  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2021-2022

Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Вайле
1:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Оденсе
0'
4' Желтая карточка
Понсе Андрес
1:0
5' Гол
Муколли Арбнор
7'

Ход матча

4'
Понсе Андрес
 
5'
Муколли Арбнор
(Драмме Муамаду)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Оденсе
3.80
3.72
2.14
Все Коэффициенты
1
Брунст
Александер
44
Хенриксен
Тобиас
20
Колингер
Денис
6
Альбентоса
Рауль
3
Альборнос
Миико
7
Драмме
Муамаду
4
Опоку
Джером
10
Соуза
Аллан
II
34
Хетеми
Лундрим
11
Муколли
Арбнор
9
Понсе
Андрес
13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
6
Тверсков
Йеппе
22
Mihajlo
Ivancevic
25
Кинг
Джоэл
20
Окосун
Айо
7
Джейбали
Иссам
14
Томасен
Йенс
11
Сабби
Эммануэль
15
Фенгер
Макс
10
Свеннсен
Сандер
Вайле
4-2-3-1
Оденсе
4-3-3

История личных встреч

Вайле
Оденсе

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

15 матчей

20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

6.7%
40%
53.3%
1 победа 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

ТМК
0:0
СД
6:0
СБЗВ
2:2
СБЗВ
0:1
СД
2:0
СД
0:1
СД
1:0
СД
0:2
ТМК
4:0
К
0:4
ТМС
1:1
СЛ
0:5
СЛ
2:0
СЛ
1:3
ТМС
5:3

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukas Engel 2 0.09
Эммануилидис Димитриос 2 0.09
Джорджевич Лука 2 0.09
Муколли Арбнор 2 0.09
Фагир Вахид 2 0.09
Ханссон Халлюр 1 0.05
Альбентоса Рауль 1 0.05
Понсе Андрес 1 0.05
Соуза Аллан II 1 (1) 0.05
Колингер Денис 1 0.05
Эзатолахи Саид 1 0.05
Драмме Муамаду 1 0.05
Скооп Якоб 0 0
Бабаян Эдгар 0 0
Ямга Кевин 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0
Кустович Кевин 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джейбали Иссам 6 (1) 0.27
Мадс Фрокьяер-Йенсен 5 0.23
Фенгер Макс 5 0.23
Сабби Эммануэль 2 0.09
Шельвик Йорген 2 0.09
Томасен Йенс 2 0.09
Лидер Март 2 0.09
Кадри Башким 1 0.05
Опондо Мозес 1 0.05
Андерсен Александр 1 0.05
Клеве Троэльс 1 0.05
Свеннсен Сандер 1 0.05
Jakob Martinsen 1 0.05
Микельсон Николас 0 0
Тверсков Йеппе 0 0
Трандарсон Арон-Элис 0 0
Кинг Джоэл 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колингер Денис 8 0
Муколли Арбнор 6 0
Эзатолахи Саид 5 0
Соуза Аллан II 5 0
Манджрекар Джеймс 4 0
Опоку Джером 2 1
Ханссон Халлюр 3 0
Альборнос Миико 2 0
Бабаян Эдгар 2 0
Хенриксен Тобиас 2 0
Lukas Engel 2 0
Фагир Вахид 2 0
Джорджевич Лука 1 0
Скооп Якоб 1 0
Давидсен Вильормур 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Альбентоса Рауль 1 0
Гуннелунн Томас 1 0
Хетеми Лундрим 1 0
Heron 1 0
Драмме Муамаду 1 0
Hans Hollsberg 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джейбали Иссам 4 1
Сабби Эммануэль 5 0
Томасен Йенс 4 0
Ларсен Каспер 3 0
Трандарсон Арон-Элис 3 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 0
Окосун Айо 3 0
Andreas Alm 1 1
Тверсков Йеппе 2 0
Кадри Башким 1 0
Андерсен Александр 1 0
Клеве Троэльс 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Кинг Джоэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
11
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
2
17%
5
45%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
6
50%
0
0%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
17%
3
27%
76-90

Пропущено

20
17
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
15%
3
18%
1-15
7
35%
2
12%
16-30
3
15%
2
12%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
4
20%
4
24%
76-90

Забито

5
19
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
17 Не забивали 12
0
0%
4
21%
1-15
1
20%
4
21%
16-30
1
20%
1
5%
31-45
3
60%
5
26%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Пропущено

30
17
13 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
13%
3
18%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
4
13%
3
18%
31-45
5
17%
3
18%
46-60
3
10%
3
18%
61-75
9
30%
4
24%
76-90

Забито

17
30
10 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 10
10 Не забивали 4
2
12%
9
30%
1-15
1
6%
5
17%
16-30
7
41%
1
3%
31-45
5
29%
29%
6
20%
46-60
0
0%
1
3%
61-75
2
12%
8
27%
76-90

Пропущено

50
34
26 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 18
7
14%
6
18%
1-15
12
24%
3
9%
16-30
7
14%
5
15%
31-45
7
14%
5
15%
46-60
4
8%
7
21%
61-75
13
26%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Виборг - Вайле 2:0 Ольборг - Вайле 0:0 Вайле - Орхус 3:2 Силькеборг - Вайле 3:0
Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0 Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1 Колдинг - Вайле 2:1 Вайле - Колдинг 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:1 Раннерс - Вайле 4:1 Вайле - Сённерйюск 3:1 Копенгаген - Вайле 3:0 Хорсенс - Вайле 1:3 Вайле - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Оденсе - Вайле 6:0 Вайле - Силькеборг 2:4 Ванлоесе - Вайле 3:4
Оденсе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Оденсе - Ольборг 2:3 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Митьюлланд 2:2 Копенгаген - Оденсе 2:0
Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 0:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Оденсе - Виборг 2:3 Брондбю - Оденсе 2:1 Оденсе - Орхус 0:0 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Силькеборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Оденсе - Вайле 6:0 Виборг - Оденсе 1:1 Хельсингёр - Оденсе 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 0:0 22 13 7 2 42 - 13 46
2. Брондбю 0:0 22 11 8 3 30 - 21 41
3. Митьюлланд 0:0 22 12 4 6 36 - 22 40
4. Ольборг 0:0 22 10 6 6 33 - 26 36
5. Раннерс 0:0 22 9 6 7 25 - 24 33
6. Силькеборг 0:0 22 7 11 4 34 - 20 32
7. Виборг 0:0 22 6 9 7 30 - 32 27
8. Орхус 0:0 22 6 8 8 23 - 28 26
9. Нордшелланн 0:0 22 5 7 10 24 - 36 22
10. Оденсе 0:1 22 4 9 9 31 - 34 21
11. Вайле 1:0 22 4 4 14 20 - 48 16
12. Сённерйюск 0:0 22 2 7 13 16 - 40 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 0:0 11 7 3 1 16 - 9 24
2. Митьюлланд 0:0 11 7 0 4 22 - 11 21
3. Копенгаген 0:0 11 5 5 1 18 - 7 20
4. Раннерс 0:0 11 5 3 3 15 - 13 18
5. Силькеборг 0:0 11 4 5 2 14 - 7 17
6. Орхус 0:0 11 4 4 3 14 - 12 16
7. Ольборг 0:0 11 4 3 4 15 - 15 15
8. Вайле 1:0 11 4 3 4 15 - 18 15
9. Оденсе 0:1 11 3 4 4 20 - 16 13
10. Нордшелланн 0:0 11 2 5 4 12 - 17 11
11. Виборг 0:0 11 2 4 5 12 - 15 10
12. Сённерйюск 0:0 11 2 4 5 10 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 0:0 11 8 2 1 24 - 6 26
2. Ольборг 0:0 11 6 3 2 18 - 11 21
3. Митьюлланд 0:0 11 5 4 2 14 - 11 19
4. Брондбю 0:0 11 4 5 2 14 - 12 17
5. Виборг 0:0 11 4 5 2 18 - 17 17
6. Раннерс 0:0 11 4 3 4 10 - 11 15
7. Силькеборг 0:0 11 3 6 2 20 - 13 15
8. Нордшелланн 0:0 11 3 2 6 12 - 19 11
9. Орхус 0:0 11 2 4 5 9 - 16 10
10. Оденсе 0:1 11 1 5 5 11 - 18 8
11. Сённерйюск 0:0 11 0 3 8 6 - 19 3
12. Вайле 1:0 11 0 1 10 5 - 30 1
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    9'
    Безумный фол. Хетеми Лундрим грубо играет против соперника. Пострадал Джейбали Иссам
  • 8'
    Оденсе выполняет удар от ворот.
  • 8'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Игрок команды Оденсе наказывается за толчок соперника
  • Угловой
    8'
    Томасен Йенс из команды Оденсе подал угловой слева.
  • 7'
    Колингер Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 7'
    Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 7'
    Оденсе контролирует мяч.
  • 7'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Вайле будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    6'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 5'
    Драмме Муамаду сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Муколли Арбнор забивает с левой ноги!
  • 5'
    Драмме Муамаду из команды Вайле увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 5'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Вайле: 44%, Оденсе: 56%.
  • 5'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    4'
    Понсе Андрес грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 4'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    4'
    Понсе Андрес наказан за толчок Mihajlo Ivancevic
  • 3'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Вайле контролирует мяч.
  • 2'
    Оденсе контролирует мяч.
  • 2'
    Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Сабби Эммануэль из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Оденсе контролирует мяч.
  • 1'
    Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Оденсе начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Оденсе
3.80
3.72
2.14
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вайле 1:0 Оденсе онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 