РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Позже
История личных встреч
СКА-Хабаровск
Текстильщик
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караев Давид
|12 (7)
|0.43
|Гонгадзе Георгий
|8 (1)
|0.29
|Булия Эдуард
|2
|0.07
|Барков Дмитрий
|2
|0.07
|Алиев Камран
|2
|0.07
|Смирнов Александр
|1
|0.04
|Носов Александр
|1
|0.04
|Мануйлов Роман
|1
|0.04
|Фомин Денис
|1
|0.04
|Грачёв Глеб
|1
|0.04
|Тихонов Михаил
|1
|0.04
|Цаллагов Дзамболат
|1
|0.04
Текстильщик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гогричиани Гоча
|7
|0.25
|Сергеев Виктор
|2
|0.07
|Губочкин Алексей
|2
|0.07
|Н'Диай Лассана
|2
|0.07
|Мосейчук Илья
|2
|0.07
|Пруцев Егор
|2
|0.07
|Рогов Алексей
|1
|0.04
|Стеклов Вадим
|1
|0.04
|Горюшкин Алексей
|1
|0.04
|Бачинский Максим
|1
|0.04
|Шлёнкин Александр
|1
|0.04
|Avanesyan Benikovich
|1
|0.04
|Малания Диего
|1 (1)
|0.04
Карточки
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ираклий
|7
|1
|Грачёв Глеб
|7
|1
|Фомин Денис
|8
|0
|Иллой-Айет Владис-Эммерсон
|5
|1
|Литвин Дмитрий
|5
|1
|Мартусевич Максим
|6
|0
|Мануйлов Роман
|6
|0
|Андямов Валентин
|4
|1
|Барков Дмитрий
|5
|0
|Тихонов Михаил
|3
|1
|Смирнов Александр
|3
|0
|Гащенков Михаил
|3
|0
|Алиев Камран
|3
|0
|Гонгадзе Георгий
|3
|0
|Караев Давид
|2
|0
|Брагин Владислав
|2
|0
|Галимов Александр
|2
|0
|Цаллагов Дзамболат
|2
|0
|Сугробов Владимир
|0
|1
|Денисов Александр
|1
|0
|Носов Александр
|1
|0
|Кольцов Виталий
|1
|0
|Левицкий Денис
|1
|0
Текстильщик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шведюк Илья
|9
|1
|Сергеев Виктор
|8
|1
|Хрипков Андрей
|8
|0
|Стеклов Вадим
|6
|0
|Горюшкин Алексей
|6
|0
|Гогричиани Гоча
|6
|0
|Мосейчук Илья
|4
|1
|Карпов Вадим
|5
|0
|Обивалин Сергей
|5
|0
|Губочкин Алексей
|5
|0
|Пруцев Егор
|5
|0
|Макушкин Алексей
|3
|0
|Сидоров Максим
|3
|0
|Машуков Хачим
|2
|0
|Смирнов Алексей Сергеевич
|2
|0
|Шлёнкин Александр
|2
|0
|Avanesyan Benikovich
|2
|0
|Гиголаев Роланд
|1
|0
|Матвийчук Семён
|1
|0
|Косицин Сергей
|1
|0
|Бачинский Максим
|1
|0
|Aleksandr Mironov
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
6
4 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
19 Не забивали 23
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
22%
3
50%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
1
17%
61-75
8
44%
1
17%
76-90
Пропущено
9
23
5 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 11
1
11%
5
22%
1-15
2
22%
4
17%
16-30
2
22%
7
30%
31-45
1
11%
1
4%
46-60
1
11%
2
9%
61-75
2
22%
4
17%
76-90
Забито
15
20
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
2
13%
2
10%
1-15
5
33%
3
15%
16-30
3
20%
3
15%
31-45
1
7%
4
20%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
3
20%
5
25%
76-90
Пропущено
17
23
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
4
24%
2
9%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
12%
3
13%
31-45
4
24%
6
26%
46-60
0
0%
6
26%
61-75
7
41%
3
13%
76-90
Забито
33
26
14 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 5
9 Не забивали 12
2
6%
2
8%
1-15
5
15%
4
15%
16-30
7
21%
6
23%
31-45
4
12%
4
15%
46-60
4
12%
4
15%
61-75
11
33%
6
23%
76-90
Пропущено
26
46
11 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 20
16 Не пропускали 24
5
19%
7
15%
1-15
2
8%
7
15%
16-30
4
15%
10
22%
31-45
5
19%
7
15%
46-60
1
4%
8
17%
61-75
9
35%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1
Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Металлург Липецк - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 2:0 Олимп-Долгопрудный - СКА-Хабаровск 1:1 Текстильщик - СКА-Хабаровск 0:3 Алания - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Спартак-2 0:1
Текстильщик
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Олимп-Долгопрудный - Текстильщик 1:0 Велес Москва - Текстильщик 3:2 Текстильщик - Алания 0:4 Спартак-2 - Текстильщик 2:1
Текстильщик - ФК Кубань 1:3 Енисей - Текстильщик 3:0 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Текстильщик - Краснодар-2 0:1 Текстильщик - КАМАЗ 4:1 Нефтехимик - Текстильщик 3:1 Текстильщик - Акрон 2:2 Оренбург - Текстильщик 2:0 Текстильщик - Томь 1:1 Факел - Текстильщик 3:0 Текстильщик - Балтика 3:2 Металлург Липецк - Текстильщик 0:0 Текстильщик - Волгарь 1:2 Текстильщик - СКА-Хабаровск 0:3 Текстильщик - Олимп-Долгопрудный 3:1 Текстильщик - Велес Москва 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|28
|19
|2
|7
|46 - 19
|59
|2.
|Факел
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|45 - 25
|52
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|27
|13
|12
|2
|49 - 30
|51
|4.
|Алания
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|61 - 37
|49
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|45 - 27
|48
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|32 - 27
|45
|7.
|Енисей
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|43 - 41
|44
|8.
|Балтика
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|37 - 24
|42
|9.
|Акрон
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|31 - 30
|41
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|33 - 36
|37
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|32 - 44
|37
|12.
|Томь
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|40 - 44
|37
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|27 - 35
|36
|14.
|КАМАЗ
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|23 - 26
|33
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|25 - 31
|32
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|30 - 41
|31
|17.
|Волгарь
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|20 - 30
|29
|18.
|Ротор
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|25 - 39
|24
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|27
|6
|3
|18
|20 - 54
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|24 - 48
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|15
|13
|0
|2
|28 - 9
|39
|2.
|Факел
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|24 - 9
|32
|3.
|Акрон
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|22 - 15
|31
|4.
|Алания
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|33 - 14
|30
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|7
|0
|30 - 13
|28
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 9
|27
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 12
|27
|8.
|Томь
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 15
|25
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|10.
|Енисей
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|11.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|16 - 10
|22
|12.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|14 - 15
|19
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|17.
|Волгарь
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|8 - 14
|14
|18.
|ФК Кубань
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 27
|13
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|20.
|Ротор
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|9 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 17
|23
|2.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|3.
|Оренбург
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 10
|20
|4.
|Енисей
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|22 - 27
|20
|5.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 14
|20
|6.
|Факел
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 16
|20
|7.
|Алания
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 23
|19
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|18 - 29
|18
|9.
|ФК Кубань
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 14
|18
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 20
|15
|12.
|Волгарь
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 16
|15
|13.
|Ротор
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 19
|14
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|11 - 15
|13
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 16
|13
|16.
|Томь
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|5 - 12
|11
|18.
|Акрон
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|10 - 33
|9
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|5 - 24
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Текстильщик
Исход игры
СКА-Хабаровск
97.9% (47)
Ничья
2.1% (1)
Текстильщик
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
23.91% (11)
Меньше
76.09% (35)
Обе команды забьют
Да
19.57% (9)
Нет
80.43% (37)
Популярный счёт
1:0 СКА-Хабаровск
39.6% (19)
2:0 СКА-Хабаровск
31.3% (15)
2:1 СКА-Хабаровск
14.6% (7)
3:0 СКА-Хабаровск
6.3% (3)
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