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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Вайле
2:0
Конец матча

Стадион:
Оденсе
0'
4' Желтая карточка
Понсе Андрес
1:0
5' Гол
Муколли Арбнор
9' Желтая карточка
Хетеми Лундрим
41' Желтая карточка
Тверсков Йеппе
41' Желтая карточка
Mihajlo Ivancevic
2:0
42' Гол
Альборнос Миико
90' Желтая карточка
Мадс Фрокьяер-Йенсен
90'+6

Ход матча

4'
Понсе Андрес
 
5'
Муколли Арбнор
(Драмме Муамаду)
1:0
9'
Хетеми Лундрим
 
41'
 
Тверсков Йеппе
41'
 
Mihajlo Ivancevic
42'
Альборнос Миико
2:0
46'
 
Шельвик Йорген
Кинг Джоэл
46'
 
Трандарсон Арон-Элис
Свеннсен Сандер
57'
Джорджевич Лука
Понсе Андрес
 
70'
Гуннелунн Томас
Альборнос Миико
 
70'
Бабаян Эдгар
Соуза Аллан
 
70'
 
Кадри Башким
Сабби Эммануэль
70'
 
Мадс Фрокьяер-Йенсен
Джейбали Иссам
84'
Эммануилидис Димитриос
Муколли Арбнор
 
89'
 
Jakob Martinsen
Фенгер Макс
90'
 
Мадс Фрокьяер-Йенсен

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 5 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

1
Брунст
Александер
20
Колингер
Денис
6
Альбентоса
Рауль
4
Опоку
Джером
44
Хенриксен
Тобиас
11
Муколли
Арбнор
34
Хетеми
Лундрим
7
Драмме
Муамаду
3
Альборнос
Миико
10
Соуза
Аллан
II
9
Понсе
Андрес
13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
6
Тверсков
Йеппе
22
Mihajlo
Ivancevic
25
Кинг
Джоэл
14
Томасен
Йенс
20
Окосун
Айо
11
Сабби
Эммануэль
7
Джейбали
Иссам
10
Свеннсен
Сандер
15
Фенгер
Макс
Вайле
3-5-2
Оденсе
4-2-3-1

История личных встреч

Вайле
Оденсе

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

15 матчей

20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

6.7%
40%
53.3%
1 победа 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

ТМК
0:0
СД
6:0
СБЗВ
2:2
СБЗВ
0:1
СД
2:0
СД
0:1
СД
1:0
СД
0:2
ТМК
4:0
К
0:4
ТМС
1:1
СЛ
0:5
СЛ
2:0
СЛ
1:3
ТМС
5:3

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муколли Арбнор 3 0.14
Lukas Engel 2 0.09
Эммануилидис Димитриос 2 0.09
Джорджевич Лука 2 0.09
Фагир Вахид 2 0.09
Ханссон Халлюр 1 0.05
Альбентоса Рауль 1 0.05
Понсе Андрес 1 0.05
Драмме Муамаду 1 0.05
Соуза Аллан II 1 (1) 0.05
Альборнос Миико 1 0.05
Колингер Денис 1 0.05
Эзатолахи Саид 1 0.05
Скооп Якоб 0 0
Бабаян Эдгар 0 0
Ямга Кевин 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0
Кустович Кевин 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джейбали Иссам 6 (1) 0.27
Мадс Фрокьяер-Йенсен 5 0.23
Фенгер Макс 5 0.23
Сабби Эммануэль 2 0.09
Шельвик Йорген 2 0.09
Томасен Йенс 2 0.09
Лидер Март 2 0.09
Кадри Башким 1 0.05
Опондо Мозес 1 0.05
Андерсен Александр 1 0.05
Клеве Троэльс 1 0.05
Свеннсен Сандер 1 0.05
Jakob Martinsen 1 0.05
Микельсон Николас 0 0
Тверсков Йеппе 0 0
Трандарсон Арон-Элис 0 0
Кинг Джоэл 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колингер Денис 8 0
Муколли Арбнор 6 0
Эзатолахи Саид 5 0
Соуза Аллан II 5 0
Манджрекар Джеймс 4 0
Опоку Джером 2 1
Ханссон Халлюр 3 0
Альборнос Миико 2 0
Бабаян Эдгар 2 0
Хенриксен Тобиас 2 0
Lukas Engel 2 0
Хетеми Лундрим 2 0
Фагир Вахид 2 0
Джорджевич Лука 1 0
Скооп Якоб 1 0
Давидсен Вильормур 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Альбентоса Рауль 1 0
Понсе Андрес 1 0
Гуннелунн Томас 1 0
Heron 1 0
Драмме Муамаду 1 0
Hans Hollsberg 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джейбали Иссам 4 1
Сабби Эммануэль 5 0
Томасен Йенс 4 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 4 0
Тверсков Йеппе 3 0
Ларсен Каспер 3 0
Трандарсон Арон-Элис 3 0
Окосун Айо 3 0
Andreas Alm 1 1
Кадри Башким 1 0
Андерсен Александр 1 0
Клеве Троэльс 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Кинг Джоэл 1 0
Mihajlo Ivancevic 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
11
10 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
3
21%
5
45%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
7
50%
0
0%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
14%
3
27%
76-90

Пропущено

20
19
13 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
15%
4
21%
1-15
7
35%
2
11%
16-30
3
15%
3
16%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
1
5%
4
21%
61-75
4
20%
4
21%
76-90

Забито

5
19
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
18 Не забивали 13
0
0%
4
21%
1-15
1
20%
4
21%
16-30
1
20%
1
5%
31-45
3
60%
5
26%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Пропущено

30
17
13 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
13%
3
18%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
4
13%
3
18%
31-45
5
17%
3
18%
46-60
3
10%
3
18%
61-75
9
30%
4
24%
76-90

Забито

19
30
12 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 10
10 Не забивали 5
3
16%
9
30%
1-15
1
5%
5
17%
16-30
8
42%
1
3%
31-45
5
26%
6
20%
46-60
0
0%
1
3%
61-75
2
11%
8
27%
76-90

Пропущено

50
36
26 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 19
7
14%
7
19%
1-15
12
24%
3
8%
16-30
7
14%
6
17%
31-45
7
14%
5
14%
46-60
4
8%
7
19%
61-75
13
26%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Виборг - Вайле 2:0 Ольборг - Вайле 0:0 Вайле - Орхус 3:2 Силькеборг - Вайле 3:0
Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0 Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1 Колдинг - Вайле 2:1 Вайле - Колдинг 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:1 Раннерс - Вайле 4:1 Вайле - Сённерйюск 3:1 Копенгаген - Вайле 3:0 Хорсенс - Вайле 1:3 Вайле - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Оденсе - Вайле 6:0 Вайле - Силькеборг 2:4 Ванлоесе - Вайле 3:4
Оденсе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Оденсе - Ольборг 2:3 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Митьюлланд 2:2 Копенгаген - Оденсе 2:0
Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 0:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Оденсе - Виборг 2:3 Брондбю - Оденсе 2:1 Оденсе - Орхус 0:0 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Силькеборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Оденсе - Вайле 6:0 Виборг - Оденсе 1:1 Хельсингёр - Оденсе 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 22 14 6 2 43 - 13 48
2. Митьюлланд 22 13 3 6 37 - 22 42
3. Брондбю 22 11 7 4 30 - 24 40
4. Ольборг 22 11 5 6 36 - 26 38
5. Раннерс 22 9 6 7 26 - 25 33
6. Силькеборг 22 7 10 5 34 - 21 31
7. Виборг 22 6 9 7 31 - 33 27
8. Орхус 22 6 8 8 24 - 29 26
9. Оденсе 22 4 9 9 31 - 35 21
10. Нордшелланн 22 5 6 11 24 - 37 21
11. Вайле 22 4 4 14 21 - 48 16
12. Сённерйюск 22 2 7 13 17 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 11 7 3 1 16 - 9 24
2. Копенгаген 11 6 4 1 19 - 7 22
3. Митьюлланд 11 7 0 4 22 - 11 21
4. Раннерс 11 5 3 3 15 - 13 18
5. Ольборг 11 5 2 4 18 - 15 17
6. Орхус 11 4 4 3 15 - 13 16
7. Силькеборг 11 4 4 3 14 - 8 16
8. Вайле 11 4 3 4 16 - 18 15
9. Оденсе 11 3 4 4 20 - 16 13
10. Нордшелланн 11 2 5 4 12 - 17 11
11. Виборг 11 2 4 5 12 - 15 10
12. Сённерйюск 11 2 4 5 11 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 11 8 2 1 24 - 6 26
2. Ольборг 11 6 3 2 18 - 11 21
3. Митьюлланд 11 6 3 2 15 - 11 21
4. Виборг 11 4 5 2 19 - 18 17
5. Брондбю 11 4 4 3 14 - 15 16
6. Раннерс 11 4 3 4 11 - 12 15
7. Силькеборг 11 3 6 2 20 - 13 15
8. Нордшелланн 11 3 1 7 12 - 20 10
9. Орхус 11 2 4 5 9 - 16 10
10. Оденсе 11 1 5 5 11 - 19 8
11. Сённерйюск 11 0 3 8 6 - 19 3
12. Вайле 11 0 1 10 5 - 30 1
  • Первый тайм
  • 49'
    Команда Вайле играла лучше в этом тайме.
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Вайле: 42%, Оденсе: 58%.
  • 49'
    Микельсон Николас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 49'
    Оденсе пытается что-то создать.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 48'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Хенриксен Тобиас из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Вайле начинает контратаку
  • 47'
    Сабби Эммануэль из команды Оденсе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 47'
    Оденсе пытается что-то создать.
  • 47'
    Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Оденсе контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Понсе Андрес из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Окосун Айо
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Вайле контролирует мяч.
  • 45'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Вайле: 43%, Оденсе: 57%.
  • 44'
    Томасен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Соуза Аллан II из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    44'
    Соуза Аллан II из команды Вайле разыграл угловой с левого угла.
  • 43'
    Микельсон Николас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 43'
    Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 43'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Альборнос Миико забивает ударом с левой ноги!
  • 42'
    Плохо сыграл Окосун Айо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 42'
    Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 41'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    41'
    Mihajlo Ivancevic получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Желтая карточка
    41'
    Тверсков Йеппе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 40'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Описание гола
    38'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Офсайд
    38'
    Понсе Андрес из команды Вайле в офсайде
  • 38'
    Соуза Аллан II из команды Вайле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 37'
    Вайле контролирует мяч.
  • 37'
    Свеннсен Сандер из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 37'
    Игрок Сабби Эммануэль из команды Оденсе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 37'
    Джейбали Иссам из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 36'
    Хенриксен Тобиас из команды Вайле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 36'
    Вайле контролирует мяч.
  • 35'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 35'
    Контроль мяча: Вайле: 41%, Оденсе: 59%.
  • 34'
    Оденсе пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Муколли Арбнор из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Кинг Джоэл
  • 34'
    Оденсе контролирует мяч.
  • 33'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Джейбали Иссам из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Муколли Арбнор
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Кинг Джоэл из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Соуза Аллан II
  • 32'
    Оденсе контролирует мяч.
  • 31'
    Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 31'
    Вайле пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    30'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Вайле: 42%, Оденсе: 58%.
  • 30'
    Выглядело как неплохой момент. Свеннсен Сандер из команды Оденсе закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 30'
    Джейбали Иссам из команды Оденсе делает пас партнеру.
  • 29'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Тверсков Йеппе из команды Оденсе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 29'
    Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    29'
    Джейбали Иссам наказан за толчок Хетеми Лундрим
  • 28'
    Отличный пас сделал Окосун Айо из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 28'
    Оденсе контролирует мяч.
  • 27'
    Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 27'
    Альборнос Миико из команды Вайле делает неудачный навес.
  • 26'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 25'
    Драмме Муамаду оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 25'
    Драмме Муамаду из команды Вайле идет с мячом вперед на обострение...
  • 25'
    Вайле начинает контратаку
  • 25'
    Джейбали Иссам из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 25'
    Контроль мяча: Вайле: 41%, Оденсе: 59%.
  • 24'
    Вайле контролирует мяч.
  • 24'
    Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    23'
    Соуза Аллан II из команды Вайле в офсайде
  • 23'
    Джейбали Иссам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    22'
    Соуза Аллан II из команды Вайле подал угловой слева.
  • 22'
    Микельсон Николас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 22'
    Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 21'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Mihajlo Ivancevic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Джером Опоку из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Оденсе выполняет удар от ворот.
  • 20'
    Контроль мяча: Вайле: 39%, Оденсе: 61%.
  • 20'
    Драмме Муамаду из команды Вайле наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 20'
    Джером Опоку из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Mihajlo Ivancevic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    20'
    Соуза Аллан II из команды Вайле подал угловой слева.
  • 20'
    Драмме Муамаду нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 20'
    Вайле пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    19'
    Джейбали Иссам из команды Оденсе заходит слишком далеко, он валит Соуза Аллан II.
  • 18'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 17'
    Соуза Аллан II из команды Вайле навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 16'
    Оденсе контролирует мяч.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 15'
    Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 15'
    Контроль мяча: Вайле: 35%, Оденсе: 65%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Понсе Андрес из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Mihajlo Ivancevic
  • 14'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Оденсе контролирует мяч.
  • 13'
    Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Оденсе контролирует мяч.
  • 12'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 12'
    Кинг Джоэл из команды Оденсе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 12'
    Свеннсен Сандер из команды Оденсе делает пас партнеру.
  • Угловой
    12'
    Томасен Йенс из команды Оденсе подал угловой слева.
  • 11'
    Брунст Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 11'
    Джейбали Иссам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 11'
    Контроль мяча: Вайле: 42%, Оденсе: 58%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Хетеми Лундрим из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Сабби Эммануэль
  • Желтая карточка
    9'
    Хетеми Лундрим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    9'
    Безумный фол. Хетеми Лундрим грубо играет против соперника. Пострадал Джейбали Иссам
  • 8'
    Оденсе выполняет удар от ворот.
  • 8'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Фенгер Макс наказан за толчок Альбентоса Рауль
  • Угловой
    8'
    Томасен Йенс из команды Оденсе подал угловой слева.
  • 7'
    Колингер Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 7'
    Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 7'
    Оденсе контролирует мяч.
  • 7'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Вайле будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    6'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 5'
    Драмме Муамаду сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Муколли Арбнор забивает с левой ноги!
  • 5'
    Драмме Муамаду из команды Вайле увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 5'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Вайле: 44%, Оденсе: 56%.
  • 5'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    4'
    Понсе Андрес грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 4'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    4'
    Понсе Андрес наказан за толчок Mihajlo Ivancevic
  • 3'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Вайле контролирует мяч.
  • 2'
    Оденсе контролирует мяч.
  • 2'
    Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Сабби Эммануэль из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Оденсе контролирует мяч.
  • 1'
    Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Оденсе начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вайле 2:0 Оденсе онлайн

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