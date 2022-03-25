Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
12
Рочет
Серхио
- Основной состав
-
12 Рочет СерхиоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Винья МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Макси ГомесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Алонсо Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Валера АлексНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарека Рикардо
История личных встреч
Уругвай
Перу
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уругвай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|7 (5)
|0.41
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4 (1)
|0.24
|Кавани Эдинсон
|2
|0.12
|Перейро Гастон
|1
|0.06
|Бентанкур Родриго
|1
|0.06
|Вальверде Федерико
|1
|0.06
|Макси Гомес
|1
|0.06
|Нуньес Дарвин
|1
|0.06
|Альварес Агустин
|1
|0.06
|Нандес Найтан
|0
|0
|Годин Диего
|0
|0
|Весино Матиас
|0
|0
|Торрейра Лукас
|0
|0
|Пикерес Хоакин
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
|Родригес Брайан II
|0
|0
Перу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куэва Кристиан
|5
|0.29
|Каррильо Андре
|3
|0.18
|Лападула Джанлука
|2
|0.12
|Пенья Серхио
|2
|0.12
|Флорес Эдисон
|2
|0.12
|Тапия Ренато
|2
|0.12
|Адвинкула Луис
|1
|0.06
|Трауко Мигель
|0
|0
|Герреро Паоло
|0
|0
Карточки
Уругвай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентанкур Родриго
|5
|0
|Касерес Мартин
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|1
|Коатес Себастьян
|2
|0
|Весино Матиас
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Годин Диего
|1
|0
|Родригес Джонатан
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Оливера Матиас
|1
|0
|Гонсалес Джованни
|1
|0
|Макси Гомес
|1
|0
|Араухо Рональд
|1
|0
|Пельистри Факундо
|1
|0
Перу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трауко Мигель
|5
|1
|Гонсалес Кристофер
|5
|0
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Йотун Йошимар
|3
|0
|Тапия Ренато
|3
|0
|Самбрано Очандарте
|1
|1
|Герреро Паоло
|2
|0
|Корсо Альдо
|2
|0
|Куэва Кристиан
|2
|0
|Гарсия Расиель
|2
|0
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Агино Педро
|2
|0
|Каседа Карлос
|0
|1
|Каррильо Андре
|1
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Сантамария Андерсон
|1
|0
|Карвальо Хосе
|1
|0
|Калленс Александр
|1
|0
|Вильдер Картахена
|1
|0
|Коста Габриэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
2
18%
3
43%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
15
11
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
13%
1
9%
1-15
3
20%
4
36%
16-30
4
27%
1
9%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Забито
19
17
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
7 Не забивали 6
3
16%
2
12%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
3
16%
4
24%
31-45
4
21%
2
12%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
5
26%
3
18%
76-90
Пропущено
22
21
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
3
14%
2
10%
1-15
3
14%
5
24%
16-30
6
27%
4
19%
31-45
4
18%
3
14%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
3
14%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Уругвай
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Уругвай - Венесуэла 4:1 Парагвай - Уругвай 0:1 Боливия - Уругвай 3:0 Уругвай - Аргентина 0:1
Бразилия - Уругвай 4:1 Аргентина - Уругвай 3:0 Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Эквадор 1:0 Уругвай - Боливия 4:2 Перу - Уругвай 1:1 Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Парагвай 1:0 Боливия - Уругвай 0:2 Уругвай - Чили 1:1 Аргентина - Уругвай 1:0 Венесуэла - Уругвай 0:0 Уругвай - Парагвай 0:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Колумбия - Уругвай 0:3 Эквадор - Уругвай 4:2
Перу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Перу - Эквадор 1:1 Колумбия - Перу 0:1 Перу - Ямайка 3:0 Перу - Панама 1:1
Венесуэла - Перу 1:2 Перу - Боливия 3:0 Аргентина - Перу 1:0 Боливия - Перу 1:0 Перу - Чили 2:0 Бразилия - Перу 2:0 Перу - Венесуэла 1:0 Перу - Уругвай 1:1 Колумбия - Перу 3:2 Бразилия - Перу 1:0 Перу - Парагвай 3:3 Венесуэла - Перу 0:1 Эквадор - Перу 2:2 Колумбия - Перу 1:2 Бразилия - Перу 4:0 Эквадор - Перу 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|0:0 Заявка
|16
|12
|4
|0
|32 - 5
|40
|2.
|Аргентина
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|23 - 7
|35
|3.
|Эквадор
|0:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 16
|25
|4.
|Уругвай
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 22
|23
|5.
|Перу
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 21
|22
|6.
|Колумбия
|1:0 Заявка
|17
|4
|8
|5
|17 - 19
|20
|7.
|Чили
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|19 - 20
|20
|8.
|Парагвай
|1:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|10 - 23
|16
|9.
|Боливия
|0:1 Заявка
|17
|4
|3
|10
|23 - 36
|15
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|16
|3
|1
|12
|14 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 1
|22
|2.
|Аргентина
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 2
|18
|3.
|Эквадор
|0:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 6
|17
|4.
|Уругвай
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|5.
|Колумбия
|1:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|6.
|Боливия
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 10
|13
|7.
|Чили
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 8
|11
|8.
|Перу
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Парагвай
|1:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|2.
|Аргентина
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Перу
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 10
|11
|4.
|Чили
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|5.
|Эквадор
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|6.
|Уругвай
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|7.
|Колумбия
|1:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|8.
|Парагвай
|1:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|2 - 13
|6
|9.
|Боливия
|0:1 Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 26
|2
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|3 - 18
|0
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Прогнозы на матч Уругвай 0:0 Перу
Исход игры
Уругвай
89% (97)
Ничья
8.3% (9)
Перу
2.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
38.68% (41)
Меньше
61.32% (65)
Обе команды забьют
Да
46.23% (49)
Нет
53.77% (57)
Популярный счёт
1:0 Уругвай
35.8% (39)
2:1 Уругвай
33.9% (37)
2:0 Уругвай
15.6% (17)
1:1 Ничья
8.3% (9)
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