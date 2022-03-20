Дания: Суперлига Дании 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Паркен Зрители: 27692
1:0
7' ГолАмоо Акинкунми
31' Желтая карточкаСтаге Йенс
81' Желтая карточкаДикс Кевин
Ход матча
7'
1:0
31'
81'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 0
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
33
Фальк
Расмус
16
Биэл
Пеп
17
Мукайру
Пол
39
Adamo
Nagalo
15
Марксен
Эрик
48
Хансен
Мадс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Биэл ПепПолузащитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Фрэнсис АбуПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Копенгаген
Нордшелланн
33 матча
87.9%
12.1%
29 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.6%
33.3%
9.1%
19 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.7%
27.3%
3%
23 победы 9 ничьих 0 побед
18 матчей
50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед
51 матч
56.9%
25.5%
17.6%
29 побед 13 ничьих 9 побед
Первый тайм
37.3%
41.2%
21.5%
19 побед 21 ничья 11 побед
Второй тайм
45.1%
33.3%
21.6%
23 победы 17 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биэл Пеп
|8
|0.36
|Винд Жонас
|6 (1)
|0.27
|Стаге Йенс
|5
|0.23
|Лерагер Лукас
|4
|0.18
|Дикс Кевин
|2
|0.09
|Бовинг Виллиам
|2
|0.09
|Бабакар Хоума
|2
|0.09
|Дарами Мохаммед
|2
|0.09
|Roony Bardghji
|2
|0.09
|Анкерсен Петер
|1
|0.05
|Зека Карлос
|1
|0.05
|Вавро Денис
|1
|0.05
|Хочолава Давид
|1
|0.05
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.05
|Вильчек Камиль
|1
|0.05
|Йоргенсен Николай
|1
|0.05
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0.05
|Амоо Акинкунми
|1
|0.05
|Кристансен Виктор
|0
|0
|Фальк Расмус
|0
|0
|Карамоко Мамуду
|0
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Адингра
|6
|0.27
|Вилладсен Оливер
|5
|0.23
|Антман Оливер
|3 (1)
|0.14
|Andreas Schjelderup
|3 (2)
|0.14
|Фресе Мартин
|1
|0.05
|Хансен Киан
|1
|0.05
|Хансен Мадс
|1
|0.05
|Тюкосен Мадс
|1
|0.05
|Диоманде Мохаммед
|1
|0.05
|Adamo Nagalo
|1
|0.05
|Lasso Coulibaly
|0
|0
|Воледзи Максвелл
|0
|0
|Leo Walta
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хочолава Давид
|8
|0
|Лерагер Лукас
|7
|0
|Бойлесен Николай
|4
|1
|Зека Карлос
|4
|0
|Стаге Йенс
|4
|0
|Дикс Кевин
|3
|0
|Биэл Пеп
|3
|0
|Винд Жонас
|3
|0
|Анкерсен Петер
|2
|0
|Грабара Камил
|2
|0
|Кристансен Виктор
|2
|0
|Бабакар Хоума
|1
|0
|Фальк Расмус
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Мукайру Пол
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
|Джесс Торуп
|1
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоманде Мохаммед
|6
|0
|Саймон Адингра
|5
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|1
|Тюкосен Мадс
|3
|0
|Adamo Nagalo
|3
|0
|Lasso Coulibaly
|3
|0
|Андерсен Магнус II
|2
|0
|Фресе Мартин
|2
|0
|Воледзи Максвелл
|2
|0
|Ннамани Эмека
|2
|0
|Andreas Schjelderup
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Кристенсен Якоб
|1
|0
|Вилладсен Оливер
|1
|0
|Бредаль Андреас
|1
|0
|Бидструп Мадс
|1
|0
|Emmanuel Ogura
|1
|0
|Yannick Agnero
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
12
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
5%
2
17%
1-15
3
16%
4
33%
16-30
4
21%
2
17%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
5
26%
1
8%
61-75
4
21%
2
17%
76-90
Пропущено
6
19
2 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
5
26%
1-15
1
17%
3
16%
16-30
1
17%
3
16%
31-45
2
33%
3
16%
46-60
1
17%
1
5%
61-75
1
17%
4
21%
76-90
Забито
23
13
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
3
13%
4
31%
1-15
5
22%
2
15%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
5
22%
3
23%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
4
17%
2
15%
76-90
Пропущено
7
16
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
2
29%
1
6%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
4
57%
6
38%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Забито
42
25
19 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 10
15 Забивали первыми 9
3 Не забивали 6
4
10%
6
24%
1-15
8
19%
6
24%
16-30
7
17%
3
12%
31-45
7
17%
4
16%
46-60
8
19%
2
8%
61-75
8
19%
4
16%
76-90
Пропущено
13
35
5 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 17
0
0%
6
17%
1-15
3
23%
4
11%
16-30
2
15%
5
14%
31-45
6
46%
9
26%
46-60
1
8%
6
17%
61-75
1
8%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Копенгаген - ПСВ 0:4 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 Копенгаген - Раннерс 3:0
Виборг - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Линкольн - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Вайле 3:0 Брондбю - Копенгаген 2:1
Нордшелланн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2
Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Вайле - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 ВСК Орхус - Нордшелланн 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|22
|14
|6
|2
|43 - 13
|48
|2.
|Митьюлланд
|22
|13
|3
|6
|37 - 22
|42
|3.
|Брондбю
|22
|11
|7
|4
|30 - 24
|40
|4.
|Ольборг
|22
|11
|5
|6
|36 - 26
|38
|5.
|Раннерс
|22
|9
|6
|7
|26 - 25
|33
|6.
|Силькеборг
|22
|7
|10
|5
|34 - 21
|31
|7.
|Виборг
|1:1
|22
|6
|9
|7
|31 - 33
|27
|8.
|Орхус
|1:1
|22
|6
|8
|8
|24 - 29
|26
|9.
|Оденсе
|22
|4
|9
|9
|31 - 35
|21
|10.
|Нордшелланн
|22
|5
|6
|11
|24 - 37
|21
|11.
|Вайле
|22
|4
|4
|14
|21 - 48
|16
|12.
|Сённерйюск
|22
|2
|7
|13
|17 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|11
|7
|3
|1
|16 - 9
|24
|2.
|Копенгаген
|11
|6
|4
|1
|19 - 7
|22
|3.
|Митьюлланд
|11
|7
|0
|4
|22 - 11
|21
|4.
|Раннерс
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|5.
|Ольборг
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|6.
|Орхус
|1:1
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|7.
|Силькеборг
|11
|4
|4
|3
|14 - 8
|16
|8.
|Вайле
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|9.
|Оденсе
|11
|3
|4
|4
|20 - 16
|13
|10.
|Нордшелланн
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|11.
|Виборг
|1:1
|11
|2
|4
|5
|12 - 15
|10
|12.
|Сённерйюск
|11
|2
|4
|5
|11 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|11
|8
|2
|1
|24 - 6
|26
|2.
|Ольборг
|11
|6
|3
|2
|18 - 11
|21
|3.
|Митьюлланд
|11
|6
|3
|2
|15 - 11
|21
|4.
|Виборг
|1:1
|11
|4
|5
|2
|19 - 18
|17
|5.
|Брондбю
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|6.
|Раннерс
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|7.
|Силькеборг
|11
|3
|6
|2
|20 - 13
|15
|8.
|Нордшелланн
|11
|3
|1
|7
|12 - 20
|10
|9.
|Орхус
|1:1
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|10.
|Оденсе
|11
|1
|5
|5
|11 - 19
|8
|11.
|Сённерйюск
|11
|0
|3
|8
|6 - 19
|3
|12.
|Вайле
|11
|0
|1
|10
|5 - 30
|1