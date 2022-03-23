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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
СКА-Хабаровск
 
Позже
Текстильщик
Прогнозы 48
СКА-Хабаровск 97.9% (47)
X 2.1% (1)
Текстильщик 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Текстильщик
1.23
6.53
18.60
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Текстильщик

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ФПД
0:3
ФПД
1:0
ФПД
1:0
ФПД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 12 (7) 0.43
Гонгадзе Георгий 8 (1) 0.29
Булия Эдуард 2 0.07
Барков Дмитрий 2 0.07
Алиев Камран 2 0.07
Смирнов Александр 1 0.04
Носов Александр 1 0.04
Мануйлов Роман 1 0.04
Фомин Денис 1 0.04
Грачёв Глеб 1 0.04
Тихонов Михаил 1 0.04
Цаллагов Дзамболат 1 0.04
Текстильщик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гогричиани Гоча 7 0.25
Сергеев Виктор 2 0.07
Губочкин Алексей 2 0.07
Н'Диай Лассана 2 0.07
Мосейчук Илья 2 0.07
Пруцев Егор 2 0.07
Рогов Алексей 1 0.04
Стеклов Вадим 1 0.04
Горюшкин Алексей 1 0.04
Бачинский Максим 1 0.04
Шлёнкин Александр 1 0.04
Avanesyan Benikovich 1 0.04
Малания Диего 1 (1) 0.04

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 7 1
Грачёв Глеб 7 1
Фомин Денис 8 0
Иллой-Айет Владис-Эммерсон 5 1
Литвин Дмитрий 5 1
Мартусевич Максим 6 0
Мануйлов Роман 6 0
Андямов Валентин 4 1
Барков Дмитрий 5 0
Тихонов Михаил 3 1
Смирнов Александр 3 0
Гащенков Михаил 3 0
Алиев Камран 3 0
Гонгадзе Георгий 3 0
Караев Давид 2 0
Брагин Владислав 2 0
Галимов Александр 2 0
Цаллагов Дзамболат 2 0
Сугробов Владимир 0 1
Денисов Александр 1 0
Носов Александр 1 0
Кольцов Виталий 1 0
Левицкий Денис 1 0
Текстильщик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шведюк Илья 9 1
Сергеев Виктор 8 1
Хрипков Андрей 8 0
Стеклов Вадим 6 0
Горюшкин Алексей 6 0
Гогричиани Гоча 6 0
Мосейчук Илья 4 1
Карпов Вадим 5 0
Обивалин Сергей 5 0
Губочкин Алексей 5 0
Пруцев Егор 5 0
Макушкин Алексей 3 0
Сидоров Максим 3 0
Машуков Хачим 2 0
Смирнов Алексей Сергеевич 2 0
Шлёнкин Александр 2 0
Avanesyan Benikovich 2 0
Гиголаев Роланд 1 0
Матвийчук Семён 1 0
Косицин Сергей 1 0
Бачинский Максим 1 0
Aleksandr Mironov 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
6
4 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
19 Не забивали 23
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
22%
3
50%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
1
17%
61-75
8
44%
1
17%
76-90

Пропущено

9
23
5 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 11
1
11%
5
22%
1-15
2
22%
4
17%
16-30
2
22%
7
30%
31-45
1
11%
1
4%
46-60
1
11%
2
9%
61-75
2
22%
4
17%
76-90

Забито

15
20
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
2
13%
2
10%
1-15
5
33%
3
15%
16-30
3
20%
3
15%
31-45
1
7%
4
20%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
3
20%
5
25%
76-90

Пропущено

17
23
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
4
24%
2
9%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
12%
3
13%
31-45
4
24%
6
26%
46-60
0
0%
6
26%
61-75
7
41%
3
13%
76-90

Забито

33
26
14 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 5
9 Не забивали 12
2
6%
2
8%
1-15
5
15%
4
15%
16-30
7
21%
6
23%
31-45
4
12%
4
15%
46-60
4
12%
4
15%
61-75
11
33%
6
23%
76-90

Пропущено

26
46
11 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 20
16 Не пропускали 24
5
19%
7
15%
1-15
2
8%
7
15%
16-30
4
15%
10
22%
31-45
5
19%
7
15%
46-60
1
4%
8
17%
61-75
9
35%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1
Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Металлург Липецк - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 2:0 Олимп-Долгопрудный - СКА-Хабаровск 1:1 Текстильщик - СКА-Хабаровск 0:3 Алания - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Спартак-2 0:1
Текстильщик
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Олимп-Долгопрудный - Текстильщик 1:0 Велес Москва - Текстильщик 3:2 Текстильщик - Алания 0:4 Спартак-2 - Текстильщик 2:1
Текстильщик - ФК Кубань 1:3 Енисей - Текстильщик 3:0 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Текстильщик - Краснодар-2 0:1 Текстильщик - КАМАЗ 4:1 Нефтехимик - Текстильщик 3:1 Текстильщик - Акрон 2:2 Оренбург - Текстильщик 2:0 Текстильщик - Томь 1:1 Факел - Текстильщик 3:0 Текстильщик - Балтика 3:2 Металлург Липецк - Текстильщик 0:0 Текстильщик - Волгарь 1:2 Текстильщик - СКА-Хабаровск 0:3 Текстильщик - Олимп-Долгопрудный 3:1 Текстильщик - Велес Москва 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 28 19 2 7 46 - 19 59
2. Факел Заявка 27 16 4 7 45 - 25 52
3. Торпедо Москва Заявка 27 13 12 2 49 - 30 51
4. Алания Заявка 28 14 7 7 61 - 37 49
5. Нефтехимик Заявка 28 14 6 8 45 - 27 48
6. СКА-Хабаровск Заявка 28 13 6 9 32 - 27 45
7. Енисей Заявка 28 13 5 10 43 - 41 44
8. Балтика Заявка 28 10 12 6 37 - 24 42
9. Акрон Заявка 28 11 8 9 31 - 30 41
10. Велес Москва Заявка 28 11 4 13 33 - 36 37
11. Спартак-2 Заявка 28 11 4 13 32 - 44 37
12. Томь Заявка 28 10 7 11 40 - 44 37
13. Краснодар-2 Заявка 28 10 6 12 27 - 35 36
14. КАМАЗ Заявка 27 8 9 10 23 - 26 33
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 28 7 11 10 25 - 31 32
16. ФК Кубань Заявка 28 9 4 15 30 - 41 31
17. Волгарь Заявка 28 8 5 15 20 - 30 29
18. Ротор Заявка 28 4 12 12 25 - 39 24
19. Металлург Липецк Заявка 27 6 3 18 20 - 54 21
20. Текстильщик Заявка 28 4 7 17 24 - 48 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 15 13 0 2 28 - 9 39
2. Факел Заявка 14 10 2 2 24 - 9 32
3. Акрон Заявка 16 9 4 3 22 - 15 31
4. Алания Заявка 13 10 0 3 33 - 14 30
5. Торпедо Москва Заявка 14 7 7 0 30 - 13 28
6. СКА-Хабаровск Заявка 12 9 0 3 18 - 9 27
7. Нефтехимик Заявка 15 8 3 4 28 - 12 27
8. Томь Заявка 14 7 4 3 18 - 15 25
9. Велес Москва Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
10. Енисей Заявка 12 7 3 2 21 - 14 24
11. Балтика Заявка 14 5 7 2 16 - 10 22
12. КАМАЗ Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
13. Краснодар-2 Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
14. Спартак-2 Заявка 14 5 4 5 14 - 15 19
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 4 7 3 14 - 15 19
16. Текстильщик Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
17. Волгарь Заявка 14 4 2 8 8 - 14 14
18. ФК Кубань Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
19. Металлург Липецк Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
20. Ротор Заявка 14 1 7 6 9 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 13 6 5 2 19 - 17 23
2. Нефтехимик Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
3. Оренбург Заявка 13 6 2 5 18 - 10 20
4. Енисей Заявка 16 6 2 8 22 - 27 20
5. Балтика Заявка 14 5 5 4 21 - 14 20
6. Факел Заявка 13 6 2 5 21 - 16 20
7. Алания Заявка 15 4 7 4 28 - 23 19
8. Спартак-2 Заявка 14 6 0 8 18 - 29 18
9. ФК Кубань Заявка 14 5 3 6 17 - 14 18
10. СКА-Хабаровск Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
11. Краснодар-2 Заявка 15 4 3 8 10 - 20 15
12. Волгарь Заявка 14 4 3 7 12 - 16 15
13. Ротор Заявка 14 3 5 6 16 - 19 14
14. Велес Москва Заявка 14 4 1 9 11 - 15 13
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 3 4 7 11 - 16 13
16. Томь Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
17. КАМАЗ Заявка 13 2 5 6 5 - 12 11
18. Акрон Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
19. Металлург Липецк Заявка 13 3 0 10 10 - 33 9
20. Текстильщик Заявка 14 0 4 10 5 - 24 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Текстильщик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2022, осталось 2 дня 22 часа 48 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    СКА-Хабаровск 97.9% (47)
    X 2.1% (1)
    Текстильщик 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Текстильщик
    1.23
    6.53
    18.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч СКА-Хабаровск - Текстильщик онлайн

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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Текстильщик

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    97.9% (47)
    Ничья
    2.1% (1)
    Текстильщик
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.91% (11)
    Меньше
    76.09% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    19.57% (9)
    Нет
    80.43% (37)
    Популярный счёт
    1:0 СКА-Хабаровск
    39.6% (19)
    2:0 СКА-Хабаровск
    31.3% (15)
    2:1 СКА-Хабаровск
    14.6% (7)
    3:0 СКА-Хабаровск
    6.3% (3)
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    СКА-Хабаровск
    Текстильщик

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