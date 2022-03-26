"Текстильщик" выглядит слишком уж обреченным чтобы навязывать борьбу в Хабаровске. К тому же, для... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караев Давид
|12 (7)
|0.41
|Гонгадзе Георгий
|8 (1)
|0.28
|Булия Эдуард
|2
|0.07
|Барков Дмитрий
|2
|0.07
|Алиев Камран
|2
|0.07
|Смирнов Александр
|1
|0.03
|Носов Александр
|1
|0.03
|Мануйлов Роман
|1
|0.03
|Фомин Денис
|1
|0.03
|Грачёв Глеб
|1
|0.03
|Тихонов Михаил
|1
|0.03
|Цаллагов Дзамболат
|1
|0.03
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гогричиани Гоча
|7
|0.24
|Сергеев Виктор
|2
|0.07
|Губочкин Алексей
|2
|0.07
|Н'Диай Лассана
|2
|0.07
|Мосейчук Илья
|2
|0.07
|Пруцев Егор
|2
|0.07
|Рогов Алексей
|1
|0.03
|Стеклов Вадим
|1
|0.03
|Горюшкин Алексей
|1
|0.03
|Аванесян Тигран
|1
|0.03
|Бачинский Максим
|1
|0.03
|Шлёнкин Александр
|1
|0.03
|Малания Диего
|1 (1)
|0.03
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ираклий
|7
|1
|Грачёв Глеб
|7
|1
|Фомин Денис
|8
|0
|Иллой-Айет Владис-Эммерсон
|5
|1
|Литвин Дмитрий
|5
|1
|Мартусевич Максим
|6
|0
|Мануйлов Роман
|6
|0
|Андямов Валентин
|4
|1
|Барков Дмитрий
|5
|0
|Тихонов Михаил
|3
|1
|Смирнов Александр
|3
|0
|Гащенков Михаил
|3
|0
|Алиев Камран
|3
|0
|Гонгадзе Георгий
|3
|0
|Караев Давид
|2
|0
|Брагин Владислав
|2
|0
|Галимов Александр
|2
|0
|Цаллагов Дзамболат
|2
|0
|Сугробов Владимир
|0
|1
|Денисов Александр
|1
|0
|Носов Александр
|1
|0
|Кольцов Виталий
|1
|0
|Левицкий Денис
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шведюк Илья
|9
|1
|Сергеев Виктор
|8
|1
|Хрипков Андрей
|8
|0
|Стеклов Вадим
|6
|0
|Горюшкин Алексей
|6
|0
|Гогричиани Гоча
|6
|0
|Мосейчук Илья
|4
|1
|Карпов Вадим
|5
|0
|Обивалин Сергей
|5
|0
|Губочкин Алексей
|5
|0
|Пруцев Егор
|5
|0
|Макушкин Алексей
|3
|0
|Сидоров Максим
|3
|0
|Аванесян Тигран
|2
|0
|Машуков Хачим
|2
|0
|Смирнов Алексей Сергеевич
|2
|0
|Шлёнкин Александр
|2
|0
|Гиголаев Роланд
|1
|0
|Матвийчук Семён
|1
|0
|Косицин Сергей
|1
|0
|Бачинский Максим
|1
|0
|Миронов Александр
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|28
|19
|2
|7
|46 - 19
|59
|2.
|Факел
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|45 - 25
|52
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|27
|13
|12
|2
|49 - 30
|51
|4.
|Алания
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|61 - 37
|49
|5.
|СКА-Хабаровск
|1:0 Заявка
|29
|14
|6
|9
|33 - 27
|48
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|45 - 27
|48
|7.
|Енисей
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|43 - 41
|44
|8.
|Балтика
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|37 - 24
|42
|9.
|Акрон
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|31 - 30
|41
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|33 - 36
|37
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|32 - 44
|37
|12.
|Томь
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|40 - 44
|37
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|27 - 35
|36
|14.
|КАМАЗ
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|23 - 26
|33
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|25 - 31
|32
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|30 - 41
|31
|17.
|Волгарь
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|20 - 30
|29
|18.
|Ротор
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|25 - 39
|24
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|27
|6
|3
|18
|20 - 54
|21
|20.
|Текстильщик
|0:1 Заявка
|29
|4
|7
|18
|24 - 49
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|15
|13
|0
|2
|28 - 9
|39
|2.
|Факел
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|24 - 9
|32
|3.
|Акрон
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|22 - 15
|31
|4.
|СКА-Хабаровск
|1:0 Заявка
|13
|10
|0
|3
|19 - 9
|30
|5.
|Алания
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|33 - 14
|30
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|7
|0
|30 - 13
|28
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 12
|27
|8.
|Томь
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 15
|25
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|10.
|Енисей
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|11.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|16 - 10
|22
|12.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|14 - 15
|19
|16.
|Текстильщик
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|17.
|Волгарь
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|8 - 14
|14
|18.
|ФК Кубань
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 27
|13
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|20.
|Ротор
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|9 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 17
|23
|2.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|3.
|Оренбург
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 10
|20
|4.
|Енисей
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|22 - 27
|20
|5.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 14
|20
|6.
|Факел
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 16
|20
|7.
|Алания
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 23
|19
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|18 - 29
|18
|9.
|ФК Кубань
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 14
|18
|10.
|СКА-Хабаровск
|1:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 20
|15
|12.
|Волгарь
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 16
|15
|13.
|Ротор
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 19
|14
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|11 - 15
|13
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 16
|13
|16.
|Томь
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|5 - 12
|11
|18.
|Акрон
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|10 - 33
|9
|20.
|Текстильщик
|0:1 Заявка
|15
|0
|4
|11
|5 - 25
|4