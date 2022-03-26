Олусегун слева выкатил мяч в центр на Манелова, который с разворота пробил в левый угол. Гошев в прыжке отбил мяч в сторону.

Гойкович перед штрафной площадью сбил Олусегуна. Рейхмен со штрафного с двадцати пяти метров пробил немного выше ворот.

45' Манелов в центре поля ударил сзади по ногам Гойковича.

44' Манелов в штрафной площади не смог остановить мяч после заброса верхом от Рейхмена.

43' Аюпов справа забрался в офсайд.

42' Корян слишком сильно сделал заброс вперёд на ход Фамейе.

41' Печенин от углового флага навесил на Фамейе, который головой пробил в сантиметрах над перекладиной.

40' Малых справа навесил к воротам, где Фамейе в падении головой не смог пробить в сторону ворот.

39' Окоронкво справа вошёл в штрафную площадь и прострелил в центр, где мяч перехватил Гойкович.

38' Удар Гойковича слева из пределов штрафной площади заблокировал Литвинов.

37' Ковалёв справа перед штрафной площадью пошёл к центру, где мяч у него выбил Манелов.

36' Окоронкво слева с девятнадцати метров низом по центру пробил по воротам. Гошев сумел остановить мяч.

35' Фамейе оказался в офсайде.

34' Печенин слева со штрафного навесил к воротам, где Кокарев спокойно забрал мяч в руки.

33' Ндука на фланге сбил Прудникова.

32' Фамейе пяткой попытался вывести к воротам Коряна, но на выходе вовремя и уверенно сыграл Кокарев.

30' Рейхмен у чужой штрафной площади в стыке с соперником получил повреждение. Медики вышли на поле, а в матче пауза.

29' Якимов справа сделал пас в центр в ноги сопернику.

28' Ндука перед штрафной площадью выбил мяч у Фамейе.

27' Литвинов в центральном круге сыграл на опережение и выбил мяч у Фамейе.

26' У Ковалёва не получилась подача справа. Мяч сверху опустился на сетку ворот.

25' Печенин слева навесил на Малых, которому Олусегун помешал нанести удар по воротам.

24' Рейхмен в центре поля придержал руками Титкова.

23' Фамейе у чужой штрафной площади в борьбе с Литвиновым нарушил правила.

22' Корян с двадцати шести метров пробил выше ворот.

21' Титков пробил с двадцати семи метров и попал мячом в спину партнёру.

20' Печенин от углового флага навесил к дальней штанге, где Гойкович головой пробил немного выше перекладины.

19' Прострел Фамейе справа к воротам Бородин заблокировал.

18' Бородин на фланге завалил на газон Фамейе.

17' Окоронкво справа сделал пас в центр на Манелова, который с линии штрафной площади пробил в правый угол. Гошев в прыжке забрал мяч в руки.

16' Гойкович на фланге прихватил руками Окоронкво.

15' Окоронкво у чужой штрафной площади нарушил правила.

14' Заброс Коряна вперёд получился слишком сильным. У Фамейе опередить Коварева шансов не было.

13' Рейхмен слева со штрафного решил послать мяч в ближний угол. Удар сильным не получился, и Гошев мяч поймал, прыгнув к штанге.

12' Гойкович на фланге сбил Окоронкво и получил жёлтую карточку.

11' "Оренбургу" не удаётся перевести игру на чужую половину поля.

9' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:0!!!

ОЛУСЕГУН!!! Манелов покатил мяч налево на Олусегуна, который с линии штрафной площади обводящим ударом уложил футбольный снаряд в дальний угол.

9' Малых справа слабо прострелил к штрафной площади и соперники перехватили мяч.

8' Сиваков на чужой половине поля схватил руками Окоронкво и получил жёлтую. карточку.

7' Печенин не позволил Исаенко справа навесить к воротам.

6' Ндука у центрального круга зацепил ногу Коряна.

5' Малых с Ковалёвым по правому флангу продвинулись вперёд, но мяч в центр перевести не смогли.

3' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

РЕЙХМЕН!!! Рейхмен со штрафного с двадцати четырёх метров прямым ударом послал мяч в левую "девятку" поверх стенки.

3' Печенин перед штрафной площадью свалил на газон Манелова и получил жёлтую карточку.

2' "Краснодар-2" играет в тёмно-зелёной форме, "Оренбург" - в белой.