Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Сегодняшная посещаемость составляет 4826 болельщиков

94' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Сённерйюск

90' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Хорошую попытку сделал Клюснер Тобиас . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Кехинде Тосин из команды Раннерс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

89' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

89' Хенде Марк-Даль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Тчамба Дуплекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

86' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Раннерс

85' Альбек Мадс не смог попасть в створ ударом издали

84' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

81' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Удар от ворот произведет Сённерйюск

81' Писингер Симон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

80' Гартенманн Стефан получил желтую карточку от судьи

80' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

78' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Максим Сулас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

76' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Эмиль Хольм получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Эмиль Хольм на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

70' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...

70' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Оливер Бундгар Кристенсен нанес удар, но тот был заблокирован.

69' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Хаммерсхёй-Мистрати Вито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Сённерйюск

65' Удар от ворот произведет Раннерс

64' Г О О О О О Л - Одей Стивен из команды Раннерс забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Лоуренс Томас прыгнул вправо!

64' После проверки VAR судья не изменил решения - Раннерс пробьет пенальти!

63' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

62' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Г О О О О Л - Вау! Гартенманн Стефан классно бьет ножницами и забивает гол левой ногой! Супер-гол!

60' Плохо сыграл Оливер Бундгар Кристенсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

60' Кристиансен Петер оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Патрик Карлгрен перевел мяч на угловой.

58' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Сённерйюск

55' Писингер Симон из команды Раннерс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

55' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

54' Лауэнборг Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Хороший удар издали нанес Тчамба Дуплекс , но отличный сейв сделал Патрик Карлгрен. Угловой.

53' ШАНС! [player1] вышел один на один с голкипером...

53' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Писингер Симон пробил со штрафного прямо в стенку

50' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

50' Игрок Кристиансен Петер из команды Сённерйюск неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

50' Хаммерсхёй-Мистрати Вито из команды Раннерс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

49' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Сённерйюск

47' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля