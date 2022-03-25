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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Уругвай
FIFA #15
0:0
Первый тайм: 35'
Перу
FIFA #24
0' 35'
12
Рочет
Серхио
4
Араухо
Рональд
3
Годин
Диего
2
Хименес
Хосе
16
Оливера
Матиас
8
Пельистри
Факундо
6
Бентанкур
Родриго
15
Вальверде
Федерико
10
Де
Арраскаэта
Джорджиан
9
Суарес
Луис
11
Нуньес
Дарвин
1
Гальесе
Педро
17
Адвинкула
Луис
5
Самбрано
Очандарте
22
Калленс
Александр
6
Трауко
Мигель
13
Тапия
Ренато
18
Каррильо
Андре
8
Пенья
Серхио
19
Йотун
Йошимар
10
Куэва
Кристиан
9
Лападула
Джанлука
Уругвай
4-4-2
Перу
4-1-4-1

История личных встреч

Уругвай
Перу

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ОМЮА
1:1
ТМС
1:1
ТМС
1:0
КА
0:0
ОМЮА
2:1
ОМЮА
1:0
ЧМОМ
1:2
ЧМОМ
2:4
КА
0:2
КА
1:1
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
6:0

Бомбардиры внутри турнира

Уругвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 7 (5) 0.41
Де Арраскаэта Джорджиан 4 (1) 0.24
Кавани Эдинсон 2 0.12
Перейро Гастон 1 0.06
Бентанкур Родриго 1 0.06
Вальверде Федерико 1 0.06
Макси Гомес 1 0.06
Нуньес Дарвин 1 0.06
Альварес Агустин 1 0.06
Нандес Найтан 0 0
Годин Диего 0 0
Весино Матиас 0 0
Торрейра Лукас 0 0
Пикерес Хоакин 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Родригес Брайан II 0 0
Перу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куэва Кристиан 5 0.29
Каррильо Андре 3 0.18
Лападула Джанлука 2 0.12
Пенья Серхио 2 0.12
Флорес Эдисон 2 0.12
Тапия Ренато 2 0.12
Адвинкула Луис 1 0.06
Трауко Мигель 0 0
Герреро Паоло 0 0

Карточки

Уругвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 5 0
Касерес Мартин 3 0
Нандес Найтан 3 0
Кавани Эдинсон 1 1
Коатес Себастьян 2 0
Весино Матиас 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Годин Диего 1 0
Родригес Джонатан 1 0
Хименес Хосе 1 0
Оливера Матиас 1 0
Гонсалес Джованни 1 0
Макси Гомес 1 0
Араухо Рональд 1 0
Пельистри Факундо 1 0
Перу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трауко Мигель 5 1
Гонсалес Кристофер 5 0
Адвинкула Луис 3 0
Йотун Йошимар 3 0
Тапия Ренато 3 0
Самбрано Очандарте 1 1
Герреро Паоло 2 0
Корсо Альдо 2 0
Куэва Кристиан 2 0
Гарсия Расиель 2 0
Лападула Джанлука 2 0
Агино Педро 2 0
Каседа Карлос 0 1
Каррильо Андре 1 0
Гальесе Педро 1 0
Сантамария Андерсон 1 0
Карвальо Хосе 1 0
Калленс Александр 1 0
Вильдер Картахена 1 0
Коста Габриэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
2
18%
3
43%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

15
11
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
13%
1
9%
1-15
3
20%
4
36%
16-30
4
27%
1
9%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Забито

19
17
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
7 Не забивали 6
3
16%
2
12%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
3
16%
4
24%
31-45
4
21%
2
12%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
5
26%
3
18%
76-90

Пропущено

22
21
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
3
14%
2
10%
1-15
3
14%
5
24%
16-30
6
27%
4
19%
31-45
4
18%
3
14%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
3
14%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Уругвай
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Уругвай - Венесуэла 4:1 Парагвай - Уругвай 0:1 Боливия - Уругвай 3:0 Уругвай - Аргентина 0:1
Бразилия - Уругвай 4:1 Аргентина - Уругвай 3:0 Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Эквадор 1:0 Уругвай - Боливия 4:2 Перу - Уругвай 1:1 Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Парагвай 1:0 Боливия - Уругвай 0:2 Уругвай - Чили 1:1 Аргентина - Уругвай 1:0 Венесуэла - Уругвай 0:0 Уругвай - Парагвай 0:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Колумбия - Уругвай 0:3 Эквадор - Уругвай 4:2
Перу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Перу - Эквадор 1:1 Колумбия - Перу 0:1 Перу - Ямайка 3:0 Перу - Панама 1:1
Венесуэла - Перу 1:2 Перу - Боливия 3:0 Аргентина - Перу 1:0 Боливия - Перу 1:0 Перу - Чили 2:0 Бразилия - Перу 2:0 Перу - Венесуэла 1:0 Перу - Уругвай 1:1 Колумбия - Перу 3:2 Бразилия - Перу 1:0 Перу - Парагвай 3:3 Венесуэла - Перу 0:1 Эквадор - Перу 2:2 Колумбия - Перу 1:2 Бразилия - Перу 4:0 Эквадор - Перу 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия 0:0 Заявка 16 12 4 0 32 - 5 40
2. Аргентина Заявка 15 10 5 0 23 - 7 35
3. Эквадор 0:1 Заявка 17 7 4 6 25 - 16 25
4. Уругвай 0:0 Заявка 17 6 5 6 19 - 22 23
5. Перу 0:0 Заявка 17 6 4 7 17 - 21 22
6. Колумбия 1:0 Заявка 17 4 8 5 17 - 19 20
7. Чили 0:0 Заявка 17 5 5 7 19 - 20 20
8. Парагвай 1:0 Заявка 17 3 7 7 10 - 23 16
9. Боливия 0:1 Заявка 17 4 3 10 23 - 36 15
10. Венесуэла Заявка 16 3 1 12 14 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия 0:0 Заявка 8 7 1 0 19 - 1 22
2. Аргентина Заявка 8 5 3 0 11 - 2 18
3. Эквадор 0:1 Заявка 8 5 2 1 18 - 6 17
4. Уругвай 0:0 Заявка 9 4 3 2 11 - 7 15
5. Колумбия 1:0 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
6. Боливия 0:1 Заявка 8 4 1 3 17 - 10 13
7. Чили 0:0 Заявка 8 3 2 3 11 - 8 11
8. Перу 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9. Парагвай 1:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
10. Венесуэла Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия 0:0 Заявка 8 5 3 0 13 - 4 18
2. Аргентина Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Перу 0:0 Заявка 9 3 2 4 7 - 10 11
4. Чили 0:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
5. Эквадор 0:1 Заявка 9 2 2 5 7 - 10 8
6. Уругвай 0:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
7. Колумбия 1:0 Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
8. Парагвай 1:0 Заявка 8 1 3 4 2 - 13 6
9. Боливия 0:1 Заявка 9 0 2 7 6 - 26 2
10. Венесуэла Заявка 8 0 0 8 3 - 18 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Стыковые матчи за право попасть на чемпионат мира в Катаре
  • Первый тайм
  • 34'
    Беззубым получилась очередная попытка наступления Уругвая, теряют хозяева мяч в середине поля.
  • Травма, повреждение
    32'
    Каррильо слегка получил по голове в борьбе с габаритным Годином, но довольно быстро пришёл в себя.
  • 30'
    Пельистри на правой бровке выполняет рывок после передачи в эту зону, а Куэва корпусом укрывает мяч, не позволяя сопернику обострить.
  • 28'
    Оливера слева ушёл в лицевую и выполнил хитрый кросс не в голову партнёрам, а чуть назад, в расчёте на поддержку вторым темпом. Тем не менее, получился пас всем за спину.
  • Фол, нарушение
    26'
    Редкий случай, когда не особенно удачно отыграли перуанцы в обороне. Подстраховал Адвинкула, вырвавшийся из-за спины Суареса, не позволивший Луису добраться до мяча и вынудивший его сфолить.
  • 24'
    Неплохо открылся по центру Нуньес под передачу перед штрафной гостей, однако успел обокрасть его подкравшийся сзади соперник.
  • 23'
    Тапия сильно пробил с ходу из опорной зоны, а на линии штрафной его удар заблокировали, после чего отскочил мяч к боковой линии, где укрощал его уже далеко вышедший из "рамки" Рочет.
  • 21'
    Очередной кросс хозяев получился неплохим. Оливера подал слева, после чего какое-то время не могли перуанцы вынести, но в итоге справились. Пока что весьма уверенно защищается команда Рикардо Гареки.
  • 21'
    Длинная передача к правому краю атаки Перу на Лападулу выходит слишком сильной, не добирается Джанлука до мяча.
  • Фол, нарушение
    20'
    Нуньес жестковато играет в центре поля, и достаётся мяч перуанцам, однако недолго длится их владение.
  • Травма, повреждение
    18'
    Небольшое повреждение было у Каррильо, но сейчас вроде всё уже в порядке с хавбеком гостей.
  • 17'
    Вновь рискованно действуют на своей половине поля хозяева. Неаккуратная передача пошла на Бентанкура, однако тот хладнокровно убрал на замахе соперника, продолжив выход из обороны.
  • 16'
    И почти сразу же ещё один навес, теперь уже слева. На линии вратарской вылавливает мяч Гальесе.
  • 15'
    А уругвайцы много используют фланги и продолжают "грузить" в штрафную. На этот раз Араухо справа выполняет кросс, но улетает мяч за боковую линию.
  • Угловой
    13'
    Оказался мяч в сетке ворот Рочета вскоре после подачи перуанцев от правого углового флажка, однако к тому моменту уже просвистел судья, зафиксировав фол в атаке.
  • 12'
    Ещё одна помарка в обороне Уругвая. Потеря на своей половине приводит ко второму моменту Лападулы. Продвигается он по центру с мячом и бьёт в ближний угол, а Рочет отражает.
  • 11'
    Калленс удачно действует в обороне, прервав проникающую передачу вдоль центральной оси и выбив в аут.
  • 10'
    Длинная подача в итоге следует в линию атаки хозяев в направлении Суареса, и улетает мяч за лицевую, так и не дойдя до адресата.
  • 9'
    Довольно долго разыгрывает сейчас мяч Уругвай в центре поля, а перуанцы соперника достаточно высоко поджимают, но при этом сохраняют компактность в обороне.
  • Угловой
    8'
    А сама подача от углового флажка в исполнении Де Арраскаэты получается не слишком удачной, выносят мяч перуанцы.
  • 7'
    Недовольны Адвинкула и Гальесе поведением Суареса перед подачей углового, какое-то время под присмотром судьи спорит звёздный форвард хозяев с соперниками.
  • 6'
    Оливера слева выполняет кросс в штрафную гостей, однако получается слишком сильно, всех перелетает мяч и оказывается на противоположном фланге.
  • Опасный момент
    4'
    Вот это да! Из ничего приходит момент у ворот Рочета. Следует подача к одиннадцатиметровой на совершенно неприкрытого Лападулу, который головой сильно бьёт по центру ворот. Кипер на месте, справляется с ударом.
  • 3'
    Пельистри справа простреливает во вратарскую на ближнюю штангу, там никого из партнёров не оказывается, и забирает мяч в руки Гальесе.
  • 2'
    Теперь попытка перуанцев провести атаку по правому краю, Хименес хладнокровно выбивает мяч подальше от штрафной.
  • 1'
    Следует передача вдоль правого полуфланга к линии штрафной гостей на Нуньеса, там перехватывают мяч защитники.
  • Первый тайм начался
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на матч предпоследнего тура южноамериканского отбора к ЧМ-2022, в котором Уругвай примет Перу. Встречаются прямые конкуренты в борьбе за место в первой четвёрке, дающее право напрямую квалифицироваться на мундиаль. Уругвайцы идут на 4-й строчке, опережая сегодняшнего соперника на 1 балл. В случае победы хозяева могут досрочно оформить путёвку, перуанцы же постараются им в этом помешать и обогнать противника, либо, как минимум, не проиграть, сохранив шансы не только на место в плей-офф, но и на прямое попадание в Катар. Текстовую трансляцию матча проведёт Артур Гаямов.
Прогнозы 109
Уругвай 89% (97)
X 8.3% (9)
Перу 2.8% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уругвай
Ничья
Перу
1.61
3.98
7.76
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Где смотреть матч Уругвай 0:0 Перу онлайн

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Прогнозы на матч Уругвай 0:0 Перу

Исход игры
Уругвай
89% (97)
Ничья
8.3% (9)
Перу
2.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
38.68% (41)
Меньше
61.32% (65)
Обе команды забьют
Да
46.23% (49)
Нет
53.77% (57)
Популярный счёт
1:0 Уругвай
35.8% (39)
2:1 Уругвай
33.9% (37)
2:0 Уругвай
15.6% (17)
1:1 Ничья
8.3% (9)
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