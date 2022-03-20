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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Сённерйюск
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Раннерс
0' 7'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сённерйюск
Ничья
Раннерс
3.50
3.55
2.29
Все Коэффициенты
1
Лоуренс
Томас
12
Maxime
Soulas
2
Гартенманн
Стефан
4
Тчамба
Дуплекс
3
Emil
Holm
90
Альбек
Мадс
10
Томсен
Николай
8
Корнвиг
Эмиль
5
Хенде
Марк-Даль
22
Фредериксен
Эмиль
20
Кристиансен
Петер
1
Карлгрен
Патрик
15
Копплин
Бьорн
8
Писингер
Симон
2
Гравес
Симон
19
Бундгаард
Оливер
10
Кехинде
Тосин
6
Йонсен
Лассер
Берг
14
Лауэнборг
Фредерик
9
Анкерсен
Якоб
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
90
Одей
Стивен
Сённерйюск
3-5-2
Раннерс
4-4-1-1

История личных встреч

Сённерйюск
Раннерс

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 17 побед

43 матча

30.2%
34.9%
34.9%
13 побед 15 ничьих 15 побед

Первый тайм

32.6%
37.2%
30.2%
14 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

20.9%
39.5%
39.6%
9 побед 17 ничьих 17 побед

История матчей

СД
1:0
К
4:0
СД
0:1
СД
1:2
К
1:2
СД
3:0
СД
2:1
СДЛЕ
4:3
СДЛЕ
1:1
СД
3:0
ТМК
1:1
СД
1:1
ТМК
1:0
СД
3:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
0:0
СД
1:0
К
1:0
СД
0:4
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
0:2
СД
0:2
СД
2:0
СД
6:1
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
0:1
СЛ
0:0
СЛ
1:0
СЛ
3:1
СЛ
1:4
СЛ
1:0
ТМС
1:1
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emil Holm 3 (1) 0.14
Прошшер Даниэл 2 0.1
Берггрен Эмиль 2 0.1
Симонсен Йеппе 1 0.05
Тайво Абдулрахман 1 0.05
Фредериксен Эмиль 1 0.05
Хенде Марк-Даль 1 0.05
Гартенманн Стефан 1 0.05
Экани Виктор 1 0.05
Корнвиг Эмиль 1 0.05
Тчамба Дуплекс 1 0.05
Кристиансен Петер 1 0.05
Альбек Мадс 0 0
Томсен Николай 0 0
Реесе Сёрен 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Аль-Хаджи 6 0.29
Одей Стивен 6 0.29
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 5 (1) 0.24
Кехинде Тосин 2 0.1
Каллесеэ Миккель 1 0.05
Греве Матиас 1 0.05
Анкерсен Якоб 1 0.05
Писингер Симон 1 0.05
Эгхо Марвин 1 0.05
Марксен Эрик 0 0
Тибблинг Симон 0 0
Гравес Симон 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0
Клюснер Тобиас 0 0
Бундгаард Оливер 0 0

Карточки

Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emil Holm 7 0
Альбек Мадс 5 0
Экани Виктор 4 0
Хенде Марк-Даль 3 0
Корнвиг Эмиль 3 0
Томсен Николай 1 1
Хассан Рилван 2 0
Симонсен Йеппе 2 0
Гартенманн Стефан 2 0
Тайво Абдулрахман 2 0
Мумбанья Фарис 2 0
Реесе Сёрен 1 0
Anders Jacobsen II 1 0
Кристинссон Кристофер Инги 1 0
Тчамба Дуплекс 1 0
Кристиансен Петер 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тибблинг Симон 5 0
Писингер Симон 4 0
Каллесеэ Миккель 4 0
Йонсен Лассер Берг 4 0
Кехинде Тосин 4 0
Камара Аль-Хаджи 3 0
Лауридсен Йеспер 2 0
Греве Матиас 2 0
Лауэнборг Фредерик 2 0
Одей Стивен 2 0
Марксен Эрик 1 0
Копплин Бьорн 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Эгхо Марвин 1 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0
Гравес Симон 1 0
Hugo Andersson2 1 0
Бундгаард Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
4
40%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
10%
76-90

Пропущено

21
11
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
10%
1
9%
1-15
2
10%
5
45%
16-30
4
19%
1
9%
31-45
4
19%
2
18%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
6
29%
1
9%
76-90

Забито

7
15
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
2
29%
4
27%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
29%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

18
13
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
17%
5
38%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
5
28%
3
23%
31-45
6
33%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
1
6%
1
8%
76-90

Забито

17
25
9 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
9 Не забивали 7
4
24%
4
16%
1-15
1
6%
5
20%
16-30
4
24%
6
24%
31-45
1
6%
7
28%
46-60
2
12%
2
8%
61-75
5
29%
29%
1
4%
76-90

Пропущено

39
24
18 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
5
13%
6
25%
1-15
4
10%
7
29%
29%
16-30
9
23%
4
17%
31-45
10
26%
3
13%
46-60
4
10%
2
8%
61-75
7
18%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Сённерйюск
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:3
Ольборг - Сённерйюск 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Колдинг - Сённерйюск 0:2 Видовре - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Видовре 1:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Вайле - Сённерйюск 3:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Орхус - Сённерйюск 0:2 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Б-1913 - Сённерйюск 3:4
Раннерс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Раннерс - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 3:0 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Раннерс - Лестер 1:3
Раннерс - Виборг 0:1 Лестер - Раннерс 4:1 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Силькеборг - Раннерс 0:2 Скиве - Раннерс 0:5 Хорсенс - Раннерс 2:1 Хобро - Раннерс 0:3 Оденсе - Раннерс 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 Раннерс - Оденсе 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Раннерс - Вайле 4:1 Ольборг - Раннерс 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 0:0 22 13 7 2 42 - 13 46
2. Брондбю 0:0 22 11 8 3 30 - 21 41
3. Митьюлланд 0:0 22 12 4 6 36 - 22 40
4. Ольборг 0:0 22 10 6 6 33 - 26 36
5. Раннерс 0:0 22 9 6 7 25 - 24 33
6. Силькеборг 0:0 22 7 11 4 34 - 20 32
7. Виборг 0:0 22 6 9 7 30 - 32 27
8. Орхус 0:0 22 6 8 8 23 - 28 26
9. Нордшелланн 0:0 22 5 7 10 24 - 36 22
10. Оденсе 0:1 22 4 9 9 31 - 34 21
11. Вайле 1:0 22 4 4 14 20 - 48 16
12. Сённерйюск 0:0 22 2 7 13 16 - 40 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 0:0 11 7 3 1 16 - 9 24
2. Митьюлланд 0:0 11 7 0 4 22 - 11 21
3. Копенгаген 0:0 11 5 5 1 18 - 7 20
4. Раннерс 0:0 11 5 3 3 15 - 13 18
5. Силькеборг 0:0 11 4 5 2 14 - 7 17
6. Орхус 0:0 11 4 4 3 14 - 12 16
7. Ольборг 0:0 11 4 3 4 15 - 15 15
8. Вайле 1:0 11 4 3 4 15 - 18 15
9. Оденсе 0:1 11 3 4 4 20 - 16 13
10. Нордшелланн 0:0 11 2 5 4 12 - 17 11
11. Виборг 0:0 11 2 4 5 12 - 15 10
12. Сённерйюск 0:0 11 2 4 5 10 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 0:0 11 8 2 1 24 - 6 26
2. Ольборг 0:0 11 6 3 2 18 - 11 21
3. Митьюлланд 0:0 11 5 4 2 14 - 11 19
4. Брондбю 0:0 11 4 5 2 14 - 12 17
5. Виборг 0:0 11 4 5 2 18 - 17 17
6. Раннерс 0:0 11 4 3 4 10 - 11 15
7. Силькеборг 0:0 11 3 6 2 20 - 13 15
8. Нордшелланн 0:0 11 3 2 6 12 - 19 11
9. Орхус 0:0 11 2 4 5 9 - 16 10
10. Оденсе 0:1 11 1 5 5 11 - 18 8
11. Сённерйюск 0:0 11 0 3 8 6 - 19 3
12. Вайле 1:0 11 0 1 10 5 - 30 1
  • Первый тайм
  • 9'
    Сённерйюск контролирует мяч.
  • 8'
    Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Гравес Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 8'
    Гравес Симон из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 7'
    Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 7'
    Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 7'
    Копплин Бьорн из команды Раннерс пасует в штрафную, но Лоуренс Томас выходит и ловит мяч.
  • 7'
    Раннерс пытается что-то создать.
  • 6'
    Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс в офсайде
  • 6'
    Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 6'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Сённерйюск: 68%, Раннерс: 32%.
  • 5'
    Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Сённерйюск контролирует мяч.
  • 4'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Сённерйюск контролирует мяч.
  • 3'
    Раннерс выполняет удар от ворот.
  • 3'
    Фредериксен Эмиль из команды Сённерйюск пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    2'
    Оливер Бундгар Кристенсен наказан за толчок Эмиль Хольм
  • 2'
    Сённерйюск контролирует мяч.
  • 2'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Сённерйюск начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сённерйюск
Ничья
Раннерс
3.50
3.55
2.29
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сённерйюск 0:0 Раннерс онлайн

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