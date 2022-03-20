Дания: Суперлига Дании 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 4826
20' Желтая карточкаКопплин Бьорн
35' Желтая карточкаГравес Симон
38' Желтая карточкаEmil Holm
1:0
60' ГолГартенманн Стефан
1:1
64' ПенальтиОдей Стивен
76' Желтая карточкаMaxime Soulas
80' Желтая карточкаГартенманн Стефан
Ход матча
20'
35'
38'
60'
64'
1:1
76'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
90
Альбек
Мадс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Йенсен ИсакНападающий
-
Главный тренер: Henrik Hansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
-
25 Дакир ЙонасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сённерйюск
Раннерс
20 матчей
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 17 побед
43 матча
30.2%
34.9%
34.9%
13 побед 15 ничьих 15 побед
Первый тайм
32.6%
37.2%
30.2%
14 побед 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
20.9%
39.5%
39.6%
9 побед 17 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сённерйюск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emil Holm
|3 (1)
|0.14
|Прошшер Даниэл
|2
|0.09
|Берггрен Эмиль
|2
|0.09
|Гартенманн Стефан
|2
|0.09
|Симонсен Йеппе
|1
|0.05
|Тайво Абдулрахман
|1
|0.05
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.05
|Хенде Марк-Даль
|1
|0.05
|Экани Виктор
|1
|0.05
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.05
|Тчамба Дуплекс
|1
|0.05
|Кристиансен Петер
|1
|0.05
|Альбек Мадс
|0
|0
|Томсен Николай
|0
|0
|Реесе Сёрен
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Одей Стивен
|7 (1)
|0.32
|Камара Аль-Хаджи
|6
|0.27
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|5 (1)
|0.23
|Кехинде Тосин
|2
|0.09
|Каллесеэ Миккель
|1
|0.05
|Греве Матиас
|1
|0.05
|Анкерсен Якоб
|1
|0.05
|Писингер Симон
|1
|0.05
|Эгхо Марвин
|1
|0.05
|Марксен Эрик
|0
|0
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Гравес Симон
|0
|0
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
|Клюснер Тобиас
|0
|0
|Бундгаард Оливер
|0
|0
Карточки
Сённерйюск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emil Holm
|8
|0
|Альбек Мадс
|5
|0
|Экани Виктор
|4
|0
|Хенде Марк-Даль
|3
|0
|Гартенманн Стефан
|3
|0
|Корнвиг Эмиль
|3
|0
|Томсен Николай
|1
|1
|Хассан Рилван
|2
|0
|Симонсен Йеппе
|2
|0
|Тайво Абдулрахман
|2
|0
|Мумбанья Фарис
|2
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|Кристинссон Кристофер Инги
|1
|0
|Maxime Soulas
|1
|0
|Тчамба Дуплекс
|1
|0
|Кристиансен Петер
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тибблинг Симон
|5
|0
|Писингер Симон
|4
|0
|Каллесеэ Миккель
|4
|0
|Йонсен Лассер Берг
|4
|0
|Кехинде Тосин
|4
|0
|Камара Аль-Хаджи
|3
|0
|Копплин Бьорн
|2
|0
|Лауридсен Йеспер
|2
|0
|Греве Матиас
|2
|0
|Лауэнборг Фредерик
|2
|0
|Одей Стивен
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Марксен Эрик
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Эгхо Марвин
|1
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0
|Hugo Andersson2
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
4
36%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
3
27%
1
9%
76-90
Пропущено
22
12
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
9%
1
8%
1-15
2
9%
5
42%
16-30
4
18%
1
8%
31-45
4
18%
3
25%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
6
27%
1
8%
76-90
Забито
7
15
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
2
29%
4
27%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
29%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
18
13
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
17%
5
38%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
5
28%
3
23%
31-45
6
33%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
1
6%
1
8%
76-90
Забито
18
26
9 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
9 Не забивали 7
4
22%
4
15%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
4
22%
6
23%
31-45
2
11%
7
27%
46-60
2
11%
3
12%
61-75
5
28%
1
4%
76-90
Пропущено
40
25
18 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 18
5
13%
6
24%
1-15
4
10%
7
28%
16-30
9
23%
4
16%
31-45
10
25%
4
16%
46-60
5
13%
2
8%
61-75
7
18%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Сённерйюск
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:3
Ольборг - Сённерйюск 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Колдинг - Сённерйюск 0:2 Видовре - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Видовре 1:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Вайле - Сённерйюск 3:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Орхус - Сённерйюск 0:2 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Б-1913 - Сённерйюск 3:4
Раннерс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Раннерс - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 3:0 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Раннерс - Лестер 1:3
Раннерс - Виборг 0:1 Лестер - Раннерс 4:1 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Силькеборг - Раннерс 0:2 Скиве - Раннерс 0:5 Хорсенс - Раннерс 2:1 Хобро - Раннерс 0:3 Оденсе - Раннерс 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 Раннерс - Оденсе 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Раннерс - Вайле 4:1 Ольборг - Раннерс 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|22
|14
|6
|2
|43 - 13
|48
|2.
|Митьюлланд
|22
|13
|3
|6
|37 - 22
|42
|3.
|Брондбю
|22
|11
|7
|4
|30 - 24
|40
|4.
|Ольборг
|22
|11
|5
|6
|36 - 26
|38
|5.
|Раннерс
|22
|9
|6
|7
|26 - 25
|33
|6.
|Силькеборг
|22
|7
|10
|5
|34 - 21
|31
|7.
|Виборг
|1:1
|22
|6
|9
|7
|31 - 33
|27
|8.
|Орхус
|1:1
|22
|6
|8
|8
|24 - 29
|26
|9.
|Оденсе
|22
|4
|9
|9
|31 - 35
|21
|10.
|Нордшелланн
|22
|5
|6
|11
|24 - 37
|21
|11.
|Вайле
|22
|4
|4
|14
|21 - 48
|16
|12.
|Сённерйюск
|22
|2
|7
|13
|17 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|11
|7
|3
|1
|16 - 9
|24
|2.
|Копенгаген
|11
|6
|4
|1
|19 - 7
|22
|3.
|Митьюлланд
|11
|7
|0
|4
|22 - 11
|21
|4.
|Раннерс
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|5.
|Ольборг
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|6.
|Орхус
|1:1
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|7.
|Силькеборг
|11
|4
|4
|3
|14 - 8
|16
|8.
|Вайле
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|9.
|Оденсе
|11
|3
|4
|4
|20 - 16
|13
|10.
|Нордшелланн
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|11.
|Виборг
|1:1
|11
|2
|4
|5
|12 - 15
|10
|12.
|Сённерйюск
|11
|2
|4
|5
|11 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|11
|8
|2
|1
|24 - 6
|26
|2.
|Ольборг
|11
|6
|3
|2
|18 - 11
|21
|3.
|Митьюлланд
|11
|6
|3
|2
|15 - 11
|21
|4.
|Виборг
|1:1
|11
|4
|5
|2
|19 - 18
|17
|5.
|Брондбю
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|6.
|Раннерс
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|7.
|Силькеборг
|11
|3
|6
|2
|20 - 13
|15
|8.
|Нордшелланн
|11
|3
|1
|7
|12 - 20
|10
|9.
|Орхус
|1:1
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|10.
|Оденсе
|11
|1
|5
|5
|11 - 19
|8
|11.
|Сённерйюск
|11
|0
|3
|8
|6 - 19
|3
|12.
|Вайле
|11
|0
|1
|10
|5 - 30
|1