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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Бразилия
FIFA #2
 
Позже
Чили
FIFA #21
Прогнозы 43
Бразилия 90.7% (39)
X 9.3% (4)
Чили 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бразилия
Ничья
Чили
1.50
4.80
8.36
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Бразилия
Чили

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

11 матчей

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ОМЮА
0:1
КА
1:0
ОМЮА
3:0
ОМЮА
2:0
ТМС
1:0
ЧМ2
1:1
ТМС
2:1
ТМС
2:2
ЧМ
3:0
ЧМОМ
4:2
ЧМОМ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 7 (3) 0.47
Рафинья Диас 3 0.2
Фирмино Роберто 3 0.2
Ришарлисон 3 0.2
Маркиньос Маркос 2 0.13
Рибейро Эвертон 2 0.13
Антони 2 0.13
Коутиньо Филиппе 2 0.13
Пакета Лукас 2 0.13
Габриэл Барбоза 2 (1) 0.13
Каземиро Карлос 1 0.07
Мело Артур 1 0.07
Родриго 1 0.07
Жезус Габриэль 0 0
Лоди Ренан 0 0
Данило Луис 0 0
Фред Сантос 0 0
Гимараэс Бруно 0 0
Чили
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 5 0.31
Видаль Артуро 4 (1) 0.25
Пульгар Эрик 3 0.19
Бреретон Бен 3 0.19
Исла Маурисио 1 0.06
Менесес Хеан 1 0.06
Нуньес Марселино 1 0.06
Арангис Чарлес 0 0
Медель Гари 0 0

Карточки

Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неймар 3 0
Маркиньос Маркос 3 0
Фред Сантос 3 0
Эмерсон Жуниор 1 1
Фабиньо Энрике 2 0
Каземиро Карлос 2 0
Пакета Лукас 2 0
Соарес Дуглас 2 0
Милитао Эдер 2 0
Антони 1 0
Силва Тьяго 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Жезус Габриэль 1 0
Ришарлисон 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Рафинья Диас 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Чили
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пульгар Эрик 6 0
Марипан Гильермо 4 0
Вегас Себастьян 4 0
Арангис Чарлес 2 1
Видаль Артуро 2 1
Исла Маурисио 2 0
Варгас Эдуардо 2 0
Медель Гари 2 0
Кортес Брайан 2 0
Роко Энсо 2 0
Сьерральта Франсиско 2 0
Бреретон Бен 2 0
Санчес Алексис 1 0
Босежур Жан 1 0
Браво Клаудио 1 0
Вальдес Диего 1 0
Баэса Клаудио 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Кушчевич Бенхамин 1 0
Диас Пауло 1 0
Эчеверрия Родриго 1 0
Jimenez Luis III 1 0
Менесес Хеан 1 0
Моралес Иван 1 0
Диас Николас 1 0
Монтесинос Хоакин 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
7
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
2
11%
2
29%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
2
11%
2
29%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
4
22%
2
29%
76-90

Пропущено

2
13
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
50%
2
15%
61-75
1
50%
3
23%
76-90

Забито

13
11
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
2
15%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
4
36%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
50%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

31
18
12 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
4
13%
2
11%
1-15
5
16%
3
17%
16-30
3
10%
5
28%
31-45
2
6%
2
11%
46-60
8
26%
4
22%
61-75
9
29%
29%
2
11%
76-90

Пропущено

6
21
2 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 10
5 Не пропускали 12
2
33%
4
19%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
1
17%
1
5%
46-60
2
33%
3
14%
61-75
1
17%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Бразилия
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0
Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0 Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Бразилия - Колумбия 2:1 Бразилия - Перу 4:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Парагвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Венесуэла 1:0
Чили
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Боливия - Чили 2:3 Чили - Аргентина 1:2 Сальвадор - Чили 0:1 Чили - Мексика 2:2
Чили - Эквадор 0:2 Парагвай - Чили 0:1 Чили - Венесуэла 3:0 Чили - Парагвай 2:0 Перу - Чили 2:0 Колумбия - Чили 3:1 Эквадор - Чили 0:0 Чили - Бразилия 0:1 Бразилия - Чили 1:0 Чили - Парагвай 0:2 Уругвай - Чили 1:1 Чили - Боливия 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Чили - Боливия 1:1 Аргентина - Чили 1:1 Чили - Боливия 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 15 12 3 0 32 - 5 39
2. Аргентина Заявка 15 10 5 0 23 - 7 35
3. Эквадор Заявка 16 7 4 5 25 - 15 25
4. Уругвай Заявка 16 6 4 6 19 - 22 22
5. Перу Заявка 16 6 3 7 17 - 21 21
6. Чили Заявка 16 5 4 7 19 - 20 19
7. Колумбия Заявка 16 3 8 5 16 - 19 17
8. Боливия Заявка 16 4 3 9 23 - 35 15
9. Парагвай Заявка 16 2 7 7 9 - 23 13
10. Венесуэла Заявка 16 3 1 12 14 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 7 7 0 0 19 - 1 21
2. Аргентина Заявка 8 5 3 0 11 - 2 18
3. Эквадор Заявка 8 5 2 1 18 - 6 17
4. Уругвай Заявка 8 4 2 2 11 - 7 14
5. Боливия Заявка 8 4 1 3 17 - 10 13
6. Чили Заявка 8 3 2 3 11 - 8 11
7. Перу Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
8. Колумбия Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
9. Венесуэла Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
10. Парагвай Заявка 8 1 4 3 7 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 8 5 3 0 13 - 4 18
2. Аргентина Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Перу Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
4. Эквадор Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
5. Уругвай Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
6. Чили Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
7. Колумбия Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
8. Парагвай Заявка 8 1 3 4 2 - 13 6
9. Боливия Заявка 8 0 2 6 6 - 25 2
10. Венесуэла Заявка 8 0 0 8 3 - 18 0
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    Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия - Чили от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2022, осталось 2 дня 18 часов 25 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Бразилия 90.7% (39)
    X 9.3% (4)
    Чили 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бразилия
    Ничья
    Чили
    1.50
    4.80
    8.36
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бразилия - Чили онлайн

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    Прогнозы на матч Бразилия - Чили

    Исход игры
    Бразилия
    90.7% (39)
    Ничья
    9.3% (4)
    Чили
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (18)
    Меньше
    57.14% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    45.24% (19)
    Нет
    54.76% (23)
    Популярный счёт
    2:0 Бразилия
    39.5% (17)
    2:1 Бразилия
    23.3% (10)
    3:1 Бразилия
    11.6% (5)
    1:0 Бразилия
    9.3% (4)
    1:1 Ничья
    7% (3)
    3:0 Бразилия
    4.7% (2)
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