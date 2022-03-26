Прорывается Гиоргобиани по флангу, заработав лишь угловой.

А сам угловой приводит к потере мяча.

Фолят на Гиоргобиани, который уже видел перед собой пространство.

38' Ту же картину наблюдаем мы, когда голкипер Смирнов тянет время.

37' Непонятно, на что рассчитывает "Волгарь" по такой игре.

36' Уже через длинные передачи ищет "Алания" ключ к воротам Смирнова.

35' Пробивал Засеев издали, но его удар был заблокирован.

34' Ошибается Смирнов, вынося мяч в аут.

33' Пора бы команде Гогниева вновь создать опасный момент, который сможет привести к голу.

31' Получает жёлтую и Косарев за отмашку.

30' Получает Кочиев жёлтую карточку.

29' Правда, наносит свой первый удар в створ "Волгарь" усилиями Косарева, который развернулся и пробил низом в руки Солдатенкову.

28' Бьёт Хубулов издалека, а рикошеты только усложняют удар для Смирнова! Но забирает голкипер мяч в руки.

27' Так уверенно пишу я о скором голе, ведь команда Гогниева забивала в каждом из своих матчей этого сезона ФНЛ!

26' Но препятствует взятию своих ворот Смирнов, вводя мяч в игру с долгими паузами.

25' Видно, что назревает гол в ворота "Волгаря".

24' Вроде бы убегал "Волгарь" в контратаку, но прерывает её своим подкатом Хосонов!

23' Успевает мяч за несколько минут добраться от Смирнова до Солдатенкова.

22' Бьёт Машуков по воротам, но не очень точным оказывается удар.

21' Солдатенков вновь далеко выходит из ворот, выполняя длинную передачу.

20' Штанга! Попадает в каркас ворот Гиоргобиани своим ударом с левой ноги, а потом не даёт ударить другому игроку "Алании" Павлишин, выбив мяч в подкате!

19' Классно сыграл Хубулов, откатив во второй темп нападающему, но тот не сумел хорошо пробить.

18' Первая на сегодняшний матч контратака "Волгаря" заканчивается контрвыпадом "Аланиии", игрокам которой не хватило совсем чуть-чуть, чтобы довести дело до удара.

17' Но не сумел Татаев попасть в створ своим ударом головой.

16' Зарабатывает игрок "Алании" угловой после прорыва по флангу.

15' Жёлтую карточку получает Хубулов, сыграв крайне неряшливо в штрафной соперника.

14' Кстати, игроки "Алании" владеют мячом 75% игрового времени, а игроки "Волгаря" - 25%.

12' Классно идут в прессинг игроки "Алании", но мяч был упущен за лицевую линию.

11' Стоит отметить, что сегодня встречаются 2 команды, одна из которых забивает больше всех ("Алания"), а другая забивает меньше всех в лиге ("Волгарь").

10' Решил пробить Цараев, но мяч был пойман голкипером.

9' Сбивают игрока хозяев на подступах к штрафной.

8' Фолит игрок "Алании" в атаке, не давая развиться контратаке "Волгаря".

7' Да, владеет "Алания" мячом на чужой половине поля, но до каких-то моментов пока далеко.

6' Алексей Сухой показывает жёлтую карточку Симмоняну за фол в атаке.

5' Заброс в штрафную оказывается идеальным для голкипера Смирнова, а не форварда "Алании".

4' Очень уверенно пресекает "Алания" контратаки "Волагря".

3' Да, очень рискованно играет Ростислав. В прошлом туре, кстати, его за это наказали.

2' Очень весело играет команда Спартака Гогниева, а вратарь Солдатенко копирует Нойера, выйдя из штрафной.

1' Сразу же активно начинают хозяева, 2 раза сыграв пятками, ворвавшись в штрафную. Оборона "Волгаря" справилась.