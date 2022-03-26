Большой интриги в предстоящем сражении нет. “Краснодар” в этом сезоне не дотягивает даже до середняка.... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олусегун Олакунле
|6 (1)
|0.21
|Манелов Ираклий
|5
|0.17
|Кутовой Максим
|3
|0.1
|Апеков Руслан
|3
|0.1
|Исаенко Олег
|2
|0.07
|Корнюшин Даниил
|2
|0.07
|Окоронкво Джонатан
|2
|0.07
|Сергеев Никита Вячеславович
|1
|0.03
|Литвинов Вячеслав
|1
|0.03
|Рейхмен Богдан
|1
|0.03
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0.03
|Иванов Дмитрий III
|1
|0.03
|Кривцов Никита
|1
|0.03
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|12 (3)
|0.41
|Сычевой Владимир
|5
|0.17
|Миронов Алексей
|4 (1)
|0.14
|Ковалёв Юрий
|3
|0.1
|Прудников Николай
|3
|0.1
|Титков Николай
|3 (2)
|0.1
|Сиваков Михаил
|2
|0.07
|Малых Андрей
|2
|0.07
|Корян Аршак
|2
|0.07
|Гойкович Ренато
|2
|0.07
|Обухов Владимир
|1
|0.03
|Бреев Сергей
|1
|0.03
|Полуяхтов Владимир
|1
|0.03
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0.03
|Эктов Александр
|1
|0.03
|Диалло Абдулай
|1
|0.03
|Капленко Кирилл
|1
|0.03
|Шаболин Артём
|1
|0.03
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олусегун Олакунле
|6
|2
|Манелов Ираклий
|7
|1
|Якимов Вячеслав
|8
|0
|Апеков Руслан
|6
|1
|Бородин Сергей Алексеевич
|4
|1
|Исаенко Олег
|5
|0
|Назаров Евгений Николаевич
|4
|0
|Мацукатов Алекс
|4
|0
|Самко Владислав
|4
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|3
|0
|Литвинов Вячеслав
|2
|0
|Берснев Михаил
|2
|0
|Стрельник Михаил
|2
|0
|Иванов Дмитрий III
|2
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Кутовой Максим
|1
|0
|Халназаров Рустам
|1
|0
|Ещенко Сергей
|1
|0
|Воротников Илья Владимирович
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|Агкацев Станислав
|1
|0
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0
|Рейхмен Богдан
|1
|0
|Ознобихин Олег
|1
|0
|Попов Омар
|1
|0
|Кривцов Никита
|1
|0
|Сухорученко Михаил
|1
|0
|Ндука Ифеани Давид
|1
|0
|Окоронкво Джонатан
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малых Андрей
|9
|1
|Сиваков Михаил
|8
|1
|Эктов Александр
|8
|1
|Миронов Алексей
|8
|0
|Гойкович Ренато
|7
|0
|Титков Николай
|6
|0
|Бреев Сергей
|5
|0
|Фамейе Джоэль
|5
|0
|Капленко Кирилл
|5
|0
|Аюпов Тимур
|4
|0
|Шаболин Артём
|4
|0
|Бидловский Давид
|3
|0
|Ойеволе Адессойе
|2
|0
|Ковалёв Юрий
|2
|0
|Корян Аршак
|2
|0
|Печенин Кирилл
|2
|0
|Диалло Абдулай
|2
|0
|Стаматов Матео
|2
|0
|Сычевой Владимир
|2
|0
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|Гошев Евгений
|1
|0
|Прудников Николай
|1
|0
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|Dmitri Vasiljev
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|0:2 Заявка
|29
|19
|2
|8
|46 - 21
|59
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|28
|14
|12
|2
|54 - 32
|54
|3.
|Факел
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|46 - 27
|52
|4.
|Алания
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|61 - 37
|49
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|36 - 27
|48
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|45 - 27
|48
|7.
|Енисей
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|45 - 42
|47
|8.
|Балтика
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|37 - 24
|42
|9.
|Акрон
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|31 - 30
|41
|10.
|Велес Москва
|1:0 Заявка
|29
|12
|4
|13
|34 - 36
|40
|11.
|Спартак-2
|1:0 Заявка
|29
|12
|4
|13
|33 - 44
|40
|12.
|Краснодар-2
|2:0 Заявка
|29
|11
|6
|12
|29 - 35
|39
|13.
|Томь
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|42 - 49
|37
|14.
|КАМАЗ
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|23 - 26
|33
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|0:1 Заявка
|29
|7
|11
|11
|25 - 32
|32
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|30 - 41
|31
|17.
|Волгарь
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|20 - 30
|29
|18.
|Ротор
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|25 - 39
|24
|19.
|Металлург Липецк
|0:1 Заявка
|28
|6
|3
|19
|20 - 55
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|29
|4
|7
|18
|24 - 52
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|0:2 Заявка
|15
|13
|0
|2
|28 - 9
|39
|2.
|Факел
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|24 - 9
|32
|3.
|Акрон
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|22 - 15
|31
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|22 - 9
|30
|5.
|Алания
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|33 - 14
|30
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|7
|0
|30 - 13
|28
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 12
|27
|8.
|Велес Москва
|1:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 21
|27
|9.
|Енисей
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 15
|27
|10.
|Томь
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 20
|25
|11.
|Краснодар-2
|2:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 15
|24
|12.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|16 - 10
|22
|13.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|14.
|Спартак-2
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 15
|22
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|0:1 Заявка
|14
|4
|7
|3
|14 - 15
|19
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|17.
|Волгарь
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|8 - 14
|14
|18.
|ФК Кубань
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 27
|13
|19.
|Металлург Липецк
|0:1 Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|20.
|Ротор
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|9 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 19
|26
|2.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|3.
|Факел
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 18
|20
|4.
|Оренбург
|0:2 Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 12
|20
|5.
|Енисей
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|22 - 27
|20
|6.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 14
|20
|7.
|Алания
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 23
|19
|8.
|Спартак-2
|1:0 Заявка
|14
|6
|0
|8
|18 - 29
|18
|9.
|ФК Кубань
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 14
|18
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|11.
|Краснодар-2
|2:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 20
|15
|12.
|Волгарь
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 16
|15
|13.
|Ротор
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 19
|14
|14.
|Велес Москва
|1:0 Заявка
|14
|4
|1
|9
|11 - 15
|13
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|0:1 Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|16.
|Томь
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|5 - 12
|11
|18.
|Акрон
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|19.
|Металлург Липецк
|0:1 Заявка
|14
|3
|0
|11
|10 - 34
|9
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|5 - 28
|4