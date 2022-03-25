  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Парагвай
FIFA #38
1:0
Первый тайм: 39'
Эквадор
FIFA #55
0'
1:0
10' Гол
Моралес Роберт
32' Желтая карточка
Альмирон Мигель
39'

Ход матча

10'
Моралес Роберт
(Энсисо Хулио)
1:0
14'
Ромеро Анхель
Моралес Роберт
 
32'
Альмирон Мигель
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 106
Парагвай 29.2% (31)
X 43.4% (46)
Эквадор 27.4% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Парагвай
Ничья
Эквадор
3.71
3.00
2.62
Все Коэффициенты
Новости
1
Силва
Энтони
2
Рохас
Роберт
5
Бальбуэна
Фабиан
15
Гомес
Густаво
4
Риверос
Блас
14
Кубас
Андрес
20
Санчес
Ричард
II
8
Ортис
Ричард
10
Альмирон
Мигель
19
Энсисо
Хулио
9
Моралес
Роберт
1
Галиндес
Хернан
17
Пресиадо
Анхело
2
Торрес
Феликс
3
Инкапье
Пьеро
7
Эступиньян
Первис
6
Byron
Castillo
8
Груэсо
Карлос
20
Мендес
Джегсон
10
Рохас
Хоао
III
15
Мена
Анхель
13
Валенсия
Эннер
Парагвай
4-1-3-2
Эквадор
4-4-2

История личных встреч

Парагвай
Эквадор

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ОМЮА
2:0
ОМЮА
2:1
ОМЮА
2:2
ЧМОМ
4:1
ЧМОМ
2:1
КА
0:0
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Парагвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Анхель 4 (2) 0.24
Гамарра Алехандро 2 0.12
Санабрия Антонио 1 0.06
Хименес Гастон 1 0.06
Мартинес Эктор II 1 0.06
Моралес Роберт 1 0.06
Эспинола Альберто 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Эквадор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстрада Майкл 6 0.35
Плата Гонсало 3 0.18
Валенсия Эннер 3 (1) 0.18
Кайседо Мойсес 2 0.12
Мена Анхель 2 0.12
Эступиньян Первис 2 0.12
Торрес Феликс 2 0.12
Арболеда Роберт 1 0.06
Арреага Хавьер 1 0.06
Banner Caicedo 1 0.06
Инкапье Пьеро 1 0.06
Груэсо Карлос 1 (1) 0.06
Bryan Angulo 0 0
Леон Луис 0 0
Byron Castillo 0 0
Франко Алан 0 0

Карточки

Парагвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алонсо Хуниор 6 0
Гомес Густаво 4 1
Кубас Андрес 3 1
Альдерете Омар 3 1
Альмирон Мигель 4 0
Морель Хорхе 4 0
Перес Эрнан 3 0
Вильясанти Матиас 3 0
Ромеро Анхель 2 0
Лусена Анхель 2 0
Бальбуэна Фабиан 2 0
Matias Rojas II 2 0
Лескано Дарио 1 0
Барейро Антонио 1 0
Хименес Гастон 1 0
Эспинола Альберто 1 0
Арзамендия Сантьяго 1 0
Эквадор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плата Гонсало 3 1
Валенсия Эннер 4 0
Кайседо Мойсес 4 0
Домингес Александр 2 1
Мена Анхель 2 0
Груэсо Карлос 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Byron Castillo 2 0
Франко Алан 2 0
Сорноса Хуниор 0 1
Ибарра Ренато 1 0
Пресиадо Эдуар 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Рохас Хоао III 1 0
Торрес Феликс 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Перласа Педро 1 0
Паласиос Диего 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Забито

2
18
1 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 9
0
0%
4
22%
1-15
1
50%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
50%
5
28%
76-90

Пропущено

13
6
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
6
46%
3
50%
76-90

Забито

10
25
4 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
9 Не забивали 5
1
10%
6
24%
1-15
2
20%
2
8%
16-30
1
10%
5
20%
31-45
2
20%
3
12%
46-60
2
20%
2
8%
61-75
2
20%
7
28%
76-90

Пропущено

22
15
6 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
5%
2
13%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
4
18%
1
7%
46-60
3
14%
4
27%
61-75
9
41%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Парагвай
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Бразилия - Парагвай 4:0 Парагвай - Уругвай 0:1 Колумбия - Парагвай 0:0 Парагвай - Чили 0:1
Боливия - Парагвай 4:0 Чили - Парагвай 2:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Парагвай - Венесуэла 2:1 Парагвай - Колумбия 1:1 Эквадор - Парагвай 2:0 Перу - Парагвай 3:3 Уругвай - Парагвай 1:0 Чили - Парагвай 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Парагвай - Боливия 3:1 Парагвай - Бразилия 0:2 Уругвай - Парагвай 0:0 Парагвай - Боливия 2:2 Аргентина - Парагвай 1:1 Венесуэла - Парагвай 0:1
Эквадор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Перу - Эквадор 1:1 Эквадор - Бразилия 1:1 Сальвадор - Эквадор 1:1 Чили - Эквадор 0:2
Эквадор - Венесуэла 1:0 Мексика - Эквадор 2:3 Колумбия - Эквадор 0:0 Венесуэла - Эквадор 2:1 Эквадор - Боливия 3:0 Уругвай - Эквадор 1:0 Эквадор - Чили 0:0 Эквадор - Парагвай 2:0 Аргентина - Эквадор 3:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Эквадор - Перу 2:2 Венесуэла - Эквадор 2:2 Колумбия - Эквадор 1:0 Эквадор - Перу 1:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Эквадор - Боливия 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия 0:0 Заявка 16 12 4 0 32 - 5 40
2. Аргентина Заявка 15 10 5 0 23 - 7 35
3. Эквадор 0:1 Заявка 17 7 4 6 25 - 16 25
4. Уругвай 0:0 Заявка 17 6 5 6 19 - 22 23
5. Перу 0:0 Заявка 17 6 4 7 17 - 21 22
6. Колумбия 1:0 Заявка 17 4 8 5 17 - 19 20
7. Чили 0:0 Заявка 17 5 5 7 19 - 20 20
8. Парагвай 1:0 Заявка 17 3 7 7 10 - 23 16
9. Боливия 0:1 Заявка 17 4 3 10 23 - 36 15
10. Венесуэла Заявка 16 3 1 12 14 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия 0:0 Заявка 8 7 1 0 19 - 1 22
2. Аргентина Заявка 8 5 3 0 11 - 2 18
3. Эквадор 0:1 Заявка 8 5 2 1 18 - 6 17
4. Уругвай 0:0 Заявка 9 4 3 2 11 - 7 15
5. Колумбия 1:0 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
6. Боливия 0:1 Заявка 8 4 1 3 17 - 10 13
7. Чили 0:0 Заявка 8 3 2 3 11 - 8 11
8. Перу 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9. Парагвай 1:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
10. Венесуэла Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия 0:0 Заявка 8 5 3 0 13 - 4 18
2. Аргентина Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Перу 0:0 Заявка 9 3 2 4 7 - 10 11
4. Чили 0:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
5. Эквадор 0:1 Заявка 9 2 2 5 7 - 10 8
6. Уругвай 0:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
7. Колумбия 1:0 Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
8. Парагвай 1:0 Заявка 8 1 3 4 2 - 13 6
9. Боливия 0:1 Заявка 9 0 2 7 6 - 26 2
10. Венесуэла Заявка 8 0 0 8 3 - 18 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Стыковые матчи за право попасть на чемпионат мира в Катаре
  • Анонс
    Текстовая трансляция еще не началась.
    • Прогнозы 106
    Парагвай 29.2% (31)
    X 43.4% (46)
    Эквадор 27.4% (29)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Парагвай
    Ничья
    Эквадор
    3.71
    3.00
    2.62
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Парагвай 1:0 Эквадор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Париматч



    Прогнозы на матч Парагвай 1:0 Эквадор

    Исход игры
    Парагвай
    29.2% (31)
    Ничья
    43.4% (46)
    Эквадор
    27.4% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.62% (29)
    Меньше
    72.38% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (70)
    Нет
    33.33% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.7% (41)
    0:1 Эквадор
    14.2% (15)
    2:1 Парагвай
    13.2% (14)
    1:2 Эквадор
    12.3% (13)
    1:0 Парагвай
    11.3% (12)
    2:0 Парагвай
    4.7% (5)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Парагвай
    Эквадор

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     