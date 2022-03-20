Дания: Суперлига Дании 2021-2022
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Ceres Park
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
19
Каль
Эрик
10
Уилшер
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уилшер ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лунд ОливерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бакиз ЮнесНападающий
- Нападающий
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Орхус
Виборг
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед
31 матч
38.7%
25.8%
35.5%
12 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|5 (2)
|0.23
|Андерсон Микаэль
|4
|0.18
|Бунду Мустафа
|3
|0.14
|Торстейнссон Йон
|3
|0.14
|Каль Эрик
|2
|0.09
|Грёнбек Альберт
|2
|0.09
|Frederik Brandhof
|1
|0.05
|Поульсен Николай
|1
|0.05
|Биссек Янн-Аурель
|1
|0.05
|Курминовски Давид
|1
|0.05
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Д'Альберто Антони
|0
|0
|Линкс Гифт
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Groenning
|6
|0.27
|Крамер Ларс II
|4
|0.18
|Бонде Якуб
|4 (2)
|0.18
|Бакиз Юнес
|3
|0.14
|Лонвейк Джастин
|2
|0.09
|Бех Тобиас
|2
|0.09
|Лауритсен Мадс
|2
|0.09
|Грот Джей-Рой
|2
|0.09
|Christian Soerensen II
|1
|0.05
|Ibrahim Said
|1
|0.05
|Леманс Клинт
|1
|0.05
|Jeppe Groenning
|1
|0.05
|Mads Aaquist
|0
|0
|Бергер Софус
|0
|0
Карточки
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|9
|0
|Торстейнссон Йон
|7
|0
|Лунд Оливер
|5
|0
|Андерсон Микаэль
|4
|0
|Хауснер Себастиан
|4
|0
|Мортенсен Патрик
|3
|0
|Биссек Янн-Аурель
|3
|0
|Грёнбек Альберт
|3
|0
|Frederik Brandhof
|2
|0
|Линкс Гифт
|2
|0
|Йулсгор Йеспер
|1
|0
|Тингагер Фредерик
|1
|0
|Д'Альберто Антони
|1
|0
|Бунду Мустафа
|1
|0
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Ларс II
|5
|2
|Лауритсен Мадс
|5
|1
|Бонде Якуб
|6
|0
|Jeppe Groenning
|5
|0
|Путрос Франс Диа
|4
|0
|Лонвейк Джастин
|4
|0
|Christian Soerensen II
|3
|0
|Sebastian Groenning
|3
|0
|Бакиз Юнес
|3
|0
|Бех Тобиас
|3
|0
|Ibrahim Said
|2
|0
|Гординьо Лоренсо
|2
|0
|Грот Джей-Рой
|2
|0
|Педерсен Лукас Лунд
|2
|0
|Jeff Mensah
|1
|0
|Леманс Клинт
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Бергер Софус
|1
|0
|Lars Friis
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
17
11 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
2
13%
3
18%
1-15
5
33%
1
6%
16-30
4
27%
5
29%
29%
31-45
4
27%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
0
0%
2
12%
76-90
Пропущено
11
18
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
9%
2
11%
1-15
2
18%
4
22%
16-30
2
18%
3
17%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
2
18%
6
33%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
10%
4
33%
1-15
2
20%
3
25%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
2
20%
2
17%
76-90
Пропущено
15
15
13 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
4
27%
0
0%
1-15
5
33%
4
27%
16-30
4
27%
3
20%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
7%
4
27%
76-90
Забито
25
29
15 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
3
12%
7
24%
1-15
7
28%
4
14%
16-30
5
20%
6
21%
31-45
6
24%
4
14%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
2
8%
4
14%
76-90
Пропущено
26
33
18 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 18
5
19%
2
6%
1-15
7
27%
8
24%
16-30
6
23%
6
18%
31-45
3
12%
2
6%
46-60
2
8%
5
15%
61-75
3
12%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Орхус
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3
Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Орхус - Эсбьерг 7:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0 Оденсе - Орхус 0:0 Орхус - Сённерйюск 0:2 Раннерс - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 1:0 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3 Силькеборг - Орхус 0:2
Виборг
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Виборг - Вайле 2:0 Митьюлланд - Виборг 3:1 Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1
Орхус - Виборг 1:2 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 Брондбю - Виборг 2:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Яммербугт 5:0 Виборг - Хобро 2:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 2:3 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Виборг - Нордшелланн 2:2 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Виборг 2:5 Виборг - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Оденсе 1:1 Вайле - Виборг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|0:0
|22
|13
|7
|2
|42 - 13
|46
|2.
|Брондбю
|0:0
|22
|11
|8
|3
|30 - 21
|41
|3.
|Митьюлланд
|0:0
|22
|12
|4
|6
|36 - 22
|40
|4.
|Ольборг
|0:0
|22
|10
|6
|6
|33 - 26
|36
|5.
|Раннерс
|0:0
|22
|9
|6
|7
|25 - 24
|33
|6.
|Силькеборг
|0:0
|22
|7
|11
|4
|34 - 20
|32
|7.
|Виборг
|0:0
|22
|6
|9
|7
|30 - 32
|27
|8.
|Орхус
|0:0
|22
|6
|8
|8
|23 - 28
|26
|9.
|Нордшелланн
|0:0
|22
|5
|7
|10
|24 - 36
|22
|10.
|Оденсе
|0:1
|22
|4
|9
|9
|31 - 34
|21
|11.
|Вайле
|1:0
|22
|4
|4
|14
|20 - 48
|16
|12.
|Сённерйюск
|0:0
|22
|2
|7
|13
|16 - 40
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|0:0
|11
|7
|3
|1
|16 - 9
|24
|2.
|Митьюлланд
|0:0
|11
|7
|0
|4
|22 - 11
|21
|3.
|Копенгаген
|0:0
|11
|5
|5
|1
|18 - 7
|20
|4.
|Раннерс
|0:0
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|5.
|Силькеборг
|0:0
|11
|4
|5
|2
|14 - 7
|17
|6.
|Орхус
|0:0
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|7.
|Ольборг
|0:0
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|8.
|Вайле
|1:0
|11
|4
|3
|4
|15 - 18
|15
|9.
|Оденсе
|0:1
|11
|3
|4
|4
|20 - 16
|13
|10.
|Нордшелланн
|0:0
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|11.
|Виборг
|0:0
|11
|2
|4
|5
|12 - 15
|10
|12.
|Сённерйюск
|0:0
|11
|2
|4
|5
|10 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|0:0
|11
|8
|2
|1
|24 - 6
|26
|2.
|Ольборг
|0:0
|11
|6
|3
|2
|18 - 11
|21
|3.
|Митьюлланд
|0:0
|11
|5
|4
|2
|14 - 11
|19
|4.
|Брондбю
|0:0
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|5.
|Виборг
|0:0
|11
|4
|5
|2
|18 - 17
|17
|6.
|Раннерс
|0:0
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|7.
|Силькеборг
|0:0
|11
|3
|6
|2
|20 - 13
|15
|8.
|Нордшелланн
|0:0
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|9.
|Орхус
|0:0
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|10.
|Оденсе
|0:1
|11
|1
|5
|5
|11 - 18
|8
|11.
|Сённерйюск
|0:0
|11
|0
|3
|8
|6 - 19
|3
|12.
|Вайле
|1:0
|11
|0
|1
|10
|5 - 30
|1