Альберт Гроенбек решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

Как он промахнулся? Тобиас Бех имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

Альберт Гроенбек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Альберт Гроенбек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Удар от ворот произведет Орхус

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Альберт Гроенбек получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Как он промахнулся? Бакиз Юнес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

47' Альберт Гроенбек на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Тобиас Бех из команды Виборг делает передачу одноклубнику.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Матч возобновлен

46' Ох, нехорошо это выглядит. Хауснер Себастиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Хауснер Себастиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

43' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Матч возобновится спорным мячом

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Поульсен Николай получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Поульсен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Матч возобновится спорным мячом

36' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

36' После штрафного удара,который нанес Кристиан Соренсен мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

34' Альберт Гроенбек получил желтую карточку от судьи

34' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Виборг выполняет удар от ворот.

31' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Орхус

30' Тобиас Бех оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Аниембе Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Орхус

28' Кристиан Соренсен из команды Виборг навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

26' Удар от ворот произведет Орхус

26' Кристиан Соренсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Лауритсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

22' Игрок Джатта Алассана из команды Виборг неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

22' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

21' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' Уилшер Джек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Г О О О О Л - Андерсон Микаэль забивает с правой ноги!

16' Тобиас Бех из команды Виборг в офсайде

16' Аниембе Даниэль нанес удар и траектории мяча помог рикошет...

15' Кристиан Соренсен из команды Виборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

14' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Виборг выполняет удар от ворот.

13' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Каль Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

6' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Курминовски Давид нанес удар головой, но Лукас Лунд Педерсен спокойно отбил мяч.

4' Лауритсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Андерсон Микаэль пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен держит все под контролем

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Орхус начинает с центра поля