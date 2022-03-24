РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Позже
История личных встреч
Краснодар-2
Оренбург
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар-2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манелов Ираклий
|5
|0.18
|Олусегун Олакунле
|5 (1)
|0.18
|Кутовой Максим
|3
|0.11
|Апеков Руслан
|3
|0.11
|Исаенко Олег
|2
|0.07
|Корнюшин Даниил
|2
|0.07
|Окоронкво Джонатан
|2
|0.07
|Сергеев Никита Вячеславович
|1
|0.04
|Литвинов Вячеслав
|1
|0.04
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0.04
|Иванов Дмитрий III
|1
|0.04
|Кривцов Никита
|1
|0.04
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|12 (3)
|0.43
|Сычевой Владимир
|5
|0.18
|Миронов Алексей
|4 (1)
|0.14
|Ковалёв Юрий
|3
|0.11
|Прудников Николай
|3
|0.11
|Титков Николай
|3 (2)
|0.11
|Сиваков Михаил
|2
|0.07
|Малых Андрей
|2
|0.07
|Корян Аршак
|2
|0.07
|Гойкович Ренато
|2
|0.07
|Обухов Владимир
|1
|0.04
|Бреев Сергей
|1
|0.04
|Полуяхтов Владимир
|1
|0.04
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0.04
|Эктов Александр
|1
|0.04
|Диалло Абдулай
|1
|0.04
|Капленко Кирилл
|1
|0.04
|Шаболин Артём
|1
|0.04
Карточки
Краснодар-2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олусегун Олакунле
|6
|2
|Манелов Ираклий
|7
|1
|Якимов Вячеслав
|8
|0
|Апеков Руслан
|6
|1
|Бородин Сергей Алексеевич
|4
|1
|Исаенко Олег
|5
|0
|Назаров Евгений Николаевич
|4
|0
|Мацукатов Алекс
|4
|0
|Самко Владислав
|4
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|3
|0
|Литвинов Вячеслав
|2
|0
|Берснев Михаил
|2
|0
|Стрельник Михаил
|2
|0
|Иванов Дмитрий III
|2
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Кутовой Максим
|1
|0
|Халназаров Рустам
|1
|0
|Ещенко Сергей
|1
|0
|Воротников Илья Владимирович
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|Агкацев Станислав
|1
|0
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0
|Рейхмен Богдан
|1
|0
|Ознобихин Олег
|1
|0
|Попов Омар
|1
|0
|Кривцов Никита
|1
|0
|Сухорученко Михаил
|1
|0
|Окоронкво Джонатан
|1
|0
|David Nduka
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малых Андрей
|9
|1
|Эктов Александр
|8
|1
|Сиваков Михаил
|7
|1
|Миронов Алексей
|8
|0
|Гойкович Ренато
|6
|0
|Титков Николай
|6
|0
|Бреев Сергей
|5
|0
|Фамейе Джоэль
|5
|0
|Капленко Кирилл
|5
|0
|Аюпов Тимур
|4
|0
|Шаболин Артём
|4
|0
|Бидловский Давид
|3
|0
|Ойеволе Адессойе
|2
|0
|Ковалёв Юрий
|2
|0
|Корян Аршак
|2
|0
|Диалло Абдулай
|2
|0
|Стаматов Матео
|2
|0
|Сычевой Владимир
|2
|0
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|Гошев Евгений
|1
|0
|Прудников Николай
|1
|0
|Печенин Кирилл
|1
|0
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|Dmitri Vasiljev
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
19
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
2
12%
1
5%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
6
35%
4
21%
31-45
3
18%
3
16%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
2
12%
7
37%
76-90
Пропущено
15
9
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
20%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
2
13%
4
44%
76-90
Забито
10
28
3 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 12
20 Не забивали 15
2
20%
6
21%
1-15
1
10%
6
21%
16-30
0
0%
5
18%
31-45
3
30%
3
11%
46-60
2
20%
1
4%
61-75
2
20%
7
25%
76-90
Пропущено
20
9
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
2
22%
16-30
6
30%
3
33%
31-45
2
10%
2
22%
46-60
3
15%
1
11%
61-75
6
30%
1
11%
76-90
Забито
27
47
14 В 1-м тайме 25
13 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 20
8 Не забивали 5
4
15%
7
15%
1-15
4
15%
9
19%
16-30
6
22%
9
19%
31-45
6
22%
6
13%
46-60
3
11%
2
4%
61-75
4
15%
14
30%
30%
76-90
Пропущено
35
18
17 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 13
4
11%
1
6%
1-15
4
11%
3
17%
16-30
9
26%
3
17%
31-45
5
14%
2
11%
46-60
5
14%
4
22%
61-75
8
23%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар-2
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Томь - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Факел 1:2 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Краснодар-2 - Металлург Липецк 1:0
Волгарь - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Краснодар-2 0:1 Текстильщик - Краснодар-2 0:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:2 Енисей - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Велес Москва - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Ротор 1:1 Нефтехимик - Краснодар-2 4:1 Краснодар-2 - Акрон 2:0 Оренбург - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Томь 2:1 Факел - Краснодар-2 0:0
Оренбург
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Оренбург - КАМАЗ 2:0 Ротор - Оренбург 0:3 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0
Уфа - Оренбург 4:1 Акрон - Оренбург 0:3 Велес Москва - Оренбург 1:2 Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Оренбург - Текстильщик 2:0 Алания - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Оренбург 0:1 Оренбург - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|28
|19
|2
|7
|46 - 19
|59
|2.
|Факел
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|45 - 25
|52
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|27
|13
|12
|2
|49 - 30
|51
|4.
|Алания
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|61 - 37
|49
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|45 - 27
|48
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|32 - 27
|45
|7.
|Енисей
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|43 - 41
|44
|8.
|Балтика
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|37 - 24
|42
|9.
|Акрон
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|31 - 30
|41
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|33 - 36
|37
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|32 - 44
|37
|12.
|Томь
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|40 - 44
|37
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|27 - 35
|36
|14.
|КАМАЗ
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|23 - 26
|33
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|25 - 31
|32
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|30 - 41
|31
|17.
|Волгарь
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|20 - 30
|29
|18.
|Ротор
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|25 - 39
|24
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|27
|6
|3
|18
|20 - 54
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|24 - 48
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|15
|13
|0
|2
|28 - 9
|39
|2.
|Факел
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|24 - 9
|32
|3.
|Акрон
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|22 - 15
|31
|4.
|Алания
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|33 - 14
|30
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|7
|0
|30 - 13
|28
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 9
|27
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 12
|27
|8.
|Томь
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 15
|25
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|10.
|Енисей
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|11.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|16 - 10
|22
|12.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|14 - 15
|19
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|17.
|Волгарь
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|8 - 14
|14
|18.
|ФК Кубань
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 27
|13
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|20.
|Ротор
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|9 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 17
|23
|2.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|3.
|Оренбург
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 10
|20
|4.
|Енисей
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|22 - 27
|20
|5.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 14
|20
|6.
|Факел
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 16
|20
|7.
|Алания
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 23
|19
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|18 - 29
|18
|9.
|ФК Кубань
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 14
|18
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 20
|15
|12.
|Волгарь
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 16
|15
|13.
|Ротор
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 19
|14
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|11 - 15
|13
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 16
|13
|16.
|Томь
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|5 - 12
|11
|18.
|Акрон
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|10 - 33
|9
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|5 - 24
|4
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Прогнозы на матч Краснодар-2 - Оренбург
Исход игры
Краснодар-2
10.5% (6)
Ничья
8.8% (5)
Оренбург
80.7% (46)
Тотал 2.5
Больше
61.82% (34)
Меньше
38.18% (21)
Обе команды забьют
Да
65.45% (36)
Нет
34.55% (19)
Популярный счёт
1:2 Оренбург
40.4% (23)
0:1 Оренбург
15.8% (9)
0:2 Оренбург
8.8% (5)
1:1 Ничья
8.8% (5)
1:3 Оренбург
7% (4)
2:1 Краснодар-2
7% (4)
0:3 Оренбург
3.5% (2)
1:0 Краснодар-2
3.5% (2)
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