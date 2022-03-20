Второй тайм

96' Вайле заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Удар от ворот произведет Вайле

95' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Удар от ворот произведет Оденсе

93' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Мадс Фрокьяер-Йенсен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

93' Эммануилидис Димитриос имел все шансы забить, но Ханс Кристиан Бернат сделал отличный сейв!

93' Колингер Денис из команды Вайле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

92' Шельвик Йорген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Вратарь парирует удар, который нанес Бабаян Эдгар , и мяч снова в игре

90' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Колингер Денис из команды Вайле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

89' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

88' Оденсе выполняет удар от ворот.

88' Плохо сыграл Томасен Йенс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

87' Ханс Кристиан Бернат отбил мяч на угловой после удара Драмме Муамаду из штрафной площади.

86' Альбентоса Рауль из команды Вайле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

86' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Джером Опоку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Вайле

84' Отличный пас сделал Шельвик Йорген из команды Оденсе . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

83' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Выглядело как неплохой момент. Шельвик Йорген из команды Оденсе закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

82' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Хорошую попытку сделал Мадс Фрокьяер-Йенсен . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Хорошую попытку сделал Кадри Башким . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...

75' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Удар от ворот произведет Оденсе

74' Муколли Арбнор из команды Вайле наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

73' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

73' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Удар от ворот произведет Вайле

72' Отличный пас сделал Микельсон Николас из команды Оденсе . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

71' Оденсе выполняет удар от ворот.

71' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Муколли Арбнор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Драмме Муамаду из команды Вайле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

66' Удар от ворот произведет Вайле

65' Сабби Эммануэль наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

65' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

64' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Матч возобновится спорным мячом

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

60' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Колингер Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Колингер Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' О, нет. Из многообещающей позиции Колингер Денис из команды Вайле наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

59' Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Удар от ворот произведет Оденсе

57' Муколли Арбнор не смог попасть в створ ударом издали

57' Микельсон Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Удар от ворот произведет Вайле

54' Джейбали Иссам не смог попасть в створ ударом издали

54' Удар от ворот произведет Оденсе

53' Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Соуза Аллан II пробует нанести удар издали, но Ханс Кристиан Бернат держит все под контролем

52' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля