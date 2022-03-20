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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Орхус
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Виборг
0' 6'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Орхус
Ничья
Виборг
2.65
3.34
2.79
Все Коэффициенты
1
Хансен
Йеспер
13
Мунксгор
Александер
4
Биссек
Янн-Аурель
37
Хауснер
Себастиан
19
Каль
Эрик
6
Поульсен
Николай
27
Грёнбек
Альберт
10
Уилшер
Джек
8
Андерсон
Микаэль
29
Frederik
Brandhof
21
Курминовски
Давид
1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
26
Бюрги
Николас
3
Лауритсен
Мадс
7
Christian
Soerensen
II
17
Бонде
Якуб
13
Jeppe
Groenning
8
Лонвейк
Джастин
23
Бакиз
Юнес
12
Джатта
Алассана
31
Бех
Тобиас
Орхус
4-1-4-1
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Орхус
Виборг

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

31 матч

38.7%
25.8%
35.5%
12 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
1:2
СД
2:0
ТМК
2:2
ТМК
2:1
СДП
1:0
СДП
2:2
СД
1:0
СД
2:4
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:2
ТМК
2:0
СД
1:0
СД
0:0
ПД
1:1
ТМС
1:1
ПД
3:0
К
0:2
ПД
0:2
СД
3:0
СД
2:1
СД
0:1
ТМС
2:2
ТМС
2:0
ТМС
4:2
ПД
2:3
ПД
1:0
К
1:0
ТМС
1:2
СЛ
0:0
СЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 5 (2) 0.23
Андерсон Микаэль 4 0.18
Бунду Мустафа 3 0.14
Торстейнссон Йон 3 0.14
Каль Эрик 2 0.09
Грёнбек Альберт 2 0.09
Frederik Brandhof 1 0.05
Поульсен Николай 1 0.05
Биссек Янн-Аурель 1 0.05
Курминовски Давид 1 0.05
Ольсен Патрик 0 0
Д'Альберто Антони 0 0
Линкс Гифт 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Groenning 6 0.27
Крамер Ларс II 4 0.18
Бонде Якуб 4 (2) 0.18
Бакиз Юнес 3 0.14
Лонвейк Джастин 2 0.09
Бех Тобиас 2 0.09
Лауритсен Мадс 2 0.09
Грот Джей-Рой 2 0.09
Christian Soerensen II 1 0.05
Ibrahim Said 1 0.05
Леманс Клинт 1 0.05
Jeppe Groenning 1 0.05
Mads Aaquist 0 0
Бергер Софус 0 0

Карточки

Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 9 0
Торстейнссон Йон 7 0
Лунд Оливер 5 0
Андерсон Микаэль 4 0
Хауснер Себастиан 4 0
Мортенсен Патрик 3 0
Биссек Янн-Аурель 3 0
Грёнбек Альберт 3 0
Frederik Brandhof 2 0
Линкс Гифт 2 0
Йулсгор Йеспер 1 0
Тингагер Фредерик 1 0
Д'Альберто Антони 1 0
Бунду Мустафа 1 0
Тенгстедт Сёрен 1 0
Каль Эрик 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Ларс II 5 2
Лауритсен Мадс 5 1
Бонде Якуб 6 0
Jeppe Groenning 5 0
Путрос Франс Диа 4 0
Лонвейк Джастин 4 0
Christian Soerensen II 3 0
Sebastian Groenning 3 0
Бакиз Юнес 3 0
Бех Тобиас 3 0
Ibrahim Said 2 0
Гординьо Лоренсо 2 0
Грот Джей-Рой 2 0
Педерсен Лукас Лунд 2 0
Jeff Mensah 1 0
Леманс Клинт 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Бергер Софус 1 0
Lars Friis 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
17
11 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
2
13%
3
18%
1-15
5
33%
1
6%
16-30
4
27%
5
29%
29%
31-45
4
27%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Пропущено

11
18
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
9%
2
11%
1-15
2
18%
4
22%
16-30
2
18%
3
17%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
2
18%
6
33%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
10%
4
33%
1-15
2
20%
3
25%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Пропущено

15
15
13 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
4
27%
0
0%
1-15
5
33%
4
27%
16-30
4
27%
3
20%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
7%
4
27%
76-90

Забито

25
29
15 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
3
12%
7
24%
1-15
7
28%
4
14%
16-30
5
20%
6
21%
31-45
6
24%
4
14%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
2
8%
4
14%
76-90

Пропущено

26
33
18 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 18
5
19%
2
6%
1-15
7
27%
8
24%
16-30
6
23%
6
18%
31-45
3
12%
2
6%
46-60
2
8%
5
15%
61-75
3
12%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3
Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Орхус - Эсбьерг 7:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0 Оденсе - Орхус 0:0 Орхус - Сённерйюск 0:2 Раннерс - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 1:0 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3 Силькеборг - Орхус 0:2
Виборг
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Виборг - Вайле 2:0 Митьюлланд - Виборг 3:1 Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1
Орхус - Виборг 1:2 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 Брондбю - Виборг 2:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Яммербугт 5:0 Виборг - Хобро 2:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 2:3 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Виборг - Нордшелланн 2:2 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Виборг 2:5 Виборг - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Оденсе 1:1 Вайле - Виборг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 0:0 22 13 7 2 42 - 13 46
2. Брондбю 0:0 22 11 8 3 30 - 21 41
3. Митьюлланд 0:0 22 12 4 6 36 - 22 40
4. Ольборг 0:0 22 10 6 6 33 - 26 36
5. Раннерс 0:0 22 9 6 7 25 - 24 33
6. Силькеборг 0:0 22 7 11 4 34 - 20 32
7. Виборг 0:0 22 6 9 7 30 - 32 27
8. Орхус 0:0 22 6 8 8 23 - 28 26
9. Нордшелланн 0:0 22 5 7 10 24 - 36 22
10. Оденсе 0:1 22 4 9 9 31 - 34 21
11. Вайле 1:0 22 4 4 14 20 - 48 16
12. Сённерйюск 0:0 22 2 7 13 16 - 40 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 0:0 11 7 3 1 16 - 9 24
2. Митьюлланд 0:0 11 7 0 4 22 - 11 21
3. Копенгаген 0:0 11 5 5 1 18 - 7 20
4. Раннерс 0:0 11 5 3 3 15 - 13 18
5. Силькеборг 0:0 11 4 5 2 14 - 7 17
6. Орхус 0:0 11 4 4 3 14 - 12 16
7. Ольборг 0:0 11 4 3 4 15 - 15 15
8. Вайле 1:0 11 4 3 4 15 - 18 15
9. Оденсе 0:1 11 3 4 4 20 - 16 13
10. Нордшелланн 0:0 11 2 5 4 12 - 17 11
11. Виборг 0:0 11 2 4 5 12 - 15 10
12. Сённерйюск 0:0 11 2 4 5 10 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 0:0 11 8 2 1 24 - 6 26
2. Ольборг 0:0 11 6 3 2 18 - 11 21
3. Митьюлланд 0:0 11 5 4 2 14 - 11 19
4. Брондбю 0:0 11 4 5 2 14 - 12 17
5. Виборг 0:0 11 4 5 2 18 - 17 17
6. Раннерс 0:0 11 4 3 4 10 - 11 15
7. Силькеборг 0:0 11 3 6 2 20 - 13 15
8. Нордшелланн 0:0 11 3 2 6 12 - 19 11
9. Орхус 0:0 11 2 4 5 9 - 16 10
10. Оденсе 0:1 11 1 5 5 11 - 18 8
11. Сённерйюск 0:0 11 0 3 8 6 - 19 3
12. Вайле 1:0 11 0 1 10 5 - 30 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Орхус
Ничья
Виборг
2.65
3.34
2.79
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Орхус 0:0 Виборг онлайн

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