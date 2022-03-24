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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Краснодар-2
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 57
Краснодар-2 10.5% (6)
X 8.8% (5)
Оренбург 80.7% (46)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Краснодар-2
Ничья
Оренбург
6.34
3.96
1.57
Все Коэффициенты

История личных встреч

Краснодар-2
Оренбург

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ФПД
2:0
ФПД
1:0
ФПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манелов Ираклий 5 0.18
Олусегун Олакунле 5 (1) 0.18
Кутовой Максим 3 0.11
Апеков Руслан 3 0.11
Исаенко Олег 2 0.07
Корнюшин Даниил 2 0.07
Окоронкво Джонатан 2 0.07
Сергеев Никита Вячеславович 1 0.04
Литвинов Вячеслав 1 0.04
Волков Сергей Евгеньевич 1 0.04
Иванов Дмитрий III 1 0.04
Кривцов Никита 1 0.04
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 12 (3) 0.43
Сычевой Владимир 5 0.18
Миронов Алексей 4 (1) 0.14
Ковалёв Юрий 3 0.11
Прудников Николай 3 0.11
Титков Николай 3 (2) 0.11
Сиваков Михаил 2 0.07
Малых Андрей 2 0.07
Корян Аршак 2 0.07
Гойкович Ренато 2 0.07
Обухов Владимир 1 0.04
Бреев Сергей 1 0.04
Полуяхтов Владимир 1 0.04
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.04
Эктов Александр 1 0.04
Диалло Абдулай 1 0.04
Капленко Кирилл 1 0.04
Шаболин Артём 1 0.04

Карточки

Краснодар-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олусегун Олакунле 6 2
Манелов Ираклий 7 1
Якимов Вячеслав 8 0
Апеков Руслан 6 1
Бородин Сергей Алексеевич 4 1
Исаенко Олег 5 0
Назаров Евгений Николаевич 4 0
Мацукатов Алекс 4 0
Самко Владислав 4 0
Волков Сергей Евгеньевич 3 0
Литвинов Вячеслав 2 0
Берснев Михаил 2 0
Стрельник Михаил 2 0
Иванов Дмитрий III 2 0
Жигулёв Илья 1 0
Кутовой Максим 1 0
Халназаров Рустам 1 0
Ещенко Сергей 1 0
Воротников Илья Владимирович 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Агкацев Станислав 1 0
Пивоваров Дмитрий 1 0
Рейхмен Богдан 1 0
Ознобихин Олег 1 0
Попов Омар 1 0
Кривцов Никита 1 0
Сухорученко Михаил 1 0
Окоронкво Джонатан 1 0
David Nduka 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малых Андрей 9 1
Эктов Александр 8 1
Сиваков Михаил 7 1
Миронов Алексей 8 0
Гойкович Ренато 6 0
Титков Николай 6 0
Бреев Сергей 5 0
Фамейе Джоэль 5 0
Капленко Кирилл 5 0
Аюпов Тимур 4 0
Шаболин Артём 4 0
Бидловский Давид 3 0
Ойеволе Адессойе 2 0
Ковалёв Юрий 2 0
Корян Аршак 2 0
Диалло Абдулай 2 0
Стаматов Матео 2 0
Сычевой Владимир 2 0
Полуяхтов Владимир 1 0
Гошев Евгений 1 0
Прудников Николай 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Кеняйкин Алексей 1 0
Dmitri Vasiljev 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
19
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
2
12%
1
5%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
6
35%
4
21%
31-45
3
18%
3
16%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
2
12%
7
37%
76-90

Пропущено

15
9
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
20%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
2
13%
4
44%
76-90

Забито

10
28
3 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 12
20 Не забивали 15
2
20%
6
21%
1-15
1
10%
6
21%
16-30
0
0%
5
18%
31-45
3
30%
3
11%
46-60
2
20%
1
4%
61-75
2
20%
7
25%
76-90

Пропущено

20
9
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
2
22%
16-30
6
30%
3
33%
31-45
2
10%
2
22%
46-60
3
15%
1
11%
61-75
6
30%
1
11%
76-90

Забито

27
47
14 В 1-м тайме 25
13 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 20
8 Не забивали 5
4
15%
7
15%
1-15
4
15%
9
19%
16-30
6
22%
9
19%
31-45
6
22%
6
13%
46-60
3
11%
2
4%
61-75
4
15%
14
30%
30%
76-90

Пропущено

35
18
17 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 13
4
11%
1
6%
1-15
4
11%
3
17%
16-30
9
26%
3
17%
31-45
5
14%
2
11%
46-60
5
14%
4
22%
61-75
8
23%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар-2
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Томь - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Факел 1:2 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Краснодар-2 - Металлург Липецк 1:0
Волгарь - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Краснодар-2 0:1 Текстильщик - Краснодар-2 0:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:2 Енисей - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Велес Москва - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Ротор 1:1 Нефтехимик - Краснодар-2 4:1 Краснодар-2 - Акрон 2:0 Оренбург - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Томь 2:1 Факел - Краснодар-2 0:0
Оренбург
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Оренбург - КАМАЗ 2:0 Ротор - Оренбург 0:3 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0
Уфа - Оренбург 4:1 Акрон - Оренбург 0:3 Велес Москва - Оренбург 1:2 Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Оренбург - Текстильщик 2:0 Алания - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Оренбург 0:1 Оренбург - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 28 19 2 7 46 - 19 59
2. Факел Заявка 27 16 4 7 45 - 25 52
3. Торпедо Москва Заявка 27 13 12 2 49 - 30 51
4. Алания Заявка 28 14 7 7 61 - 37 49
5. Нефтехимик Заявка 28 14 6 8 45 - 27 48
6. СКА-Хабаровск Заявка 28 13 6 9 32 - 27 45
7. Енисей Заявка 28 13 5 10 43 - 41 44
8. Балтика Заявка 28 10 12 6 37 - 24 42
9. Акрон Заявка 28 11 8 9 31 - 30 41
10. Велес Москва Заявка 28 11 4 13 33 - 36 37
11. Спартак-2 Заявка 28 11 4 13 32 - 44 37
12. Томь Заявка 28 10 7 11 40 - 44 37
13. Краснодар-2 Заявка 28 10 6 12 27 - 35 36
14. КАМАЗ Заявка 27 8 9 10 23 - 26 33
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 28 7 11 10 25 - 31 32
16. ФК Кубань Заявка 28 9 4 15 30 - 41 31
17. Волгарь Заявка 28 8 5 15 20 - 30 29
18. Ротор Заявка 28 4 12 12 25 - 39 24
19. Металлург Липецк Заявка 27 6 3 18 20 - 54 21
20. Текстильщик Заявка 28 4 7 17 24 - 48 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 15 13 0 2 28 - 9 39
2. Факел Заявка 14 10 2 2 24 - 9 32
3. Акрон Заявка 16 9 4 3 22 - 15 31
4. Алания Заявка 13 10 0 3 33 - 14 30
5. Торпедо Москва Заявка 14 7 7 0 30 - 13 28
6. СКА-Хабаровск Заявка 12 9 0 3 18 - 9 27
7. Нефтехимик Заявка 15 8 3 4 28 - 12 27
8. Томь Заявка 14 7 4 3 18 - 15 25
9. Велес Москва Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
10. Енисей Заявка 12 7 3 2 21 - 14 24
11. Балтика Заявка 14 5 7 2 16 - 10 22
12. КАМАЗ Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
13. Краснодар-2 Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
14. Спартак-2 Заявка 14 5 4 5 14 - 15 19
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 4 7 3 14 - 15 19
16. Текстильщик Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
17. Волгарь Заявка 14 4 2 8 8 - 14 14
18. ФК Кубань Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
19. Металлург Липецк Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
20. Ротор Заявка 14 1 7 6 9 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 13 6 5 2 19 - 17 23
2. Нефтехимик Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
3. Оренбург Заявка 13 6 2 5 18 - 10 20
4. Енисей Заявка 16 6 2 8 22 - 27 20
5. Балтика Заявка 14 5 5 4 21 - 14 20
6. Факел Заявка 13 6 2 5 21 - 16 20
7. Алания Заявка 15 4 7 4 28 - 23 19
8. Спартак-2 Заявка 14 6 0 8 18 - 29 18
9. ФК Кубань Заявка 14 5 3 6 17 - 14 18
10. СКА-Хабаровск Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
11. Краснодар-2 Заявка 15 4 3 8 10 - 20 15
12. Волгарь Заявка 14 4 3 7 12 - 16 15
13. Ротор Заявка 14 3 5 6 16 - 19 14
14. Велес Москва Заявка 14 4 1 9 11 - 15 13
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 3 4 7 11 - 16 13
16. Томь Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
17. КАМАЗ Заявка 13 2 5 6 5 - 12 11
18. Акрон Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
19. Металлург Липецк Заявка 13 3 0 10 10 - 33 9
20. Текстильщик Заявка 14 0 4 10 5 - 24 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар-2 - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2022, осталось 2 дня 3 часа 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Краснодар-2 10.5% (6)
    X 8.8% (5)
    Оренбург 80.7% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар-2
    Ничья
    Оренбург
    6.34
    3.96
    1.57
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Краснодар-2 - Оренбург онлайн

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    Прогнозы на матч Краснодар-2 - Оренбург

    Исход игры
    Краснодар-2
    10.5% (6)
    Ничья
    8.8% (5)
    Оренбург
    80.7% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.82% (34)
    Меньше
    38.18% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    65.45% (36)
    Нет
    34.55% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Оренбург
    40.4% (23)
    0:1 Оренбург
    15.8% (9)
    0:2 Оренбург
    8.8% (5)
    1:1 Ничья
    8.8% (5)
    1:3 Оренбург
    7% (4)
    2:1 Краснодар-2
    7% (4)
    0:3 Оренбург
    3.5% (2)
    1:0 Краснодар-2
    3.5% (2)
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    Краснодар-2
    Оренбург

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