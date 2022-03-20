  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2021-2022

Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Орхус
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 12487
Виборг
0'
1:0
16' Гол
Андерсон Микаэль
27' Желтая карточка
Д'Альберто Антони
34' Желтая карточка
Грёнбек Альберт
49' Желтая карточка
Поульсен Николай
50' Желтая карточка
Frederik Brandhof
51' Желтая карточка
Аниембе Даниэль
1:1
59' Гол
Бюрги Николас
79' Желтая карточка
Хауснер Себастиан
85' Желтая карточка
Путрос Франс Диа
88' Желтая карточка
Каль Эрик
90' Желтая карточка
Уилшер Джек
90' Желтая карточка
Леманс Клинт
90' Вторая желтая карточка
Хауснер Себастиан
1:1
90' Не забитый пенальти
Бакиз Юнес
90' Желтая карточка
Андерсон Микаэль
90'+9
1
Хансен
Йеспер
13
Мунксгор
Александер
4
Биссек
Янн-Аурель
37
Хауснер
Себастиан
19
Каль
Эрик
6
Поульсен
Николай
27
Грёнбек
Альберт
10
Уилшер
Джек
8
Андерсон
Микаэль
29
Frederik
Brandhof
21
Курминовски
Давид
1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
26
Бюрги
Николас
3
Лауритсен
Мадс
7
Christian
Soerensen
II
17
Бонде
Якуб
13
Jeppe
Groenning
8
Лонвейк
Джастин
23
Бакиз
Юнес
12
Джатта
Алассана
31
Бех
Тобиас
Орхус
4-1-4-1
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Орхус
Виборг

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

31 матч

38.7%
25.8%
35.5%
12 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
1:2
СД
2:0
ТМК
2:2
ТМК
2:1
СДП
1:0
СДП
2:2
СД
1:0
СД
2:4
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:2
ТМК
2:0
СД
1:0
СД
0:0
ПД
1:1
ТМС
1:1
ПД
3:0
К
0:2
ПД
0:2
СД
3:0
СД
2:1
СД
0:1
ТМС
2:2
ТМС
2:0
ТМС
4:2
ПД
2:3
ПД
1:0
К
1:0
ТМС
1:2
СЛ
0:0
СЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 5 (2) 0.23
Андерсон Микаэль 5 0.23
Бунду Мустафа 3 0.14
Торстейнссон Йон 3 0.14
Каль Эрик 2 0.09
Грёнбек Альберт 2 0.09
Frederik Brandhof 1 0.05
Поульсен Николай 1 0.05
Биссек Янн-Аурель 1 0.05
Курминовски Давид 1 0.05
Уилшер Джек 0 0
Ольсен Патрик 0 0
Д'Альберто Антони 0 0
Линкс Гифт 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Groenning 6 0.27
Крамер Ларс II 4 0.18
Бонде Якуб 4 (2) 0.18
Бакиз Юнес 3 0.14
Лонвейк Джастин 2 0.09
Бех Тобиас 2 0.09
Лауритсен Мадс 2 0.09
Грот Джей-Рой 2 0.09
Christian Soerensen II 1 0.05
Ibrahim Said 1 0.05
Леманс Клинт 1 0.05
Jeppe Groenning 1 0.05
Бюрги Николас 1 0.05
Mads Aaquist 0 0
Бергер Софус 0 0

Карточки

Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 10 0
Торстейнссон Йон 7 0
Хауснер Себастиан 5 1
Лунд Оливер 5 0
Андерсон Микаэль 5 0
Грёнбек Альберт 4 0
Мортенсен Патрик 3 0
Frederik Brandhof 3 0
Биссек Янн-Аурель 3 0
Д'Альберто Антони 2 0
Линкс Гифт 2 0
Каль Эрик 2 0
Уилшер Джек 1 0
Йулсгор Йеспер 1 0
Тингагер Фредерик 1 0
Бунду Мустафа 1 0
Тенгстедт Сёрен 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Ларс II 5 2
Лауритсен Мадс 5 1
Бонде Якуб 6 0
Путрос Франс Диа 5 0
Jeppe Groenning 5 0
Лонвейк Джастин 4 0
Christian Soerensen II 3 0
Sebastian Groenning 3 0
Бакиз Юнес 3 0
Бех Тобиас 3 0
Ibrahim Said 2 0
Леманс Клинт 2 0
Гординьо Лоренсо 2 0
Грот Джей-Рой 2 0
Педерсен Лукас Лунд 2 0
Jeff Mensah 1 0
Аниембе Даниэль 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Бергер Софус 1 0
Lars Friis 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
18
12 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
2
13%
3
17%
1-15
6
38%
1
6%
16-30
4
25%
5
28%
31-45
4
25%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Пропущено

12
19
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
8%
2
11%
1-15
2
17%
5
26%
16-30
2
17%
3
16%
31-45
3
25%
1
5%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
2
17%
6
32%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
1
10%
4
33%
1-15
2
20%
3
25%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Пропущено

15
15
13 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
4
27%
0
0%
1-15
5
33%
4
27%
16-30
4
27%
3
20%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
7%
4
27%
76-90

Забито

26
30
16 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
3
12%
7
23%
1-15
8
31%
4
13%
16-30
5
19%
6
20%
31-45
6
23%
5
17%
46-60
2
8%
4
13%
61-75
2
8%
4
13%
76-90

Пропущено

27
34
18 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 19
5
19%
2
6%
1-15
7
26%
9
26%
16-30
6
22%
6
18%
31-45
4
15%
2
6%
46-60
2
7%
5
15%
61-75
3
11%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3
Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Орхус - Эсбьерг 7:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0 Оденсе - Орхус 0:0 Орхус - Сённерйюск 0:2 Раннерс - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 1:0 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3 Силькеборг - Орхус 0:2
Виборг
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Виборг - Вайле 2:0 Митьюлланд - Виборг 3:1 Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1
Орхус - Виборг 1:2 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 Брондбю - Виборг 2:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Яммербугт 5:0 Виборг - Хобро 2:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 2:3 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Виборг - Нордшелланн 2:2 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Виборг 2:5 Виборг - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Оденсе 1:1 Вайле - Виборг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 22 14 6 2 43 - 13 48
2. Митьюлланд 22 13 3 6 37 - 22 42
3. Брондбю 22 11 7 4 30 - 24 40
4. Ольборг 22 11 5 6 36 - 26 38
5. Раннерс 22 9 6 7 26 - 25 33
6. Силькеборг 22 7 10 5 34 - 21 31
7. Виборг 22 6 9 7 31 - 33 27
8. Орхус 22 6 8 8 24 - 29 26
9. Оденсе 22 4 9 9 31 - 35 21
10. Нордшелланн 22 5 6 11 24 - 37 21
11. Вайле 22 4 4 14 21 - 48 16
12. Сённерйюск 22 2 7 13 17 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 11 7 3 1 16 - 9 24
2. Копенгаген 11 6 4 1 19 - 7 22
3. Митьюлланд 11 7 0 4 22 - 11 21
4. Раннерс 11 5 3 3 15 - 13 18
5. Ольборг 11 5 2 4 18 - 15 17
6. Орхус 11 4 4 3 15 - 13 16
7. Силькеборг 11 4 4 3 14 - 8 16
8. Вайле 11 4 3 4 16 - 18 15
9. Оденсе 11 3 4 4 20 - 16 13
10. Нордшелланн 11 2 5 4 12 - 17 11
11. Виборг 11 2 4 5 12 - 15 10
12. Сённерйюск 11 2 4 5 11 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 11 8 2 1 24 - 6 26
2. Ольборг 11 6 3 2 18 - 11 21
3. Митьюлланд 11 6 3 2 15 - 11 21
4. Виборг 11 4 5 2 19 - 18 17
5. Брондбю 11 4 4 3 14 - 15 16
6. Раннерс 11 4 3 4 11 - 12 15
7. Силькеборг 11 3 6 2 20 - 13 15
8. Нордшелланн 11 3 1 7 12 - 20 10
9. Орхус 11 2 4 5 9 - 16 10
10. Оденсе 11 1 5 5 11 - 19 8
11. Сённерйюск 11 0 3 8 6 - 19 3
12. Вайле 11 0 1 10 5 - 30 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Орхус 1:1 Виборг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 