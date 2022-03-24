РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
История личных встреч
Алания
Волгарь
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
13 матчей
61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|11
|0.39
|Гурциев Батраз
|9 (1)
|0.32
|Гиоргобиани Николай
|6
|0.21
|Кобесов Давид
|6
|0.21
|Хадарцев Батраз
|5 (3)
|0.18
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|0.14
|Хабалов Алан
|3
|0.11
|Татаев Алексей II
|3
|0.11
|Магомедов Бутта
|3
|0.11
|Багаев Алан
|2
|0.07
|Хубулов Владимир
|2
|0.07
|Засеев Азамат
|1
|0.04
|Бутаев Аллон
|1
|0.04
|Шавлохов Давид
|1
|0.04
|Хосонов Хетаг
|1 (1)
|0.04
Волгарь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симонян Артём
|6 (3)
|0.21
|Стефанович Илья
|3 (1)
|0.11
|Лесников Дмитрий
|2
|0.07
|Козлов Данила
|2
|0.07
|Локтионов Роман
|1
|0.04
|Юсупов Артём
|1
|0.04
|Павлишин Алексей
|1
|0.04
|Бутенко Александр
|1
|0.04
|Жиронкин Виталий
|1
|0.04
|Косарев Кирилл
|1
|0.04
|Морозов Евгений
|1
|0.04
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хосонов Хетаг
|9
|1
|Кочиев Хетаг
|8
|1
|Багаев Алан
|9
|0
|Магомедов Бутта
|6
|1
|Хубулов Владимир
|6
|1
|Цараев Алан
|6
|0
|Шавлохов Давид
|6
|0
|Кобесов Давид
|6
|0
|Хабалов Алан
|5
|0
|Хугаев Алан
|5
|0
|Татаев Алексей II
|3
|1
|Машуков Ислам
|2
|1
|Гиоргобиани Николай
|3
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0
|Хадарцев Батраз
|2
|0
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|Гурциев Батраз
|2
|0
|Бутаев Аллон
|2
|0
|Засеев Азамат
|1
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Кокоев Батрадз
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Кобесов Дмитрий
|1
|0
Волгарь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлишин Алексей
|6
|2
|Козлов Данила
|7
|0
|Симонян Артём
|4
|1
|Стефанович Илья
|4
|1
|Ведерников Данила
|4
|1
|Локтионов Роман
|2
|2
|Баев Алексей
|5
|0
|Смирнов Олег
|3
|1
|Гилязетдинов Артур
|3
|1
|Горовых Даниил
|4
|0
|Ращеня Илья
|4
|0
|Юсупов Артём
|3
|0
|Бутенко Александр
|3
|0
|Капленко Никита
|3
|0
|Лесников Дмитрий
|3
|0
|Малания Диего
|2
|0
|Носов Александр
|1
|0
|Болонин Александр
|1
|0
|Демьянов Виктор
|1
|0
|Гоманюк Илья
|1
|0
|Печенкин Никита
|1
|0
|Погосов Артём
|1
|0
|Жиронкин Виталий
|1
|0
|Косарев Кирилл
|1
|0
|Карпов Артур
|1
|0
|Альберт Габараев
|1
|0
|Тюлин Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
12
15 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 21
6
19%
2
17%
1-15
4
13%
2
17%
16-30
5
16%
2
17%
31-45
2
6%
2
17%
46-60
5
16%
2
17%
61-75
10
31%
2
17%
76-90
Пропущено
15
16
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
7%
2
13%
1-15
4
27%
1
6%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
3
20%
7
44%
61-75
1
7%
3
19%
76-90
Забито
26
8
12 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 22
4
15%
0
0%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
3
12%
1
13%
31-45
6
23%
3
38%
46-60
3
12%
2
25%
61-75
5
19%
2
25%
76-90
Пропущено
25
14
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
7
28%
3
21%
1-15
3
12%
1
7%
16-30
3
12%
2
14%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
2
8%
2
14%
61-75
7
28%
5
36%
76-90
Забито
58
20
27 В 1-м тайме 7
31 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 11
3 Не забивали 15
10
17%
2
10%
1-15
9
16%
2
10%
16-30
8
14%
3
15%
31-45
8
14%
5
25%
46-60
8
14%
4
20%
61-75
15
26%
4
20%
76-90
Пропущено
40
30
21 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 20
8
20%
5
17%
1-15
7
18%
2
7%
16-30
6
15%
4
13%
31-45
6
15%
2
7%
46-60
5
13%
9
30%
61-75
8
20%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4 Алания - Арсенал Тула 1:0
Динамо Москва - Алания 2:2 Ахмат - Алания 2:0 Алания - Велес Москва 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 ФК Кубань - Алания 5:5 Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0 Ротор - Алания 0:0 Алания - Нефтехимик 2:3 Акрон - Алания 2:1 Алания - Оренбург 1:0 Томь - Алания 1:3 Алания - Факел 1:0 Балтика - Алания 1:1
Волгарь
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Волгарь - Спартак-2 1:0 ФК Кубань - Волгарь 1:3 Волгарь - Енисей 2:3 Ахмат - Волгарь 5:0
Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Волгарь - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - Волгарь 0:0 Волгарь - Ротор 2:0 Нефтехимик - Волгарь 0:1 Волгарь - Акрон 1:0 Томь - Волгарь 2:1 Волгарь - Факел 0:2 Балтика - Волгарь 0:2 Волгарь - Металлург Липецк 0:2 Волгарь - Велес Москва 0:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:0 Волгарь - Олимп-Долгопрудный 0:1 Текстильщик - Волгарь 1:2 Волгарь - Алания 1:1 Спартак-2 - Волгарь 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|28
|19
|2
|7
|46 - 19
|59
|2.
|Факел
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|45 - 25
|52
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|27
|13
|12
|2
|49 - 30
|51
|4.
|Алания
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|61 - 37
|49
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|45 - 27
|48
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|32 - 27
|45
|7.
|Енисей
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|43 - 41
|44
|8.
|Балтика
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|37 - 24
|42
|9.
|Акрон
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|31 - 30
|41
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|33 - 36
|37
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|32 - 44
|37
|12.
|Томь
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|40 - 44
|37
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|27 - 35
|36
|14.
|КАМАЗ
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|23 - 26
|33
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|25 - 31
|32
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|30 - 41
|31
|17.
|Волгарь
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|20 - 30
|29
|18.
|Ротор
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|25 - 39
|24
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|27
|6
|3
|18
|20 - 54
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|24 - 48
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|15
|13
|0
|2
|28 - 9
|39
|2.
|Факел
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|24 - 9
|32
|3.
|Акрон
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|22 - 15
|31
|4.
|Алания
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|33 - 14
|30
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|7
|0
|30 - 13
|28
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 9
|27
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 12
|27
|8.
|Томь
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 15
|25
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|10.
|Енисей
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|11.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|16 - 10
|22
|12.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|14 - 15
|19
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|17.
|Волгарь
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|8 - 14
|14
|18.
|ФК Кубань
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 27
|13
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|20.
|Ротор
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|9 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 17
|23
|2.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|3.
|Оренбург
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 10
|20
|4.
|Енисей
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|22 - 27
|20
|5.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 14
|20
|6.
|Факел
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 16
|20
|7.
|Алания
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 23
|19
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|18 - 29
|18
|9.
|ФК Кубань
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 14
|18
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 20
|15
|12.
|Волгарь
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 16
|15
|13.
|Ротор
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 19
|14
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|11 - 15
|13
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 16
|13
|16.
|Томь
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|5 - 12
|11
|18.
|Акрон
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|10 - 33
|9
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|5 - 24
|4
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Прогнозы на матч Алания - Волгарь
Исход игры
Алания
94.4% (51)
Ничья
3.7% (2)
Волгарь
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.08% (25)
Меньше
51.92% (27)
Обе команды забьют
Да
44.23% (23)
Нет
55.77% (29)
Популярный счёт
2:1 Алания
27.8% (15)
2:0 Алания
24.1% (13)
1:0 Алания
22.2% (12)
3:0 Алания
7.4% (4)
3:1 Алания
7.4% (4)
1:1 Ничья
3.7% (2)
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