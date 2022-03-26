Большой интриги в предстоящем матче нет. “Алания” - это один из самых сильных коллективов текущего сезона.... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|11
|0.38
|Гурциев Батраз
|9 (1)
|0.31
|Гиоргобиани Николай
|6
|0.21
|Кобесов Давид
|6
|0.21
|Хадарцев Батраз
|5 (3)
|0.17
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|0.14
|Хабалов Алан
|3
|0.1
|Татаев Алексей II
|3
|0.1
|Магомедов Бутта
|3
|0.1
|Багаев Алан
|2
|0.07
|Хубулов Владимир
|2
|0.07
|Засеев Азамат
|1
|0.03
|Бутаев Аллон
|1
|0.03
|Шавлохов Давид
|1
|0.03
|Хосонов Хетаг
|1 (1)
|0.03
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симонян Артём
|6 (3)
|0.21
|Стефанович Илья
|3 (1)
|0.1
|Лесников Дмитрий
|2
|0.07
|Козлов Данила
|2
|0.07
|Локтионов Роман
|1
|0.03
|Юсупов Артём
|1
|0.03
|Павлишин Алексей
|1
|0.03
|Бутенко Александр
|1
|0.03
|Жиронкин Виталий
|1
|0.03
|Косарев Кирилл
|1
|0.03
|Морозов Евгений
|1
|0.03
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хосонов Хетаг
|9
|1
|Кочиев Хетаг
|9
|1
|Багаев Алан
|9
|0
|Хубулов Владимир
|7
|1
|Магомедов Бутта
|6
|1
|Цараев Алан
|6
|0
|Шавлохов Давид
|6
|0
|Кобесов Давид
|6
|0
|Хабалов Алан
|5
|0
|Хугаев Алан
|5
|0
|Татаев Алексей II
|3
|1
|Машуков Ислам
|2
|1
|Гиоргобиани Николай
|3
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0
|Хадарцев Батраз
|2
|0
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|Гурциев Батраз
|2
|0
|Бутаев Аллон
|2
|0
|Засеев Азамат
|1
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Кокоев Батрадз
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Кобесов Дмитрий
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлишин Алексей
|6
|2
|Козлов Данила
|7
|0
|Симонян Артём
|5
|1
|Стефанович Илья
|4
|1
|Ведерников Данила
|4
|1
|Локтионов Роман
|2
|2
|Баев Алексей
|5
|0
|Смирнов Олег
|3
|1
|Гилязетдинов Артур
|3
|1
|Горовых Даниил
|4
|0
|Ращеня Илья
|4
|0
|Юсупов Артём
|3
|0
|Бутенко Александр
|3
|0
|Капленко Никита
|3
|0
|Лесников Дмитрий
|3
|0
|Малания Диего
|2
|0
|Косарев Кирилл
|2
|0
|Носов Александр
|1
|0
|Болонин Александр
|1
|0
|Демьянов Виктор
|1
|0
|Гоманюк Илья
|1
|0
|Печенкин Никита
|1
|0
|Погосов Артём
|1
|0
|Жиронкин Виталий
|1
|0
|Карпов Артур
|1
|0
|Альберт Габараев
|1
|0
|Тюлин Максим
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|29
|19
|2
|8
|48 - 24
|59
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|28
|14
|12
|2
|54 - 32
|54
|3.
|Факел
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|46 - 27
|52
|4.
|Алания
|0:0 Заявка
|29
|14
|8
|7
|61 - 37
|50
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|36 - 27
|48
|6.
|Нефтехимик
|0:1 Заявка
|29
|14
|6
|9
|45 - 28
|48
|7.
|Енисей
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|45 - 42
|47
|8.
|Балтика
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|37 - 24
|42
|9.
|Акрон
|0:0 Заявка
|29
|11
|9
|9
|31 - 30
|42
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|34 - 36
|40
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|35 - 46
|40
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|32 - 37
|39
|13.
|Томь
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|42 - 49
|37
|14.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|28
|8
|10
|10
|23 - 26
|34
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|25 - 32
|32
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|30 - 41
|31
|17.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|29
|8
|6
|15
|20 - 30
|30
|18.
|Ротор
|1:0 Заявка
|29
|5
|12
|12
|26 - 39
|27
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|28
|6
|3
|19
|22 - 57
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|29
|4
|7
|18
|24 - 52
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|15
|13
|0
|2
|28 - 9
|39
|2.
|Факел
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|24 - 9
|32
|3.
|Акрон
|0:0 Заявка
|16
|9
|4
|3
|22 - 15
|31
|4.
|Алания
|0:0 Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 14
|31
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|22 - 9
|30
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|7
|0
|30 - 13
|28
|7.
|Нефтехимик
|0:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 12
|27
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 21
|27
|9.
|Енисей
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 15
|27
|10.
|Томь
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 20
|25
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 17
|24
|12.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 14
|23
|13.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|16 - 10
|22
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|14 - 15
|19
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|17.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|8 - 14
|14
|18.
|ФК Кубань
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 27
|13
|19.
|Ротор
|1:0 Заявка
|15
|2
|7
|6
|10 - 20
|13
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 19
|26
|2.
|Нефтехимик
|0:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|3.
|Факел
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 18
|20
|4.
|Оренбург
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 15
|20
|5.
|Енисей
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|22 - 27
|20
|6.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 14
|20
|7.
|Алания
|0:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 23
|19
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|18 - 29
|18
|9.
|ФК Кубань
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 14
|18
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|11.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 16
|16
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 20
|15
|13.
|Ротор
|1:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 19
|14
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|11 - 15
|13
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|16.
|Томь
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|17.
|Акрон
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|9 - 15
|11
|18.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|5 - 12
|11
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|5 - 28
|4