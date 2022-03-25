Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
22' Желтая карточкаПакета Лукас
Ход матча
22'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
65 Владение мячом, % 35
18
Антони
10
Неймар
17
Медель
Гари
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 НеймарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 ЭверсонВратарь
-
14 Милитао ЭдерЗащитник
- Защитник
-
13 Алвес ДаниэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мело АртурПолузащитник
- Нападающий
-
21 РодригоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тите
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Парра ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ласарте Мартин
История личных встреч
Бразилия
Чили
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
11 матчей
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бразилия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неймар
|7 (3)
|0.44
|Рафинья Диас
|3
|0.19
|Фирмино Роберто
|3
|0.19
|Ришарлисон
|3
|0.19
|Маркиньос Маркос
|2
|0.13
|Рибейро Эвертон
|2
|0.13
|Антони
|2
|0.13
|Коутиньо Филиппе
|2
|0.13
|Пакета Лукас
|2
|0.13
|Габриэл Барбоза
|2 (1)
|0.13
|Каземиро Карлос
|1
|0.06
|Мело Артур
|1
|0.06
|Родриго
|1
|0.06
|Жезус Габриэль
|0
|0
|Лоди Ренан
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
|Фред Сантос
|0
|0
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Чили
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|5
|0.29
|Видаль Артуро
|4 (1)
|0.24
|Пульгар Эрик
|3
|0.18
|Бреретон Бен
|3
|0.18
|Исла Маурисио
|1
|0.06
|Менесес Хеан
|1
|0.06
|Нуньес Марселино
|1
|0.06
|Арангис Чарлес
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
Карточки
Бразилия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Неймар
|3
|0
|Маркиньос Маркос
|3
|0
|Фред Сантос
|3
|0
|Пакета Лукас
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|1
|1
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Каземиро Карлос
|2
|0
|Соарес Дуглас
|2
|0
|Милитао Эдер
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Жезус Габриэль
|1
|0
|Ришарлисон
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Рафинья Диас
|1
|0
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Чили
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пульгар Эрик
|6
|0
|Марипан Гильермо
|4
|0
|Вегас Себастьян
|4
|0
|Арангис Чарлес
|2
|1
|Видаль Артуро
|2
|1
|Исла Маурисио
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|2
|0
|Медель Гари
|2
|0
|Кортес Брайан
|2
|0
|Роко Энсо
|2
|0
|Сьерральта Франсиско
|2
|0
|Бреретон Бен
|2
|0
|Санчес Алексис
|1
|0
|Босежур Жан
|1
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Вальдес Диего
|1
|0
|Баэса Клаудио
|1
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Эчеверрия Родриго
|1
|0
|Jimenez Luis III
|1
|0
|Менесес Хеан
|1
|0
|Моралес Иван
|1
|0
|Диас Николас
|1
|0
|Монтесинос Хоакин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
7
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
2
11%
2
29%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
2
11%
2
29%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
4
22%
2
29%
76-90
Пропущено
2
13
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
50%
2
15%
61-75
1
50%
3
23%
76-90
Забито
13
11
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
2
15%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
4
36%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
50%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
31
18
12 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
4
13%
2
11%
1-15
5
16%
3
17%
16-30
3
10%
5
28%
31-45
2
6%
2
11%
46-60
8
26%
4
22%
61-75
9
29%
29%
2
11%
76-90
Пропущено
6
21
2 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 10
5 Не пропускали 12
2
33%
4
19%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
1
17%
1
5%
46-60
2
33%
3
14%
61-75
1
17%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Бразилия
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0
Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0 Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Бразилия - Колумбия 2:1 Бразилия - Перу 4:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Парагвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Венесуэла 1:0
Чили
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Боливия - Чили 2:3 Чили - Аргентина 1:2 Сальвадор - Чили 0:1 Чили - Мексика 2:2
Чили - Эквадор 0:2 Парагвай - Чили 0:1 Чили - Венесуэла 3:0 Чили - Парагвай 2:0 Перу - Чили 2:0 Колумбия - Чили 3:1 Эквадор - Чили 0:0 Чили - Бразилия 0:1 Бразилия - Чили 1:0 Чили - Парагвай 0:2 Уругвай - Чили 1:1 Чили - Боливия 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Чили - Боливия 1:1 Аргентина - Чили 1:1 Чили - Боливия 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|0:0 Заявка
|16
|12
|4
|0
|32 - 5
|40
|2.
|Аргентина
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|23 - 7
|35
|3.
|Эквадор
|0:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 16
|25
|4.
|Уругвай
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 22
|23
|5.
|Перу
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 21
|22
|6.
|Колумбия
|1:0 Заявка
|17
|4
|8
|5
|17 - 19
|20
|7.
|Чили
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|19 - 20
|20
|8.
|Парагвай
|1:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|10 - 23
|16
|9.
|Боливия
|0:1 Заявка
|17
|4
|3
|10
|23 - 36
|15
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|16
|3
|1
|12
|14 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 1
|22
|2.
|Аргентина
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 2
|18
|3.
|Эквадор
|0:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 6
|17
|4.
|Уругвай
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|5.
|Колумбия
|1:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|6.
|Боливия
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 10
|13
|7.
|Чили
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 8
|11
|8.
|Перу
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Парагвай
|1:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|2.
|Аргентина
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Перу
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 10
|11
|4.
|Чили
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|5.
|Эквадор
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|6.
|Уругвай
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|7.
|Колумбия
|1:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|8.
|Парагвай
|1:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|2 - 13
|6
|9.
|Боливия
|0:1 Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 26
|2
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|3 - 18
|0
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Прогнозы на матч Бразилия 0:0 Чили
Исход игры
Бразилия
93.9% (107)
Ничья
5.3% (6)
Чили
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.06% (45)
Меньше
57.94% (62)
Обе команды забьют
Да
43.93% (47)
Нет
56.07% (60)
Популярный счёт
2:0 Бразилия
34.2% (39)
2:1 Бразилия
22.8% (26)
1:0 Бразилия
15.8% (18)
3:1 Бразилия
13.2% (15)
1:1 Ничья
4.4% (5)
3:0 Бразилия
2.6% (3)
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