартин из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

74' Удар от ворот произведет Норшеланн

74' Elias Jelert Kristensen оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Тактическая замена. Даниэль Свенссон уходит с поля и его заменяет Фресе Мартин

72' Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Кристенсен Якоб

72' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

71' Норшеланн начинает контратаку

71' Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Норшеланн выполняет удар от ворот.

69' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Roony Bardghji из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

67' Норшеланн выполняет удар от ворот.

67' Roony Bardghji оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Фальк Расмус из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

64' Судья сигнализирует, что Хансен Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Уильям Бовинг

64' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Даниэль Свенссон из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

63' Roony Bardghji из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

61' Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

59' Удар от ворот произведет Копенгаген

58' Андерсен Магнус II решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

56' Дикс Кевин из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

54' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Бабакар Хоума из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

53' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Бидструп Мадс из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

52' Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Бабакар Хоума оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Даниэль Свенссон из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

50' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Норшеланн выполняет удар от ворот.

49' Амоо Акинкунми оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Антман Оливер из команды Норшеланн в офсайде

48' Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.

47' Удар от ворот произведет Норшеланн

46' Дикс Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Тактическая замена. Мукайру Пол уходит с поля и его заменяет Уильям Бовинг

46' Опасность! Бабакар Хоума из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...