Первый тайм

10' В штрафную соперника убегал на скорости Аппаев после заброса от Черова, но снова остановил атаку поднятый флажок лайнсмена.

9' Мягко забросил Канаплин на ход Зотову, но вышел из ворот Городовой и забрал мяч в свои руки.

8' По флангу прорывался Зотов, но получил по ногам в подкате от Магаля. Судья показал первую в нашей игре желтую карточку.

7' Вырезал Зотов в штрафную соперника на ход Окладникову, но тот нарушил правила в борьбе против Дашаева.