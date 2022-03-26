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РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
СКА-Хабаровск
1:0
Второй тайм: 56'
Текстильщик
0'
1:0
29' Гол
Гаглоев Александр
56'

Ход матча

29'
Гаглоев Александр
1:0
Прогнозы 112
СКА-Хабаровск 99.1% (111)
X 0.9% (1)
Текстильщик 0% (0)
-1
выиграет СКА-Хабаровск, со счетом 2:0
"Текстильщик" выглядит слишком уж обреченным чтобы навязывать борьбу в Хабаровске. К тому же, для... Ещё
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Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Текстильщик
1.25
6.26
17.17
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СКА-Хабаровск
Текстильщик

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Текстильщик

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ФПД
0:3
ФПД
1:0
ФПД
1:0
ФПД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 12 (7) 0.41
Гонгадзе Георгий 8 (1) 0.28
Булия Эдуард 2 0.07
Барков Дмитрий 2 0.07
Алиев Камран 2 0.07
Смирнов Александр 1 0.03
Носов Александр 1 0.03
Мануйлов Роман 1 0.03
Фомин Денис 1 0.03
Грачёв Глеб 1 0.03
Тихонов Михаил 1 0.03
Цаллагов Дзамболат 1 0.03
Текстильщик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гогричиани Гоча 7 0.24
Сергеев Виктор 2 0.07
Губочкин Алексей 2 0.07
Н'Диай Лассана 2 0.07
Мосейчук Илья 2 0.07
Пруцев Егор 2 0.07
Рогов Алексей 1 0.03
Стеклов Вадим 1 0.03
Горюшкин Алексей 1 0.03
Аванесян Тигран 1 0.03
Бачинский Максим 1 0.03
Шлёнкин Александр 1 0.03
Малания Диего 1 (1) 0.03

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 7 1
Грачёв Глеб 7 1
Фомин Денис 8 0
Иллой-Айет Владис-Эммерсон 5 1
Литвин Дмитрий 5 1
Мартусевич Максим 6 0
Мануйлов Роман 6 0
Андямов Валентин 4 1
Барков Дмитрий 5 0
Тихонов Михаил 3 1
Смирнов Александр 3 0
Гащенков Михаил 3 0
Алиев Камран 3 0
Гонгадзе Георгий 3 0
Караев Давид 2 0
Брагин Владислав 2 0
Галимов Александр 2 0
Цаллагов Дзамболат 2 0
Сугробов Владимир 0 1
Денисов Александр 1 0
Носов Александр 1 0
Кольцов Виталий 1 0
Левицкий Денис 1 0
Текстильщик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шведюк Илья 9 1
Сергеев Виктор 8 1
Хрипков Андрей 8 0
Стеклов Вадим 6 0
Горюшкин Алексей 6 0
Гогричиани Гоча 6 0
Мосейчук Илья 4 1
Карпов Вадим 5 0
Обивалин Сергей 5 0
Губочкин Алексей 5 0
Пруцев Егор 5 0
Макушкин Алексей 3 0
Сидоров Максим 3 0
Аванесян Тигран 2 0
Машуков Хачим 2 0
Смирнов Алексей Сергеевич 2 0
Шлёнкин Александр 2 0
Гиголаев Роланд 1 0
Матвийчук Семён 1 0
Косицин Сергей 1 0
Бачинский Максим 1 0
Миронов Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
6
4 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
19 Не забивали 23
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
22%
3
50%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
1
17%
61-75
8
44%
1
17%
76-90

Пропущено

9
23
5 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 11
1
11%
5
22%
1-15
2
22%
4
17%
16-30
2
22%
7
30%
31-45
1
11%
1
4%
46-60
1
11%
2
9%
61-75
2
22%
4
17%
76-90

Забито

15
20
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
2
13%
2
10%
1-15
5
33%
3
15%
16-30
3
20%
3
15%
31-45
1
7%
4
20%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
3
20%
5
25%
76-90

Пропущено

17
23
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
4
24%
2
9%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
12%
3
13%
31-45
4
24%
6
26%
46-60
0
0%
6
26%
61-75
7
41%
3
13%
76-90

Забито

33
26
14 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 5
9 Не забивали 12
2
6%
2
8%
1-15
5
15%
4
15%
16-30
7
21%
6
23%
31-45
4
12%
4
15%
46-60
4
12%
4
15%
61-75
11
33%
6
23%
76-90

Пропущено

26
46
11 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 20
16 Не пропускали 24
5
19%
7
15%
1-15
2
8%
7
15%
16-30
4
15%
10
22%
31-45
5
19%
7
15%
46-60
1
4%
8
17%
61-75
9
35%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1
Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Металлург Липецк - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 2:0 Олимп-Долгопрудный - СКА-Хабаровск 1:1 Текстильщик - СКА-Хабаровск 0:3 Алания - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Спартак-2 0:1
Текстильщик
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Олимп-Долгопрудный - Текстильщик 1:0 Велес Москва - Текстильщик 3:2 Текстильщик - Алания 0:4 Спартак-2 - Текстильщик 2:1
Текстильщик - ФК Кубань 1:3 Енисей - Текстильщик 3:0 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Текстильщик - Краснодар-2 0:1 Текстильщик - КАМАЗ 4:1 Нефтехимик - Текстильщик 3:1 Текстильщик - Акрон 2:2 Оренбург - Текстильщик 2:0 Текстильщик - Томь 1:1 Факел - Текстильщик 3:0 Текстильщик - Балтика 3:2 Металлург Липецк - Текстильщик 0:0 Текстильщик - Волгарь 1:2 Текстильщик - СКА-Хабаровск 0:3 Текстильщик - Олимп-Долгопрудный 3:1 Текстильщик - Велес Москва 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 28 19 2 7 46 - 19 59
2. Факел Заявка 27 16 4 7 45 - 25 52
3. Торпедо Москва Заявка 27 13 12 2 49 - 30 51
4. Алания Заявка 28 14 7 7 61 - 37 49
5. СКА-Хабаровск 1:0 Заявка 29 14 6 9 33 - 27 48
6. Нефтехимик Заявка 28 14 6 8 45 - 27 48
7. Енисей Заявка 28 13 5 10 43 - 41 44
8. Балтика Заявка 28 10 12 6 37 - 24 42
9. Акрон Заявка 28 11 8 9 31 - 30 41
10. Велес Москва Заявка 28 11 4 13 33 - 36 37
11. Спартак-2 Заявка 28 11 4 13 32 - 44 37
12. Томь Заявка 28 10 7 11 40 - 44 37
13. Краснодар-2 Заявка 28 10 6 12 27 - 35 36
14. КАМАЗ Заявка 27 8 9 10 23 - 26 33
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 28 7 11 10 25 - 31 32
16. ФК Кубань Заявка 28 9 4 15 30 - 41 31
17. Волгарь Заявка 28 8 5 15 20 - 30 29
18. Ротор Заявка 28 4 12 12 25 - 39 24
19. Металлург Липецк Заявка 27 6 3 18 20 - 54 21
20. Текстильщик 0:1 Заявка 29 4 7 18 24 - 49 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 15 13 0 2 28 - 9 39
2. Факел Заявка 14 10 2 2 24 - 9 32
3. Акрон Заявка 16 9 4 3 22 - 15 31
4. СКА-Хабаровск 1:0 Заявка 13 10 0 3 19 - 9 30
5. Алания Заявка 13 10 0 3 33 - 14 30
6. Торпедо Москва Заявка 14 7 7 0 30 - 13 28
7. Нефтехимик Заявка 15 8 3 4 28 - 12 27
8. Томь Заявка 14 7 4 3 18 - 15 25
9. Велес Москва Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
10. Енисей Заявка 12 7 3 2 21 - 14 24
11. Балтика Заявка 14 5 7 2 16 - 10 22
12. КАМАЗ Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
13. Краснодар-2 Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
14. Спартак-2 Заявка 14 5 4 5 14 - 15 19
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 4 7 3 14 - 15 19
16. Текстильщик 0:1 Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
17. Волгарь Заявка 14 4 2 8 8 - 14 14
18. ФК Кубань Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
19. Металлург Липецк Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
20. Ротор Заявка 14 1 7 6 9 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 13 6 5 2 19 - 17 23
2. Нефтехимик Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
3. Оренбург Заявка 13 6 2 5 18 - 10 20
4. Енисей Заявка 16 6 2 8 22 - 27 20
5. Балтика Заявка 14 5 5 4 21 - 14 20
6. Факел Заявка 13 6 2 5 21 - 16 20
7. Алания Заявка 15 4 7 4 28 - 23 19
8. Спартак-2 Заявка 14 6 0 8 18 - 29 18
9. ФК Кубань Заявка 14 5 3 6 17 - 14 18
10. СКА-Хабаровск 1:0 Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
11. Краснодар-2 Заявка 15 4 3 8 10 - 20 15
12. Волгарь Заявка 14 4 3 7 12 - 16 15
13. Ротор Заявка 14 3 5 6 16 - 19 14
14. Велес Москва Заявка 14 4 1 9 11 - 15 13
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 3 4 7 11 - 16 13
16. Томь Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
17. КАМАЗ Заявка 13 2 5 6 5 - 12 11
18. Акрон Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
19. Металлург Липецк Заявка 13 3 0 10 10 - 33 9
20. Текстильщик 0:1 Заявка 15 0 4 11 5 - 25 4
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  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    57'
    Матвийчук на левом фланге нарушил правила против Гаглоева. Игроки "СКА-Хабаровск" тщательно готовятся к стандарту. 
  • 56'
    Цаллагов с левого фланга выполнил ещё одну подачу в центр штрафной площади "Текстильщика", Гогнадзе в падении головой пробил под левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Миронов выловил его без особого труда. 
  • 55'
    Барков подкараулил отскок у радиуса штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в Хрипкова. 
  • 54'
    Цаллагов прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Гонгадзе в борьбе с Матвийчуком не смог головой пробить по воротам. 
  • Офсайд
    53'
    Макушкин с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Машуков оказался в офсайде. 
  • 52'
    Гаглоев ворвался в штрафную площадь с левого фланга, затем Александр выполнил прострел в центр штрафной, от защитника "Текстильщика" мяч отскочил обратно на левый угол штрафной площади, тут уже Мартусевич в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Угловой
    51'
    Гаглоев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 50'
    Из глубины поля последовал заброс от Эммерсона на левый угол штрафной площади, Хрипков в борьбе с Барковым выбил мяч на угловой. 
  • Угловой
    49'
    Мартусевич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Текстильщика" выбили мяч в радиус штрафной, оттуда в касание мог опасно пробить Квеквескири, но Ираклий махнул мимо мяча. 
  • 48'
    Гаглоев с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, игроки "Текстильщика" не стали рисковать и выбили мяч на угловой. 
  • 47'
    Гаглоев выполнил передачу к лицевой линии на Мануйлова по правому флангу, Роман здорово пробросил мяч мимо Макушкина, но затем он сделал что-то непонятно и отправил мяч к дальнему угловому флажку. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас пойдёт игра для "Текстильщика", ивановскому клубу нужно стараться добавлять в атаке и забивать гол, а иначе гости могут устроиться на 0:2 и тогда вытянуть игру будет уже практически невозможно. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "СКА-Хабаровск" на своём поле с минимальным счётом переигрывает ивановский "Текстильщик". Пока единственный мяч в этой встрече в середине тайма забил Александр Гаглоев. В целом команда Алексея Поддубского играет с явным преимуществом, но чтобы чувствовать себя более спокойно хозяевам поля нужно постараться забить ещё как минимум один гол. 
  • Угловой
    44'
    С углового последовала подача в центр к линии вратарской, потребовалось игрокам "СКА-Хабаровск" постараться, чтобы отбиться при этом стандарте. 
  • Опасный момент
    43'
    Рогов смог прорваться на правый угол штрафной площади, далее Алексей пробил в ближний угол ворот под перекладину, Сугробов перевёл мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Цаллагов в борьбе за верховой мяч на левом углу штрафной площади "Текстильщика" опасно сыграл против Машукова. Вновь Константин Аверьянов дал справедливый свисток в пользу ивановского клуба. 
  • 41'
    "СКА-Хабаровск" спокойно катает мяч в центре поля, теперь уже и для хозяев поля главное не увлекаться атакой на последних минутах тайма. 
  • 40'
    Цаллагов при проходе вперёд по левому флангу отыгрался с Гаглоевым, а затем Дзамболат выполнил подачу в центр штрафной площади, Барков с отклонением назад головой пробил в левый угол ворот, мяч полетел слабо, Миронов поймал его без всякого труда. 
  • 39'
    Цаллагов прошёл вперёд по левой половине поля и выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Текстильщика" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Малания в центре поля нарушил правила против Гонгадзе. "СКА-Хабаровск" сразу же разыграл стандарт. 
  • 37'
    Квеквескири в центре поля нарушил правила против Шведюка. Игроки "Текстильщика" на этот раз не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • 36'
    Болельщиков "СКА-Хабаровск" на стадионе сегодня конечно же не так много, но они стараются активно поддерживать свою команду. 
  • 35'
    Заканчивается у нас постепенно первый тайм, стараются активно игроки хабаровского клуба забить и второй гол до перерыва. 
  • Судья
    34'
    Цаллагов в борьбе с Машуковым на левом фланге оказался на газоне, Константин Аверьянов показал, что нужно играть дальше. 
  • 33'
    Гонгадзе очень хорошо отыгрался с Цаллаговым на левой половине поля, затем Георгий убежал на левый угол штрафной площади и выполнил прострел к правому углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Квеквескири в центре поля нарушил правила против Машукова. Игроки "Текстильщика" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • 31'
    Гаглоев прошёл вперёд по левому флангу и выполнил неудачную подачу в штрафную площадь, мяч полетел точно в руки Миронову. 
  • Описание гола
    30'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Гаглоев!!! Квеквескири из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Гаглоеву, Александр оторвался от Матвийчука, также неудачно на выходе сыграл Миронов, в итоге Гаглоев вышел на пустые ворота и спокойно отправил мяч в сетку. 
  • 29'
    С левого фланга последовал теперь уже безадресный заброс в штрафную площадь "Текстильщика", Миронов немного размялся при игре на выходе. 
  • 28'
    Мануйлов с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гонгадзе в окружении соперников не смог как следует обработать мяч и пробить по воротам. 
  • Угловой
    27'
    Фомин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Текстильщика" выбыли мяч к радиусу штрафной, оттуда Квеквескири пробил по воротам, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 26'
    Мануйлов неплохо поработал на правом фланге и заработал угловой для своей команды. 
  • 25'
    Вот у нас уже и середина тайма настала, игра пока по-прежнему получается далеко не самой яркой. 
  • 24'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Мануйлову по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
  • Угловой
    23'
    С углового последовала подача в центр к линии вратарской, Миронов сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на левый фланг. 
  • Опасный момент
    22'
    Левицкий разогнал атаку по левой половине поля, затем Денис выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Барков подработал мяч и пробил по воротам от линии штрафной площади, мяч задел ногу Макушкина и пролетев над перекладиной ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Барков перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Текстильщика", правила были нарушены против Аванесяна. 
  • 20'
    Очень много мелких фолов у нас сегодня, из-за этого как раз игра и смотрится достаточно тяжело. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Мартусевич с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Цаллагов в борьбе за верховой мяч опасно сыграл против Макушкина. 
  • Угловой
    18'
    Угловой у ворот "Текстильщика". Мартусевич выполнил подачу на ближний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 17'
    Гаглоев выполнил передачу к левому угловому флажку на Цаллагова, Машуков накрыл соперника и выбил мяч в аут. 
  • 16'
    В среднем темпе проходит матч, как раз это и нужно ивановскому клубу, чтобы играть от обороны. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Машуков перестарался в борьбе за мяч на половине поля "СКА-Хабаровск", правила были нарушены против Левицкого. 
  • 14'
    Мануйлов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Гонгадзе, чтобы в падении головой пробить по воротам. 
  • 13'
    Цаллагов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
  • Фол, нарушение
    12'
    И теперь уже Мартусевич в центре поля нарушил правила против Аванесяна в центре поля. Игроки "Текстильщика" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Эммерсон в борьбе за верховой мяч в центре поля опасно сыграл против Рогова. Константин Аверьянов дал справедливый свисток в пользу "Текстильщика". 
  • 10'
    Квеквескири пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • 9'
    Мартусевич со стандарта выполнил слишком слабую подачу в штрафную площадь, игроки "Текстильщика" спокойно перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Машуков на левом фланге нарушил правила против Гаглоева. Игроки "СКА-Хабаровск" тщательно готовятся к стандарту. 
  • Судья
    7'
    Мартусевич теперь уже получил по ногам от Шведюка, но Константин Аверьянов не дал свистка. 
  • 6'
    Гонгадзе немного досталось в борьбе за верховой мяч в центре поля от Хрипкова, но это был игровой момент. 
  • 5'
    Гаглоев с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у Александра и улетел за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Машуков в центре поля нарушил правила. Квеквескири достаточно быстро разыграл стандарт. 
  • 3'
    Футболисты ивановского "Текстильщика" перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля у гостей пройти не получается. 
  • 2'
    Барков сразу же совершил рывок вперёд по правому флангу после заброса из центра поля, Макушкин накрыл соперника и выбил мяч в аут. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва между "СКА-Хабаровск", которая ведёт борьбу за стыковые матчи за повышение в классе, а вот "Текстильщик" является практически безоговорочным аутсайдером, который мало что претендует, но всегда может удивить. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Константин Аверьянов из Санкт-Петербурга. Помогать ему на бровках будут Максим Белокур из Владивостока и Станислав Попков из Петрозаводска. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 29-го тура первенства ФНЛ между "СКА-Хабаровск" и ивановским "Текстильщиком". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 112
СКА-Хабаровск 99.1% (111)
X 0.9% (1)
Текстильщик 0% (0)
-1
выиграет СКА-Хабаровск, со счетом 2:0
"Текстильщик" выглядит слишком уж обреченным чтобы навязывать борьбу в Хабаровске. К тому же, для... Ещё
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Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Текстильщик
1.25
6.26
17.17
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Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 1:0 Текстильщик

Исход игры
СКА-Хабаровск
99.1% (111)
Ничья
0.9% (1)
Текстильщик
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
23.36% (25)
Меньше
76.64% (82)
Обе команды забьют
Да
17.76% (19)
Нет
82.24% (88)
Популярный счёт
2:0 СКА-Хабаровск
42% (47)
1:0 СКА-Хабаровск
30.4% (34)
2:1 СКА-Хабаровск
12.5% (14)
3:0 СКА-Хабаровск
6.3% (7)
3:1 СКА-Хабаровск
2.7% (3)
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