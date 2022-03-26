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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Енисей
0:0
Первый тайм: 8'
Факел
0'
5' Желтая карточка
Магаль Руслан
8'

Ход матча

5'
 
Магаль Руслан
Прогнозы 115
Енисей 49.6% (57)
X 33% (38)
Факел 17.4% (20)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Енисей
Ничья
Факел
3.05
3.20
2.45
Все Коэффициенты
Новости
Енисей
Факел

История личных встреч

Енисей
Факел

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ФПД
3:1
ФПД
1:3
ФПД
1:0
КФ
0:0
ФПД
1:1
ФПД
1:0
ФПД
1:3
ФПД
0:3
ФПД
2:0
ФПД
2:0
ФПД
0:1
ПД
1:0
ФПД
1:1
ФПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 6 (2) 0.21
Саная Анзор 5 (3) 0.18
Зотов Александр 4 0.14
Комков Михаил 4 (1) 0.14
Кичин Валерий 4 (4) 0.14
Окладников Андрей 3 0.11
Иванов Егор 2 0.07
Марков Николай 2 0.07
Лапшов Иван 2 0.07
Раздорских Никита 2 0.07
Скворцов Алексей 2 (1) 0.07
Масловский Александр 1 0.04
Феррейра Херман 1 0.04
Рукас Андрюс 1 0.04
Сухомлинов Максим 1 0.04
Глушков Никита Андреевич 1 0.04
Канаплин Александр 1 0.04
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максимов Максим 12 (1) 0.44
Акбашев Роман 7 0.26
Аппаев Хызыр 6 0.22
Разборов Андрей 4 0.15
Мендель Андрей 3 0.11
Черов Василий 2 0.07
Дашаев Аслан 1 0.04
Дядюн Владимир 1 0.04
Брызгалов Сергей 1 0.04
Суслов Кирилл 1 0.04
Никитин Андрей Владимирович 1 0.04
Шаваев Алихан 1 0.04
Кулишев Артём 1 0.04
Магаль Руслан 1 0.04

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кичин Валерий 5 2
Рукас Андрюс 6 1
Лапшов Иван 6 1
Феррейра Херман 7 0
Зотов Александр 6 0
Саная Анзор 4 1
Масловский Александр 4 1
Иванов Егор 5 0
Скворцов Алексей 5 0
Ланин Олег 5 0
Марков Николай 3 1
Рукас Томас 3 1
Сухомлинов Максим 3 1
Песиков Евгений 4 0
Комков Михаил 3 0
Надольский Александр 1 1
Цховребов Валерий 2 0
Ломакин Александр 2 0
Самойлов Денис 2 0
Опарин Михаил 0 1
Гарбуз Константин 1 0
Ребров Дмитрий 1 0
Микушин Владислав 1 0
Раздорских Никита 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендель Андрей 11 0
Акбашев Роман 9 0
Мастерной Владислав 4 1
Дашаев Аслан 5 0
Суслов Кирилл 5 0
Магаль Руслан 5 0
Шаваев Алихан 3 1
Пейчинович Неманья 4 0
Никитин Андрей Владимирович 4 0
Дмитриев Олег 4 0
Кулишев Артём 3 0
Максимов Максим 3 0
Шепилов Денис 3 0
Брызгалов Сергей 2 0
Смирнов Михаил 2 0
Аппаев Хызыр 2 0
Черов Василий 2 0
Грузнов Илья 1 0
Свинов Илья 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
21
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 18
1
5%
2
10%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
4
19%
8
38%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
6
29%
2
10%
61-75
7
33%
6
29%
76-90

Пропущено

14
16
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
4
29%
2
13%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
4
29%
3
19%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
4
29%
4
25%
76-90

Забито

22
21
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
15 Не забивали 17
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
8
38%
16-30
3
14%
5
24%
31-45
4
18%
2
10%
46-60
5
23%
3
14%
61-75
6
27%
3
14%
76-90

Пропущено

27
12
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
1
4%
2
17%
1-15
5
19%
2
17%
16-30
5
19%
1
8%
31-45
4
15%
2
17%
46-60
5
19%
1
8%
61-75
7
26%
4
33%
76-90

Забито

43
42
15 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 18
4 Не забивали 8
3
7%
2
5%
1-15
5
12%
9
21%
16-30
7
16%
13
31%
31-45
4
9%
4
10%
46-60
11
26%
5
12%
61-75
13
30%
9
21%
76-90

Пропущено

41
28
20 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 17
5
12%
4
14%
1-15
6
15%
3
11%
16-30
9
22%
4
14%
31-45
5
12%
3
11%
46-60
5
12%
6
21%
61-75
11
27%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Балтика - Енисей 1:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1 Волгарь - Енисей 2:3 Локомотив Москва - Енисей 0:4
Динамо Москва - Енисей 2:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Енисей - Текстильщик 3:0 Алания - Енисей 1:2 Енисей - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Енисей 2:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Енисей - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Енисей - Ротор 1:1 Нефтехимик - Енисей 2:3 Акрон - Енисей 4:1 Оренбург - Енисей 2:0 Енисей - Томь 2:3
Факел
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Факел - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Факел 1:2 Ахмат - Факел 3:3 Факел - Нижний Новгород 0:0
Рубин - Факел 4:4 Ротор - Факел 1:2 Факел - Нефтехимик 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Оренбург 1:0 Томь - Факел 2:2 Велес Москва - Факел 0:4 Факел - Нижний Новгород 0:1 Факел - Металлург Липецк 3:2 Волгарь - Факел 0:2 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 Олимп-Долгопрудный - Факел 2:0 Факел - Текстильщик 3:0 Алания - Факел 1:0 Факел - Спартак-2 3:0 ФК Кубань - Факел 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 28 19 2 7 46 - 19 59
2. Торпедо Москва 4:1 Заявка 28 14 12 2 53 - 31 54
3. Факел 0:0 Заявка 28 16 5 7 45 - 25 53
4. Алания Заявка 28 14 7 7 61 - 37 49
5. СКА-Хабаровск Заявка 29 14 6 9 36 - 27 48
6. Нефтехимик Заявка 28 14 6 8 45 - 27 48
7. Енисей 0:0 Заявка 29 13 6 10 43 - 41 45
8. Балтика Заявка 28 10 12 6 37 - 24 42
9. Акрон Заявка 28 11 8 9 31 - 30 41
10. Велес Москва Заявка 28 11 4 13 33 - 36 37
11. Спартак-2 Заявка 28 11 4 13 32 - 44 37
12. Томь 1:4 Заявка 29 10 7 12 41 - 48 37
13. Краснодар-2 Заявка 28 10 6 12 27 - 35 36
14. КАМАЗ Заявка 27 8 9 10 23 - 26 33
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 28 7 11 10 25 - 31 32
16. ФК Кубань Заявка 28 9 4 15 30 - 41 31
17. Волгарь Заявка 28 8 5 15 20 - 30 29
18. Ротор Заявка 28 4 12 12 25 - 39 24
19. Металлург Липецк Заявка 27 6 3 18 20 - 54 21
20. Текстильщик Заявка 29 4 7 18 24 - 52 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 15 13 0 2 28 - 9 39
2. Факел 0:0 Заявка 14 10 2 2 24 - 9 32
3. Акрон Заявка 16 9 4 3 22 - 15 31
4. СКА-Хабаровск Заявка 13 10 0 3 22 - 9 30
5. Алания Заявка 13 10 0 3 33 - 14 30
6. Торпедо Москва 4:1 Заявка 14 7 7 0 30 - 13 28
7. Нефтехимик Заявка 15 8 3 4 28 - 12 27
8. Томь 1:4 Заявка 15 7 4 4 19 - 19 25
9. Енисей 0:0 Заявка 13 7 4 2 21 - 14 25
10. Велес Москва Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
11. Балтика Заявка 14 5 7 2 16 - 10 22
12. КАМАЗ Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
13. Краснодар-2 Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
14. Спартак-2 Заявка 14 5 4 5 14 - 15 19
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 4 7 3 14 - 15 19
16. Текстильщик Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
17. Волгарь Заявка 14 4 2 8 8 - 14 14
18. ФК Кубань Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
19. Металлург Липецк Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
20. Ротор Заявка 14 1 7 6 9 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 4:1 Заявка 14 7 5 2 23 - 18 26
2. Нефтехимик Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
3. Факел 0:0 Заявка 14 6 3 5 21 - 16 21
4. Оренбург Заявка 13 6 2 5 18 - 10 20
5. Енисей 0:0 Заявка 16 6 2 8 22 - 27 20
6. Балтика Заявка 14 5 5 4 21 - 14 20
7. Алания Заявка 15 4 7 4 28 - 23 19
8. Спартак-2 Заявка 14 6 0 8 18 - 29 18
9. ФК Кубань Заявка 14 5 3 6 17 - 14 18
10. СКА-Хабаровск Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
11. Краснодар-2 Заявка 15 4 3 8 10 - 20 15
12. Волгарь Заявка 14 4 3 7 12 - 16 15
13. Ротор Заявка 14 3 5 6 16 - 19 14
14. Велес Москва Заявка 14 4 1 9 11 - 15 13
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 3 4 7 11 - 16 13
16. Томь 1:4 Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
17. КАМАЗ Заявка 13 2 5 6 5 - 12 11
18. Акрон Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
19. Металлург Липецк Заявка 13 3 0 10 10 - 33 9
20. Текстильщик Заявка 15 0 4 11 5 - 28 4
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  • Первый тайм
  • 10'
    В штрафную соперника убегал на скорости Аппаев после заброса от Черова, но снова остановил атаку поднятый флажок лайнсмена. 
  • 9'
    Мягко забросил Канаплин на ход Зотову, но вышел из ворот Городовой и забрал мяч в свои руки.
  • Желтая карточка
    8'
    По флангу прорывался Зотов, но получил по ногам в подкате от Магаля. Судья показал первую в нашей игре желтую карточку.
  • 7'
    Вырезал Зотов в штрафную соперника на ход Окладникову, но тот нарушил правила в борьбе против Дашаева.
  • Офсайд
    6'
    Мог убегать на ворота соперника Разборов после заброса от Акбашева, но судья остановил атаку из-за офсайда.
  • 5'
    Теперь уже Мендель получил локтем по затылку в борьбе против Шакуро. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.
  • 4'
    Вт центре поля получил по ноге Ланин в подкате от Акбашева. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 3'
    Забрасывал по флангу Иванов на ход Бевееву, но тот не смог убежать от защитника и потерял мяч.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-синих цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добрый день, уважаемые болельщики! Продолжится игровой день в рамках ФНЛ интересным противостоянием, "Енисей" примет "Факел". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 115
Енисей 49.6% (57)
X 33% (38)
Факел 17.4% (20)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Енисей
Ничья
Факел
3.05
3.20
2.45
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Где смотреть матч Енисей 0:0 Факел онлайн

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Прогнозы на матч Енисей 0:0 Факел

Исход игры
Енисей
50% (58)
Ничья
32.8% (38)
Факел
17.2% (20)
Тотал 2.5
Больше
42.59% (46)
Меньше
57.41% (62)
Обе команды забьют
Да
66.67% (72)
Нет
33.33% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25% (29)
2:1 Енисей
23.3% (27)
1:0 Енисей
14.7% (17)
1:2 Факел
6% (7)
0:1 Факел
6% (7)
2:0 Енисей
5.2% (6)
2:2 Ничья
4.3% (5)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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