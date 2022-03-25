Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
1:0
10' ГолМоралес Роберт
32' Желтая карточкаАльмирон Мигель
Ход матча
10'
1:0
32'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
44 Владение мячом, % 56
14
Кубас
Андрес
19
Энсисо
Хулио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Энсисо ХулиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Медина ХесусПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рохас ХоаоПолузащитник
-
15 Мена АнхельНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Пинос ХорхеВратарь
- Вратарь
-
19 Леон ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альфаро Густаво
История личных встреч
Парагвай
Эквадор
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Парагвай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Анхель
|4 (2)
|0.24
|Гамарра Алехандро
|2
|0.12
|Санабрия Антонио
|1
|0.06
|Хименес Гастон
|1
|0.06
|Мартинес Эктор II
|1
|0.06
|Моралес Роберт
|1
|0.06
|Эспинола Альберто
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
Эквадор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстрада Майкл
|6
|0.35
|Плата Гонсало
|3
|0.18
|Валенсия Эннер
|3 (1)
|0.18
|Кайседо Мойсес
|2
|0.12
|Мена Анхель
|2
|0.12
|Эступиньян Первис
|2
|0.12
|Торрес Феликс
|2
|0.12
|Арболеда Роберт
|1
|0.06
|Арреага Хавьер
|1
|0.06
|Banner Caicedo
|1
|0.06
|Инкапье Пьеро
|1
|0.06
|Груэсо Карлос
|1 (1)
|0.06
|Bryan Angulo
|0
|0
|Леон Луис
|0
|0
|Byron Castillo
|0
|0
|Франко Алан
|0
|0
Карточки
Парагвай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алонсо Хуниор
|6
|0
|Гомес Густаво
|4
|1
|Кубас Андрес
|3
|1
|Альдерете Омар
|3
|1
|Альмирон Мигель
|4
|0
|Морель Хорхе
|4
|0
|Перес Эрнан
|3
|0
|Вильясанти Матиас
|3
|0
|Ромеро Анхель
|2
|0
|Лусена Анхель
|2
|0
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0
|Matias Rojas II
|2
|0
|Лескано Дарио
|1
|0
|Барейро Антонио
|1
|0
|Хименес Гастон
|1
|0
|Эспинола Альберто
|1
|0
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0
Эквадор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плата Гонсало
|3
|1
|Валенсия Эннер
|4
|0
|Кайседо Мойсес
|4
|0
|Домингес Александр
|2
|1
|Мена Анхель
|2
|0
|Груэсо Карлос
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Byron Castillo
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Сорноса Хуниор
|0
|1
|Ибарра Ренато
|1
|0
|Пресиадо Эдуар
|1
|0
|Эстрада Майкл
|1
|0
|Мендес Джегсон
|1
|0
|Рохас Хоао III
|1
|0
|Торрес Феликс
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Перласа Педро
|1
|0
|Паласиос Диего
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Забито
2
18
1 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 9
0
0%
4
22%
1-15
1
50%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
50%
5
28%
76-90
Пропущено
13
6
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
6
46%
3
50%
76-90
Забито
10
25
4 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
9 Не забивали 5
1
10%
6
24%
1-15
2
20%
2
8%
16-30
1
10%
5
20%
31-45
2
20%
3
12%
46-60
2
20%
2
8%
61-75
2
20%
7
28%
76-90
Пропущено
22
15
6 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
5%
2
13%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
4
18%
1
7%
46-60
3
14%
4
27%
61-75
9
41%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Парагвай
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Бразилия - Парагвай 4:0 Парагвай - Уругвай 0:1 Колумбия - Парагвай 0:0 Парагвай - Чили 0:1
Боливия - Парагвай 4:0 Чили - Парагвай 2:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Парагвай - Венесуэла 2:1 Парагвай - Колумбия 1:1 Эквадор - Парагвай 2:0 Перу - Парагвай 3:3 Уругвай - Парагвай 1:0 Чили - Парагвай 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Парагвай - Боливия 3:1 Парагвай - Бразилия 0:2 Уругвай - Парагвай 0:0 Парагвай - Боливия 2:2 Аргентина - Парагвай 1:1 Венесуэла - Парагвай 0:1
Эквадор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Перу - Эквадор 1:1 Эквадор - Бразилия 1:1 Сальвадор - Эквадор 1:1 Чили - Эквадор 0:2
Эквадор - Венесуэла 1:0 Мексика - Эквадор 2:3 Колумбия - Эквадор 0:0 Венесуэла - Эквадор 2:1 Эквадор - Боливия 3:0 Уругвай - Эквадор 1:0 Эквадор - Чили 0:0 Эквадор - Парагвай 2:0 Аргентина - Эквадор 3:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Эквадор - Перу 2:2 Венесуэла - Эквадор 2:2 Колумбия - Эквадор 1:0 Эквадор - Перу 1:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Эквадор - Боливия 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|0:0 Заявка
|16
|12
|4
|0
|32 - 5
|40
|2.
|Аргентина
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|23 - 7
|35
|3.
|Эквадор
|0:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 16
|25
|4.
|Уругвай
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 22
|23
|5.
|Перу
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 21
|22
|6.
|Колумбия
|1:0 Заявка
|17
|4
|8
|5
|17 - 19
|20
|7.
|Чили
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|19 - 20
|20
|8.
|Парагвай
|1:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|10 - 23
|16
|9.
|Боливия
|0:1 Заявка
|17
|4
|3
|10
|23 - 36
|15
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|16
|3
|1
|12
|14 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 1
|22
|2.
|Аргентина
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 2
|18
|3.
|Эквадор
|0:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 6
|17
|4.
|Уругвай
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|5.
|Колумбия
|1:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|6.
|Боливия
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 10
|13
|7.
|Чили
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 8
|11
|8.
|Перу
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Парагвай
|1:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|2.
|Аргентина
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Перу
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 10
|11
|4.
|Чили
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|5.
|Эквадор
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|6.
|Уругвай
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|7.
|Колумбия
|1:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|8.
|Парагвай
|1:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|2 - 13
|6
|9.
|Боливия
|0:1 Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 26
|2
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|3 - 18
|0
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Прогнозы на матч Парагвай 1:0 Эквадор
Исход игры
Парагвай
29.2% (31)
Ничья
43.4% (46)
Эквадор
27.4% (29)
Тотал 2.5
Больше
27.62% (29)
Меньше
72.38% (76)
Обе команды забьют
Да
66.67% (70)
Нет
33.33% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (41)
0:1 Эквадор
14.2% (15)
2:1 Парагвай
13.2% (14)
1:2 Эквадор
12.3% (13)
1:0 Парагвай
11.3% (12)
2:0 Парагвай
4.7% (5)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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