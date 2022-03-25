Давление бразильцев на чужие ворота не всегда остро, но зато постоянно.

Гильерме Арана издали пробил в левый угол, откуда Браво вытащил мяч на корнер.

Подачу Неймара слева с углового Браво поймал намертво, и был зафиксирован фол Каземиро против вратаря.

37' Неймар был выведен один на один с Браво, однако не переиграл чилийского вратаря с левого угла вратарской.

36' Антони приложился с подбора из зоны правого инсайда и за малым не попал в ближний угол.

34' Исла на газоне после столкновения с Фредом.

33' Гости по-прежнему довольствуются игрой вторым номером.

32' Заброс в штрафную ничего бразильцам не принёс, Браво выбьет мяч от ворот.

32' Антони не полез в дриблинг на правом фланге и развернулся назад.

31' Варгас отреагировал на высокую подачу с правой стороны ударом - срикошетив от газона, мяч проследовал правее створа.

30' Возле центрального круга Алексис Санчес испытал на себе фол соперника.

29' Суасо не успел к мячу на левом фланге, но всё равно похлопал партнёру за эту передачу.

29' Неймар успел к мячу на левом фланге и упал на газон после борьбы с двумя оппонентами. Судья свистка не дал.

27' Исла на правом полуфланге забежал в офсайд под мягкий проникающий заброс.

27' Алексис Санчес подал угловой с правой стороны, и воздух остался за хозяевами.

26' Данило Луис хорошо и без эксцессов обработал мяч, приняв закидушку соперника, и отдал короткий пас своему партнёру.

25' Да, так и есть. Следует навес со стандарта, который прерывает головой игрок бразильской сборной.

24' Чилийцы заработали штрафной на чужой половине на правом фланге, оттуда готовится подача.

23' Неймар разыграл левофланговый угловой и навесил, а Маркиньос не переиграл в ближнем бою Браво.

23' Винисиус Жуниор подцепил мяч около лицевой и добился-таки углового.

22' Пакета получил жёлтую карточку.

22' Бразильцы неторопливо контролируют мяч в центральной части поля.

21' Видаль дальней попыткой запустил мяч гораздо выше створа.

20' Браво вынес мяч в центр поля, и в конце концов им там стабиьно завладели чилийцы.

19' Винисиус Жуниор возвращал мяч подключившемуся Неймару, но тот сплоховал с обработкой и позволил Браво легко поймать сферу, хотя ситуация смотрелась весьма опасной.

18' Неймар подал со штрафного, и мяч оказался выбит из штрафной гостями.

18' Антони на правом фланге наткнулся на блокировку в исполнении Суасо.

17' У бразильцев большое территориальное преимущество, это неоспоримо.

16' Винисиус Жуниор закрутился с мячом на левом фланге, сделал неточный поперечный пас и рухнул на газон. Судья не свистнул.

15' Суасо подал с левого края, мяч срикошетил от Антони и двинулся в район ближнего угла, где им овладел Алиссон.

14' Алиссон тоже вышел из ворот, и не зря: выбил мяч в аут, не подпустив его к Видалю.

13' Хозяева после корнера подобрали мяч на левом фланге, но последовавший их навес был заблокирован.

13' Подача с бразильского штрафного на правую штангу, и теперь угловой будет.

12' Неймар заработал штрафной, получив по ногам от Видаля, но не стал долго лежать, как он умеет, а сразу же поднялся.

12' Винисиус Жуниор упустил мяч за боковую, совершая забег впереди на левом фланге.

11' Неймар навесил слева со штрафного, и верх выиграл игрок визитёров.

10' Гильерме Арана лежит на газоне перед чужой штрафной, и срубил его Видаль.

9' Левофланговый навес Винисиуса Жуниора прерван защитником гостей.

8' Браво вышел за пределы штрафной и выбил мяч в аут, чтобы он не достался Антони.

8' Долго готовилось пробитие хозяйского штрафного, после чего состоялся удар в стенку.

6' Алексис Санчес аккуратно подтолкнул возле своей штрафной Каземиро, но фол есть фол.

6' Заброс Каземиро в левую часть чужой штрафной привёл мяч к чилийским защитникам.

5' Бразильцы держат мяч в центре поля и не спешат со своими атаками.

4' Гости подали корнер без остроты и упустили мяч в аут на правом фланге.

3' Чилийцы отобрали себе мяч за счёт высокого прессинга, Варгас нанёс плотный удар с 16 метров, и мяч срикошетил от защитника хозяев на угловой.

2' Бразильцы уже давно отобрались на мундиаль, а чилийцы до сих пор ведут борьбу за путёвку в Катар.

1' Антони вошёл в штрафную с правого края и пробил в ближний угол, мяч забрал Браво.

1' Команды появились на поле в традиционных цветах. У бразильцев жёлтые футболки, синие трусы и белые гетры, у чилийцев красные футболки, белые трусы и синие гетры.