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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Уругвай
FIFA #15
 
Позже
Перу
FIFA #24
Прогнозы 42
Уругвай 90.5% (38)
X 9.5% (4)
Перу 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Уругвай
Ничья
Перу
1.69
3.58
7.11
Все Коэффициенты

История личных встреч

Уругвай
Перу

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ОМЮА
1:1
ТМС
1:1
ТМС
1:0
КА
0:0
ОМЮА
2:1
ОМЮА
1:0
ЧМОМ
1:2
ЧМОМ
2:4
КА
0:2
КА
1:1
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
6:0

Бомбардиры внутри турнира

Уругвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 7 (5) 0.44
Де Арраскаэта Джорджиан 4 (1) 0.25
Кавани Эдинсон 2 0.13
Перейро Гастон 1 0.06
Бентанкур Родриго 1 0.06
Вальверде Федерико 1 0.06
Макси Гомес 1 0.06
Нуньес Дарвин 1 0.06
Альварес Агустин 1 0.06
Нандес Найтан 0 0
Годин Диего 0 0
Весино Матиас 0 0
Торрейра Лукас 0 0
Пикерес Хоакин 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Родригес Брайан II 0 0
Перу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куэва Кристиан 5 0.31
Каррильо Андре 3 0.19
Лападула Джанлука 2 0.13
Пенья Серхио 2 0.13
Флорес Эдисон 2 0.13
Тапия Ренато 2 0.13
Адвинкула Луис 1 0.06
Трауко Мигель 0 0
Герреро Паоло 0 0

Карточки

Уругвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 5 0
Касерес Мартин 3 0
Нандес Найтан 3 0
Кавани Эдинсон 1 1
Коатес Себастьян 2 0
Весино Матиас 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Годин Диего 1 0
Родригес Джонатан 1 0
Хименес Хосе 1 0
Оливера Матиас 1 0
Гонсалес Джованни 1 0
Макси Гомес 1 0
Араухо Рональд 1 0
Пельистри Факундо 1 0
Перу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трауко Мигель 5 1
Гонсалес Кристофер 5 0
Адвинкула Луис 3 0
Йотун Йошимар 3 0
Тапия Ренато 3 0
Самбрано Очандарте 1 1
Герреро Паоло 2 0
Корсо Альдо 2 0
Куэва Кристиан 2 0
Гарсия Расиель 2 0
Лападула Джанлука 2 0
Агино Педро 2 0
Каседа Карлос 0 1
Каррильо Андре 1 0
Гальесе Педро 1 0
Сантамария Андерсон 1 0
Карвальо Хосе 1 0
Калленс Александр 1 0
Вильдер Картахена 1 0
Коста Габриэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
2
18%
3
43%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

15
11
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
13%
1
9%
1-15
3
20%
4
36%
16-30
4
27%
1
9%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Забито

19
17
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
7 Не забивали 6
3
16%
2
12%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
3
16%
4
24%
31-45
4
21%
2
12%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
5
26%
3
18%
76-90

Пропущено

22
21
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
3
14%
2
10%
1-15
3
14%
5
24%
16-30
6
27%
4
19%
31-45
4
18%
3
14%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
3
14%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Уругвай
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Уругвай - Венесуэла 4:1 Парагвай - Уругвай 0:1 Боливия - Уругвай 3:0 Уругвай - Аргентина 0:1
Бразилия - Уругвай 4:1 Аргентина - Уругвай 3:0 Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Эквадор 1:0 Уругвай - Боливия 4:2 Перу - Уругвай 1:1 Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Парагвай 1:0 Боливия - Уругвай 0:2 Уругвай - Чили 1:1 Аргентина - Уругвай 1:0 Венесуэла - Уругвай 0:0 Уругвай - Парагвай 0:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Колумбия - Уругвай 0:3 Эквадор - Уругвай 4:2
Перу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Перу - Эквадор 1:1 Колумбия - Перу 0:1 Перу - Ямайка 3:0 Перу - Панама 1:1
Венесуэла - Перу 1:2 Перу - Боливия 3:0 Аргентина - Перу 1:0 Боливия - Перу 1:0 Перу - Чили 2:0 Бразилия - Перу 2:0 Перу - Венесуэла 1:0 Перу - Уругвай 1:1 Колумбия - Перу 3:2 Бразилия - Перу 1:0 Перу - Парагвай 3:3 Венесуэла - Перу 0:1 Эквадор - Перу 2:2 Колумбия - Перу 1:2 Бразилия - Перу 4:0 Эквадор - Перу 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 15 12 3 0 32 - 5 39
2. Аргентина Заявка 15 10 5 0 23 - 7 35
3. Эквадор Заявка 16 7 4 5 25 - 15 25
4. Уругвай Заявка 16 6 4 6 19 - 22 22
5. Перу Заявка 16 6 3 7 17 - 21 21
6. Чили Заявка 16 5 4 7 19 - 20 19
7. Колумбия Заявка 16 3 8 5 16 - 19 17
8. Боливия Заявка 16 4 3 9 23 - 35 15
9. Парагвай Заявка 16 2 7 7 9 - 23 13
10. Венесуэла Заявка 16 3 1 12 14 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 7 7 0 0 19 - 1 21
2. Аргентина Заявка 8 5 3 0 11 - 2 18
3. Эквадор Заявка 8 5 2 1 18 - 6 17
4. Уругвай Заявка 8 4 2 2 11 - 7 14
5. Боливия Заявка 8 4 1 3 17 - 10 13
6. Чили Заявка 8 3 2 3 11 - 8 11
7. Перу Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
8. Колумбия Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
9. Венесуэла Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
10. Парагвай Заявка 8 1 4 3 7 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 8 5 3 0 13 - 4 18
2. Аргентина Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Перу Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
4. Эквадор Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
5. Уругвай Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
6. Чили Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
7. Колумбия Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
8. Парагвай Заявка 8 1 3 4 2 - 13 6
9. Боливия Заявка 8 0 2 6 6 - 25 2
10. Венесуэла Заявка 8 0 0 8 3 - 18 0
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    Текстовая онлайн трансляция матча Уругвай - Перу от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2022, осталось 2 дня 18 часов 25 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Уругвай 90.5% (38)
    X 9.5% (4)
    Перу 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уругвай
    Ничья
    Перу
    1.69
    3.58
    7.11
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Уругвай - Перу онлайн

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    Прогнозы на матч Уругвай - Перу

    Исход игры
    Уругвай
    88.6% (39)
    Ничья
    9.1% (4)
    Перу
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.86% (18)
    Меньше
    58.14% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    48.84% (21)
    Нет
    51.16% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Уругвай
    34.1% (15)
    1:0 Уругвай
    29.5% (13)
    2:0 Уругвай
    18.2% (8)
    1:1 Ничья
    9.1% (4)
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