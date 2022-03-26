Макушкин с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Машуков оказался в офсайде.

Цаллагов прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Гонгадзе в борьбе с Матвийчуком не смог головой пробить по воротам.

Барков подкараулил отскок у радиуса штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в Хрипкова.

Цаллагов с левого фланга выполнил ещё одну подачу в центр штрафной площади "Текстильщика", Гогнадзе в падении головой пробил под левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Миронов выловил его без особого труда.

Матвийчук на левом фланге нарушил правила против Гаглоева. Игроки "СКА-Хабаровск" тщательно готовятся к стандарту.

Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас пойдёт игра для "Текстильщика", ивановскому клубу нужно стараться добавлять в атаке и забивать гол, а иначе гости могут устроиться на 0:2 и тогда вытянуть игру будет уже практически невозможно.

Гаглоев выполнил передачу к лицевой линии на Мануйлова по правому флангу, Роман здорово пробросил мяч мимо Макушкина, но затем он сделал что-то непонятно и отправил мяч к дальнему угловому флажку.

Гаглоев с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, игроки "Текстильщика" не стали рисковать и выбили мяч на угловой.

Мартусевич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Текстильщика" выбили мяч в радиус штрафной, оттуда в касание мог опасно пробить Квеквескири, но Ираклий махнул мимо мяча.

Из глубины поля последовал заброс от Эммерсона на левый угол штрафной площади, Хрипков в борьбе с Барковым выбил мяч на угловой.

Гаглоев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Гаглоев ворвался в штрафную площадь с левого фланга, затем Александр выполнил прострел в центр штрафной, от защитника "Текстильщика" мяч отскочил обратно на левый угол штрафной площади, тут уже Мартусевич в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "СКА-Хабаровск" на своём поле с минимальным счётом переигрывает ивановский "Текстильщик". Пока единственный мяч в этой встрече в середине тайма забил Александр Гаглоев. В целом команда Алексея Поддубского играет с явным преимуществом, но чтобы чувствовать себя более спокойно хозяевам поля нужно постараться забить ещё как минимум один гол.

44' С углового последовала подача в центр к линии вратарской, потребовалось игрокам "СКА-Хабаровск" постараться, чтобы отбиться при этом стандарте.

43' Рогов смог прорваться на правый угол штрафной площади, далее Алексей пробил в ближний угол ворот под перекладину, Сугробов перевёл мяч на угловой.

42' Цаллагов в борьбе за верховой мяч на левом углу штрафной площади "Текстильщика" опасно сыграл против Машукова. Вновь Константин Аверьянов дал справедливый свисток в пользу ивановского клуба.

41' "СКА-Хабаровск" спокойно катает мяч в центре поля, теперь уже и для хозяев поля главное не увлекаться атакой на последних минутах тайма.

40' Цаллагов при проходе вперёд по левому флангу отыгрался с Гаглоевым, а затем Дзамболат выполнил подачу в центр штрафной площади, Барков с отклонением назад головой пробил в левый угол ворот, мяч полетел слабо, Миронов поймал его без всякого труда.

39' Цаллагов прошёл вперёд по левой половине поля и выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Текстильщика" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

38' Малания в центре поля нарушил правила против Гонгадзе. "СКА-Хабаровск" сразу же разыграл стандарт.

37' Квеквескири в центре поля нарушил правила против Шведюка. Игроки "Текстильщика" на этот раз не смогли быстро разыграть стандарт.

36' Болельщиков "СКА-Хабаровск" на стадионе сегодня конечно же не так много, но они стараются активно поддерживать свою команду.

35' Заканчивается у нас постепенно первый тайм, стараются активно игроки хабаровского клуба забить и второй гол до перерыва.

34' Цаллагов в борьбе с Машуковым на левом фланге оказался на газоне, Константин Аверьянов показал, что нужно играть дальше.

33' Гонгадзе очень хорошо отыгрался с Цаллаговым на левой половине поля, затем Георгий убежал на левый угол штрафной площади и выполнил прострел к правому углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

32' Квеквескири в центре поля нарушил правила против Машукова. Игроки "Текстильщика" достаточно быстро разыграли стандарт.

31' Гаглоев прошёл вперёд по левому флангу и выполнил неудачную подачу в штрафную площадь, мяч полетел точно в руки Миронову.

30' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Гаглоев!!! Квеквескири из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Гаглоеву, Александр оторвался от Матвийчука, также неудачно на выходе сыграл Миронов, в итоге Гаглоев вышел на пустые ворота и спокойно отправил мяч в сетку.

29' С левого фланга последовал теперь уже безадресный заброс в штрафную площадь "Текстильщика", Миронов немного размялся при игре на выходе.

28' Мануйлов с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гонгадзе в окружении соперников не смог как следует обработать мяч и пробить по воротам.

27' Фомин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Текстильщика" выбыли мяч к радиусу штрафной, оттуда Квеквескири пробил по воротам, мяч ушёл в сторону от цели.

26' Мануйлов неплохо поработал на правом фланге и заработал угловой для своей команды.

25' Вот у нас уже и середина тайма настала, игра пока по-прежнему получается далеко не самой яркой.

24' Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Мануйлову по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут.

23' С углового последовала подача в центр к линии вратарской, Миронов сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на левый фланг.

22' Левицкий разогнал атаку по левой половине поля, затем Денис выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Барков подработал мяч и пробил по воротам от линии штрафной площади, мяч задел ногу Макушкина и пролетев над перекладиной ушёл на угловой.

21' Барков перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Текстильщика", правила были нарушены против Аванесяна.

20' Очень много мелких фолов у нас сегодня, из-за этого как раз игра и смотрится достаточно тяжело.

19' Мартусевич с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Цаллагов в борьбе за верховой мяч опасно сыграл против Макушкина.

18' Угловой у ворот "Текстильщика". Мартусевич выполнил подачу на ближний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

17' Гаглоев выполнил передачу к левому угловому флажку на Цаллагова, Машуков накрыл соперника и выбил мяч в аут.

16' В среднем темпе проходит матч, как раз это и нужно ивановскому клубу, чтобы играть от обороны.

15' Машуков перестарался в борьбе за мяч на половине поля "СКА-Хабаровск", правила были нарушены против Левицкого.

14' Мануйлов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Гонгадзе, чтобы в падении головой пробить по воротам.

13' Цаллагов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось.

12' И теперь уже Мартусевич в центре поля нарушил правила против Аванесяна в центре поля. Игроки "Текстильщика" достаточно быстро разыграли стандарт.

11' Эммерсон в борьбе за верховой мяч в центре поля опасно сыграл против Рогова. Константин Аверьянов дал справедливый свисток в пользу "Текстильщика".

10' Квеквескири пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

9' Мартусевич со стандарта выполнил слишком слабую подачу в штрафную площадь, игроки "Текстильщика" спокойно перехватили мяч.

8' Машуков на левом фланге нарушил правила против Гаглоева. Игроки "СКА-Хабаровск" тщательно готовятся к стандарту.

7' Мартусевич теперь уже получил по ногам от Шведюка, но Константин Аверьянов не дал свистка.

6' Гонгадзе немного досталось в борьбе за верховой мяч в центре поля от Хрипкова, но это был игровой момент.

5' Гаглоев с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у Александра и улетел за лицевую линию поля.

4' Машуков в центре поля нарушил правила. Квеквескири достаточно быстро разыграл стандарт.

3' Футболисты ивановского "Текстильщика" перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля у гостей пройти не получается.

2' Барков сразу же совершил рывок вперёд по правому флангу после заброса из центра поля, Макушкин накрыл соперника и выбил мяч в аут.