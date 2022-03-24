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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Алания
 
Позже
Волгарь
Прогнозы 54
Алания 94.4% (51)
X 3.7% (2)
Волгарь 1.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Волгарь
1.39
4.95
8.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

Алания
Волгарь

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ФПД
1:1
ФПД
1:0
ФПД
2:0
ВДЗЮ
3:0
К
4:1
ФПД
2:0
ФПД
3:0
К
0:1
К
2:1
ФПД
1:0
ФПД
3:1
К
2:3
К
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 11 0.39
Гурциев Батраз 9 (1) 0.32
Гиоргобиани Николай 6 0.21
Кобесов Давид 6 0.21
Хадарцев Батраз 5 (3) 0.18
Эльдарушев Абу-Саид 4 0.14
Хабалов Алан 3 0.11
Татаев Алексей II 3 0.11
Магомедов Бутта 3 0.11
Багаев Алан 2 0.07
Хубулов Владимир 2 0.07
Засеев Азамат 1 0.04
Бутаев Аллон 1 0.04
Шавлохов Давид 1 0.04
Хосонов Хетаг 1 (1) 0.04
Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симонян Артём 6 (3) 0.21
Стефанович Илья 3 (1) 0.11
Лесников Дмитрий 2 0.07
Козлов Данила 2 0.07
Локтионов Роман 1 0.04
Юсупов Артём 1 0.04
Павлишин Алексей 1 0.04
Бутенко Александр 1 0.04
Жиронкин Виталий 1 0.04
Косарев Кирилл 1 0.04
Морозов Евгений 1 0.04

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хосонов Хетаг 9 1
Кочиев Хетаг 8 1
Багаев Алан 9 0
Магомедов Бутта 6 1
Хубулов Владимир 6 1
Цараев Алан 6 0
Шавлохов Давид 6 0
Кобесов Давид 6 0
Хабалов Алан 5 0
Хугаев Алан 5 0
Татаев Алексей II 3 1
Машуков Ислам 2 1
Гиоргобиани Николай 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Хадарцев Батраз 2 0
Солдатенко Ростислав 2 0
Гурциев Батраз 2 0
Бутаев Аллон 2 0
Засеев Азамат 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Кокоев Батрадз 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Кобесов Дмитрий 1 0
Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлишин Алексей 6 2
Козлов Данила 7 0
Симонян Артём 4 1
Стефанович Илья 4 1
Ведерников Данила 4 1
Локтионов Роман 2 2
Баев Алексей 5 0
Смирнов Олег 3 1
Гилязетдинов Артур 3 1
Горовых Даниил 4 0
Ращеня Илья 4 0
Юсупов Артём 3 0
Бутенко Александр 3 0
Капленко Никита 3 0
Лесников Дмитрий 3 0
Малания Диего 2 0
Носов Александр 1 0
Болонин Александр 1 0
Демьянов Виктор 1 0
Гоманюк Илья 1 0
Печенкин Никита 1 0
Погосов Артём 1 0
Жиронкин Виталий 1 0
Косарев Кирилл 1 0
Карпов Артур 1 0
Альберт Габараев 1 0
Тюлин Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
12
15 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 21
6
19%
2
17%
1-15
4
13%
2
17%
16-30
5
16%
2
17%
31-45
2
6%
2
17%
46-60
5
16%
2
17%
61-75
10
31%
2
17%
76-90

Пропущено

15
16
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
7%
2
13%
1-15
4
27%
1
6%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
3
20%
7
44%
61-75
1
7%
3
19%
76-90

Забито

26
8
12 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 22
4
15%
0
0%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
3
12%
1
13%
31-45
6
23%
3
38%
46-60
3
12%
2
25%
61-75
5
19%
2
25%
76-90

Пропущено

25
14
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
7
28%
3
21%
1-15
3
12%
1
7%
16-30
3
12%
2
14%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
2
8%
2
14%
61-75
7
28%
5
36%
76-90

Забито

58
20
27 В 1-м тайме 7
31 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 11
3 Не забивали 15
10
17%
2
10%
1-15
9
16%
2
10%
16-30
8
14%
3
15%
31-45
8
14%
5
25%
46-60
8
14%
4
20%
61-75
15
26%
4
20%
76-90

Пропущено

40
30
21 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 20
8
20%
5
17%
1-15
7
18%
2
7%
16-30
6
15%
4
13%
31-45
6
15%
2
7%
46-60
5
13%
9
30%
61-75
8
20%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4 Алания - Арсенал Тула 1:0
Динамо Москва - Алания 2:2 Ахмат - Алания 2:0 Алания - Велес Москва 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 ФК Кубань - Алания 5:5 Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0 Ротор - Алания 0:0 Алания - Нефтехимик 2:3 Акрон - Алания 2:1 Алания - Оренбург 1:0 Томь - Алания 1:3 Алания - Факел 1:0 Балтика - Алания 1:1
Волгарь
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Волгарь - Спартак-2 1:0 ФК Кубань - Волгарь 1:3 Волгарь - Енисей 2:3 Ахмат - Волгарь 5:0
Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Волгарь - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - Волгарь 0:0 Волгарь - Ротор 2:0 Нефтехимик - Волгарь 0:1 Волгарь - Акрон 1:0 Томь - Волгарь 2:1 Волгарь - Факел 0:2 Балтика - Волгарь 0:2 Волгарь - Металлург Липецк 0:2 Волгарь - Велес Москва 0:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:0 Волгарь - Олимп-Долгопрудный 0:1 Текстильщик - Волгарь 1:2 Волгарь - Алания 1:1 Спартак-2 - Волгарь 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 28 19 2 7 46 - 19 59
2. Факел Заявка 27 16 4 7 45 - 25 52
3. Торпедо Москва Заявка 27 13 12 2 49 - 30 51
4. Алания Заявка 28 14 7 7 61 - 37 49
5. Нефтехимик Заявка 28 14 6 8 45 - 27 48
6. СКА-Хабаровск Заявка 28 13 6 9 32 - 27 45
7. Енисей Заявка 28 13 5 10 43 - 41 44
8. Балтика Заявка 28 10 12 6 37 - 24 42
9. Акрон Заявка 28 11 8 9 31 - 30 41
10. Велес Москва Заявка 28 11 4 13 33 - 36 37
11. Спартак-2 Заявка 28 11 4 13 32 - 44 37
12. Томь Заявка 28 10 7 11 40 - 44 37
13. Краснодар-2 Заявка 28 10 6 12 27 - 35 36
14. КАМАЗ Заявка 27 8 9 10 23 - 26 33
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 28 7 11 10 25 - 31 32
16. ФК Кубань Заявка 28 9 4 15 30 - 41 31
17. Волгарь Заявка 28 8 5 15 20 - 30 29
18. Ротор Заявка 28 4 12 12 25 - 39 24
19. Металлург Липецк Заявка 27 6 3 18 20 - 54 21
20. Текстильщик Заявка 28 4 7 17 24 - 48 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 15 13 0 2 28 - 9 39
2. Факел Заявка 14 10 2 2 24 - 9 32
3. Акрон Заявка 16 9 4 3 22 - 15 31
4. Алания Заявка 13 10 0 3 33 - 14 30
5. Торпедо Москва Заявка 14 7 7 0 30 - 13 28
6. СКА-Хабаровск Заявка 12 9 0 3 18 - 9 27
7. Нефтехимик Заявка 15 8 3 4 28 - 12 27
8. Томь Заявка 14 7 4 3 18 - 15 25
9. Велес Москва Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
10. Енисей Заявка 12 7 3 2 21 - 14 24
11. Балтика Заявка 14 5 7 2 16 - 10 22
12. КАМАЗ Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
13. Краснодар-2 Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
14. Спартак-2 Заявка 14 5 4 5 14 - 15 19
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 4 7 3 14 - 15 19
16. Текстильщик Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
17. Волгарь Заявка 14 4 2 8 8 - 14 14
18. ФК Кубань Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
19. Металлург Липецк Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
20. Ротор Заявка 14 1 7 6 9 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 13 6 5 2 19 - 17 23
2. Нефтехимик Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
3. Оренбург Заявка 13 6 2 5 18 - 10 20
4. Енисей Заявка 16 6 2 8 22 - 27 20
5. Балтика Заявка 14 5 5 4 21 - 14 20
6. Факел Заявка 13 6 2 5 21 - 16 20
7. Алания Заявка 15 4 7 4 28 - 23 19
8. Спартак-2 Заявка 14 6 0 8 18 - 29 18
9. ФК Кубань Заявка 14 5 3 6 17 - 14 18
10. СКА-Хабаровск Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
11. Краснодар-2 Заявка 15 4 3 8 10 - 20 15
12. Волгарь Заявка 14 4 3 7 12 - 16 15
13. Ротор Заявка 14 3 5 6 16 - 19 14
14. Велес Москва Заявка 14 4 1 9 11 - 15 13
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 3 4 7 11 - 16 13
16. Томь Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
17. КАМАЗ Заявка 13 2 5 6 5 - 12 11
18. Акрон Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
19. Металлург Липецк Заявка 13 3 0 10 10 - 33 9
20. Текстильщик Заявка 14 0 4 10 5 - 24 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Волгарь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2022, осталось 2 дня 5 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Алания 94.4% (51)
    X 3.7% (2)
    Волгарь 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Волгарь
    1.39
    4.95
    8.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Алания - Волгарь онлайн

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    Прогнозы на матч Алания - Волгарь

    Исход игры
    Алания
    94.4% (51)
    Ничья
    3.7% (2)
    Волгарь
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.08% (25)
    Меньше
    51.92% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    44.23% (23)
    Нет
    55.77% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Алания
    27.8% (15)
    2:0 Алания
    24.1% (13)
    1:0 Алания
    22.2% (12)
    3:0 Алания
    7.4% (4)
    3:1 Алания
    7.4% (4)
    1:1 Ничья
    3.7% (2)
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