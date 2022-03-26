  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Краснодар-2
2:0
Перерыв
Оренбург
0'
2' Желтая карточка
Печенин Кирилл
1:0
3' Гол
Рейхмен Богдан
8' Желтая карточка
Сиваков Михаил
2:0
9' Гол
Олусегун Олакунле
12' Желтая карточка
Гойкович Ренато

Ход матча

2'
 
Печенин Кирилл
3'
Рейхмен Богдан
1:0
8'
 
Сиваков Михаил
9'
Олусегун Олакунле
2:0
12'
 
Гойкович Ренато
Прогнозы 113
Краснодар-2 6.2% (7)
X 8.8% (10)
Оренбург 85% (96)
0
выиграет Оренбург, со счетом 0:2
Большой интриги в предстоящем сражении нет. “Краснодар” в этом сезоне не дотягивает даже до середняка.... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Краснодар-2
Ничья
Оренбург
6.45
3.94
1.57
Все Коэффициенты
Новости
Краснодар-2
Оренбург

История личных встреч

Краснодар-2
Оренбург

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ФПД
2:0
ФПД
1:0
ФПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олусегун Олакунле 6 (1) 0.21
Манелов Ираклий 5 0.17
Кутовой Максим 3 0.1
Апеков Руслан 3 0.1
Исаенко Олег 2 0.07
Корнюшин Даниил 2 0.07
Окоронкво Джонатан 2 0.07
Сергеев Никита Вячеславович 1 0.03
Литвинов Вячеслав 1 0.03
Рейхмен Богдан 1 0.03
Волков Сергей Евгеньевич 1 0.03
Иванов Дмитрий III 1 0.03
Кривцов Никита 1 0.03
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 12 (3) 0.41
Сычевой Владимир 5 0.17
Миронов Алексей 4 (1) 0.14
Ковалёв Юрий 3 0.1
Прудников Николай 3 0.1
Титков Николай 3 (2) 0.1
Сиваков Михаил 2 0.07
Малых Андрей 2 0.07
Корян Аршак 2 0.07
Гойкович Ренато 2 0.07
Обухов Владимир 1 0.03
Бреев Сергей 1 0.03
Полуяхтов Владимир 1 0.03
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.03
Эктов Александр 1 0.03
Диалло Абдулай 1 0.03
Капленко Кирилл 1 0.03
Шаболин Артём 1 0.03

Карточки

Краснодар-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олусегун Олакунле 6 2
Манелов Ираклий 7 1
Якимов Вячеслав 8 0
Апеков Руслан 6 1
Бородин Сергей Алексеевич 4 1
Исаенко Олег 5 0
Назаров Евгений Николаевич 4 0
Мацукатов Алекс 4 0
Самко Владислав 4 0
Волков Сергей Евгеньевич 3 0
Литвинов Вячеслав 2 0
Берснев Михаил 2 0
Стрельник Михаил 2 0
Иванов Дмитрий III 2 0
Жигулёв Илья 1 0
Кутовой Максим 1 0
Халназаров Рустам 1 0
Ещенко Сергей 1 0
Воротников Илья Владимирович 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Агкацев Станислав 1 0
Пивоваров Дмитрий 1 0
Рейхмен Богдан 1 0
Ознобихин Олег 1 0
Попов Омар 1 0
Кривцов Никита 1 0
Сухорученко Михаил 1 0
Ндука Ифеани Давид 1 0
Окоронкво Джонатан 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малых Андрей 9 1
Сиваков Михаил 8 1
Эктов Александр 8 1
Миронов Алексей 8 0
Гойкович Ренато 7 0
Титков Николай 6 0
Бреев Сергей 5 0
Фамейе Джоэль 5 0
Капленко Кирилл 5 0
Аюпов Тимур 4 0
Шаболин Артём 4 0
Бидловский Давид 3 0
Ойеволе Адессойе 2 0
Ковалёв Юрий 2 0
Корян Аршак 2 0
Печенин Кирилл 2 0
Диалло Абдулай 2 0
Стаматов Матео 2 0
Сычевой Владимир 2 0
Полуяхтов Владимир 1 0
Гошев Евгений 1 0
Прудников Николай 1 0
Кеняйкин Алексей 1 0
Dmitri Vasiljev 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
19
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
2
12%
1
5%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
6
35%
4
21%
31-45
3
18%
3
16%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
2
12%
7
37%
76-90

Пропущено

15
9
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
20%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
2
13%
4
44%
76-90

Забито

10
28
3 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 12
20 Не забивали 15
2
20%
6
21%
1-15
1
10%
6
21%
16-30
0
0%
5
18%
31-45
3
30%
3
11%
46-60
2
20%
1
4%
61-75
2
20%
7
25%
76-90

Пропущено

20
9
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
2
22%
16-30
6
30%
3
33%
31-45
2
10%
2
22%
46-60
3
15%
1
11%
61-75
6
30%
1
11%
76-90

Забито

27
47
14 В 1-м тайме 25
13 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 20
8 Не забивали 5
4
15%
7
15%
1-15
4
15%
9
19%
16-30
6
22%
9
19%
31-45
6
22%
6
13%
46-60
3
11%
2
4%
61-75
4
15%
14
30%
30%
76-90

Пропущено

35
18
17 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 13
4
11%
1
6%
1-15
4
11%
3
17%
16-30
9
26%
3
17%
31-45
5
14%
2
11%
46-60
5
14%
4
22%
61-75
8
23%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар-2
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Томь - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Факел 1:2 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Краснодар-2 - Металлург Липецк 1:0
Волгарь - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Краснодар-2 0:1 Текстильщик - Краснодар-2 0:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:2 Енисей - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Велес Москва - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Ротор 1:1 Нефтехимик - Краснодар-2 4:1 Краснодар-2 - Акрон 2:0 Оренбург - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Томь 2:1 Факел - Краснодар-2 0:0
Оренбург
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Оренбург - КАМАЗ 2:0 Ротор - Оренбург 0:3 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0
Уфа - Оренбург 4:1 Акрон - Оренбург 0:3 Велес Москва - Оренбург 1:2 Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Оренбург - Текстильщик 2:0 Алания - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Оренбург 0:1 Оренбург - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 0:2 Заявка 29 19 2 8 46 - 21 59
2. Торпедо Москва Заявка 28 14 12 2 54 - 32 54
3. Факел Заявка 28 16 4 8 46 - 27 52
4. Алания Заявка 28 14 7 7 61 - 37 49
5. СКА-Хабаровск Заявка 29 14 6 9 36 - 27 48
6. Нефтехимик Заявка 28 14 6 8 45 - 27 48
7. Енисей Заявка 29 14 5 10 45 - 42 47
8. Балтика Заявка 28 10 12 6 37 - 24 42
9. Акрон Заявка 28 11 8 9 31 - 30 41
10. Велес Москва 1:0 Заявка 29 12 4 13 34 - 36 40
11. Спартак-2 1:0 Заявка 29 12 4 13 33 - 44 40
12. Краснодар-2 2:0 Заявка 29 11 6 12 29 - 35 39
13. Томь Заявка 29 10 7 12 42 - 49 37
14. КАМАЗ Заявка 27 8 9 10 23 - 26 33
15. Олимп-Долгопрудный 0:1 Заявка 29 7 11 11 25 - 32 32
16. ФК Кубань Заявка 28 9 4 15 30 - 41 31
17. Волгарь Заявка 28 8 5 15 20 - 30 29
18. Ротор Заявка 28 4 12 12 25 - 39 24
19. Металлург Липецк 0:1 Заявка 28 6 3 19 20 - 55 21
20. Текстильщик Заявка 29 4 7 18 24 - 52 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 0:2 Заявка 15 13 0 2 28 - 9 39
2. Факел Заявка 14 10 2 2 24 - 9 32
3. Акрон Заявка 16 9 4 3 22 - 15 31
4. СКА-Хабаровск Заявка 13 10 0 3 22 - 9 30
5. Алания Заявка 13 10 0 3 33 - 14 30
6. Торпедо Москва Заявка 14 7 7 0 30 - 13 28
7. Нефтехимик Заявка 15 8 3 4 28 - 12 27
8. Велес Москва 1:0 Заявка 15 8 3 4 23 - 21 27
9. Енисей Заявка 13 8 3 2 23 - 15 27
10. Томь Заявка 15 7 4 4 20 - 20 25
11. Краснодар-2 2:0 Заявка 14 7 3 4 19 - 15 24
12. Балтика Заявка 14 5 7 2 16 - 10 22
13. КАМАЗ Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
14. Спартак-2 1:0 Заявка 15 6 4 5 15 - 15 22
15. Олимп-Долгопрудный 0:1 Заявка 14 4 7 3 14 - 15 19
16. Текстильщик Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
17. Волгарь Заявка 14 4 2 8 8 - 14 14
18. ФК Кубань Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
19. Металлург Липецк 0:1 Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
20. Ротор Заявка 14 1 7 6 9 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 14 7 5 2 24 - 19 26
2. Нефтехимик Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
3. Факел Заявка 14 6 2 6 22 - 18 20
4. Оренбург 0:2 Заявка 14 6 2 6 18 - 12 20
5. Енисей Заявка 16 6 2 8 22 - 27 20
6. Балтика Заявка 14 5 5 4 21 - 14 20
7. Алания Заявка 15 4 7 4 28 - 23 19
8. Спартак-2 1:0 Заявка 14 6 0 8 18 - 29 18
9. ФК Кубань Заявка 14 5 3 6 17 - 14 18
10. СКА-Хабаровск Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
11. Краснодар-2 2:0 Заявка 15 4 3 8 10 - 20 15
12. Волгарь Заявка 14 4 3 7 12 - 16 15
13. Ротор Заявка 14 3 5 6 16 - 19 14
14. Велес Москва 1:0 Заявка 14 4 1 9 11 - 15 13
15. Олимп-Долгопрудный 0:1 Заявка 15 3 4 8 11 - 17 13
16. Томь Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
17. КАМАЗ Заявка 13 2 5 6 5 - 12 11
18. Акрон Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
19. Металлург Липецк 0:1 Заявка 14 3 0 11 10 - 34 9
20. Текстильщик Заявка 15 0 4 11 5 - 28 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Краснодар-2" - "Оренбург" - 2:0.
  • Фол, нарушение
    45'
    Гойкович перед штрафной площадью сбил Олусегуна. Рейхмен со штрафного с двадцати пяти метров пробил немного выше ворот.
  • Опасный момент
    45'
    Олусегун слева выкатил мяч в центр на Манелова, который с разворота пробил в левый угол. Гошев в прыжке отбил мяч в сторону.
  • Офсайд
    45'
    Прудников забежал в офсайд.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Сараев в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    45'
    Манелов в центре поля ударил сзади по ногам Гойковича.
  • 44'
    Манелов в штрафной площади не смог остановить мяч после заброса верхом от Рейхмена.
  • Офсайд
    43'
    Аюпов справа забрался в офсайд.
  • 42'
    Корян слишком сильно сделал заброс вперёд на ход Фамейе.
  • Угловой
    41'
    Печенин от углового флага навесил на Фамейе, который головой пробил в сантиметрах над перекладиной.
  • 40'
    Малых справа навесил к воротам, где Фамейе в падении головой не смог пробить в сторону ворот.
  • 39'
    Окоронкво справа вошёл в штрафную площадь и прострелил в центр, где мяч перехватил Гойкович.
  • 38'
    Удар Гойковича слева из пределов штрафной площади заблокировал Литвинов.
  • 37'
    Ковалёв справа перед штрафной площадью пошёл к центру, где мяч у него выбил Манелов.
  • 36'
    Окоронкво слева с девятнадцати метров низом по центру пробил по воротам. Гошев сумел остановить мяч.
  • Офсайд
    35'
    Фамейе оказался в офсайде.
  • 34'
    Печенин слева со штрафного навесил к воротам, где Кокарев спокойно забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    33'
    Ндука на фланге сбил Прудникова.
  • 32'
    Фамейе пяткой попытался вывести к воротам Коряна, но на выходе вовремя и уверенно сыграл Кокарев.
  • Травма, повреждение
    30'
    Рейхмен у чужой штрафной площади в стыке с соперником получил повреждение. Медики вышли на поле, а в матче пауза.
  • 29'
    Якимов справа сделал пас в центр в ноги сопернику.
  • 28'
    Ндука перед штрафной площадью выбил мяч у Фамейе.
  • 27'
    Литвинов в центральном круге сыграл на опережение и выбил мяч у Фамейе.
  • 26'
    У Ковалёва не получилась подача справа. Мяч сверху опустился на сетку ворот.
  • 25'
    Печенин слева навесил на Малых, которому Олусегун помешал нанести удар по воротам.
  • Фол, нарушение
    24'
    Рейхмен в центре поля придержал руками Титкова.
  • Фол, нарушение
    23'
    Фамейе у чужой штрафной площади в борьбе с Литвиновым нарушил правила.
  • 22'
    Корян с двадцати шести метров пробил выше ворот.
  • 21'
    Титков пробил с двадцати семи метров и попал мячом в спину партнёру.
  • Угловой
    20'
    Печенин от углового флага навесил к дальней штанге, где Гойкович головой пробил немного выше перекладины.
  • 19'
    Прострел Фамейе справа к воротам Бородин заблокировал.
  • Фол, нарушение
    18'
    Бородин на фланге завалил на газон Фамейе.
  • 17'
    Окоронкво справа сделал пас в центр на Манелова, который с линии штрафной площади пробил в правый угол. Гошев в прыжке забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    16'
    Гойкович на фланге прихватил руками Окоронкво.
  • Фол, нарушение
    15'
    Окоронкво у чужой штрафной площади нарушил правила.
  • 14'
    Заброс Коряна вперёд получился слишком сильным. У Фамейе опередить Коварева шансов не было.
  • 13'
    Рейхмен слева со штрафного решил послать мяч в ближний угол. Удар сильным не получился, и Гошев мяч поймал, прыгнув к штанге.
  • Желтая карточка
    12'
    Гойкович на фланге сбил Окоронкво и получил жёлтую карточку.
  • 11'
    "Оренбургу" не удаётся перевести игру на чужую половину поля.
  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    ОЛУСЕГУН!!! Манелов покатил мяч налево на Олусегуна, который с линии штрафной площади обводящим ударом уложил футбольный снаряд в дальний угол.
  • 9'
    Малых справа слабо прострелил к штрафной площади и соперники перехватили мяч.
  • Желтая карточка
    8'
    Сиваков на чужой половине поля схватил руками Окоронкво и получил жёлтую. карточку.
  • 7'
    Печенин не позволил Исаенко справа навесить к воротам.
  • Фол, нарушение
    6'
    Ндука у центрального круга зацепил ногу Коряна.
  • 5'
    Малых с Ковалёвым по правому флангу продвинулись вперёд, но мяч в центр перевести не смогли.
  • Описание гола
    3'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    РЕЙХМЕН!!! Рейхмен со штрафного с двадцати четырёх метров прямым ударом послал мяч в левую "девятку" поверх стенки.
  • Желтая карточка
    3'
    Печенин перед штрафной площадью свалил на газон Манелова и получил жёлтую карточку.
  • 2'
    "Краснодар-2" играет в тёмно-зелёной форме, "Оренбург" - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на стадионе академии ФК "Краснодар"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча двадцать девятого тура Российской ФНЛ первого дивизиона, в котором сыграют «Краснодар-2» и «Оренбург». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 113
Краснодар-2 6.2% (7)
X 8.8% (10)
Оренбург 85% (96)
0
выиграет Оренбург, со счетом 0:2
Большой интриги в предстоящем сражении нет. “Краснодар” в этом сезоне не дотягивает даже до середняка.... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Краснодар-2
Ничья
Оренбург
6.45
3.94
1.57
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Краснодар-2 2:0 Оренбург онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Краснодар-2 2:0 Оренбург

Исход игры
Краснодар-2
6.2% (7)
Ничья
8.8% (10)
Оренбург
85% (96)
Тотал 2.5
Больше
51.85% (56)
Меньше
48.15% (52)
Обе команды забьют
Да
57.41% (62)
Нет
42.59% (46)
Популярный счёт
1:2 Оренбург
37.2% (42)
0:1 Оренбург
21.2% (24)
0:2 Оренбург
14.2% (16)
1:1 Ничья
8.8% (10)
1:3 Оренбург
5.3% (6)
2:1 Краснодар-2
3.5% (4)
0:3 Оренбург
2.7% (3)
1:0 Краснодар-2
1.8% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Краснодар-2
Оренбург

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 