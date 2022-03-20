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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Сённерйюск
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 4826
Раннерс
0'
20' Желтая карточка
Копплин Бьорн
35' Желтая карточка
Гравес Симон
38' Желтая карточка
Emil Holm
1:0
60' Гол
Гартенманн Стефан
1:1
64' Пенальти
Одей Стивен
76' Желтая карточка
Maxime Soulas
80' Желтая карточка
Гартенманн Стефан
90'+4

Ход матча

20'
 
Копплин Бьорн
35'
 
Гравес Симон
38'
Emil Holm
 
60'
Гартенманн Стефан
1:0
64'
1:1
Одей Стивен
69'
Эскесен Юлиус
Фредериксен Эмиль
 
69'
Виндерслев Расмус
Томсен Николай
 
71'
 
Клюснер Тобиас
Анкерсен Якоб
73'
Кристинссон Кристофер Инги
Emil Holm
 
76'
Maxime Soulas
 
80'
Гартенманн Стефан
 
82'
 
Брок-Мадсен Николай
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
82'
Йенсен Исак
Кристиансен Петер
 
90'
 
Бундгаард Филип
Кехинде Тосин

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

1
Лоуренс
Томас
12
Maxime
Soulas
2
Гартенманн
Стефан
4
Тчамба
Дуплекс
3
Emil
Holm
90
Альбек
Мадс
10
Томсен
Николай
5
Хенде
Марк-Даль
22
Фредериксен
Эмиль
20
Кристиансен
Петер
8
Корнвиг
Эмиль
1
Карлгрен
Патрик
15
Копплин
Бьорн
8
Писингер
Симон
2
Гравес
Симон
19
Бундгаард
Оливер
6
Йонсен
Лассер
Берг
14
Лауэнборг
Фредерик
10
Кехинде
Тосин
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
9
Анкерсен
Якоб
90
Одей
Стивен
Сённерйюск
3-4-3
Раннерс
4-2-3-1

История личных встреч

Сённерйюск
Раннерс

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 17 побед

43 матча

30.2%
34.9%
34.9%
13 побед 15 ничьих 15 побед

Первый тайм

32.6%
37.2%
30.2%
14 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

20.9%
39.5%
39.6%
9 побед 17 ничьих 17 побед

История матчей

СД
1:0
К
4:0
СД
0:1
СД
1:2
К
1:2
СД
3:0
СД
2:1
СДЛЕ
4:3
СДЛЕ
1:1
СД
3:0
ТМК
1:1
СД
1:1
ТМК
1:0
СД
3:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
0:0
СД
1:0
К
1:0
СД
0:4
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
0:2
СД
0:2
СД
2:0
СД
6:1
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
0:1
СЛ
0:0
СЛ
1:0
СЛ
3:1
СЛ
1:4
СЛ
1:0
ТМС
1:1
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emil Holm 3 (1) 0.14
Прошшер Даниэл 2 0.09
Берггрен Эмиль 2 0.09
Гартенманн Стефан 2 0.09
Симонсен Йеппе 1 0.05
Тайво Абдулрахман 1 0.05
Фредериксен Эмиль 1 0.05
Хенде Марк-Даль 1 0.05
Экани Виктор 1 0.05
Корнвиг Эмиль 1 0.05
Тчамба Дуплекс 1 0.05
Кристиансен Петер 1 0.05
Альбек Мадс 0 0
Томсен Николай 0 0
Реесе Сёрен 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одей Стивен 7 (1) 0.32
Камара Аль-Хаджи 6 0.27
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 5 (1) 0.23
Кехинде Тосин 2 0.09
Каллесеэ Миккель 1 0.05
Греве Матиас 1 0.05
Анкерсен Якоб 1 0.05
Писингер Симон 1 0.05
Эгхо Марвин 1 0.05
Марксен Эрик 0 0
Тибблинг Симон 0 0
Гравес Симон 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0
Клюснер Тобиас 0 0
Бундгаард Оливер 0 0

Карточки

Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emil Holm 8 0
Альбек Мадс 5 0
Экани Виктор 4 0
Хенде Марк-Даль 3 0
Гартенманн Стефан 3 0
Корнвиг Эмиль 3 0
Томсен Николай 1 1
Хассан Рилван 2 0
Симонсен Йеппе 2 0
Тайво Абдулрахман 2 0
Мумбанья Фарис 2 0
Реесе Сёрен 1 0
Anders Jacobsen II 1 0
Кристинссон Кристофер Инги 1 0
Maxime Soulas 1 0
Тчамба Дуплекс 1 0
Кристиансен Петер 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тибблинг Симон 5 0
Писингер Симон 4 0
Каллесеэ Миккель 4 0
Йонсен Лассер Берг 4 0
Кехинде Тосин 4 0
Камара Аль-Хаджи 3 0
Копплин Бьорн 2 0
Лауридсен Йеспер 2 0
Греве Матиас 2 0
Лауэнборг Фредерик 2 0
Одей Стивен 2 0
Гравес Симон 2 0
Марксен Эрик 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Эгхо Марвин 1 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0
Hugo Andersson2 1 0
Бундгаард Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
4
36%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
3
27%
1
9%
76-90

Пропущено

22
12
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
9%
1
8%
1-15
2
9%
5
42%
16-30
4
18%
1
8%
31-45
4
18%
3
25%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
6
27%
1
8%
76-90

Забито

7
15
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
2
29%
4
27%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
29%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

18
13
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
17%
5
38%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
5
28%
3
23%
31-45
6
33%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
1
6%
1
8%
76-90

Забито

18
26
9 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
9 Не забивали 7
4
22%
4
15%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
4
22%
6
23%
31-45
2
11%
7
27%
46-60
2
11%
3
12%
61-75
5
28%
1
4%
76-90

Пропущено

40
25
18 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 18
5
13%
6
24%
1-15
4
10%
7
28%
16-30
9
23%
4
16%
31-45
10
25%
4
16%
46-60
5
13%
2
8%
61-75
7
18%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Сённерйюск
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:3
Ольборг - Сённерйюск 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Колдинг - Сённерйюск 0:2 Видовре - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Видовре 1:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Вайле - Сённерйюск 3:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Орхус - Сённерйюск 0:2 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Б-1913 - Сённерйюск 3:4
Раннерс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Раннерс - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 3:0 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Раннерс - Лестер 1:3
Раннерс - Виборг 0:1 Лестер - Раннерс 4:1 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Силькеборг - Раннерс 0:2 Скиве - Раннерс 0:5 Хорсенс - Раннерс 2:1 Хобро - Раннерс 0:3 Оденсе - Раннерс 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 Раннерс - Оденсе 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Раннерс - Вайле 4:1 Ольборг - Раннерс 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 22 14 6 2 43 - 13 48
2. Митьюлланд 22 13 3 6 37 - 22 42
3. Брондбю 22 11 7 4 30 - 24 40
4. Ольборг 22 11 5 6 36 - 26 38
5. Раннерс 22 9 6 7 26 - 25 33
6. Силькеборг 22 7 10 5 34 - 21 31
7. Виборг 1:1 22 6 9 7 31 - 33 27
8. Орхус 1:1 22 6 8 8 24 - 29 26
9. Оденсе 22 4 9 9 31 - 35 21
10. Нордшелланн 22 5 6 11 24 - 37 21
11. Вайле 22 4 4 14 21 - 48 16
12. Сённерйюск 22 2 7 13 17 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 11 7 3 1 16 - 9 24
2. Копенгаген 11 6 4 1 19 - 7 22
3. Митьюлланд 11 7 0 4 22 - 11 21
4. Раннерс 11 5 3 3 15 - 13 18
5. Ольборг 11 5 2 4 18 - 15 17
6. Орхус 1:1 11 4 4 3 15 - 13 16
7. Силькеборг 11 4 4 3 14 - 8 16
8. Вайле 11 4 3 4 16 - 18 15
9. Оденсе 11 3 4 4 20 - 16 13
10. Нордшелланн 11 2 5 4 12 - 17 11
11. Виборг 1:1 11 2 4 5 12 - 15 10
12. Сённерйюск 11 2 4 5 11 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 11 8 2 1 24 - 6 26
2. Ольборг 11 6 3 2 18 - 11 21
3. Митьюлланд 11 6 3 2 15 - 11 21
4. Виборг 1:1 11 4 5 2 19 - 18 17
5. Брондбю 11 4 4 3 14 - 15 16
6. Раннерс 11 4 3 4 11 - 12 15
7. Силькеборг 11 3 6 2 20 - 13 15
8. Нордшелланн 11 3 1 7 12 - 20 10
9. Орхус 1:1 11 2 4 5 9 - 16 10
10. Оденсе 11 1 5 5 11 - 19 8
11. Сённерйюск 11 0 3 8 6 - 19 3
12. Вайле 11 0 1 10 5 - 30 1
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