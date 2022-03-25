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  3. Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Бразилия
FIFA #2
0:0
Первый тайм: 40'
Чили
FIFA #21
0'
22' Желтая карточка
Пакета Лукас
40'
1
Алиссон
Бекер
2
Данило
Луис
4
Маркиньос
Маркос
3
Силва
Тьяго
16
Арана
Гильерме
8
Фред
Сантос
5
Каземиро
Карлос
18
Антони
7
Пакета
Лукас
20
Винисиус
Жуниор
10
Неймар
1
Браво
Клаудио
5
Диас
Пауло
17
Медель
Гари
3
Роко
Энсо
4
Исла
Маурисио
8
Видаль
Артуро
16
Баэса
Клаудио
20
Арангис
Чарлес
2
Суасо
Габриэль
7
Санчес
Алексис
11
Варгас
Эдуардо
Бразилия
4-2-3-1
Чили
3-5-2

История личных встреч

Бразилия
Чили

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

11 матчей

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ОМЮА
0:1
КА
1:0
ОМЮА
3:0
ОМЮА
2:0
ТМС
1:0
ЧМ2
1:1
ТМС
2:1
ТМС
2:2
ЧМ
3:0
ЧМОМ
4:2
ЧМОМ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 7 (3) 0.44
Рафинья Диас 3 0.19
Фирмино Роберто 3 0.19
Ришарлисон 3 0.19
Маркиньос Маркос 2 0.13
Рибейро Эвертон 2 0.13
Антони 2 0.13
Коутиньо Филиппе 2 0.13
Пакета Лукас 2 0.13
Габриэл Барбоза 2 (1) 0.13
Каземиро Карлос 1 0.06
Мело Артур 1 0.06
Родриго 1 0.06
Жезус Габриэль 0 0
Лоди Ренан 0 0
Данило Луис 0 0
Фред Сантос 0 0
Гимараэс Бруно 0 0
Чили
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 5 0.29
Видаль Артуро 4 (1) 0.24
Пульгар Эрик 3 0.18
Бреретон Бен 3 0.18
Исла Маурисио 1 0.06
Менесес Хеан 1 0.06
Нуньес Марселино 1 0.06
Арангис Чарлес 0 0
Медель Гари 0 0

Карточки

Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неймар 3 0
Маркиньос Маркос 3 0
Фред Сантос 3 0
Пакета Лукас 3 0
Эмерсон Жуниор 1 1
Фабиньо Энрике 2 0
Каземиро Карлос 2 0
Соарес Дуглас 2 0
Милитао Эдер 2 0
Антони 1 0
Силва Тьяго 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Жезус Габриэль 1 0
Ришарлисон 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Рафинья Диас 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Чили
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пульгар Эрик 6 0
Марипан Гильермо 4 0
Вегас Себастьян 4 0
Арангис Чарлес 2 1
Видаль Артуро 2 1
Исла Маурисио 2 0
Варгас Эдуардо 2 0
Медель Гари 2 0
Кортес Брайан 2 0
Роко Энсо 2 0
Сьерральта Франсиско 2 0
Бреретон Бен 2 0
Санчес Алексис 1 0
Босежур Жан 1 0
Браво Клаудио 1 0
Вальдес Диего 1 0
Баэса Клаудио 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Кушчевич Бенхамин 1 0
Диас Пауло 1 0
Эчеверрия Родриго 1 0
Jimenez Luis III 1 0
Менесес Хеан 1 0
Моралес Иван 1 0
Диас Николас 1 0
Монтесинос Хоакин 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
7
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
2
11%
2
29%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
2
11%
2
29%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
4
22%
2
29%
76-90

Пропущено

2
13
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
50%
2
15%
61-75
1
50%
3
23%
76-90

Забито

13
11
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
2
15%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
4
36%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
50%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

31
18
12 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
4
13%
2
11%
1-15
5
16%
3
17%
16-30
3
10%
5
28%
31-45
2
6%
2
11%
46-60
8
26%
4
22%
61-75
9
29%
29%
2
11%
76-90

Пропущено

6
21
2 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 10
5 Не пропускали 12
2
33%
4
19%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
1
17%
1
5%
46-60
2
33%
3
14%
61-75
1
17%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Бразилия
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0
Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0 Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Бразилия - Колумбия 2:1 Бразилия - Перу 4:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Парагвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Венесуэла 1:0
Чили
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Боливия - Чили 2:3 Чили - Аргентина 1:2 Сальвадор - Чили 0:1 Чили - Мексика 2:2
Чили - Эквадор 0:2 Парагвай - Чили 0:1 Чили - Венесуэла 3:0 Чили - Парагвай 2:0 Перу - Чили 2:0 Колумбия - Чили 3:1 Эквадор - Чили 0:0 Чили - Бразилия 0:1 Бразилия - Чили 1:0 Чили - Парагвай 0:2 Уругвай - Чили 1:1 Чили - Боливия 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Чили - Боливия 1:1 Аргентина - Чили 1:1 Чили - Боливия 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия 0:0 Заявка 16 12 4 0 32 - 5 40
2. Аргентина Заявка 15 10 5 0 23 - 7 35
3. Эквадор 0:1 Заявка 17 7 4 6 25 - 16 25
4. Уругвай 0:0 Заявка 17 6 5 6 19 - 22 23
5. Перу 0:0 Заявка 17 6 4 7 17 - 21 22
6. Колумбия 1:0 Заявка 17 4 8 5 17 - 19 20
7. Чили 0:0 Заявка 17 5 5 7 19 - 20 20
8. Парагвай 1:0 Заявка 17 3 7 7 10 - 23 16
9. Боливия 0:1 Заявка 17 4 3 10 23 - 36 15
10. Венесуэла Заявка 16 3 1 12 14 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия 0:0 Заявка 8 7 1 0 19 - 1 22
2. Аргентина Заявка 8 5 3 0 11 - 2 18
3. Эквадор 0:1 Заявка 8 5 2 1 18 - 6 17
4. Уругвай 0:0 Заявка 9 4 3 2 11 - 7 15
5. Колумбия 1:0 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
6. Боливия 0:1 Заявка 8 4 1 3 17 - 10 13
7. Чили 0:0 Заявка 8 3 2 3 11 - 8 11
8. Перу 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9. Парагвай 1:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
10. Венесуэла Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия 0:0 Заявка 8 5 3 0 13 - 4 18
2. Аргентина Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Перу 0:0 Заявка 9 3 2 4 7 - 10 11
4. Чили 0:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
5. Эквадор 0:1 Заявка 9 2 2 5 7 - 10 8
6. Уругвай 0:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
7. Колумбия 1:0 Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
8. Парагвай 1:0 Заявка 8 1 3 4 2 - 13 6
9. Боливия 0:1 Заявка 9 0 2 7 6 - 26 2
10. Венесуэла Заявка 8 0 0 8 3 - 18 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Стыковые матчи за право попасть на чемпионат мира в Катаре
  • Первый тайм
  • Пенальти!
    41'
    Пенальти в ворота Чили!
  • 41'
    Дальний удар Варгаса в левый угол - мяч поймал Алиссон.
  • Фол, нарушение
    39'
    Подачу Неймара слева с углового Браво поймал намертво, и был зафиксирован фол Каземиро против вратаря.
  • Угловой
    39'
    Гильерме Арана издали пробил в левый угол, откуда Браво вытащил мяч на корнер.
  • 38'
    Давление бразильцев на чужие ворота не всегда остро, но зато постоянно.
  • Опасный момент
    37'
    Неймар был выведен один на один с Браво, однако не переиграл чилийского вратаря с левого угла вратарской.
  • Опасный момент
    36'
    Антони приложился с подбора из зоны правого инсайда и за малым не попал в ближний угол.
  • Травма, повреждение
    34'
    Исла на газоне после столкновения с Фредом.
  • 33'
    Гости по-прежнему довольствуются игрой вторым номером.
  • 32'
    Заброс в штрафную ничего бразильцам не принёс, Браво выбьет мяч от ворот.
  • 32'
    Антони не полез в дриблинг на правом фланге и развернулся назад.
  • 31'
    Варгас отреагировал на высокую подачу с правой стороны ударом - срикошетив от газона, мяч проследовал правее створа.
  • Фол, нарушение
    30'
    Возле центрального круга Алексис Санчес испытал на себе фол соперника.
  • 29'
    Суасо не успел к мячу на левом фланге, но всё равно похлопал партнёру за эту передачу.
  • 29'
    Неймар успел к мячу на левом фланге и упал на газон после борьбы с двумя оппонентами. Судья свистка не дал.
  • Офсайд
    27'
    Исла на правом полуфланге забежал в офсайд под мягкий проникающий заброс.
  • Угловой
    27'
    Алексис Санчес подал угловой с правой стороны, и воздух остался за хозяевами.
  • 26'
    Данило Луис хорошо и без эксцессов обработал мяч, приняв закидушку соперника, и отдал короткий пас своему партнёру.
  • 25'
    Да, так и есть. Следует навес со стандарта, который прерывает головой игрок бразильской сборной.
  • Фол, нарушение
    24'
    Чилийцы заработали штрафной на чужой половине на правом фланге, оттуда готовится подача.
  • Опасный момент
    23'
    Неймар разыграл левофланговый угловой и навесил, а Маркиньос не переиграл в ближнем бою Браво.
  • Угловой
    23'
    Винисиус Жуниор подцепил мяч около лицевой и добился-таки углового.
  • Желтая карточка
    22'
    Пакета получил жёлтую карточку.
  • 22'
    Бразильцы неторопливо контролируют мяч в центральной части поля.
  • 21'
    Видаль дальней попыткой запустил мяч гораздо выше створа.
  • 20'
    Браво вынес мяч в центр поля, и в конце концов им там стабиьно завладели чилийцы.
  • Опасный момент
    19'
    Винисиус Жуниор возвращал мяч подключившемуся Неймару, но тот сплоховал с обработкой и позволил Браво легко поймать сферу, хотя ситуация смотрелась весьма опасной.
  • 18'
    Неймар подал со штрафного, и мяч оказался выбит из штрафной гостями.
  • Фол, нарушение
    18'
    Антони на правом фланге наткнулся на блокировку в исполнении Суасо.
  • 17'
    У бразильцев большое территориальное преимущество, это неоспоримо.
  • 16'
    Винисиус Жуниор закрутился с мячом на левом фланге, сделал неточный поперечный пас и рухнул на газон. Судья не свистнул.
  • 15'
    Суасо подал с левого края, мяч срикошетил от Антони и двинулся в район ближнего угла, где им овладел Алиссон.
  • 14'
    Алиссон тоже вышел из ворот, и не зря: выбил мяч в аут, не подпустив его к Видалю.
  • 13'
    Хозяева после корнера подобрали мяч на левом фланге, но последовавший их навес был заблокирован.
  • Угловой
    13'
    Подача с бразильского штрафного на правую штангу, и теперь угловой будет.
  • Фол, нарушение
    12'
    Неймар заработал штрафной, получив по ногам от Видаля, но не стал долго лежать, как он умеет, а сразу же поднялся.
  • 12'
    Винисиус Жуниор упустил мяч за боковую, совершая забег впереди на левом фланге.
  • 11'
    Неймар навесил слева со штрафного, и верх выиграл игрок визитёров.
  • Фол, нарушение
    10'
    Гильерме Арана лежит на газоне перед чужой штрафной, и срубил его Видаль.
  • 9'
    Левофланговый навес Винисиуса Жуниора прерван защитником гостей.
  • 8'
    Браво вышел за пределы штрафной и выбил мяч в аут, чтобы он не достался Антони.
  • 8'
    Долго готовилось пробитие хозяйского штрафного, после чего состоялся удар в стенку.
  • Фол, нарушение
    6'
    Алексис Санчес аккуратно подтолкнул возле своей штрафной Каземиро, но фол есть фол.
  • 6'
    Заброс Каземиро в левую часть чужой штрафной привёл мяч к чилийским защитникам.
  • 5'
    Бразильцы держат мяч в центре поля и не спешат со своими атаками.
  • 4'
    Гости подали корнер без остроты и упустили мяч в аут на правом фланге.
  • Угловой
    3'
    Чилийцы отобрали себе мяч за счёт высокого прессинга, Варгас нанёс плотный удар с 16 метров, и мяч срикошетил от защитника хозяев на угловой.
  • 2'
    Бразильцы уже давно отобрались на мундиаль, а чилийцы до сих пор ведут борьбу за путёвку в Катар.
  • 1'
    Антони вошёл в штрафную с правого края и пробил в ближний угол, мяч забрал Браво.
  • 1'
    Команды появились на поле в традиционных цветах. У бразильцев жёлтые футболки, синие трусы и белые гетры, у чилийцев красные футболки, белые трусы и синие гетры.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В отборочном матче к чемпионату мира в юноамериканском кластере встретятся сборные Бразилии и Чили. Текстовый онлайн этой встречи проведёт Кирилл Иванцов.
Прогнозы 114
Бразилия 93.9% (107)
X 5.3% (6)
Чили 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бразилия
Ничья
Чили
1.43
5.60
9.20
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Где смотреть матч Бразилия 0:0 Чили онлайн

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Прогнозы на матч Бразилия 0:0 Чили

Исход игры
Бразилия
93.9% (107)
Ничья
5.3% (6)
Чили
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.06% (45)
Меньше
57.94% (62)
Обе команды забьют
Да
43.93% (47)
Нет
56.07% (60)
Популярный счёт
2:0 Бразилия
34.2% (39)
2:1 Бразилия
22.8% (26)
1:0 Бразилия
15.8% (18)
3:1 Бразилия
13.2% (15)
1:1 Ничья
4.4% (5)
3:0 Бразилия
2.6% (3)
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