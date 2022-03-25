Редкий случай, когда не особенно удачно отыграли перуанцы в обороне. Подстраховал Адвинкула, вырвавшийся из-за спины Суареса, не позволивший Луису добраться до мяча и вынудивший его сфолить.

Оливера слева ушёл в лицевую и выполнил хитрый кросс не в голову партнёрам, а чуть назад, в расчёте на поддержку вторым темпом. Тем не менее, получился пас всем за спину.

Пельистри на правой бровке выполняет рывок после передачи в эту зону, а Куэва корпусом укрывает мяч, не позволяя сопернику обострить.

Каррильо слегка получил по голове в борьбе с габаритным Годином, но довольно быстро пришёл в себя.

24' Неплохо открылся по центру Нуньес под передачу перед штрафной гостей, однако успел обокрасть его подкравшийся сзади соперник.

23' Тапия сильно пробил с ходу из опорной зоны, а на линии штрафной его удар заблокировали, после чего отскочил мяч к боковой линии, где укрощал его уже далеко вышедший из "рамки" Рочет.

21' Очередной кросс хозяев получился неплохим. Оливера подал слева, после чего какое-то время не могли перуанцы вынести, но в итоге справились. Пока что весьма уверенно защищается команда Рикардо Гареки.

21' Длинная передача к правому краю атаки Перу на Лападулу выходит слишком сильной, не добирается Джанлука до мяча.

20' Нуньес жестковато играет в центре поля, и достаётся мяч перуанцам, однако недолго длится их владение.

18' Небольшое повреждение было у Каррильо, но сейчас вроде всё уже в порядке с хавбеком гостей.

17' Вновь рискованно действуют на своей половине поля хозяева. Неаккуратная передача пошла на Бентанкура, однако тот хладнокровно убрал на замахе соперника, продолжив выход из обороны.

16' И почти сразу же ещё один навес, теперь уже слева. На линии вратарской вылавливает мяч Гальесе.

15' А уругвайцы много используют фланги и продолжают "грузить" в штрафную. На этот раз Араухо справа выполняет кросс, но улетает мяч за боковую линию.

13' Оказался мяч в сетке ворот Рочета вскоре после подачи перуанцев от правого углового флажка, однако к тому моменту уже просвистел судья, зафиксировав фол в атаке.

12' Ещё одна помарка в обороне Уругвая. Потеря на своей половине приводит ко второму моменту Лападулы. Продвигается он по центру с мячом и бьёт в ближний угол, а Рочет отражает.

11' Калленс удачно действует в обороне, прервав проникающую передачу вдоль центральной оси и выбив в аут.

10' Длинная подача в итоге следует в линию атаки хозяев в направлении Суареса, и улетает мяч за лицевую, так и не дойдя до адресата.

9' Довольно долго разыгрывает сейчас мяч Уругвай в центре поля, а перуанцы соперника достаточно высоко поджимают, но при этом сохраняют компактность в обороне.

8' А сама подача от углового флажка в исполнении Де Арраскаэты получается не слишком удачной, выносят мяч перуанцы.

7' Недовольны Адвинкула и Гальесе поведением Суареса перед подачей углового, какое-то время под присмотром судьи спорит звёздный форвард хозяев с соперниками.

6' Оливера слева выполняет кросс в штрафную гостей, однако получается слишком сильно, всех перелетает мяч и оказывается на противоположном фланге.

4' Вот это да! Из ничего приходит момент у ворот Рочета. Следует подача к одиннадцатиметровой на совершенно неприкрытого Лападулу, который головой сильно бьёт по центру ворот. Кипер на месте, справляется с ударом.

3' Пельистри справа простреливает во вратарскую на ближнюю штангу, там никого из партнёров не оказывается, и забирает мяч в руки Гальесе.

2' Теперь попытка перуанцев провести атаку по правому краю, Хименес хладнокровно выбивает мяч подальше от штрафной.

1' Следует передача вдоль правого полуфланга к линии штрафной гостей на Нуньеса, там перехватывают мяч защитники.