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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Алания
0:0
Первый тайм: 45'
Волгарь
0'
7' Желтая карточка
Симонян Артём
15' Желтая карточка
Хубулов Владимир
31' Желтая карточка
Кочиев Хетаг
32' Желтая карточка
Косарев Кирилл
45'

Ход матча

7'
 
Симонян Артём
15'
Хубулов Владимир
 
31'
Кочиев Хетаг
 
32'
 
Косарев Кирилл
Прогнозы 116
Алания 94.8% (110)
X 3.4% (4)
Волгарь 1.7% (2)
0
выиграет Алания, со счетом 3:1
Большой интриги в предстоящем матче нет. “Алания” - это один из самых сильных коллективов текущего сезона.... Ещё
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Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Волгарь
1.46
4.50
7.92
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Волгарь

История личных встреч

Алания
Волгарь

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ФПД
1:1
ФПД
1:0
ФПД
2:0
ВДЗЮ
3:0
К
4:1
ФПД
2:0
ФПД
3:0
К
0:1
К
2:1
ФПД
1:0
ФПД
3:1
К
2:3
К
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 11 0.38
Гурциев Батраз 9 (1) 0.31
Гиоргобиани Николай 6 0.21
Кобесов Давид 6 0.21
Хадарцев Батраз 5 (3) 0.17
Эльдарушев Абу-Саид 4 0.14
Хабалов Алан 3 0.1
Татаев Алексей II 3 0.1
Магомедов Бутта 3 0.1
Багаев Алан 2 0.07
Хубулов Владимир 2 0.07
Засеев Азамат 1 0.03
Бутаев Аллон 1 0.03
Шавлохов Давид 1 0.03
Хосонов Хетаг 1 (1) 0.03
Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симонян Артём 6 (3) 0.21
Стефанович Илья 3 (1) 0.1
Лесников Дмитрий 2 0.07
Козлов Данила 2 0.07
Локтионов Роман 1 0.03
Юсупов Артём 1 0.03
Павлишин Алексей 1 0.03
Бутенко Александр 1 0.03
Жиронкин Виталий 1 0.03
Косарев Кирилл 1 0.03
Морозов Евгений 1 0.03

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хосонов Хетаг 9 1
Кочиев Хетаг 9 1
Багаев Алан 9 0
Хубулов Владимир 7 1
Магомедов Бутта 6 1
Цараев Алан 6 0
Шавлохов Давид 6 0
Кобесов Давид 6 0
Хабалов Алан 5 0
Хугаев Алан 5 0
Татаев Алексей II 3 1
Машуков Ислам 2 1
Гиоргобиани Николай 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Хадарцев Батраз 2 0
Солдатенко Ростислав 2 0
Гурциев Батраз 2 0
Бутаев Аллон 2 0
Засеев Азамат 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Кокоев Батрадз 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Кобесов Дмитрий 1 0
Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлишин Алексей 6 2
Козлов Данила 7 0
Симонян Артём 5 1
Стефанович Илья 4 1
Ведерников Данила 4 1
Локтионов Роман 2 2
Баев Алексей 5 0
Смирнов Олег 3 1
Гилязетдинов Артур 3 1
Горовых Даниил 4 0
Ращеня Илья 4 0
Юсупов Артём 3 0
Бутенко Александр 3 0
Капленко Никита 3 0
Лесников Дмитрий 3 0
Малания Диего 2 0
Косарев Кирилл 2 0
Носов Александр 1 0
Болонин Александр 1 0
Демьянов Виктор 1 0
Гоманюк Илья 1 0
Печенкин Никита 1 0
Погосов Артём 1 0
Жиронкин Виталий 1 0
Карпов Артур 1 0
Альберт Габараев 1 0
Тюлин Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
12
15 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 21
6
19%
2
17%
1-15
4
13%
2
17%
16-30
5
16%
2
17%
31-45
2
6%
2
17%
46-60
5
16%
2
17%
61-75
10
31%
2
17%
76-90

Пропущено

15
16
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
7%
2
13%
1-15
4
27%
1
6%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
3
20%
7
44%
61-75
1
7%
3
19%
76-90

Забито

26
8
12 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 22
4
15%
0
0%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
3
12%
1
13%
31-45
6
23%
3
38%
46-60
3
12%
2
25%
61-75
5
19%
2
25%
76-90

Пропущено

25
14
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
7
28%
3
21%
1-15
3
12%
1
7%
16-30
3
12%
2
14%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
2
8%
2
14%
61-75
7
28%
5
36%
76-90

Забито

58
20
27 В 1-м тайме 7
31 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 11
3 Не забивали 15
10
17%
2
10%
1-15
9
16%
2
10%
16-30
8
14%
3
15%
31-45
8
14%
5
25%
46-60
8
14%
4
20%
61-75
15
26%
4
20%
76-90

Пропущено

40
30
21 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 20
8
20%
5
17%
1-15
7
18%
2
7%
16-30
6
15%
4
13%
31-45
6
15%
2
7%
46-60
5
13%
9
30%
61-75
8
20%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4 Алания - Арсенал Тула 1:0
Динамо Москва - Алания 2:2 Ахмат - Алания 2:0 Алания - Велес Москва 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 ФК Кубань - Алания 5:5 Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0 Ротор - Алания 0:0 Алания - Нефтехимик 2:3 Акрон - Алания 2:1 Алания - Оренбург 1:0 Томь - Алания 1:3 Алания - Факел 1:0 Балтика - Алания 1:1
Волгарь
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Волгарь - Спартак-2 1:0 ФК Кубань - Волгарь 1:3 Волгарь - Енисей 2:3 Ахмат - Волгарь 5:0
Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Волгарь - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - Волгарь 0:0 Волгарь - Ротор 2:0 Нефтехимик - Волгарь 0:1 Волгарь - Акрон 1:0 Томь - Волгарь 2:1 Волгарь - Факел 0:2 Балтика - Волгарь 0:2 Волгарь - Металлург Липецк 0:2 Волгарь - Велес Москва 0:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:0 Волгарь - Олимп-Долгопрудный 0:1 Текстильщик - Волгарь 1:2 Волгарь - Алания 1:1 Спартак-2 - Волгарь 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 29 19 2 8 48 - 24 59
2. Торпедо Москва Заявка 28 14 12 2 54 - 32 54
3. Факел Заявка 28 16 4 8 46 - 27 52
4. Алания 0:0 Заявка 29 14 8 7 61 - 37 50
5. СКА-Хабаровск Заявка 29 14 6 9 36 - 27 48
6. Нефтехимик 0:1 Заявка 29 14 6 9 45 - 28 48
7. Енисей Заявка 29 14 5 10 45 - 42 47
8. Балтика Заявка 28 10 12 6 37 - 24 42
9. Акрон 0:0 Заявка 29 11 9 9 31 - 30 42
10. Велес Москва Заявка 29 12 4 13 34 - 36 40
11. Спартак-2 Заявка 29 12 4 13 35 - 46 40
12. Краснодар-2 Заявка 29 11 6 12 32 - 37 39
13. Томь Заявка 29 10 7 12 42 - 49 37
14. КАМАЗ 0:0 Заявка 28 8 10 10 23 - 26 34
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 29 7 11 11 25 - 32 32
16. ФК Кубань Заявка 28 9 4 15 30 - 41 31
17. Волгарь 0:0 Заявка 29 8 6 15 20 - 30 30
18. Ротор 1:0 Заявка 29 5 12 12 26 - 39 27
19. Металлург Липецк Заявка 28 6 3 19 22 - 57 21
20. Текстильщик Заявка 29 4 7 18 24 - 52 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 15 13 0 2 28 - 9 39
2. Факел Заявка 14 10 2 2 24 - 9 32
3. Акрон 0:0 Заявка 16 9 4 3 22 - 15 31
4. Алания 0:0 Заявка 14 10 1 3 33 - 14 31
5. СКА-Хабаровск Заявка 13 10 0 3 22 - 9 30
6. Торпедо Москва Заявка 14 7 7 0 30 - 13 28
7. Нефтехимик 0:1 Заявка 15 8 3 4 28 - 12 27
8. Велес Москва Заявка 15 8 3 4 23 - 21 27
9. Енисей Заявка 13 8 3 2 23 - 15 27
10. Томь Заявка 15 7 4 4 20 - 20 25
11. Краснодар-2 Заявка 14 7 3 4 22 - 17 24
12. КАМАЗ 0:0 Заявка 15 6 5 4 18 - 14 23
13. Балтика Заявка 14 5 7 2 16 - 10 22
14. Спартак-2 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 4 7 3 14 - 15 19
16. Текстильщик Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
17. Волгарь 0:0 Заявка 14 4 2 8 8 - 14 14
18. ФК Кубань Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
19. Ротор 1:0 Заявка 15 2 7 6 10 - 20 13
20. Металлург Липецк Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 14 7 5 2 24 - 19 26
2. Нефтехимик 0:1 Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
3. Факел Заявка 14 6 2 6 22 - 18 20
4. Оренбург Заявка 14 6 2 6 20 - 15 20
5. Енисей Заявка 16 6 2 8 22 - 27 20
6. Балтика Заявка 14 5 5 4 21 - 14 20
7. Алания 0:0 Заявка 15 4 7 4 28 - 23 19
8. Спартак-2 Заявка 14 6 0 8 18 - 29 18
9. ФК Кубань Заявка 14 5 3 6 17 - 14 18
10. СКА-Хабаровск Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
11. Волгарь 0:0 Заявка 15 4 4 7 12 - 16 16
12. Краснодар-2 Заявка 15 4 3 8 10 - 20 15
13. Ротор 1:0 Заявка 14 3 5 6 16 - 19 14
14. Велес Москва Заявка 14 4 1 9 11 - 15 13
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 15 3 4 8 11 - 17 13
16. Томь Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
17. Акрон 0:0 Заявка 13 2 5 6 9 - 15 11
18. КАМАЗ 0:0 Заявка 13 2 5 6 5 - 12 11
19. Металлург Липецк Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
20. Текстильщик Заявка 15 0 4 11 5 - 28 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ
  • Первый тайм
  • 43'
    Фолят на Гиоргобиани, который уже видел перед собой пространство.
  • 42'
    Интересный факт. Состав "Алании" на 46% дороже состава "Волгаря".
  • Угловой
    41'
    А сам угловой приводит к потере мяча.
  • 40'
    Прорывается Гиоргобиани по флангу, заработав лишь угловой.
  • 39'
    Легко перехватывает мяч Солдатенков, исполняя роль последнего защитника.
  • 38'
    Ту же картину наблюдаем мы, когда голкипер Смирнов тянет время.
  • 37'
    Непонятно, на что рассчитывает "Волгарь" по такой игре.
  • 36'
    Уже через длинные передачи ищет "Алания" ключ к воротам Смирнова.
  • 35'
    Пробивал Засеев издали, но его удар был заблокирован.
  • 34'
    Ошибается Смирнов, вынося мяч в аут.
  • 33'
    Пора бы команде Гогниева вновь создать опасный момент, который сможет привести к голу.
  • Желтая карточка
    31'
    Получает жёлтую и Косарев за отмашку.
  • Желтая карточка
    30'
    Получает Кочиев жёлтую карточку.
  • 29'
    Правда, наносит свой первый удар в створ "Волгарь" усилиями Косарева, который развернулся и пробил низом в руки Солдатенкову.
  • 28'
    Бьёт Хубулов издалека, а рикошеты только усложняют удар для Смирнова! Но забирает голкипер мяч в руки.
  • 27'
    Так уверенно пишу я о скором голе, ведь команда Гогниева забивала в каждом из своих матчей этого сезона ФНЛ!
  • 26'
    Но препятствует взятию своих ворот Смирнов, вводя мяч в игру с долгими паузами.
  • 25'
    Видно, что назревает гол в ворота "Волгаря". 
  • 24'
    Вроде бы убегал "Волгарь" в контратаку, но прерывает её своим подкатом Хосонов!
  • 23'
    Успевает мяч за несколько минут добраться от Смирнова до Солдатенкова.
  • 22'
    Бьёт Машуков по воротам, но не очень точным оказывается удар.
  • 21'
    Солдатенков вновь далеко выходит из ворот, выполняя длинную передачу.
  • Штанга
    20'
    Штанга! Попадает в каркас ворот Гиоргобиани своим ударом с левой ноги, а потом не даёт ударить другому игроку "Алании" Павлишин, выбив мяч в подкате!
  • 19'
    Классно сыграл Хубулов, откатив во второй темп нападающему, но тот не сумел хорошо пробить.
  • 18'
    Первая на сегодняшний матч контратака "Волгаря" заканчивается контрвыпадом "Аланиии", игрокам которой не хватило совсем чуть-чуть, чтобы довести дело до удара.
  • Угловой
    17'
    Но не сумел Татаев попасть в створ своим ударом головой.
  • Угловой
    16'
    Зарабатывает игрок "Алании" угловой после прорыва по флангу.
  • Желтая карточка
    15'
    Жёлтую карточку получает Хубулов, сыграв крайне неряшливо в штрафной соперника.
  • 14'
    Кстати, игроки "Алании" владеют мячом 75% игрового времени, а игроки "Волгаря" - 25%.
  • 12'
    Классно идут в прессинг игроки "Алании", но мяч был упущен за лицевую линию.
  • 11'
    Стоит отметить, что сегодня встречаются 2 команды, одна из которых забивает больше всех ("Алания"), а другая забивает меньше всех в лиге ("Волгарь").
  • 10'
    Решил пробить Цараев, но мяч был пойман голкипером.
  • Фол, нарушение
    9'
    Сбивают игрока хозяев на подступах к штрафной.
  • Фол, нарушение
    8'
    Фолит игрок "Алании" в атаке, не давая развиться контратаке "Волгаря".
  • 7'
    Да, владеет "Алания" мячом на чужой половине поля, но до каких-то моментов пока далеко.
  • Желтая карточка
    6'
    Алексей Сухой показывает жёлтую карточку Симмоняну за фол в атаке.
  • 5'
    Заброс в штрафную оказывается идеальным для голкипера Смирнова, а не форварда "Алании".
  • 4'
    Очень уверенно пресекает "Алания" контратаки "Волагря".
  • 3'
    Да, очень рискованно играет Ростислав. В прошлом туре, кстати, его за это наказали.
  • 2'
    Очень весело играет команда Спартака Гогниева, а вратарь Солдатенко копирует Нойера, выйдя из штрафной.
  • 1'
    Сразу же активно начинают хозяева, 2 раза сыграв пятками, ворвавшись в штрафную. Оборона "Волгаря" справилась.
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм начался!
  • До матча
  • Анонс
    Всем привет! Предлагаю вашему вниманию текстовую трансляцию матча "Алании" и "Волгаря" в ФНЛ. Встреча обещает быть интересной, ведь команда из Владикавказа является первой по количеству забитых голов (61). Прокомментирует матч Алексей Фаткадынов.
Прогнозы 116
Алания 94.8% (110)
X 3.4% (4)
Волгарь 1.7% (2)
0
выиграет Алания, со счетом 3:1
Большой интриги в предстоящем матче нет. “Алания” - это один из самых сильных коллективов текущего сезона.... Ещё
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Алания
Ничья
Волгарь
1.46
4.50
7.92
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Где смотреть матч Алания 0:0 Волгарь онлайн

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Прогнозы на матч Алания 0:0 Волгарь

Исход игры
Алания
94.8% (110)
Ничья
3.4% (4)
Волгарь
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.62% (53)
Меньше
51.38% (56)
Обе команды забьют
Да
45.87% (50)
Нет
54.13% (59)
Популярный счёт
2:0 Алания
28.4% (33)
2:1 Алания
27.6% (32)
1:0 Алания
17.2% (20)
3:1 Алания
10.3% (12)
3:0 Алания
5.2% (6)
1:1 Ничья
2.6% (3)
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