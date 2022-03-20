Дания: Суперлига Дании 2021-2022
4' Желтая карточкаПонсе Андрес
1:0
5' ГолМуколли Арбнор
Ход матча
4'
5'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
25
Кинг
Джоэл
20
Окосун
Айо
14
Томасен
Йенс
15
Фенгер
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Соуза АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Бабаян ЭдгарНападающий
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кинг ДжоэлЗащитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Нападающий
-
15 Фенгер МаксНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Soeren Krogh
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вайле
Оденсе
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
15 матчей
20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
6.7%
40%
53.3%
1 победа 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukas Engel
|2
|0.09
|Эммануилидис Димитриос
|2
|0.09
|Джорджевич Лука
|2
|0.09
|Муколли Арбнор
|2
|0.09
|Фагир Вахид
|2
|0.09
|Ханссон Халлюр
|1
|0.05
|Альбентоса Рауль
|1
|0.05
|Понсе Андрес
|1
|0.05
|Соуза Аллан II
|1 (1)
|0.05
|Колингер Денис
|1
|0.05
|Эзатолахи Саид
|1
|0.05
|Драмме Муамаду
|1
|0.05
|Скооп Якоб
|0
|0
|Бабаян Эдгар
|0
|0
|Ямга Кевин
|0
|0
|Хенриксен Тобиас
|0
|0
|Кустович Кевин
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джейбали Иссам
|6 (1)
|0.27
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|5
|0.23
|Фенгер Макс
|5
|0.23
|Сабби Эммануэль
|2
|0.09
|Шельвик Йорген
|2
|0.09
|Томасен Йенс
|2
|0.09
|Лидер Март
|2
|0.09
|Кадри Башким
|1
|0.05
|Опондо Мозес
|1
|0.05
|Андерсен Александр
|1
|0.05
|Клеве Троэльс
|1
|0.05
|Свеннсен Сандер
|1
|0.05
|Jakob Martinsen
|1
|0.05
|Микельсон Николас
|0
|0
|Тверсков Йеппе
|0
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|0
|0
|Кинг Джоэл
|0
|0
Карточки
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колингер Денис
|8
|0
|Муколли Арбнор
|6
|0
|Эзатолахи Саид
|5
|0
|Соуза Аллан II
|5
|0
|Манджрекар Джеймс
|4
|0
|Опоку Джером
|2
|1
|Ханссон Халлюр
|3
|0
|Альборнос Миико
|2
|0
|Бабаян Эдгар
|2
|0
|Хенриксен Тобиас
|2
|0
|Lukas Engel
|2
|0
|Фагир Вахид
|2
|0
|Джорджевич Лука
|1
|0
|Скооп Якоб
|1
|0
|Давидсен Вильормур
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Альбентоса Рауль
|1
|0
|Гуннелунн Томас
|1
|0
|Хетеми Лундрим
|1
|0
|Heron
|1
|0
|Драмме Муамаду
|1
|0
|Hans Hollsberg
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джейбали Иссам
|4
|1
|Сабби Эммануэль
|5
|0
|Томасен Йенс
|4
|0
|Ларсен Каспер
|3
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|3
|0
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|3
|0
|Окосун Айо
|3
|0
|Andreas Alm
|1
|1
|Тверсков Йеппе
|2
|0
|Кадри Башким
|1
|0
|Андерсен Александр
|1
|0
|Клеве Троэльс
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Бернат Ханс Кристиан
|1
|0
|Кинг Джоэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
11
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
2
17%
5
45%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
6
50%
0
0%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
17%
3
27%
76-90
Пропущено
20
17
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
15%
3
18%
1-15
7
35%
2
12%
16-30
3
15%
2
12%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
4
20%
4
24%
76-90
Забито
5
19
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
17 Не забивали 12
0
0%
4
21%
1-15
1
20%
4
21%
16-30
1
20%
1
5%
31-45
3
60%
5
26%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
26%
76-90
Пропущено
30
17
13 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
13%
3
18%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
4
13%
3
18%
31-45
5
17%
3
18%
46-60
3
10%
3
18%
61-75
9
30%
4
24%
76-90
Забито
17
30
10 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 10
10 Не забивали 4
2
12%
9
30%
1-15
1
6%
5
17%
16-30
7
41%
1
3%
31-45
5
29%
29%
6
20%
46-60
0
0%
1
3%
61-75
2
12%
8
27%
76-90
Пропущено
50
34
26 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 18
7
14%
6
18%
1-15
12
24%
3
9%
16-30
7
14%
5
15%
31-45
7
14%
5
15%
46-60
4
8%
7
21%
61-75
13
26%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Вайле
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Виборг - Вайле 2:0 Ольборг - Вайле 0:0 Вайле - Орхус 3:2 Силькеборг - Вайле 3:0
Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0 Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1 Колдинг - Вайле 2:1 Вайле - Колдинг 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:1 Раннерс - Вайле 4:1 Вайле - Сённерйюск 3:1 Копенгаген - Вайле 3:0 Хорсенс - Вайле 1:3 Вайле - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Оденсе - Вайле 6:0 Вайле - Силькеборг 2:4 Ванлоесе - Вайле 3:4
Оденсе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Оденсе - Ольборг 2:3 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Митьюлланд 2:2 Копенгаген - Оденсе 2:0
Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 0:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Оденсе - Виборг 2:3 Брондбю - Оденсе 2:1 Оденсе - Орхус 0:0 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Силькеборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Оденсе - Вайле 6:0 Виборг - Оденсе 1:1 Хельсингёр - Оденсе 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|0:0
|22
|13
|7
|2
|42 - 13
|46
|2.
|Брондбю
|0:0
|22
|11
|8
|3
|30 - 21
|41
|3.
|Митьюлланд
|0:0
|22
|12
|4
|6
|36 - 22
|40
|4.
|Ольборг
|0:0
|22
|10
|6
|6
|33 - 26
|36
|5.
|Раннерс
|0:0
|22
|9
|6
|7
|25 - 24
|33
|6.
|Силькеборг
|0:0
|22
|7
|11
|4
|34 - 20
|32
|7.
|Виборг
|0:0
|22
|6
|9
|7
|30 - 32
|27
|8.
|Орхус
|0:0
|22
|6
|8
|8
|23 - 28
|26
|9.
|Нордшелланн
|0:0
|22
|5
|7
|10
|24 - 36
|22
|10.
|Оденсе
|0:1
|22
|4
|9
|9
|31 - 34
|21
|11.
|Вайле
|1:0
|22
|4
|4
|14
|20 - 48
|16
|12.
|Сённерйюск
|0:0
|22
|2
|7
|13
|16 - 40
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|0:0
|11
|7
|3
|1
|16 - 9
|24
|2.
|Митьюлланд
|0:0
|11
|7
|0
|4
|22 - 11
|21
|3.
|Копенгаген
|0:0
|11
|5
|5
|1
|18 - 7
|20
|4.
|Раннерс
|0:0
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|5.
|Силькеборг
|0:0
|11
|4
|5
|2
|14 - 7
|17
|6.
|Орхус
|0:0
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|7.
|Ольборг
|0:0
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|8.
|Вайле
|1:0
|11
|4
|3
|4
|15 - 18
|15
|9.
|Оденсе
|0:1
|11
|3
|4
|4
|20 - 16
|13
|10.
|Нордшелланн
|0:0
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|11.
|Виборг
|0:0
|11
|2
|4
|5
|12 - 15
|10
|12.
|Сённерйюск
|0:0
|11
|2
|4
|5
|10 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|0:0
|11
|8
|2
|1
|24 - 6
|26
|2.
|Ольборг
|0:0
|11
|6
|3
|2
|18 - 11
|21
|3.
|Митьюлланд
|0:0
|11
|5
|4
|2
|14 - 11
|19
|4.
|Брондбю
|0:0
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|5.
|Виборг
|0:0
|11
|4
|5
|2
|18 - 17
|17
|6.
|Раннерс
|0:0
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|7.
|Силькеборг
|0:0
|11
|3
|6
|2
|20 - 13
|15
|8.
|Нордшелланн
|0:0
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|9.
|Орхус
|0:0
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|10.
|Оденсе
|0:1
|11
|1
|5
|5
|11 - 18
|8
|11.
|Сённерйюск
|0:0
|11
|0
|3
|8
|6 - 19
|3
|12.
|Вайле
|1:0
|11
|0
|1
|10
|5 - 30
|1